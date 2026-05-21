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Металлург КБ Металлург РНКО

Металлург КБ - Металлург РНКО

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.05.2026 РНКО «Металлург» обслужил сотни тысяч клиентов в отделениях с помощью ИИ Smart Engines 4
29.04.2026 Южноуральцы стали активнее болеть за хоккей целыми семьями в сезоне 2025/2026 1
29.05.2025 На Салаирских плесах «МегаФон» разогнал 4G до 135 Мбит/с 1
12.12.2024 Для полумиллиона пермяков выросла скорость мобильного интернета 1
29.11.2024 МТС запустила базовую станцию 4G на озере Чагытай в республике Тыва 1
16.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет в жилых кварталах и на дорогах Череповца 1
19.06.2024 МТС запустила сеть 4G на озере Чагытай в республике Тыва 1
26.04.2024 Челябинская область подтвердила статус «хоккейного» региона 1
13.02.2024 МТС включила LTE для новостроек «Олимпийского городка» Рязани 1
09.02.2024 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечил связью и освещением площадки II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта 1
22.01.2024 «Ростелеком» и «ВСМПО-АВИСМА» запустили совместную программу для сотрудников предприятия 1
20.10.2023 Оформление билетов в приложении и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК 1
14.04.2022 На Урале появилась тестовая зона уровня 5G от «Мегафона» 1
30.06.2020 Ирина Нестерова, «Инфосистемы Джет» -

В России сформировался запрос на цифровых двойников и единые системы работы с данными

 1
30.11.2018 ИИ для новейшей доменной печи России сэкономил «Евразу» миллионы долларов 1
08.12.2016 «Лета» внедрила электронную систему управления очередью в банке «Металлург». 1
13.09.2016 Банк «Металлург» внедрил решение Smart Engines для распознавания паспорта РФ 3
08.08.2016 Eset защитит магнитогорский «Металлург» 1
17.11.2015 Убыточные российские платежные системы отказались от американских денег 1
13.10.2015 МТС запустила в Новотроицке сеть 4G на «голосовых» частотах 1
28.03.2014 Бесплатный Wi-Fi от МТС появился в трамваях Златоуста 1
11.03.2013 ТТК предоставит услуги связи восьми государственным структурам Липецка 1
19.09.2012 «Телекарта HD» от «Орион Экспресс» в появилась в хоккейных клубах 1
02.04.2012 Коммерческий банк «Металлург» внедрил биометрическую систему BioTime 4
13.08.2010 «ТТК-Самара» модернизировала свою городскую сеть 1
24.02.2004 В i2 СНГ - новые кадровые назначения 1

Публикаций - 26, упоминаний - 34

Металлург КБ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
МегаФон 10742 5
Ростелеком 10948 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Samsung Electronics 11065 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
LG Electronics 3735 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
ZTE Corporation 800 1
ESET - ESET Software 1161 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Sony 6739 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 1
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг 10 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 1
Салават Юлаев ХК - хоккейный клуб 3 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 2
Щука - дизайн-студия 26 2
Металлург - профессиональный российский хоккейный клуб из Магнитогорска 1 1
Glencore International 4 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Чайковский текстиль 6 1
СШОР №1 им. С.И. Ишмуратовой - Спортивная школа олимпийского резерва №1 - Лыжно-биатлонный комплекс им. Ишмуратовой 4 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Ак Барс Банк 283 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 13 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 23 1
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Tenor Opportunity Associates 6 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Социальная карта - Social card 252 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Маршрутизация - Routing 607 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 573 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
Соцсеть - Сторис 91 1
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 231 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 2
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 70 1
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг - Smart QMS 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Linux OS 11533 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Microsoft Windows 16882 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Honor 30 - серия смартфонов 32 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 20 1
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 1
ZTE Mobile Devices - RedMagic - ZTE Nubia 55 1
Smart PassportBox 3 1
BioLink BioTime 67 1
BioLink FingerPass 48 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
МТС Wi-Fi - MTS WiFi Free 13 1
Карасев Егор 3 3
Хертек Экер 30 2
Денисов Сергей 24 2
Рощин Юрий 2 1
Лебедева Алла 31 1
Арутюнян Мартин 2 1
Нестерова Ирина 4 1
Фрирер Олег 1 1
Булак Владимир 1 1
Макагонов Евгений 35 1
Ширяева Олеся 24 1
Шмалев Андрей 41 1
Сбытов Максим 2 1
Аксаков Анатолий 163 1
Натрусов Артем 313 1
Феоктистов Вадим 36 1
Сергеев Сергей 179 1
Лигачев Глеб 120 1
Онищенко Владислав 98 1
Ракишев Кенес 43 1
Попов Андрей 116 1
Шелков Михаил 3 1
Байгушев Владимир 17 1
Колесник Андрей 24 1
Бугров Алексей 12 1
Быков Алексей 91 1
Ляк Александр 51 1
Шевченко Евгений 60 1
Зарипов Константин 11 1
Кузнецов Виталий 5 1
Пичугин Иван 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 4
Россия - УФО - Челябинская область 1512 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 3
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 310 3
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 70 2
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
Украина 7928 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Россия - СФО - Республика Тыва 416 2
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 92 2
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 48 1
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 48 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 55 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Сельское поселение Дороховское - Дорохово 13 1
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 31 1
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 42 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Балабаново 13 1
Россия - ЦФО - Московская область - Талдомский район - Талдом 22 1
Россия - УФО - Пермский край - Чайковский городской округ - Чайковский 22 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск - Бекасово 10 1
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 28 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 5
Спорт - Хоккей 269 4
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 61 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 291 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Спорт - Футбол 776 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 198 1
Спартакиада 4 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 344 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 8 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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