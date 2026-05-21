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Металлург КБ Металлург РНКО
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 34
Металлург КБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Карасев Егор 3 3
|Хертек Экер 30 2
|Денисов Сергей 24 2
|Рощин Юрий 2 1
|Лебедева Алла 31 1
|Арутюнян Мартин 2 1
|Нестерова Ирина 4 1
|Фрирер Олег 1 1
|Булак Владимир 1 1
|Макагонов Евгений 35 1
|Ширяева Олеся 24 1
|Шмалев Андрей 41 1
|Сбытов Максим 2 1
|Аксаков Анатолий 163 1
|Натрусов Артем 313 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Лигачев Глеб 120 1
|Онищенко Владислав 98 1
|Ракишев Кенес 43 1
|Попов Андрей 116 1
|Шелков Михаил 3 1
|Байгушев Владимир 17 1
|Колесник Андрей 24 1
|Бугров Алексей 12 1
|Быков Алексей 91 1
|Ляк Александр 51 1
|Шевченко Евгений 60 1
|Зарипов Константин 11 1
|Кузнецов Виталий 5 1
|Пичугин Иван 36 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|Sports.ru - Спортс.ру 30 1
|Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
|КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.