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Россия СЗФО Вологодская область Череповец

Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец

Вечерний Череповец, 1971 Худ.: Ветрогонский Владимир Александрович Вечерний Череповец, 1971 Худ.: Ветрогонский Владимир Александрович
Эдуард Иванов "Череповец" (1974) Эдуард Иванов "Череповец" (1974)
Владимир Корбаков "Железнодорожный узел Череповец" (1959) Владимир Корбаков "Железнодорожный узел Череповец" (1959)
Вечерний Череповец, 1971 Худ.: Ветрогонский Владимир Александрович

СОБЫТИЯ


30.03.2026 «Нартис» установил новые зарядные станции в Череповце

ных приборов учёта и зарядной инфраструктуры, передал и установил зарядные станции для отеля «3А» в Череповце. ЭЗС «Нартис-С29» разработана специально для сети дорожных отелей комфорт-класса «3
05.03.2025 Череповецкий государственный университет оцифровал образовательный процесс с помощью «МТС Линк»

течественных решений есть конкурентоспособный продукт видеоконференцсвязи», — отметила и.о. ректора Череповецкого государственного университета Ольга Лягинова. «Цифровые технологии позволяют оп
04.03.2025 Череповецкий государственный университет оцифровал образовательный процесс с помощью отечественной платформы

«МТС Линк», экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы, перевела на свои сервисы Череповецкий государственный университет (ЧГУ). Благодаря платформе в вузе организовали образовательный процесс для 7,5 тыс. студентов и 950 преподавателей и сотрудников. Об этом CNews сообщили
12.02.2025 В села Череповецкого района пришел 4G-интернет

Почти десять тыс. жителей Череповецкого района Вологодской области получили доступ к устойчивой голосовой связи и скоро
10.12.2024 «Северсталь-метиз» тестирует роботы-грузовики на заводе в Череповце

Группа предприятий «Северсталь-метиз» объявила о прохождении тестового запуска автономных грузоперевозок на предприятии в Череповце. Всего автоматизировано 4 внутренних маршрута на территории завода общей длиной 8 км. Проект реализован совместно с производителем и сервис-провайдером автономной логистики «ЭвоКарго»
16.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет в жилых кварталах и на дорогах Череповца

средней скорости до 30 Мбит⁄с. В жилых кварталах, местах для прогулок и на крупных автомагистралях Череповца «МегаФон» модернизировал телеком‑оборудование, что позволило увеличить скорость пер
28.05.2024 «МегаФон» добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце

яет об этом специалистов завода сразу в трех каналах коммуникации: по электронной почте и через окно веб интерфейса, дублируя информацию в журнал событий. Для контроля качества атмосферного воздуха в Череповце работают девять комплексов мониторинга. Они расположены во всех районах города в местах наибольшей концентрации людей и вблизи социально-значимых объектов. В состав комплекса кроме пр
12.04.2024 Жители Череповца стали больше стримить в торговых центрах

У жителей Череповца вырос интерес к покупкам как в торговых центрах, так и в онлайн‑магазинах. Об этом говорит анализ активности абонентов, проведенный с помощью обезличенной статистики big data специали
21.02.2024 «МегаФон» модернизировал более 100 базовых станций в Череповце

й черте, это позволило нам выйти на более высокий уровень предоставления услуг связи. Теперь жители Череповца могут с комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами независимо от своего мест
18.08.2023 «Деснол софт» автоматизирует ТОиР на Череповецком фанерно-мебельном комбинате

На Череповецком фанерно-мебельном комбинате стартовал проект по цифровой трансформации ТОиР. Реализуют проект специалисты ИТ-компании «Деснол софт», российского центра компетенций по автоматизации
16.06.2023 «Ленгипротранс» создаст имитационную модель для развития грузооборота через Череповецкий железнодорожный узел

роходит 120 грузовых, 20 пассажирских поездов и до 30 составов, прибывающих на промышленные гиганты Череповца, в том числе «Апатит» и «Северсталь».
26.04.2023 «Мегафон» включил голос и мобильный интернет на Архангельском мосту в Череповце

«Мегафон» первым из операторов обеспечил связью знаменитый Архангельский мост через реку Шексну в Череповце. Современная сеть обеспечивает абонентов мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с и высоким качеством голосовой связи в VoLTE (Voice over LTE). Об этом CNews сообщили представите
11.04.2023 Связь МТС впервые появилась в селе Нелазское Череповецкого района

МТС установила новое телеком-оборудование в селе Нелазское Череповецкого района. В результате голосовая связь и мобильный интернет МТС впервые стали доступны почти 300 жителям населенного пункта. Современными цифровыми сервисами теперь могут пользовать
25.01.2022 Аналитики aQsi провели анализ и выявили предпочтительные способы оплаты в общественном транспорте Череповца

21 г. Аналитики компании aQsi проанализировали наиболее предпочтительные способы оплаты для жителей Череповца. На основании этих данных они пришли к выводу, что бесконтактные способы оплаты (ба
21.07.2020 Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства
29.06.2017 «ФосАгро» построил катастрофоустойчивый ЦОД для критичных ИТ-сервисов

итичных сервисов группы компаний, было модернизировано корпоративное ядро сети, которое находится в Череповце. В итоге были существенно расширены каналы связи. Доступ пользователей по площадке

28.11.2016 МТС и «Билайн» объединили частоты в Череповце для ускорения мобильного интернета

МТС» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявили о начале совместного использования радиочастотного спектра в сетях четвертого поколения в г. Череповец (Вологодская область), увеличив для своих абонентов скорости мобильной передачи данных. Как рассказали CNews в компании, этот регион стал первым, где два оператора впервые в России об
18.09.2015 «Ростелеком» заменил последнюю аналоговую телефонную станцию в Череповце

ды переадресаций, автоматический определитель номера и др. Автоматическая телефонная станция города Череповца была введена в эксплуатацию в 1983 г. Станция обслуживала около 20 тыс. номеров, ко
22.04.2015 В Череповце запущен 4G-интернет от «Билайн»

два раза. Сегодня мы рады предоставить такие же возможности жителям промышленного центра области ─ Череповца», — комментирует Юрий Смагаринский, региональный директор Северо-Западного региона

09.04.2015 «Техносерв» внедрил в аэропорту Череповца систему тепловизионного кругового обзора

Компания «Техносерв» – российский системный интегратор, осуществила внедрение системы видеонаблюдения с применением технологии тепловизионного кругового обзора в аэропорту города Череповец. Заказчиком системы выступил оператор аэропорта «Череповец» – компания «Авиапредприятие «Северсталь». «Эффективность традиционных систем видеонаблюдения и тепловидения во много
19.02.2015 ТТК предоставил услуги связи Центру муниципальных информационных ресурсов и технологий в Череповце

интернет от ТТК будет использоваться ЦМИРиТ для обеспечения связью муниципальных органов управления Череповца, а также для передачи сигнала с камер видеонаблюдения, установленных в рамках реали
12.02.2015 МТС запустила сеть 4G в Череповце

или и активно расширяли сеть LTE в Вологодской области, и сегодня она охватывает центральные районы Череповца и Вологды. При этом с момента запуска сети в Вологде в 2014 г. количество базовых с
30.09.2014 В МУП г. Череповец «Электросеть» внедрили Directum

В МУП г. Череповец «Электросеть» выполнен проект по внедрению Directum. Возможности СЭД позволили повы
08.09.2014 Абонентов «Ростелекома» на Северо-Западе будет обслуживать новый единый контакт-центр в Череповце

5 сентября 2014 г. в городе Череповец Вологодской области открыт Единый распределенный контактный центр (ЕРКЦ), который обеспечит дистанционное обслуживание абонентов «Ростелекома» в Северо-Западном федеральном округе. ЕР
17.04.2012 Домашнее цифровое телевидение «Билайн» начинает вещание в Череповце

оставления домашнего цифрового телевидения «Билайн» в Череповце. «Билайн ТВ» доступно во всех домах Череповца, подключенных к «Домашнему интернету» «Билайн» (95% домохозяйств города). Жителям <
22.06.2011 «Летограф» автоматизировал документооборот в мэрии Череповца

специалистами «Летограф» была поставлена задача оперативной автоматизации документооборота в мэрии Череповца. Особенности данного проекта были обусловлены методикой ведения документооборота в

27.10.2010 «Энфорта» открыла филиал в Череповце

Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Череповец. «Как известно, без интернета сегодня не обходится ни один офис, ни одна фирма, даж
02.08.2010 «Билайн» расширил покрытие 3G в Вологде и Череповце

ильный интернет по технологии 3G от «Билайн» доступен на 65% территории Вологды и на 55% территории Череповца, где проживает около 50% жителей этих городов. В соответствии с планами «ВымпелКома
07.06.2010 Череповецкая ГРЭС расширяет масштабы СЭД «Дело»

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что Череповецкая ГРЭС (филиал «ОГК-6») в рамках проекта по переходу к электронному документообороту приобрела дополнительные лицензии системы электронного документооборота «Дело». По информации ЭОС
30.03.2010 МТС запустил 3G в Вологде и Череповце

Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» объявил о введении в коммерческую эксплуатацию сети «третьего поколения» (3G) в Вологде и Череповце. Сегодня МТС обеспечивает покрытие сети 3G в центральных районах городов. В ближайшее время планируется расширение территории покрытия. Кроме того, до конца года компания планирует за
06.11.2009 «Синтерра» построила магистраль Вологда-Череповец

Группа компаний «Синтерра», национальный оператор связи, объявила о завершении строительства магистральной ВОЛС Вологда-Череповец в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Линия была построена дочерней структурой «Синтерры» – компанией «ПетерСтар», предоставляющей телекоммуникационные услуги в Северо-Западном
25.08.2008 Softway лицензировала «Череповецкий завод сплавов»

Московское представительство Softway завершило поставку лицензионного программного обеспечения и оборудования на «Череповецкий завод порошков и сплавов». Сумма контракта составила 1,7 млн. руб. На начальном этапе работ сертифицированными специалистами Softway был проведен комплексный анализ и аудит имеющег
07.11.2007 Дороги Череповца в 2008 году оснастят видеонаблюдением

В 2008 году в Череповце за счет муниципального бюджета начнут устанавливать системы видеонаблюдения в общественных местах и на наиболее аварийных участках дорог. Видеокамеры будут установлены на всех участка
26.09.2007 В Череповце построили «Цифровую школу будущего»

В Череповце на базе средней школы №37 реализован проект «Цифровая школа будущего». в рамках проекта учебное заведение оснастили самыми современными техническими наработками. Так, компания Polymed
20.08.2007 «Ростелеком» открыл сервис-центр в Череповце

«Ростелеком» открыл центр продаж и обслуживания клиентов в Вологодской области, в Череповце. Череповецкий центр является десятым по счету на Северо-Западе России. «Ростелеком»
28.05.2007 «Цифровая школа будущего» будет создана в Череповце

ль года России». Решение о выделении 10 млн. руб. уже принято администрациями Вологодской области и Череповца.
12.02.2007 Филиал СПб ГИЭУ в Череповце ищет ИТ-поставщика

Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (СПб ГИЭУ) в г. Череповце объявил открытый конкурс на закупку цифровой системы полноцветной печати и копирова
01.11.2006 Количество компьютерных клубов в Череповце сократилось вдвое

За время работы положения о регулировании открытия и работы компьютерных клубов в Череповце их количество сократилось с 32 до 15. Положение было принято городскими властями два года назад для усиления контроля за данным видом бизнеса. За время действия постановления в городе
12.10.2006 Череповецкий "Стоик" создал единое информационное пространство

«Фирма «Стоик» совместно с компанией "1С:Франчайзи «ЦИТ-КомпАС» (г. Череповец) успешно завершили один из ключевых этапов проекта внедрения «1С:Управление производственным предприятием 8.0». В фирме «Стоик» автоматизирована работа следующих служб: коммерческой,

12.09.2006 "Техношок" пришёл в Череповец и Ханты-Мансийск

Петербургская сеть магазинов бытовой техники и электроники "Техношок" открыла магазины в Череповце и Ханты-Мансийске. Общий размер инвестиций составил 2.8 млн долларов. Площадь гипермаркета "Техношок" в Череповце составляет 1500 кв. м, размер инвестиций - 1.2 млн. долларов.


Публикаций - 280, упоминаний - 343

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Ростелеком 10948 17
ЛайфТелеком - Телфин 290 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 8
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 8
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 7
SAP SE 5601 7
Microsoft Corporation 25775 7
9594 7
Oracle Corporation 7074 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 46 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 5
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 5
Cisco Systems 5372 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
М2М телематика - НИС М2М 236 4
ЦМИРиТ МБУ - Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий 4 4
Dell EMC 5180 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Крок - Croc 1964 3
Schneider Electric 614 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 3
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 3
Питерская группа связистов 441 3
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 34
ФосАгро 176 19
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 50 14
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 11
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 28 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Северсталь ПАО - Северсталь Российская сталь 25 8
Метиз завод 27 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Evocargo - Эвокарго 45 3
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда - Северная алмазная компания 12 3
Июнь ТЦ - Июнь ТРЦ 5 3
Сампа УК 4 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Газпром нефть 725 2
Евросеть 1421 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
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Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 2
Северсталь ПАО - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Северсталь ПАО - Северсталь Ресурс 18 2
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 2
Сбер - Сбербанк Северный банк 10 2
Северсталь ПАО - Северсталь Авиа - Международный аэропорт Череповец - ИАТА: CEE, ИКАО: УЛВЦ (ULWC) 2 2
Северсталь ПАО - Карельский окатыш 12 2
Новотранс 8 2
Почта России ПАО 2370 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 18
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 129 12
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 178 11
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 11
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 10
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 10
Google Android 15243 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Apple iOS 8583 5
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Apple iPhone 6 4861 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Литрес Авторы - ЛитРес Самиздат 21 3
Yota SIM-карты 26 3
М2М телематика - М2М-CityBus 4 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 2
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 2
МТС ЦОД 38 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Directum СЭД - ECM-система 307 2
Microsoft Kinect 201 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 2
Intersoft Lab - Референт 157 2
Scribd - сервис облачного хранения документов 4 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
SAP ТМ - SAP Transportation Management 5 2
SAP DocFlow 2 2
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 2
Лебедева Алла 31 14
Шевердин Владимир 14 9
Кувшинников Олег 14 6
Шеховцов Юрий 34 5
Виноградов Евгений 11 5
Орловский Виктор 408 4
Васильев Евгений 132 4
Диденко Сергей 23 4
Корнеев Сергей 84 3
Дунаев Виктор 4 3
Зарецкий Дмитрий 11 3
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Песков Дмитрий 129 2
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Сморгонский Анатолий 44 2
Шевелев Александр 10 2
Попов Алексей 339 2
Прянишников Николай 316 2
Френкель Лев 51 2
Ракутин Александр 3 2
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Волошин Кирилл 23 2
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Сибирцев Денис 5 2
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Бубнов Дмитрий 8 2
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Белозеров Олег 29 1
Осеевский Михаил 350 1
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Мишустин Михаил 787 1
Шадаев Максут 1210 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Волож Аркадий 268 1
Собянин Сергей 538 1
Чаркин Евгений 317 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 17
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Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
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ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 18 1
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