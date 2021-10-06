Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Вологодская область
Череповец
Публикаций - 127, упоминаний - 158
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кувшинников Олег 12 6
|Орловский Виктор 229 3
|Шеховцов Юрий 33 3
|Диденко Сергей 8 3
|Васильев Евгений 94 3
|Попов Алексей 319 2
|Ракутин Александр 3 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Сморгонский Анатолий 37 2
|Сулоев Андрей 1 1
|Меденцев Константин 3 1
|Никифоров Михаил 12 1
|Собянин Сергей 211 1
|Гордеев Сергей 4 1
|Смирнов Павел 35 1
|Семенов Игорь 7 1
|Пушкин Александр 11 1
|Фроловский Денис 1 1
|Косолапов Артём 5 1
|Френкель Лев 46 1
|Солуковцев Андрей 4 1
|Исаев Андрей 19 1
|Красильников Антон 3 1
|Бородянский Борис 22 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 58 1
|Грибанов Юрий 24 1
|Фирулев Алексей 2 1
|Безгодов Алексей 1 1
|Казаев Алексей 10 1
|Волож Аркадий 183 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Мякишева Марина 84 1
|Слизень Виталий 154 1
|Макаров Алексей 49 1
|Ермаков Валерий 71 1
|Смагаринский Юрий 23 1
|Дробот Елена 10 1
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 1
|Ковалев Сергей 18 1
|Скоков Денис 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 1
|CNews Analytics 2006 2
|Juniper Research 280 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
|БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786124, в очереди разбора - 689800.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786124, в очереди разбора - 689800.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru