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Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец


06.10.2021 «Сферум» запускает бесплатную программу по цифровой трансформации образования 1
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
24.05.2021 Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO 1
15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы 1
11.12.2020 Райффайзенбанк выяснил, в каких городах клиенты чаще отправляют заявки на ипотеку онлайн 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 1
13.01.2020 Муниципальные учреждения Вологодской области перешли на централизованный бюджетный учет 1
14.11.2019 Райффайзенбанк запускает дистанционное кредитование малого бизнеса 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
12.04.2019 Сергей Дунаев, Северсталь: CIO – умирающая профессия 1
29.03.2019 В Вологодской области завершена централизация учета в госсекторе 1
23.08.2018 «Крок» модернизировал цифровую коммуникационную платформу «ФосАгро» 1
24.01.2018 R-Style Softlab открыла филиал в Новосибирске 1
13.12.2017 Uniteller интегрировался с «картами школьника» в 12 городах России 1
29.08.2017 Моновендорное решение Schneider Electric использовано при строительстве ЦОДа «ФосАгро» 1
02.08.2017 Капитальный ЦОД за четыре месяца: как это сделали в «ФосАгро» 1
31.05.2017 Tele2 запустил сети LTE в Удмуртской республике и Вологодской области 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
12.05.2017 В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону 1
06.02.2017 Студенты ВоГУ будут изучать С++ по программе R-Style Softlab 1
26.01.2017 Специалисты ГК InfoWatch обучили сотрудников и преподавателей российских вузов навыкам работы с DLP-системами 1
22.12.2016 Опыт Вологодской области по внедрению АПК будут применять в других регионах 2
28.11.2016 МТС и «Билайн» объединили частоты в Череповце для ускорения мобильного интернета 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
19.07.2016 «Техносерв» — во главе рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний CNews Analytics 1
08.06.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах СЗФО 1
12.04.2016 Участок сканирования: от одного рабочего места до распределенного ввода документов 1
11.02.2016 «Ростелеком» подписал контракт с Правительством Вологодской области на реализацию АПК «Безопасный город» 2
28.01.2016 Технология LTE-A доступна на 95% базовых станций 4G «МегаФона» в Петербурге 1
23.11.2015 Мобильные компьютеры Zebra Technologies помогли сократить простои оборудования на предприятиях «Северстали» 1
17.11.2015 «Техносерв» и «Элвис-НеоТек» расширили партнёрство в сфере безопасности и интеллектуальных транспортных систем 1
21.10.2015 CIO «Северстали» Юрий Шеховцов: Основной драйвер информатизации металлургии – битва за клиента 1
04.10.2015 «УЭК» создаст в Вологодской области Региональный информационный центр 1
29.09.2015 «ФосАгро» повысила скорость обработки документов с внедрением «ЭЛАР Саперион» 2
18.09.2015 «Ростелеком» заменил последнюю аналоговую телефонную станцию в Череповце 3
22.04.2015 В Череповце запущен 4G-интернет от «Билайн» 3
09.04.2015 «Техносерв» внедрил в аэропорту Череповца систему тепловизионного кругового обзора 3
08.04.2015 SIM-карты Yota теперь можно приобрести в центрах продаж «Ростелекома» 1

Публикаций - 127, упоминаний - 158

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 14
ЛайфТелеком - Телфин 97 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 8
SAP SE 3272 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 5
Синтерра - Synterra 602 4
МегаФон ПетерСтар 154 4
3934 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 4
Yota - Скартел 623 4
М2М телематика 165 3
Dell EMC 2502 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
Скай Линк - Skylink 548 3
IBM 3677 3
INPAS - ИНПАС 108 3
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 58 2
Schneider Electric 409 2
АТОЛ ГК 168 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 447 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
RRC 68 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Элвис-НеоТек 30 2
IBS Platformix - ИБС Платформикс 85 2
Криста НПО 59 2
Cisco Systems 2158 2
HP Inc. 3043 2
Oracle Corporation 3466 2
Крок 1230 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Летограф - Letograf 75 1
Авантаж 48 1
Тензор 44 1
Cisco Systems - Tandberg 96 1
Gemalto 171 1
Белый Ветер Цифровой 124 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 1
ФосАгро 59 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 8
Северсталь ПАО 206 6
ВТБ24 587 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 3
Аэрофлот 496 2
ВТБ Банк Москвы 379 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Евросеть 939 2
ФосАгро - Апатит 16 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Связной ГК 897 2
Уралсиб Банк 391 2
Русский стандарт Банк 307 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
The Walt Disney Company 176 1
Warner Bros. International Television Distribution 180 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 46 1
РЖД - Российские железные дороги 1093 1
Uniteller 51 1
ПриватБанк 177 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 3 1
Петрокоммерц 29 1
Русфинанс Банк 34 1
Springer Nature Limited 4 1
Sony Pictures Entertainment 84 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Quelle - Квелли 16 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Газпром ПАО 538 1
Норникель - Норильский никель 180 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 95 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 3
Президент Российской Федерации 1447 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 1
Правительство Вологодской области 18 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 53 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 97 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
Мосгортранс ГУП 71 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Правительство Москвы 660 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 52 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 1
Правительство РФ 2226 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 12
3G - Стандарт мобильной связи 3835 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 7
Безопасный город 348 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 410 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 730 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 359 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 2
Data Lake - Озеро данных 82 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 1
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 75 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
ИТ-аутсорсинг 685 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 401 1
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 196 1
Google Android 10752 4
Apple iOS 5744 3
Yota SIM-карты 15 3
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 3
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 296 2
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 1
Cisco CMS - Cisco Meeting Server 5 1
МТС ЦОД 12 1
Комплит ЦОД 2 1
HPE OneView 7 1
Летограф Основа 9 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 1
БОСС-Кадровик 82 1
SAP Work Management 8 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 1
RRC Bento Cloud 7 1
Сisco Meeting Server 1 1
Schneider Electric APC Symmetra PX 10 1
IBM Flashsystem 14 1
ЭЛАР Саперион 22 1
МегаФон 3G-сеть 7 1
Аэрофлот Бонус 21 1
SAP ТМ - SAP Transportation Management 3 1
SAP DocFlow 1 1
C++ - Язык программирования 289 1
Linux OS 4386 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 1
Apple - App Store 2199 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Java - Язык программирования 1221 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 283 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
ICQ 518 1
Кувшинников Олег 12 6
Орловский Виктор 229 3
Шеховцов Юрий 33 3
Диденко Сергей 8 3
Васильев Евгений 94 3
Попов Алексей 319 2
Ракутин Александр 3 2
Корнеев Сергей 75 2
Сморгонский Анатолий 37 2
Сулоев Андрей 1 1
Меденцев Константин 3 1
Никифоров Михаил 12 1
Собянин Сергей 211 1
Гордеев Сергей 4 1
Смирнов Павел 35 1
Семенов Игорь 7 1
Пушкин Александр 11 1
Фроловский Денис 1 1
Косолапов Артём 5 1
Френкель Лев 46 1
Солуковцев Андрей 4 1
Исаев Андрей 19 1
Красильников Антон 3 1
Бородянский Борис 22 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 58 1
Грибанов Юрий 24 1
Фирулев Алексей 2 1
Безгодов Алексей 1 1
Казаев Алексей 10 1
Волож Аркадий 183 1
Чимиричкина Мария 30 1
Мякишева Марина 84 1
Слизень Виталий 154 1
Макаров Алексей 49 1
Ермаков Валерий 71 1
Смагаринский Юрий 23 1
Дробот Елена 10 1
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 1
Ковалев Сергей 18 1
Скоков Денис 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 58
Россия - - СЗФО - Вологодская область - Вологда 198 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 41
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 30
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 229 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 26
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 25
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 21
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 222 21
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 21
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 20
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 20
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 20
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 19
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 18
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 18
Россия - СФО - Новосибирск 2037 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 18
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 18
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 17
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 17
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 199 17
Россия - ПФО - Казань 1548 17
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 16
Россия - Магнитогорск 152 15
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 15
Россия - УФО - Курганская область - Курган 152 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 14
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 158 13
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 275 13
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 13
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 13
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 13
Россия - Кострома 142 11
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 11
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 242 10
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 170 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
POI - points of interest 60 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 320 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 1
CNews Analytics 2006 2
Juniper Research 280 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews AWARDS 296 1
GeekBrains 40 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786124, в очереди разбора - 689800.
Создано именных указателей - 46513.
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