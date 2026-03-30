Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Вологодская область Череповец
СОБЫТИЯ
|30.03.2026
|
«Нартис» установил новые зарядные станции в Череповце
ных приборов учёта и зарядной инфраструктуры, передал и установил зарядные станции для отеля «3А» в Череповце. ЭЗС «Нартис-С29» разработана специально для сети дорожных отелей комфорт-класса «3
|05.03.2025
|
Череповецкий государственный университет оцифровал образовательный процесс с помощью «МТС Линк»
течественных решений есть конкурентоспособный продукт видеоконференцсвязи», — отметила и.о. ректора Череповецкого государственного университета Ольга Лягинова. «Цифровые технологии позволяют оп
|04.03.2025
|
Череповецкий государственный университет оцифровал образовательный процесс с помощью отечественной платформы
«МТС Линк», экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы, перевела на свои сервисы Череповецкий государственный университет (ЧГУ). Благодаря платформе в вузе организовали образовательный процесс для 7,5 тыс. студентов и 950 преподавателей и сотрудников. Об этом CNews сообщили
|12.02.2025
|
В села Череповецкого района пришел 4G-интернет
Почти десять тыс. жителей Череповецкого района Вологодской области получили доступ к устойчивой голосовой связи и скоро
|10.12.2024
|
«Северсталь-метиз» тестирует роботы-грузовики на заводе в Череповце
Группа предприятий «Северсталь-метиз» объявила о прохождении тестового запуска автономных грузоперевозок на предприятии в Череповце. Всего автоматизировано 4 внутренних маршрута на территории завода общей длиной 8 км. Проект реализован совместно с производителем и сервис-провайдером автономной логистики «ЭвоКарго»
|16.08.2024
|
«МегаФон» ускорил интернет в жилых кварталах и на дорогах Череповца
средней скорости до 30 Мбит⁄с. В жилых кварталах, местах для прогулок и на крупных автомагистралях Череповца «МегаФон» модернизировал телеком‑оборудование, что позволило увеличить скорость пер
|28.05.2024
|
«МегаФон» добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце
яет об этом специалистов завода сразу в трех каналах коммуникации: по электронной почте и через окно веб интерфейса, дублируя информацию в журнал событий. Для контроля качества атмосферного воздуха в Череповце работают девять комплексов мониторинга. Они расположены во всех районах города в местах наибольшей концентрации людей и вблизи социально-значимых объектов. В состав комплекса кроме пр
|12.04.2024
|
Жители Череповца стали больше стримить в торговых центрах
У жителей Череповца вырос интерес к покупкам как в торговых центрах, так и в онлайн‑магазинах. Об этом говорит анализ активности абонентов, проведенный с помощью обезличенной статистики big data специали
|21.02.2024
|
«МегаФон» модернизировал более 100 базовых станций в Череповце
й черте, это позволило нам выйти на более высокий уровень предоставления услуг связи. Теперь жители Череповца могут с комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами независимо от своего мест
|18.08.2023
|
«Деснол софт» автоматизирует ТОиР на Череповецком фанерно-мебельном комбинате
На Череповецком фанерно-мебельном комбинате стартовал проект по цифровой трансформации ТОиР. Реализуют проект специалисты ИТ-компании «Деснол софт», российского центра компетенций по автоматизации
|16.06.2023
|
«Ленгипротранс» создаст имитационную модель для развития грузооборота через Череповецкий железнодорожный узел
роходит 120 грузовых, 20 пассажирских поездов и до 30 составов, прибывающих на промышленные гиганты Череповца, в том числе «Апатит» и «Северсталь».
|26.04.2023
|
«Мегафон» включил голос и мобильный интернет на Архангельском мосту в Череповце
«Мегафон» первым из операторов обеспечил связью знаменитый Архангельский мост через реку Шексну в Череповце. Современная сеть обеспечивает абонентов мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с и высоким качеством голосовой связи в VoLTE (Voice over LTE). Об этом CNews сообщили представите
|11.04.2023
|
Связь МТС впервые появилась в селе Нелазское Череповецкого района
МТС установила новое телеком-оборудование в селе Нелазское Череповецкого района. В результате голосовая связь и мобильный интернет МТС впервые стали доступны почти 300 жителям населенного пункта. Современными цифровыми сервисами теперь могут пользовать
|25.01.2022
|
Аналитики aQsi провели анализ и выявили предпочтительные способы оплаты в общественном транспорте Череповца
21 г. Аналитики компании aQsi проанализировали наиболее предпочтительные способы оплаты для жителей Череповца. На основании этих данных они пришли к выводу, что бесконтактные способы оплаты (ба
|21.07.2020
|Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства
|29.06.2017
|
«ФосАгро» построил катастрофоустойчивый ЦОД для критичных ИТ-сервисов
итичных сервисов группы компаний, было модернизировано корпоративное ядро сети, которое находится в Череповце. В итоге были существенно расширены каналы связи. Доступ пользователей по площадке
|28.11.2016
|
МТС и «Билайн» объединили частоты в Череповце для ускорения мобильного интернета
МТС» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявили о начале совместного использования радиочастотного спектра в сетях четвертого поколения в г. Череповец (Вологодская область), увеличив для своих абонентов скорости мобильной передачи данных. Как рассказали CNews в компании, этот регион стал первым, где два оператора впервые в России об
|18.09.2015
|
«Ростелеком» заменил последнюю аналоговую телефонную станцию в Череповце
ды переадресаций, автоматический определитель номера и др. Автоматическая телефонная станция города Череповца была введена в эксплуатацию в 1983 г. Станция обслуживала около 20 тыс. номеров, ко
|22.04.2015
|
В Череповце запущен 4G-интернет от «Билайн»
два раза. Сегодня мы рады предоставить такие же возможности жителям промышленного центра области ─ Череповца», — комментирует Юрий Смагаринский, региональный директор Северо-Западного региона
|09.04.2015
|
«Техносерв» внедрил в аэропорту Череповца систему тепловизионного кругового обзора
Компания «Техносерв» – российский системный интегратор, осуществила внедрение системы видеонаблюдения с применением технологии тепловизионного кругового обзора в аэропорту города Череповец. Заказчиком системы выступил оператор аэропорта «Череповец» – компания «Авиапредприятие «Северсталь». «Эффективность традиционных систем видеонаблюдения и тепловидения во много
|19.02.2015
|
ТТК предоставил услуги связи Центру муниципальных информационных ресурсов и технологий в Череповце
интернет от ТТК будет использоваться ЦМИРиТ для обеспечения связью муниципальных органов управления Череповца, а также для передачи сигнала с камер видеонаблюдения, установленных в рамках реали
|12.02.2015
|
МТС запустила сеть 4G в Череповце
или и активно расширяли сеть LTE в Вологодской области, и сегодня она охватывает центральные районы Череповца и Вологды. При этом с момента запуска сети в Вологде в 2014 г. количество базовых с
|30.09.2014
|
В МУП г. Череповец «Электросеть» внедрили Directum
В МУП г. Череповец «Электросеть» выполнен проект по внедрению Directum. Возможности СЭД позволили повы
|08.09.2014
|
Абонентов «Ростелекома» на Северо-Западе будет обслуживать новый единый контакт-центр в Череповце
5 сентября 2014 г. в городе Череповец Вологодской области открыт Единый распределенный контактный центр (ЕРКЦ), который обеспечит дистанционное обслуживание абонентов «Ростелекома» в Северо-Западном федеральном округе. ЕР
|17.04.2012
|
Домашнее цифровое телевидение «Билайн» начинает вещание в Череповце
оставления домашнего цифрового телевидения «Билайн» в Череповце. «Билайн ТВ» доступно во всех домах Череповца, подключенных к «Домашнему интернету» «Билайн» (95% домохозяйств города). Жителям <
|22.06.2011
|
«Летограф» автоматизировал документооборот в мэрии Череповца
специалистами «Летограф» была поставлена задача оперативной автоматизации документооборота в мэрии Череповца. Особенности данного проекта были обусловлены методикой ведения документооборота в
|27.10.2010
|
«Энфорта» открыла филиал в Череповце
Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Череповец. «Как известно, без интернета сегодня не обходится ни один офис, ни одна фирма, даж
|02.08.2010
|
«Билайн» расширил покрытие 3G в Вологде и Череповце
ильный интернет по технологии 3G от «Билайн» доступен на 65% территории Вологды и на 55% территории Череповца, где проживает около 50% жителей этих городов. В соответствии с планами «ВымпелКома
|07.06.2010
|
Череповецкая ГРЭС расширяет масштабы СЭД «Дело»
Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что Череповецкая ГРЭС (филиал «ОГК-6») в рамках проекта по переходу к электронному документообороту приобрела дополнительные лицензии системы электронного документооборота «Дело». По информации ЭОС
|30.03.2010
|
МТС запустил 3G в Вологде и Череповце
Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» объявил о введении в коммерческую эксплуатацию сети «третьего поколения» (3G) в Вологде и Череповце. Сегодня МТС обеспечивает покрытие сети 3G в центральных районах городов. В ближайшее время планируется расширение территории покрытия. Кроме того, до конца года компания планирует за
|06.11.2009
|
«Синтерра» построила магистраль Вологда-Череповец
Группа компаний «Синтерра», национальный оператор связи, объявила о завершении строительства магистральной ВОЛС Вологда-Череповец в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Линия была построена дочерней структурой «Синтерры» – компанией «ПетерСтар», предоставляющей телекоммуникационные услуги в Северо-Западном
|25.08.2008
|
Softway лицензировала «Череповецкий завод сплавов»
Московское представительство Softway завершило поставку лицензионного программного обеспечения и оборудования на «Череповецкий завод порошков и сплавов». Сумма контракта составила 1,7 млн. руб. На начальном этапе работ сертифицированными специалистами Softway был проведен комплексный анализ и аудит имеющег
|07.11.2007
|
Дороги Череповца в 2008 году оснастят видеонаблюдением
В 2008 году в Череповце за счет муниципального бюджета начнут устанавливать системы видеонаблюдения в общественных местах и на наиболее аварийных участках дорог. Видеокамеры будут установлены на всех участка
|26.09.2007
|
В Череповце построили «Цифровую школу будущего»
В Череповце на базе средней школы №37 реализован проект «Цифровая школа будущего». в рамках проекта учебное заведение оснастили самыми современными техническими наработками. Так, компания Polymed
|20.08.2007
|
«Ростелеком» открыл сервис-центр в Череповце
«Ростелеком» открыл центр продаж и обслуживания клиентов в Вологодской области, в Череповце. Череповецкий центр является десятым по счету на Северо-Западе России. «Ростелеком»
|28.05.2007
|
«Цифровая школа будущего» будет создана в Череповце
ль года России». Решение о выделении 10 млн. руб. уже принято администрациями Вологодской области и Череповца.
|12.02.2007
|
Филиал СПб ГИЭУ в Череповце ищет ИТ-поставщика
Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (СПб ГИЭУ) в г. Череповце объявил открытый конкурс на закупку цифровой системы полноцветной печати и копирова
|01.11.2006
|
Количество компьютерных клубов в Череповце сократилось вдвое
За время работы положения о регулировании открытия и работы компьютерных клубов в Череповце их количество сократилось с 32 до 15. Положение было принято городскими властями два года назад для усиления контроля за данным видом бизнеса. За время действия постановления в городе
|12.10.2006
|
Череповецкий "Стоик" создал единое информационное пространство
«Фирма «Стоик» совместно с компанией "1С:Франчайзи «ЦИТ-КомпАС» (г. Череповец) успешно завершили один из ключевых этапов проекта внедрения «1С:Управление производственным предприятием 8.0». В фирме «Стоик» автоматизирована работа следующих служб: коммерческой,
|12.09.2006
|
"Техношок" пришёл в Череповец и Ханты-Мансийск
Петербургская сеть магазинов бытовой техники и электроники "Техношок" открыла магазины в Череповце и Ханты-Мансийске. Общий размер инвестиций составил 2.8 млн долларов. Площадь гипермаркета "Техношок" в Череповце составляет 1500 кв. м, размер инвестиций - 1.2 млн. долларов.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедева Алла 31 14
|Шевердин Владимир 14 9
|Кувшинников Олег 14 6
|Шеховцов Юрий 34 5
|Виноградов Евгений 11 5
|Орловский Виктор 408 4
|Васильев Евгений 132 4
|Диденко Сергей 23 4
|Корнеев Сергей 84 3
|Дунаев Виктор 4 3
|Зарецкий Дмитрий 11 3
|Найденов Георгий 3 3
|Песков Дмитрий 129 2
|Дунаев Сергей 63 2
|Ермаков Валерий 140 2
|Мантуров Денис 126 2
|Сморгонский Анатолий 44 2
|Шевелев Александр 10 2
|Попов Алексей 339 2
|Прянишников Николай 316 2
|Френкель Лев 51 2
|Ракутин Александр 3 2
|Анищук Наталья 30 2
|Волошин Кирилл 23 2
|Мошков Максим 14 2
|Сибирцев Денис 5 2
|Ковтонюк Андрей 5 2
|Бубнов Дмитрий 8 2
|Жуков Василий 27 2
|Голяков Олег 2 2
|Лягинова Ольга 2 2
|Белозеров Олег 29 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Черкасов Сергей 16 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Волож Аркадий 268 1
|Собянин Сергей 538 1
|Чаркин Евгений 317 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.