Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец

«Нартис» установил новые зарядные станции в Череповце ных приборов учёта и зарядной инфраструктуры, передал и установил зарядные станции для отеля «3А» в Череповце. ЭЗС «Нартис-С29» разработана специально для сети дорожных отелей комфорт-класса «3

Череповецкий государственный университет оцифровал образовательный процесс с помощью «МТС Линк» течественных решений есть конкурентоспособный продукт видеоконференцсвязи», — отметила и.о. ректора Череповецкого государственного университета Ольга Лягинова. «Цифровые технологии позволяют оп

Череповецкий государственный университет оцифровал образовательный процесс с помощью отечественной платформы «МТС Линк», экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы, перевела на свои сервисы Череповецкий государственный университет (ЧГУ). Благодаря платформе в вузе организовали образовательный процесс для 7,5 тыс. студентов и 950 преподавателей и сотрудников. Об этом CNews сообщили

В села Череповецкого района пришел 4G-интернет Почти десять тыс. жителей Череповецкого района Вологодской области получили доступ к устойчивой голосовой связи и скоро

«Северсталь-метиз» тестирует роботы-грузовики на заводе в Череповце Группа предприятий «Северсталь-метиз» объявила о прохождении тестового запуска автономных грузоперевозок на предприятии в Череповце. Всего автоматизировано 4 внутренних маршрута на территории завода общей длиной 8 км. Проект реализован совместно с производителем и сервис-провайдером автономной логистики «ЭвоКарго»

«МегаФон» ускорил интернет в жилых кварталах и на дорогах Череповца средней скорости до 30 Мбит⁄с. В жилых кварталах, местах для прогулок и на крупных автомагистралях Череповца «МегаФон» модернизировал телеком‑оборудование, что позволило увеличить скорость пер

«МегаФон» добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце яет об этом специалистов завода сразу в трех каналах коммуникации: по электронной почте и через окно веб интерфейса, дублируя информацию в журнал событий. Для контроля качества атмосферного воздуха в Череповце работают девять комплексов мониторинга. Они расположены во всех районах города в местах наибольшей концентрации людей и вблизи социально-значимых объектов. В состав комплекса кроме пр

Жители Череповца стали больше стримить в торговых центрах У жителей Череповца вырос интерес к покупкам как в торговых центрах, так и в онлайн‑магазинах. Об этом говорит анализ активности абонентов, проведенный с помощью обезличенной статистики big data специали

«МегаФон» модернизировал более 100 базовых станций в Череповце й черте, это позволило нам выйти на более высокий уровень предоставления услуг связи. Теперь жители Череповца могут с комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами независимо от своего мест

«Деснол софт» автоматизирует ТОиР на Череповецком фанерно-мебельном комбинате На Череповецком фанерно-мебельном комбинате стартовал проект по цифровой трансформации ТОиР. Реализуют проект специалисты ИТ-компании «Деснол софт», российского центра компетенций по автоматизации

«Ленгипротранс» создаст имитационную модель для развития грузооборота через Череповецкий железнодорожный узел роходит 120 грузовых, 20 пассажирских поездов и до 30 составов, прибывающих на промышленные гиганты Череповца, в том числе «Апатит» и «Северсталь».

«Мегафон» включил голос и мобильный интернет на Архангельском мосту в Череповце «Мегафон» первым из операторов обеспечил связью знаменитый Архангельский мост через реку Шексну в Череповце. Современная сеть обеспечивает абонентов мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с и высоким качеством голосовой связи в VoLTE (Voice over LTE). Об этом CNews сообщили представите

Связь МТС впервые появилась в селе Нелазское Череповецкого района МТС установила новое телеком-оборудование в селе Нелазское Череповецкого района. В результате голосовая связь и мобильный интернет МТС впервые стали доступны почти 300 жителям населенного пункта. Современными цифровыми сервисами теперь могут пользовать

Аналитики aQsi провели анализ и выявили предпочтительные способы оплаты в общественном транспорте Череповца 21 г. Аналитики компании aQsi проанализировали наиболее предпочтительные способы оплаты для жителей Череповца. На основании этих данных они пришли к выводу, что бесконтактные способы оплаты (ба

«ФосАгро» построил катастрофоустойчивый ЦОД для критичных ИТ-сервисов итичных сервисов группы компаний, было модернизировано корпоративное ядро сети, которое находится в Череповце. В итоге были существенно расширены каналы связи. Доступ пользователей по площадке

МТС и «Билайн» объединили частоты в Череповце для ускорения мобильного интернета МТС» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявили о начале совместного использования радиочастотного спектра в сетях четвертого поколения в г. Череповец (Вологодская область), увеличив для своих абонентов скорости мобильной передачи данных. Как рассказали CNews в компании, этот регион стал первым, где два оператора впервые в России об

«Ростелеком» заменил последнюю аналоговую телефонную станцию в Череповце ды переадресаций, автоматический определитель номера и др. Автоматическая телефонная станция города Череповца была введена в эксплуатацию в 1983 г. Станция обслуживала около 20 тыс. номеров, ко

В Череповце запущен 4G-интернет от «Билайн» два раза. Сегодня мы рады предоставить такие же возможности жителям промышленного центра области ─ Череповца», — комментирует Юрий Смагаринский, региональный директор Северо-Западного региона

«Техносерв» внедрил в аэропорту Череповца систему тепловизионного кругового обзора Компания «Техносерв» – российский системный интегратор, осуществила внедрение системы видеонаблюдения с применением технологии тепловизионного кругового обзора в аэропорту города Череповец. Заказчиком системы выступил оператор аэропорта «Череповец» – компания «Авиапредприятие «Северсталь». «Эффективность традиционных систем видеонаблюдения и тепловидения во много

ТТК предоставил услуги связи Центру муниципальных информационных ресурсов и технологий в Череповце интернет от ТТК будет использоваться ЦМИРиТ для обеспечения связью муниципальных органов управления Череповца, а также для передачи сигнала с камер видеонаблюдения, установленных в рамках реали

МТС запустила сеть 4G в Череповце или и активно расширяли сеть LTE в Вологодской области, и сегодня она охватывает центральные районы Череповца и Вологды. При этом с момента запуска сети в Вологде в 2014 г. количество базовых с

В МУП г. Череповец «Электросеть» внедрили Directum В МУП г. Череповец «Электросеть» выполнен проект по внедрению Directum. Возможности СЭД позволили повы

Абонентов «Ростелекома» на Северо-Западе будет обслуживать новый единый контакт-центр в Череповце 5 сентября 2014 г. в городе Череповец Вологодской области открыт Единый распределенный контактный центр (ЕРКЦ), который обеспечит дистанционное обслуживание абонентов «Ростелекома» в Северо-Западном федеральном округе. ЕР

Домашнее цифровое телевидение «Билайн» начинает вещание в Череповце оставления домашнего цифрового телевидения «Билайн» в Череповце. «Билайн ТВ» доступно во всех домах Череповца, подключенных к «Домашнему интернету» «Билайн» (95% домохозяйств города). Жителям <

«Летограф» автоматизировал документооборот в мэрии Череповца специалистами «Летограф» была поставлена задача оперативной автоматизации документооборота в мэрии Череповца. Особенности данного проекта были обусловлены методикой ведения документооборота в

«Энфорта» открыла филиал в Череповце Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Череповец. «Как известно, без интернета сегодня не обходится ни один офис, ни одна фирма, даж

«Билайн» расширил покрытие 3G в Вологде и Череповце ильный интернет по технологии 3G от «Билайн» доступен на 65% территории Вологды и на 55% территории Череповца, где проживает около 50% жителей этих городов. В соответствии с планами «ВымпелКома

Череповецкая ГРЭС расширяет масштабы СЭД «Дело» Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что Череповецкая ГРЭС (филиал «ОГК-6») в рамках проекта по переходу к электронному документообороту приобрела дополнительные лицензии системы электронного документооборота «Дело». По информации ЭОС

МТС запустил 3G в Вологде и Череповце Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» объявил о введении в коммерческую эксплуатацию сети «третьего поколения» (3G) в Вологде и Череповце. Сегодня МТС обеспечивает покрытие сети 3G в центральных районах городов. В ближайшее время планируется расширение территории покрытия. Кроме того, до конца года компания планирует за

«Синтерра» построила магистраль Вологда-Череповец Группа компаний «Синтерра», национальный оператор связи, объявила о завершении строительства магистральной ВОЛС Вологда-Череповец в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Линия была построена дочерней структурой «Синтерры» – компанией «ПетерСтар», предоставляющей телекоммуникационные услуги в Северо-Западном

Softway лицензировала «Череповецкий завод сплавов» Московское представительство Softway завершило поставку лицензионного программного обеспечения и оборудования на «Череповецкий завод порошков и сплавов». Сумма контракта составила 1,7 млн. руб. На начальном этапе работ сертифицированными специалистами Softway был проведен комплексный анализ и аудит имеющег

Дороги Череповца в 2008 году оснастят видеонаблюдением В 2008 году в Череповце за счет муниципального бюджета начнут устанавливать системы видеонаблюдения в общественных местах и на наиболее аварийных участках дорог. Видеокамеры будут установлены на всех участка

В Череповце построили «Цифровую школу будущего» В Череповце на базе средней школы №37 реализован проект «Цифровая школа будущего». в рамках проекта учебное заведение оснастили самыми современными техническими наработками. Так, компания Polymed

«Ростелеком» открыл сервис-центр в Череповце «Ростелеком» открыл центр продаж и обслуживания клиентов в Вологодской области, в Череповце. Череповецкий центр является десятым по счету на Северо-Западе России. «Ростелеком»

«Цифровая школа будущего» будет создана в Череповце ль года России». Решение о выделении 10 млн. руб. уже принято администрациями Вологодской области и Череповца.

Филиал СПб ГИЭУ в Череповце ищет ИТ-поставщика Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (СПб ГИЭУ) в г. Череповце объявил открытый конкурс на закупку цифровой системы полноцветной печати и копирова

Количество компьютерных клубов в Череповце сократилось вдвое За время работы положения о регулировании открытия и работы компьютерных клубов в Череповце их количество сократилось с 32 до 15. Положение было принято городскими властями два года назад для усиления контроля за данным видом бизнеса. За время действия постановления в городе

Череповецкий "Стоик" создал единое информационное пространство «Фирма «Стоик» совместно с компанией "1С:Франчайзи «ЦИТ-КомпАС» (г. Череповец) успешно завершили один из ключевых этапов проекта внедрения «1С:Управление производственным предприятием 8.0». В фирме «Стоик» автоматизирована работа следующих служб: коммерческой,