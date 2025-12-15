Разделы

Северсталь ЧерМК Череповецкий металлургический комбинат

Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат

Пантелеев Александр Череповец. Монтаж пятой домны. 1985 Пантелеев Александр Череповец. Монтаж пятой домны. 1985
Пантелеев Александр Череповец. Монтаж пятой домны. 1985

СОБЫТИЯ

15.12.2025 Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось 1
20.11.2025 «Северсталь» оптимизировала процесс загрузки роликовых печей с помощью цифровых технологий 1
29.09.2025 «Северсталь» увеличила объем производства травленого проката с помощью машинного обучения 1
07.08.2025 «Северсталь» повышает надежность работы стана 5000 с помощью машинного обучения 1
05.06.2025 Спутниковая связь «Бюро 1440» ускорит цифровизацию промпредприятий и инфраструктуры 1
26.03.2025 «Северсталь» внедрила новые системы инспекции поверхности металла 2
03.03.2025 «Северсталь» направит 13 млрд руб. на развитие ИТ-технологий в 2025 году 1
31.01.2025 В МИФИ создан радиоизотопный прибор для отечественной металлургии 1
09.01.2025 «Северсталь» внедряет систему инспекции металлопроката на основе искусственного интеллекта на агрегате перемотки горячекатаных рулонов 2
28.11.2024 «ЧерМК» запустил цифровой инструмент собственной разработки для повышения производительности установок непрерывной разливки стали 1
20.11.2024 Система на основе компьютерного зрения обеспечит безопасность на площадках «Северстали» 2
18.11.2024 «Северсталь» провела тестирование робота с отечественным лидаром 2
11.09.2024 Российский бизнес по-крупному разочаровался в облаках. Корпорации не хотят платить за чужую ИТ-инфраструктуру и строят свою 1
19.07.2024 «Северсталь» тестирует возможности робособак на производстве 2
15.07.2024 «Северсталь» инспектирует оцинкованный прокат с помощью нейросетей 2
13.06.2024 Александр Шевелев, гендиректор «Северстали» в интервью CNews: Перейти на импортонезависимые решения металлургам мешает нехватка отечественного «железа» 1
28.05.2024 «МегаФон» добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце 1
19.04.2024 «Северсталь» внедрила систему оптического контроля качества металлопроката с цветным изображением 2
18.04.2024 «Северсталь» впервые представила систему интегрированного планирования 1
10.10.2023 «Северсталь» повышает качество травленого проката с помощью нейронной сети 1
28.09.2023 «Северсталь» внедряет цифровую систему управления качеством 1
20.06.2023 «Северсталь» развивает систему цифровых инструментов для контроля качества продукции на площадке Череповецкого меткомбината 2
06.06.2023 «Северсталь» управляет автопарком из 2900 единиц с «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» 2
11.05.2023 «Северсталь» увеличила производительность стана 2000 с помощью машинного обучения 2
10.05.2023 «Северсталь» применяет новую технологию для высокоточных геодезических работ 2
14.03.2023 «Северсталь» зарегистрировала платформу для обучения в виртуальной реальности 1
06.03.2023 «Северсталь» разрабатывает собственное программное обеспечение для управления доменной печью 2
08.12.2022 «Северсталь» расширяет применение VR-технологий в обучении персонала 1
07.02.2022 «Северсталь» повышает производительность агломашин с помощью цифровых инструментов 3
28.12.2021 «Северсталь» перешла на ERP нового поколения – SAP S/4HANA 1
22.06.2021 «Северсталь» использует цифровые технологии для контроля за работой труднодоступного оборудования 1
21.07.2020 Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства 2
13.05.2020 «Северсталь» внедрила решение «1С:Транспортная логистика, экспедирование и УАТ КОРП» 4
02.08.2017 «Северсталь» создает крупнейшее в российской промышленности гибридное хранилище данных 1
24.07.2017 «Северсталь» внедрила систему управления логистикой на базе SAP 1
09.02.2017 Oracle стала стратегическим партнером «Северстали» 1
26.11.2014 «Северсталь» оптимизирует обслуживание клиентов с помощью ИТ 1
10.12.2009 IBS DataFort и «Северсталь-Инфоком» создали СП для предоставления ИТ-сервисов «Северстали» 1
14.01.2008 «Северсталь» вложила 11 млн. руб. в пульт управления доменной печью 2
09.10.2007 «Северсталь» переходит на СЭД «БОСС-Референт» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 68

Северсталь ЧерМК и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Инфоком 92 18
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 30 10
Upstream 52 3
Северсталь ПАО - Лаборатория измерительных систем 4 3
SAP SE 5434 3
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 131 2
9002 2
1С-Рарус 936 2
АйТи - Аплана Группа компаний 175 2
АйТи 1440 2
Google LLC 12264 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 92 1
SAP Services CIS 13 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 60 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 80 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 1
Elemy - Элеми - Уралэнерготел 14 1
АйТи - Аплана Украина 1 1
Северсталь Проект 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 173 1
3Logic Group - Robort 3 1
Dephan - Дефан 2 1
Лаборатория новых продуктов - New Products Lab 2 1
DEEP Robotics 4 1
Lenovo Group 2362 1
Microsoft Corporation 25242 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 1
Oracle Corporation 6871 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1076 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 290 1
Ростех - Автоматика Концерн 1745 1
МегаФон 9918 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
Северсталь ПАО - Severstal 561 41
Северсталь Российская сталь 23 12
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 26 6
Северсталь - Карельский окатыш 12 2
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда - Северная алмазная компания 12 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 1
АСК 48 1
Северсталь Ресурс 18 1
Северсталь Экспорт 1 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
Северсталь - Олкон - Оленегорский ГОК - Оленегорский горно-обогатительный комбинат 4 1
НЛМК Вторчермет 4 1
Северсталь ПАО - Яковлевский ГОК - Яковлевский горно-обогатительный комбинат 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2003 1
Северсталь Менеджмент 30 1
Верный - торговая сеть 310 1
Газпром нефть 670 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 1
Газпром ПАО 1416 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1012 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 263 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 24 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 11
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1846 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5930 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1545 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 891 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4111 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1439 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2858 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 305 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 424 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 2
Стандартизация - Standardization 2243 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Управляемость - Manageability 1957 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Intersoft Lab - Референт 156 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 2
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 21 2
Северсталь - MES металлургия 9 2
Apple iOS 8251 2
Google Android 14696 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 100 2
Intel Agilex FPGA 11 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 31 1
SAP MRS - SAP Multiresource Scheduling 4 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 1
МегаФон Экология 8 1
FreePik 1443 1
Профессионалитет - Федеральный проект 13 1
AGILEX Bunker Mini - AGX-BMINI 1 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 1
Microsoft Azure 1461 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 35 1
SAP Work Management 10 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7371 1
Apple iPad 3939 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 210 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 33 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 22 1
Виноградов Евгений 9 8
Мишнев Петр 8 5
Потапова Светлана 17 5
Дунаев Сергей 61 4
Колупаев Денис 7 3
Староверов Евгений 2 2
Архиреев Павел 2 2
Ткаченко Сергей 19 1
Рогов Илья 8 1
Перевалов Илья 8 1
Мирин Станислав 12 1
Калинин Денис 70 1
Ветров Михаил 17 1
Гриб Андрей 17 1
Воскресенский Борис 2 1
Муромец Юлия 28 1
Сахно Дмитрий 4 1
Горошков Дмитрий 2 1
Агафонов Дмитрий 4 1
Белов Михаил 6 1
Добродей Сергей 1 1
Даутов Константин 2 1
Желтухин Вадим 66 1
Каинов Илья 9 1
Суханос Олеся 6 1
Лясковский Альберт 1 1
Вахнина Арина 1 1
Маторин Владимир 1 1
Рашин Андрей 1 1
Яровенко Юрий 1 1
Шеховцов Юрий 34 1
Жуков Олег 25 1
Бардинцев Игорь 11 1
Агузумцян Ара 20 1
Шевелев Александр 7 1
Желтков Дмитрий 3 1
Хромов Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 19
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 266 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2957 2
Европа 24644 2
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 55 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 1
Россия - СФО - Новосибирск 4658 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1570 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 87 1
Узбекистан - Республика 1872 1
Америка - Американский регион 2188 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 1
Украина 7796 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1210 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 1
Германия - Федеративная Республика 12941 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Россия - ДФО - Магаданская область 478 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 10
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6245 4
Экономический эффект 1218 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 348 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1718 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 1
Аренда 2584 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Ведомости 1241 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
МЭИ - Московский энергетический институт 158 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 438 1
ИнфоКом 118 2
Docflow 147 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407613, в очереди разбора - 732699.
Создано именных указателей - 187386.
