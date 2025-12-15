Получите все материалы CNews по ключевому слову
Северсталь ЧерМК Череповецкий металлургический комбинат
СОБЫТИЯ
Северсталь ЧерМК и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградов Евгений 9 8
|Мишнев Петр 8 5
|Потапова Светлана 17 5
|Дунаев Сергей 61 4
|Колупаев Денис 7 3
|Староверов Евгений 2 2
|Архиреев Павел 2 2
|Ткаченко Сергей 19 1
|Рогов Илья 8 1
|Перевалов Илья 8 1
|Мирин Станислав 12 1
|Калинин Денис 70 1
|Ветров Михаил 17 1
|Гриб Андрей 17 1
|Воскресенский Борис 2 1
|Муромец Юлия 28 1
|Сахно Дмитрий 4 1
|Горошков Дмитрий 2 1
|Агафонов Дмитрий 4 1
|Белов Михаил 6 1
|Добродей Сергей 1 1
|Даутов Константин 2 1
|Желтухин Вадим 66 1
|Каинов Илья 9 1
|Суханос Олеся 6 1
|Лясковский Альберт 1 1
|Вахнина Арина 1 1
|Маторин Владимир 1 1
|Рашин Андрей 1 1
|Яровенко Юрий 1 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Жуков Олег 25 1
|Бардинцев Игорь 11 1
|Агузумцян Ара 20 1
|Шевелев Александр 7 1
|Желтков Дмитрий 3 1
|Хромов Александр 3 1
|Ведомости 1241 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
