«Северсталь» оптимизировала процесс загрузки роликовых печей с помощью цифровых технологий

«Северсталь» внедрила модель дискретной оптимизации на участке термических печей цеха отделки металла №1 Череповецкого металлургического комбината. Она собирает график посада роликовых печей с учетом переключения агрегата между марками стали и минимальной паузы между листами. Решение разработано специалистами кластера «Искусственный интеллект» «Северстали» совместно с группой автоматизации дирекции по прокатному производству. Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

В роликовых печах производится нагрев листов для их дальнейшей нормализации, закалки и отпуска до температур, необходимых для данных видов термообработки. Ранее составление графика посада производилось вручную, а переключение между марками стали приводило к длительным паузам и падению производительности из-за необходимости перестраивать температурный режим.

Модель определяет оптимальный порядок посада в роликовые печи №1 и 2 находящихся в наличии листов с учетом параметров нагрева, марки стали, геометрии листа, технических возможностей печей и нахождения листов на складе. В результате получается оптимизированный по времени исполнения график на пользовательском интерфейсе с возможностью выгрузки и работы по нему.

В основе решения лежит модель оптимизации на основе constraint programming (программирование в ограничениях), которая определенное количество раз в день планирует посад листов из текущего наличия в оптимальном порядке. Далее оптимальный график выводится в пользовательский интерфейс, где бригадир или мастер может его подтвердить и принять в работу.

В результате за счет оптимизации пауз между переключением марок стали дополнительное производство составило 3,41 тыс. т, а экономический эффект – 27,55 млн руб.

«Интеллектуальная система планирования посада печей автоматически определяет оптимальный порядок загрузки листов, обеспечивая отсутствие непродуктивных пауз агрегата. Это не только разгрузило операторов и бригадиров от рутинных расчетов, но и позволило им уделять больше времени контролю качества и процессу в целом», – сказала Светлана Потапова, руководитель кластера «Искусственный интеллект» «Северстали».