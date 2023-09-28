«Северсталь» внедряет цифровую систему управления качеством

«Северсталь» первой среди российских металлургических предприятий реализует масштабный проект по цифровизации контроля качества продукции. Эксперты компании разработали систему сквозной автоматической аттестации металлопроката. Объем инвестиций уже составил порядка 1,3 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

«Разработка комплексной системы контроля качества стала ответом на целый ряд вызовов – как в части создания и освоения технологически сложных новых видов продукции, так и удовлетворения растущих требований клиентов, в том числе в новых для нас рыночных сегментах. Применение только традиционных методов не позволяло решить эти задачи. Ключевой целью проекта стало создание единой системы, в которой будет контролироваться каждое когда-либо обнаруженное отклонение. Комплекс цифровых инструментов работает для того, чтобы помочь нашему сотруднику принять решение о годности металлопроката на основе ранее недоступного большого объема информации, полученного на всех этапах изготовления. Сейчас мы достигли цифрового контроля выпуска порядка половины объема производимой металлопродукции в год», – отметил директор по техническому развитию и качеству «Северстали» Петр Мишнев.

Реализация проекта позволяет обеспечить ряд существенных преимуществ для клиентов компании. В их числе гарантия качества на 100% длины продукта за счет непрерывных измерительных систем и минимизации человеческого фактора, снижение потерь от отсортировки у клиента благодаря повышению базового качества продукции, быстрая реакция на отклонения и поставка точно в срок. За период с 2018 по 2022 гг. доля поступивших уведомлений от клиентов по четырем видам продукции, охваченным системой, снизилась на 55%.

Система контроля качества включает десятки цифровых инструментов на жизненном пути создания продукта. В их числе оснащение промышленных агрегатов измерителями с применением технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта, которые отвечают за фиксацию видимых отклонений. Разработанные прогнозные модели выполняют расчеты вероятности возникновения невидимых человеческому глазу дефектов на основании технологических параметров. Системы слежения за металлом обеспечивают привязку данных к каждому метру конкретного продукта, а системы фиксации инцидентов контролируют критические зоны, влияющие на его качество. Их использование позволяет исключить человеческий фактор в вопросах, касающихся корректной работы оборудования и аттестации, а также обеспечить своевременную реакцию на отклонения в технологических процессах.

На основе полученных данных решение о годности металлопроката рекомендует система автоаттестации Sherlock. Цифровой помощник обладает инструментами для поиска первопричин отклонений по качеству, анализа трендов и построения моделей, обеспечивает доступность данных для любого пользователя и возможность быстрого подбора заказов для произведенных продуктов и продуктов в наличии для поступивших заказов. Результатами применения системы становится не только снижение количества уведомлений об отклонениях и внутренних потерь, но и рост точности сроков поставок.

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Проект внедрения цифровой системы автоаттестации длится уже семь лет. За это время им охвачена сквозная цепочка производства оцинкованного проката, горячекатаного рулонного проката, травленого проката, товарной слябы. При этом контролируется 43% когда-либо обнаруженных дефектов. Полностью завершить внедрение системы планируется к 2028 г.

Реализует инициативы команда экспертов «Северстали», обладающих необходимыми компетенциями, из дирекции по техническому развитию и качеству, производственных подразделений Череповецкого металлургического комбината, а также профильных компаний – «Северсталь диджитал» и «Северсталь-инфоком».