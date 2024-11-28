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Цифровизация Внедрения
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«ЧерМК» запустил цифровой инструмент собственной разработки для повышения производительности установок непрерывной разливки стали

Череповецкий меткомбинат («ЧерМК», ключевой актив компании «Северсталь») внедрил в сталеплавильном производстве систему автоматического изменения скорости разливки в зависимости от показаний непрерывного замера температуры металла в промежуточном ковше. Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

«Сегодня в сталеплавильном производстве «ЧерМК» создана большая система цифровых инструментов, которые позволяют вести и контролировать производственные процессы с минимальным вовлечением человека. Мы внедряем цифровые модели, компьютерное зрение, калькуляторы на каждом переделе. Новая система – это один из примеров, – сказал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов. – Ранее оператор установки непрерывной разливки стали самостоятельно подбирал скорость разливки в соответствии с операционной картой. Теперь это делает непосредственно оборудование, опираясь на цифрового помощника. Новая система позволяет сократить время на разливку одной плавки на 5-10 минут и тем самым увеличить производительность оборудования. Кроме того, разработка дает возможность повысить стабильность технологии и обеспечить высокое качество продукции за счет исключения человеческого фактора».

Разработчиками решения выступили сотрудники «Северсталь-инфокома» совместно с центром технологического развития металлургического производства и технологами «ЧерМК». Сейчас система автоматического выбора скорости разливки в зависимости от показаний непрерывного замера температуры металла в промежуточном ковше введена в промышленную эксплуатацию.

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