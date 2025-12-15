Система «MES Металлургия» позволяет выполнять задачи анализа, синхронизации и координации выпуска продукции на разных участках и переделах металлургической компании: от выплавки стали до отгрузки конечного продукта клиенту. Система в режиме реального времени обеспечивает бесшовную взаимосвязь между планированием и управлением, мониторингом, контролем производственных операций (MES). В конце 2023 года первая версия системы была успешно внедрена в сервисном металлоцентре «Северстали», расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По итогам эксплуатации отмечено повышение общей эффективности оборудования до 20%, рост производительности до 5% и снижение энергопотребления до 10%. В 4 квартале 2024 года команда приступит к внедрению системы в коксоаглодоменном производстве Череповецкого металлургического комбината. Кроме того, «Северсталь» планирует создать типовые «коробочные» сборки «MES Металлургия» для сталеплавильного, прокатного, трубного производств и предлагать эти решения в смежные отрасли промышленности.