Северсталь ПАО MES металлургия


Система «MES Металлургия» позволяет выполнять задачи анализа, синхронизации и координации выпуска продукции на разных участках и переделах металлургической компании: от выплавки стали до отгрузки конечного продукта клиенту. Система в режиме реального времени обеспечивает бесшовную взаимосвязь между планированием и управлением, мониторингом, контролем производственных операций (MES). В конце 2023 года первая версия системы была успешно внедрена в сервисном металлоцентре «Северстали», расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По итогам эксплуатации отмечено повышение общей эффективности оборудования до 20%, рост производительности до 5% и снижение энергопотребления до 10%. В 4 квартале 2024 года команда приступит к внедрению системы в коксоаглодоменном производстве Череповецкого металлургического комбината. Кроме того, «Северсталь» планирует создать типовые «коробочные» сборки «MES Металлургия» для сталеплавильного, прокатного, трубного производств и предлагать эти решения в смежные отрасли промышленности.

15.12.2025 Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
13.06.2024 Александр Шевелев, гендиректор «Северстали» в интервью CNews: Перейти на импортонезависимые решения металлургам мешает нехватка отечественного «железа» 1
22.05.2024 «Северсталь» рассказала о новых ИТ-проектах 1
18.04.2024 «Северсталь» впервые представила систему интегрированного планирования 1
01.03.2024 «Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi 1
12.02.2024 «Северсталь» удвоила объем инвестиций в ИТ за пять лет 1
30.01.2023 Больше 1,6 млрд рублей «Сколково» выделил на ИТ-проекты особой значимости 1
30.01.2023 «Северсталь» разработает отечественное ПО для металлургии и смежных отраслей 1

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Инфоком 94 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2512 3
SAP SE 5439 2
Ланит - Lansoft - Лансофт 91 1
Ростелеком - TData - ТДата 49 1
CoWork - Коворкинг Платформ 19 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 1
The Open Group - промышленный консорциум, установки нейтральных открытых технологических стандартов для вычислительной инфраструктуры 9 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Micromine 5 1
Плинор РЦ - Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области 5 1
Google LLC 12283 1
Cloud4Y 301 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 1
Ростелеком 10332 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 1
R-Vision - Р-Вижн 216 1
9030 1
Diasoft - Диасофт 1033 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 122 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 105 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс ГГИС - Geomix горно-геологическая информационная система  9 1
Северсталь ПАО - Severstal 564 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 3
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 43 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8219 2
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 1
Газпром нефть 671 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 1
Кофемания 70 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 179 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 81 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 30 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 85 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 181 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3458 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12894 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2174 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3374 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4930 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 20 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 7
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 897 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18322 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3103 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1445 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1845 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2994 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 424 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10138 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4839 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5941 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 455 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1007 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1378 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
АСУ ОГР - Система диспетчеризации открытых горных работ 1 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10343 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12996 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2365 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31834 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2180 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5400 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 985 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 1
Red Hat - Hibernate 30 1
Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 1
Microsoft Windows 16357 1
Oracle Java - язык программирования 3336 1
JavaScript - JS - язык программирования 1334 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 114 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 10 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 13 1
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 21 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 1
Apple iOS 8267 1
Google Android 14727 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 867 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 110 1
Новые облачные технологии - МойОфис 900 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 333 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 284 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2885 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 415 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 1
OSIsoft PI System 15 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 88 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1049 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 26 1
1С:ERP Управление предприятием 719 1
Дунаев Сергей 61 5
Столбова Екатерина 20 2
Челидзе Джимшер 42 1
Шустрова Наталья 18 1
Малевицкая Алла 6 1
Кретинин Максим 5 1
Филипиди Анна 17 1
Тусова Диана 1 1
Новиков Руслан 4 1
Столяров Егор 2 1
Шевелев Александр 7 1
Ермаков Валерий 136 1
Панченко Иван 178 1
Суровец Дмитрий 101 1
Глазков Александр 149 1
Шадаев Максут 1151 1
Кубарев Алексей 56 1
Мельникова Алиса 96 1
Козырев Алексей 326 1
Урусов Виктор 150 1
Геллерман Михаил 57 1
Анпилов Антон 19 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Масляный Константин 20 1
Семенов Михаил 26 1
Кирьянова Александра 158 1
Глухов Иван 29 1
Давиденко Алексей 16 1
Галкин Николай 121 1
Агеев Денис 38 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Закоржевский Вячеслав 77 1
Аникин Дмитрий 65 1
Желтухин Вадим 67 1
Трандин Сергей 104 1
Махалин Тимур 26 1
Лазуков Станислав 44 1
Ермаков Иван 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 157320 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18645 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 267 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4099 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 1
Россия - СФО - Кемеровская область 993 1
Россия - СФО - Новосибирск 4669 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6254 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3157 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10344 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15178 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 1
НКО - Некоммерческая организация 591 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2794 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5872 1
Экономический эффект 1219 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 442 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 433 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 360 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20410 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1154 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1734 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 486 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
АиФ - Аргументы и факты 50 1
ИнфоКом 118 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
CNews AWARDS - награда 556 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
