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Тусова Диана
СОБЫТИЯ
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Тусова Диана и организации, системы, технологии, персоны:
|Суровец Дмитрий 115 1
|Шадаев Максут 1207 1
|Глазков Александр 151 1
|Михалев Евгений 98 1
|Нестеров Алексей 174 1
|Панченко Иван 195 1
|Ермаков Валерий 139 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Галкин Николай 138 1
|Козырев Алексей 328 1
|Шарак Андрей 67 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Волков Владимир 68 1
|Кирьянова Александра 168 1
|Шаров Сергей 20 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Закоржевский Вячеслав 92 1
|Урусов Виктор 157 1
|Ермаков Иван 32 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Агеев Денис 38 1
|Трандин Сергей 124 1
|Ларин Андрей 23 1
|Глухов Иван 35 1
|Семенов Михаил 38 1
|Масляный Константин 20 1
|Махалин Тимур 28 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Богдашов Валерий 31 1
|Лазуков Станислав 52 1
|Пирогова Ирина 31 1
|Богомолов Денис 17 1
|Геллерман Михаил 73 1
|Аникин Дмитрий 68 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Анпилов Антон 23 1
|Желтухин Вадим 71 1
|Челидзе Джимшер 44 1
|Лукьянов Олег 21 1
|Походня Андрей 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.