Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197591
ИКТ 15236
Организации 11705
Ведомства 1507
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26986
Персоны 86185
География 3101
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2811
Мероприятия 894

Тусова Диана

СОБЫТИЯ


29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тусова Диана и организации, системы, технологии, персоны:

Cloud4Y 311 2
Ростелеком 10881 1
SAP SE 5581 1
Microsoft Corporation 25715 1
9522 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2999 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1741 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 285 1
Diasoft - Диасофт 1123 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 923 1
R-Vision - Р-Вижн 262 1
Nvidia Corp 3957 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 105 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 140 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 259 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 107 1
Ростелеком - TData - ТДата 69 1
CoWork - Коворкинг Платформ 21 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8771 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 1
Северсталь ПАО - Severstal 620 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2399 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 287 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 90 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 1
Кофемания 85 1
Cotton Club - Коттон Клаб 30 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 31 1
Шанс ГК - ОхотАктив 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3618 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5585 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21918 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12770 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3792 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1336 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3289 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7130 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10587 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1018 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1846 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7382 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12999 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4993 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6450 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17998 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1647 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26587 1
Оцифровка - Digitization 5149 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3098 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17888 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3059 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1583 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12129 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1896 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 988 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25903 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3784 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35869 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1675 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 532 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13870 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5153 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5044 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25330 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 272 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1449 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  859 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7762 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 498 1
Danieli Group - QMet Danieli 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1097 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1025 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 376 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 306 1
Новые облачные технологии - МойОфис 951 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2967 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 434 1
1С:ERP Управление предприятием 827 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1840 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 60 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 1
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 24 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 72 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 115 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 124 1
Северсталь ПАО - MES металлургия 9 1
Суровец Дмитрий 115 1
Шадаев Максут 1207 1
Глазков Александр 151 1
Михалев Евгений 98 1
Нестеров Алексей 174 1
Панченко Иван 195 1
Ермаков Валерий 139 1
Мельникова Алиса 100 1
Галкин Николай 138 1
Козырев Алексей 328 1
Шарак Андрей 67 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Волков Владимир 68 1
Кирьянова Александра 168 1
Шаров Сергей 20 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Закоржевский Вячеслав 92 1
Урусов Виктор 157 1
Ермаков Иван 32 1
Кубарев Алексей 59 1
Агеев Денис 38 1
Трандин Сергей 124 1
Ларин Андрей 23 1
Глухов Иван 35 1
Семенов Михаил 38 1
Масляный Константин 20 1
Махалин Тимур 28 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Богдашов Валерий 31 1
Лазуков Станислав 52 1
Пирогова Ирина 31 1
Богомолов Денис 17 1
Геллерман Михаил 73 1
Аникин Дмитрий 68 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 23 1
Желтухин Вадим 71 1
Челидзе Джимшер 44 1
Лукьянов Олег 21 1
Походня Андрей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164980 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54517 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 1
Россия - СФО - Новосибирск 4850 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1057 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4485 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6555 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7731 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 525 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3713 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1373 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4962 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2719 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21468 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27095 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5433 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2186 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3553 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15916 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 510 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18042 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8854 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
Энергетика - Energy - Energetically 5810 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1193 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1705 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 720 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3073 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 372 1
Аудит - аудиторский услуги 3406 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2017 1
Металлы - Никель - Nickel 357 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1372 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1274 1
CNews AWARDS - награда 570 1
ИнфоКом 123 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще