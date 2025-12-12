Разделы

SAP APO SAP Advanced Planner and Optimizer SAP APO SNP SAP Supply Network Planning SAP APO Supply Chain Planning SAP APO Demand Planning mySAP Advanced Planner and Optimizer


СОБЫТИЯ

12.12.2025 IBP: можно ли выстроить единый контур управления бизнесом на российских решениях 1
14.11.2025 В крупном металлургическом холдинге внедрена система планирования спроса на базе платформы Knowledge Space 1
22.08.2025 Axenix предлагает рынку услугу диагностики готовности бизнеса к переходу на российские системы IBP 1
11.08.2025 Axenix завершил промышленное внедрение платформы In.Plan 2
02.07.2025 В Axenix назначен директор по продукту In.Plan 1
21.05.2025 Рынок IBP систем 2025 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
08.10.2024 Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования 1
26.09.2024 Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-2025 1
21.06.2024 «Адептик Плюс» завершила разработку системы для производственного планирования Adeptik APS AP на грант РФРИТ 1
18.04.2024 «Северсталь» впервые представила систему интегрированного планирования 1
11.09.2023 Сергей Котик -

Цепи поставок: как не дать импортозамещению увязнуть в плену противоречий

 1
13.10.2017 ABI Product переходит на интегрированное планирование на базе SAP IBP и SAP APO 5
30.12.2016 Как «Северсталь» улучшила производительность с помощью флеш-СХД 1
16.02.2016 DataLine будет предоставлять приложения SAP по модели SaaS 1
26.11.2014 «Северсталь» оптимизирует обслуживание клиентов с помощью ИТ 1
02.11.2012 IBS представила новое интегрированное ERP MES решение на базе продуктов SAP 1
18.09.2003 TopS BI помогает "Джи Эм-АвтоВАЗ" построить "ИТ-Супердом" 5
28.01.2002 SAP расширила число сертифицированных в России программных решений 1
21.01.2002 Compaq AlphaServer ES45 с ОС Tru64 UNIX поставил рекорд в тесте SAP APO Standard Application Benchmark 4
05.07.2000 Интернет-портал SAP-ON.COMPAQ.COM дает возможность "практического знакомства" с системой mySAP.com 2

Публикаций - 21, упоминаний - 34

SAP APO и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5433 13
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 3
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 2
Jume - Джум 8 2
SAP CIS - САП СНГ 864 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Oracle Corporation 6870 2
Северсталь Инфоком 91 2
Thoma Bravo - Anaplan 75 2
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 19 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 120 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 90 1
Микротест ТЕЛ 4 1
УльтимаТек - Экспанта - Adeptik - Адептик Плюс 6 1
Ростелеком - TData - ТДата 49 1
CoWork - Коворкинг Платформ 19 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 116 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 59 1
Broadcom - VMware 2493 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 1
HP Inc. 5762 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Brocade Communications Systems 244 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
Microsoft Corporation 25240 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 69 1
Dassault Systemes 223 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 1
Amazon Inc - Amazon.com 3134 1
Cloud4Y 301 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2494 1
Ростелеком 10313 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 1
R-Vision - Р-Вижн 215 1
8998 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 4
Газпром нефть 670 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 3
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 45 2
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 42 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 2
Московская Пивоваренная Компания - МПК 18 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 116 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1470 1
Комос Групп 25 1
Кофемания 70 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 30 1
Волма 7 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 171 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 83 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8184 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 262 1
Лента - Сеть розничной торговли 2272 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2999 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 79 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 1
Walmart - Wal-Mart Stores 389 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 220 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4907 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12856 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3437 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3367 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73339 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34059 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11479 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23064 5
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1887 4
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 64 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 888 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3558 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18212 4
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1608 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32000 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1442 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 424 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 762 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2159 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12008 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1181 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13355 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25719 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2992 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4488 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5931 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1376 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 922 5
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 24 4
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 80 4
SAP - mySAP.com 38 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 33 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 112 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 2
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
IBM Tivoli 284 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 1
IBM Storage - IBM XIV Storage System - IBM HDD/SSD storage 17 1
IBM Storage - IBM SVC - IBM SAN Volume Controller 18 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 1
HPE AlphaServer 70 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 88 1
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 18 1
Dassault Systemes - Delmia 29 1
Северсталь - MES металлургия 8 1
УльтимаТек - Экспанта - Adeptik APS AP 1 1
Siemens Opcenter 10 1
IT-Enterprise APS 1 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 35 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7370 1
Apple iPad 3938 1
Google Android 14688 1
Apple iOS 8245 1
SAP Work Management 10 1
SAP MRS - SAP Multiresource Scheduling 4 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 32 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 34 1
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 1
Мозжеров Сергей 8 3
Агеев Денис 38 1
Трандин Сергей 104 1
Филиппов Антон 4 1
Глухов Иван 29 1
Семенов Михаил 26 1
Масляный Константин 20 1
Гвоздева Людмила 2 1
Махалин Тимур 26 1
Гудырин Сергей 5 1
Котик Сергей 7 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Лазуков Станислав 44 1
Геллерман Михаил 56 1
Аникин Дмитрий 65 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 19 1
Желтухин Вадим 65 1
Челидзе Джимшер 42 1
Ложкин Федор 1 1
Шустрова Наталья 18 1
Малевицкая Алла 6 1
Мелконян Гурген 6 1
Кретинин Максим 5 1
Филипиди Анна 17 1
Тусова Диана 1 1
Агузумцян Ара 20 1
Самойлов Юрий 75 1
Юрьев Илья 47 1
Шеховцов Юрий 34 1
Дунаев Сергей 61 1
Ермаков Валерий 136 1
Панченко Иван 174 1
Суровец Дмитрий 101 1
Глазков Александр 148 1
Шадаев Максут 1148 1
Кубарев Алексей 56 1
Мельникова Алиса 96 1
Козырев Алексей 326 1
Урусов Виктор 149 1
Россия - РФ - Российская федерация 157020 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18591 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 1
Польша - Республика 2001 1
Европа Восточная 3121 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Украина 7796 1
Латвия - Латвийская Республика 825 1
Либерия 25 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1649 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 438 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 266 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 1
Россия - СФО - Кемеровская область 987 1
Россия - СФО - Новосибирск 4656 1
Европа 24642 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2200 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8250 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3709 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2504 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4249 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10328 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3135 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1551 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 426 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2180 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Энергетика - Energy - Energetically 5532 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2707 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1188 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 360 1
SAP Value Award 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
CNews AWARDS - награда 549 1
