ГПБ IMS Интегрированные системы управления Knowledge Space
Knowledge Space (KS) – российская ИТ-платформы для интегрированного бизнес-планирования и управления корпоративной архитектурой.
"Преимущества Low-code / No-code платформ для цифровизации задач планирования" Павел Шингарев, Генеральный директор, Knowledge Space, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
|Шингарев Павел 16 8
|Чепакин Андрей 26 2
|Рыбалкин Виталий 10 2
|Грибанов Петр 2 2
|Али Максим 10 2
|Кардашин Никита 17 2
|Зварковский Михаил 6 2
|Михеев Андрей 9 2
|Селезнев Денис 26 2
|Решетников Андрей 6 2
|Щипачев Дмитрий 2 2
|Суровцев Владимир 18 2
|Калинин Владислав 2 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Осипов Фаддей 7 2
|Дубровская Анна 18 2
|Тарасов Максим 12 2
|Бондарик Александр 7 2
|Алешкин Сергей 65 2
|Тульчинский Станислав 57 2
|Бирюков Артем 10 2
|Овчинников Андрей 5 2
|Беспалов Антон 3 2
|Грошева Светлана 2 2
|Козанов Павел 2 2
|Сковородников Олег 3 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Фролов Борис 30 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Истомин Константин 56 1
|Воронова Наталия 3 1
|Заянц Илья 46 1
|Беляев Владислав 84 1
|Соловьев Алексей 88 1
|Алексеев Олег 20 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Подрябинников Алексей 19 1
|Сидоров Алексей 19 1
|Пауков Сергей 14 1
|Федяев Павел 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Crunchbase 74 1
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