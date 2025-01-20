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Индексная книга (каталог) CNews*
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ГПБ IMS Интегрированные системы управления Knowledge Space

ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space

Knowledge Space (KS) – российская ИТ-платформы для интегрированного бизнес-планирования и управления корпоративной архитектурой.

 

 

"Преимущества Low-code / No-code платформ для цифровизации задач планирования" Павел Шингарев, Генеральный директор, Knowledge Space, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва


20.01.2025 Центр технологий искусственного интеллекта Газпромбанка и Knowledge Space официально объявили о стратегическом партнерстве 2
20.11.2024 Группа компаний «Б1» выпустила решение «Б1 ИБП Мастер» для платформы интегрированного планирования Knowledge Space 2
24.10.2024 «DатаРу Консалтинг» включила в продуктовый портфель отечественную IBP-платформу Knowledge Space 3
26.09.2024 Консалтинговая компания BeringPro и разработчик российского решения Knowledge Space стали официальными партнерами 1
26.09.2024 Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-2025 1
26.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024 1
28.08.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024 1
15.12.2023 Марина Векшина, Planetra: Системы Demand Planning становятся трендом бизнес-планирования 1
09.10.2023 Обзор текущего состояния и перспективы развития рынка IBP 1
09.10.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг IBP-систем 2023 1
28.09.2023 Настоящее и будущее low-code решений 1
19.07.2023 Как увеличить добычу и сократить недоборы: на рынке появился новый оптимизатор для нефтедобывающих компаний 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
05.06.2023 Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы 1
28.10.2022 Knowledge Space и Яндекс.Облако договорились о партнерстве 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 2
20.06.2022 Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня 1
24.05.2022 No-code платформа помогает формализовать знания и повысить качество управления 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 2
11.04.2022 Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие 1
22.03.2022 Состоялся очередной релиз ИТ-платформы Knowledge Space 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1

Публикаций - 22, упоминаний - 28

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

8213 6
Thoma Bravo - Anaplan 67 5
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 5 4
SAP SE 5276 3
Oracle Corporation 6687 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 3
Первая Форма - 1Форма 47 3
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 3
Optimacros - Оптимакрос 55 3
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Ростелеком 9699 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Naumen - Наумен 625 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Biocad - Биокад 78 2
Adobe Figma 41 2
Qlik - QlikTech 160 2
Процессные Технологии 7 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
Platformeco - Платформеко 4 2
Microsoft Corporation 24623 1
Huawei 3932 1
МегаФон 8803 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 1
Google LLC 11775 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Directum - Директум 1089 1
DXDO - Ди-Икс-До 1 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Tibco Software 81 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
CSC - Corporation 68 1
Газпром нефть 618 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Газпром ПАО 1342 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Ренессанс Страхование 160 2
Свеза - Sveza 29 2
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 6 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Альфа-Банк 1769 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - туристическая компания 20 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Бурсервис НПП 2 1
МКБ - Инкахран НКО 1 1
Правмир Благотворительный фонд 2 1
НЭО - НЭО Центр - НЭО Эксперт - NEO 7 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 14
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 13
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 6
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 5
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1030 5
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 24 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 9
Microsoft Office 3734 7
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 14 3
Terrasoft Creatio 96 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 2
Microsoft Office Excel 1197 2
ELMA 365 Low-code BPM 109 2
FIS Platform - no-code платформа 16 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
Synplity Platform 3 2
Hawk House - Amber BPM - Low-code платформа для автоматизации бизнеса 14 2
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 15 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 116 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 34 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Yandex Object Storage 14 1
Yandex Translate 6 1
Yandex DataLens 37 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 50 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 1
NVision Барьер 648 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
Шингарев Павел 16 8
Чепакин Андрей 26 2
Рыбалкин Виталий 10 2
Грибанов Петр 2 2
Али Максим 10 2
Кардашин Никита 17 2
Зварковский Михаил 6 2
Михеев Андрей 9 2
Селезнев Денис 26 2
Решетников Андрей 6 2
Щипачев Дмитрий 2 2
Суровцев Владимир 18 2
Калинин Владислав 2 2
Нерадовский Константин 18 2
Осипов Фаддей 7 2
Дубровская Анна 18 2
Тарасов Максим 12 2
Бондарик Александр 7 2
Алешкин Сергей 65 2
Тульчинский Станислав 57 2
Бирюков Артем 10 2
Овчинников Андрей 5 2
Беспалов Антон 3 2
Грошева Светлана 2 2
Козанов Павел 2 2
Сковородников Олег 3 1
Лосев Дмитрий 4 1
Фролов Борис 30 1
Гришин Дмитрий 208 1
Истомин Константин 56 1
Воронова Наталия 3 1
Заянц Илья 46 1
Беляев Владислав 84 1
Соловьев Алексей 88 1
Алексеев Олег 20 1
Шевченко Игорь 10 1
Подрябинников Алексей 19 1
Сидоров Алексей 19 1
Пауков Сергей 14 1
Федяев Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 34 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 77 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 3
Черкизон - Черкизовский рынок 154 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Экономический эффект 1067 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Crunchbase 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
CNews Инновация года - награда 111 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
CNews FORUM Кейсы 225 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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