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Козанов Павел
Козанов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 6 2
|DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 1
|BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 87 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 1
|ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 24 2
|SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 54 1
|Microsoft Office 3801 1
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