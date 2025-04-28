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Козанов Павел



28.04.2025 «Софтлайн Решения» и Knowledge Space заключили соглашение о продвижении платформы интегрированного бизнес-планирования 1
24.10.2024 «DатаРу Консалтинг» включила в продуктовый портфель отечественную IBP-платформу Knowledge Space 1
26.09.2024 Консалтинговая компания BeringPro и разработчик российского решения Knowledge Space стали официальными партнерами 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Козанов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 6 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 87 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1096 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10543 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31588 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24644 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1285 2
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 27 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4844 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3262 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 24 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 54 1
Microsoft Office 3801 1
Прокопенко Константин 14 1
Абдулин Расуль 1 1
Тропин Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7970 2
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 108 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8943 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356117, в очереди разбора - 758458.
Создано именных указателей - 173676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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