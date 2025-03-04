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Прокопенко Константин


04.03.2025 «DатаРу Консалтинг» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами 1
24.10.2024 «DатаРу Консалтинг» включила в продуктовый портфель отечественную IBP-платформу Knowledge Space 1
08.10.2024 «DатаРу Консалтинг» и Optimacros стали партнерами 1
26.08.2024 «DатаРу Консалтинг» стала партнером «Синтеллект» по внедрению платформы TESSA 1
24.06.2024 «DатаРу Консалтинг» предложит своим заказчикам BI-платформу Visiology 1
21.06.2024 Компании SL Soft (ГК Softline) и «DатаРу Консалтинг» стали партнерами 1
22.05.2024 «DатаРу Консалтинг» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве 1
21.05.2024 beeline cloud и «DатаРу Консалтинг» заключили партнерское соглашение 1
22.03.2024 «DaтaРу Консалтинг» стала партнером по внедрению компании «Ланит Омни» 1
21.02.2024 Константин Прокопенко возглавил консалтинговое подразделение в ИТ-компании «DатаРу» 1
29.06.2023 AUXO и Visiology объявляют о заключении партнерского соглашения 1
20.06.2023 Auxo и «Битрикс24» заключили договор о партнерстве 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Прокопенко Константин и организации, системы, технологии, персоны:

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 115 9
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 3
Visiology - Визиолоджи 73 2
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
ServiceNow 89 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8782 1
Softline - Софтлайн 2860 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
OpenText - Micro Focus 108 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 119 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Ланит Омни 65 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 1
SAP SE 5291 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
8285 1
Oracle Corporation 6716 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 241 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
Qlik - QlikTech 160 1
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Syntellect - Синтеллект 81 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 33 1
Optimacros - Оптимакрос 60 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4187 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4762 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10326 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6714 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6664 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1220 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5374 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 809 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11471 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6303 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15853 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1918 2
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 24 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3199 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24332 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7486 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29951 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1720 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6865 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4527 1
VeriSM 18 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 745 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1909 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 897 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 409 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 48 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 547 1
Предпроектное обследование 76 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2743 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 530 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12616 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1172 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 554 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2197 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 143 2
Visiology ИАС BI-платформа 35 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 487 1
Visiology Vitalk - ViTalk GPT - Голосовой помощник (ассистент) 11 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 112 1
DатаРу - ДатаРу ПР - ДатаРу ПС - ДатаРу ПВ - серия СХД 6 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 244 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 121 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 38 1
Softline - Polymatica Dashboards 34 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 532 1
Syntellect Tessa 44 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 206 1
Microsoft Office 3760 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 1
Никитин Алексей 29 2
Седова Александра 1 1
Чанышев Владимир 12 1
Гоц Роман 46 1
Чуканов Сергей 71 1
Кондратьев Сергей 21 1
Моисеенко Алексей 8 1
Крот Иван 9 1
Шилов Максим 15 1
Журбинский Владимир 1 1
Козанов Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14159 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1974 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1517 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11018 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11031 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5472 1
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Аудит - аудиторский услуги 2699 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7678 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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