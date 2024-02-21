Константин Прокопенко возглавил консалтинговое подразделение в ИТ-компании «DатаРу»

Новое кадровое назначение позволит «DатаРу» усилить недавно запущенное направление бизнеса. Константин Прокопенко будет отвечать за развитие подразделения, управление и расширение присутствия «DатаРу» на отечественном рынке ИТ-консалтинга, а также оказывать профессиональную поддержку клиентам в процессе масштабирования или перехода на импортонезависимые решения. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Константин Прокопенко имеет опыт свыше 20 лет работы в сегменте ИТ-консалтинга. Его карьера началась с позиции программиста в одной из крупнейших национальных аудиторско-консалтинговых компаний «Юникон» (ранее BDO Unicon).

Последние 10 лет Прокопенко работал на руководящих позициях в международном системном интеграторе Atos, где последний год занимал должность заместителя генерального директора по телеком-отрасли и отвечал за управление крупными проектами внедрения в области систем ERP и BI для клиентов Enterprise-сегмента.

Константин Прокопенко возглавил консалтинговое подразделение в ИТ-компании DатаРу

В «DатаРу Консалтинг» Константин Прокопенко возглавил направление консалтинга по продуктам для обработки Big Data и ERP-решениям и другим пользовательским бизнес-приложениям. Широкая экспертиза по подбору и интеграции продуктов российских и международных вендоров позволит команде под его управлением предложить клиентам оптимальный план переезда на отечественное ПО с сохранением непрерывности бизнес-процессов и экономической целесообразности.

За счет опыта, а также глубокого знания особенностей различных индустрий «DатаРу Консалтинг» и Прокопенко будут выстраивать работу с клиентами с учетом индивидуальных особенностей компании, а также формировать варианты базовых решений под требования каждого конкретного заказчика.

«Более 20 лет работы в ИТ-консалтинге дали мне понимание реальных запросов компаний, которые стремятся эффективно использовать современные технологические решения. В “DатаРу Консалтинг” мы будем выстраивать подход к клиенту, который поможет ему эффективно организовать управление бизнесом с точки зрения ИТ. В нашей команде работают высококвалифицированные эксперты, понимающие особенности бизнеса клиентов в различных отраслях. Это поможет формировать эксклюзивные предложения для заказчиков, которые помогут двигать их бизнес вперед», — сказал Константин Прокопенко, руководитель подразделения «DатаРу Консалтинг».

«Константин Прокопенко, безусловно, усилит команду "DатаРу". Его опыт и уровень экспертизы гарантируют, что работа подразделения консалтинга будет востребована заказчиками, которые находятся в поисках качественных и надежных технологических решений, в том числе от российских производителей», — сказал Роман Гоц, генеральный директор «DатаРу».

Осенью 2023 г. отечественный производитель серверных и сетевых решений, а также СХД «DатаРу» сообщил о расширении бизнеса. Компания заявила об открытии двух новых направлений — «DатаРу Сервис» и «DатаРу Консалтинг».

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«DaтaРу» — российский вендор технологических решений и сервисов. Компания производит серверное и сетевое оборудование, системы хранения данных, решения для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Также DатаРу предоставляет услуги в области консалтинга по продуктам для обработки Big Data, ERP-решениям и другим бизнес-приложениям, занимается сервисной поддержкой цифрового рабочего пространства и аутсорсингом печати.