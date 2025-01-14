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Гоц Роман



14.01.2025 Серверы «DатаРу» включены в реестр российского оборудования Минпромторга РФ 1
Импортозамещение 2024: итоги и планы 1
26.12.2024 «DатаРу» увеличила объем выручки в два раза и стала группой компаний 1
16.12.2024 Роман Гоц -

Роман Гоц, «DатаРу»: Отечественная ИТ-инфраструктура движется от импортозамещения к поставкам под проекты заказчиков

 1
10.10.2024 «DатаРу» становится группой компаний 1
17.09.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «DaтaРу» 1
12.08.2024 Создано первое российское решение для защиты серверов госструктур, банков и телекома от превращения в «кирпич» 1
05.04.2024 «DатаРу Облако» возглавил Дмитрий Бородачев 1
15.03.2024 «DатаРу» запускает новое направление «DатаРу Облако» 1
21.02.2024 Константин Прокопенко возглавил консалтинговое подразделение в ИТ-компании «DатаРу» 1
10.01.2024 ИТ-производитель «DатаРу» увеличил объем выручки в семь раз по итогам 2023 года 1
28.12.2023 Сервисное подразделение ИТ-производителя «DатаРу» возглавил Павел Филистович 1
06.12.2023 Российский рынок «железа» крупно вырос в 2023 году 1
27.11.2023 ИТ-компания «Dатару» расширяет бизнес 1
25.09.2023 Спрос на российские СХД будет расти 2
15.06.2023 Участник форума CNews для ИТ-лидеров DатаРу расскажет о перспективах российского рынка базовой ИТ-инфраструктуры 1
28.03.2023 «Датару Пиастр» на базе ПО от ГК «Астра» — российский ПАК для построения стабильной виртуальной инфраструктуры и безопасной работы с данными 1
08.02.2023 «DатаРу»: рынок серверов в России стабилизируется только в 2025 году 1
23.12.2022 «DaтaРу» запустила партнерскую сеть 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
26.09.2022 Роман Гоц, «ДатаРу»: Мы предоставляем новое ИТ-оборудование и обеспечиваем полную техническую поддержку 1
02.09.2022 DataRu обеспечит техподдержку и обслуживание оборудования Atos 1
26.11.2020 Atos предоставила «Норникелю» платформу BullSequana S для внедрения SAP 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 2
22.05.2020 Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая 1
20.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
13.05.2020 Что можно извлечь из больших данных в режиме онлайн 2
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 1
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 1
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса 2
27.04.2020 Компания ATOS примет участие в онлайн-конференции CNews «Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике» 1
27.04.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
22.04.2020 Компания Atos примет участие в онлайн-конференции CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» 1
21.04.2020 Компания Atos примет участие в онлайн-конференции CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
21.04.2020 Компания Atos примет участие в онлайн-конференции CNews «Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике» 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
26.07.2019 Atos начинает российские продажи серверов Escala E3-900 на базе Power9 1
26.04.2019 Автоматизация банковской деятельности ЦФТ тестируется на серверах Atos 1
29.01.2019 «Галактика» и Atos проведут совместные тестирования продуктов на отечественной СУБД 1

Публикаций - 46, упоминаний - 50

Гоц Роман и организации, системы, технологии, персоны:

AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 27
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 18
Intel Corporation 12197 6
SAP SE 5276 5
Oracle Corporation 6687 5
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
Nvidia Corp 3487 3
Доктор рядом - Doc+ 52 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Ростелеком 9699 2
Microsoft Corporation 24623 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Крок - Croc 1777 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Галактика - Корпорация 1467 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
Cloudera 58 2
Google LLC 11775 2
Merlion - Мерлион 793 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 2
Pure Storage 53 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Accenture plc 682 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Diasoft - Диасофт 870 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Software AG 198 1
Biocad - Биокад 78 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Skybox Security 29 1
Intact - Интакт 13 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 1
ICL ГК 381 1
Ренессанс Страхование 160 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Альфа-Банк 1769 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
LinkedIn 635 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Руснарбанк КБ 9 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Маяк НПП 2 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Абсолют Банк 230 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 150 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
4CIO 18 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 31
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Atos Bull Escala 13 4
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 10 4
Intel x86 - архитектура процессора 1856 4
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 9 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
Linux OS 9936 3
DатаРу - ДатаРу ПР - ДатаРу ПС - ДатаРу ПВ - серия СХД 6 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 48 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 2
IBM Power8 30 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 2
Atos AntiCOVID 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
DатаРу - ДатаРу РН - серия серверов 2 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 33 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
IBM Power9 22 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 38 1
Трофимова Татьяна 6 4
Образцов Алексей 12 4
Владзимирский Антон 9 4
Шерстобоев Владислав 4 4
Кошелев Константин 6 3
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 3
Швецов Денис 13 3
Колбин Евгений 67 2
Белоусов Сергей 241 2
Каюмов Шамиль 53 2
Сергеева Наталья 39 2
Бычков Александр 40 1
Путин Сергей 63 1
Борисов Илья 27 1
Петров Михаил 138 1
Никиточкин Иван 3 1
Лобас Аркадий 33 1
Петров Илья 9 1
Струченко Алексей 8 1
Ананьев Денис 6 1
Белоусов Максим 108 1
Шведов Александр 26 1
Плешков Алексей 67 1
Панченко Иван 138 1
Сушко Андрей 6 1
Ципорин Павел 102 1
Гревцев Александр 31 1
Батай Илья 55 1
Колесов Александр 54 1
Иванов Сергей 388 1
Залманов Андрей 37 1
Гвоздева Наталья 16 1
Яковлев Александр 23 1
Платонов Михаил 42 1
Пьянченко Андрей 5 1
Фокин Валерий 45 1
Гутин Александр 18 1
Петерсон Дмитрий 10 1
Печенин Алексей 18 1
Скородумов Анатолий 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Китай - Хубэй - Ухань 60 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Швеция - Королевство 3619 1
Израиль 2730 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 6
Импортозамещение - параллельный импорт 481 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 5
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