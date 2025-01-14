Гоц Роман
Гоц Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Трофимова Татьяна 6 4
|Образцов Алексей 12 4
|Владзимирский Антон 9 4
|Шерстобоев Владислав 4 4
|Кошелев Константин 6 3
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 3
|Швецов Денис 13 3
|Колбин Евгений 67 2
|Белоусов Сергей 241 2
|Каюмов Шамиль 53 2
|Сергеева Наталья 39 2
|Бычков Александр 40 1
|Путин Сергей 63 1
|Борисов Илья 27 1
|Петров Михаил 138 1
|Никиточкин Иван 3 1
|Лобас Аркадий 33 1
|Петров Илья 9 1
|Струченко Алексей 8 1
|Ананьев Денис 6 1
|Белоусов Максим 108 1
|Шведов Александр 26 1
|Плешков Алексей 67 1
|Панченко Иван 138 1
|Сушко Андрей 6 1
|Ципорин Павел 102 1
|Гревцев Александр 31 1
|Батай Илья 55 1
|Колесов Александр 54 1
|Иванов Сергей 388 1
|Залманов Андрей 37 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Яковлев Александр 23 1
|Платонов Михаил 42 1
|Пьянченко Андрей 5 1
|Фокин Валерий 45 1
|Гутин Александр 18 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Печенин Алексей 18 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Эксперт ГК 14 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
|Forbes - Форбс 816 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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