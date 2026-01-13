Разделы

СХД предназначены для задач резервного копирования, архивирования и восстановления после сбоев. Модели ДД9410 и ДД9910 базируются на двусокетном сервере с процессорами Intel Xeon (Sapphire Rapids) и выполнены в форм-факторе 2U. Система поддерживает до 768 ГБ оперативной памяти в модели ДД9410 и до 2048 ГБ – в модели ДД9910, обеспечивая тем самым высокую производительность как для традиционных, так и для новых инновационных задач. 

Отличительной особенностью СХД «ДатаРу ОС» является поддержка гибридных рабочих нагрузок – блоков, файлов, контейнеров, что обеспечивает максимальную эффективность использования ресурсов и заметное снижение совокупной стоимости владения.  

Линейка «ДатаРу ОД» включает три версии СХД – «ДатаРу ОД 3000», «ДатаРу ОД 5000» и «ДатаРу ОД 6000». Модели представляют из себя системы начального и среднего уровней и разработаны для удовлетворения потребностей бизнеса в высокопроизводительных и надежных решениях для управления данными. 

Все СХД выполнены в 2U форм-факторе с возможностью хранения от 4 до 32 петабайт данных. Они оснащены современными ARM-процессорами и поддерживают кэш объемом до 1,5 ТБ. Количество контроллеров можно масштабировать от 2 до 32.

13.01.2026 «DатаРу Технологии» обновила флагманские линейки систем резервного копирования 4
17.12.2025 Объем выручки совместных проектов DCLogic и «DатаРу» в области импортозамещения превысил 3 млрд рублей 1
15.12.2025 «DатаРу» обновила линейку СХД для малого и среднего бизнеса с расширенной функциональностью 4
30.09.2025 Выручка «DатаРу» в первом полугодии 2025 года выросла на 9% 2
27.08.2025 Разработчик систем виртуализации HostVM и «DатаРу Технологии» стали технологическими партнерами 1
07.05.2025 «DатаРу» развернула современную систему серверной виртуализации в Клинике академика Ройтберга 2
21.08.2024 «DатаРу» запускает новую линейку гибридных систем хранения данных «ДатаРу ОС» для бизнеса 5
14.08.2024 «DатаРу» представила новую линейку СХД «ДатаРу ОД» для надежной работы с данными и бизнес-приложений 4
12.07.2024 «DатаРу» обновила модельный ряд СХД для искусственного интеллекта 7
03.07.2024 «DатаРу» представила новые модели СХД для крупных предприятий 5
31.05.2024 DатаРу расширила серию СХД «ДатаРу ПС» обновленной моделью с более высокими показателями эффективности 3
27.05.2024 «DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB 1
21.02.2024 Константин Прокопенко возглавил консалтинговое подразделение в ИТ-компании «DатаРу» 1
19.02.2024 «DатаРу» расширила линейку СХД и систем резервного копирования 2
28.12.2023 Сервисное подразделение ИТ-производителя «DатаРу» возглавил Павел Филистович 1
