СХД предназначены для задач резервного копирования, архивирования и восстановления после сбоев. Модели ДД9410 и ДД9910 базируются на двусокетном сервере с процессорами Intel Xeon (Sapphire Rapids) и выполнены в форм-факторе 2U. Система поддерживает до 768 ГБ оперативной памяти в модели ДД9410 и до 2048 ГБ – в модели ДД9910, обеспечивая тем самым высокую производительность как для традиционных, так и для новых инновационных задач.

Отличительной особенностью СХД «ДатаРу ОС» является поддержка гибридных рабочих нагрузок – блоков, файлов, контейнеров, что обеспечивает максимальную эффективность использования ресурсов и заметное снижение совокупной стоимости владения.

Линейка «ДатаРу ОД» включает три версии СХД – «ДатаРу ОД 3000», «ДатаРу ОД 5000» и «ДатаРу ОД 6000». Модели представляют из себя системы начального и среднего уровней и разработаны для удовлетворения потребностей бизнеса в высокопроизводительных и надежных решениях для управления данными.

Все СХД выполнены в 2U форм-факторе с возможностью хранения от 4 до 32 петабайт данных. Они оснащены современными ARM-процессорами и поддерживают кэш объемом до 1,5 ТБ. Количество контроллеров можно масштабировать от 2 до 32.