«DатаРу»: только 15% производителей и ИТ-интеграторов в России развивают технологии для ИИ и HPC

Доля российских производителей серверного оборудования и ИТ-интеграторов, занимающихся технологиями для HPC и искусственного интеллекта, не превышает 15%. Развитие этого сегмента стимулируют государственная поддержка, а также повышенный спрос со стороны научных центров и крупных предприятий. Однако отечественный рынок все еще находится на стадии запуска продуктов и тестирования гипотез. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Динамика рынка ИИ в России остается высокой — его рост оценивается более чем в 28% в 2024 г. Отрасль поддерживается крупными отечественными компаниями, которые инвестируют не только во внедрение ИИ, но и в запуск собственных ИИ-инициатив. Кроме того, Россия занимает седьмое место в мире по уровню вовлеченности государства в ИИ — в прошлом году объем финансирования ИИ-разработок по нацпроекту «Искусственный интеллект» составил 7,6 млрд руб. Однако, несмотря на существенные успехи, по-прежнему большая часть выручки в этом сегменте генерируется именно за счет ИИ-услуг, а уровень развития ИИ-экосистемы достаточно низкий.

Ситуация объясняется не только экономическими факторами, но и технологическими ограничениями рынка. Инструменты искусственного интеллекта заметно трансформируют ИТ-инфраструктуру. Меняются требования к сетевым технологиям, протоколам передачи данных, энергоэффективности, а также инженерному ПО, которое должно интегрироваться с фреймворками и библиотеками для работы с ИИ.

Российские производители начинают повышать энергоэффективность своих платформ и адаптировать продукты под специфические задачи высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. На российском рынке уже сформировался сегмент ИИ-«железа» — на базе как импортных, так и отечественных компонентов. Также появляются проекты по разработке специализированного ПО для управления HPC-нагрузками. Однако большинство решений в сравнении с глобальными лидерами рынка находятся на стадии запуска, тестирования и доработки, а их выбор пока ограничен. Даже сейчас адаптацией продуктовой линейки под задачи ИИ занимается не более 15% производителей и ИТ-интеграторов, по собственным оценкам «DатаРу».

Спрос на аппаратные решения и инженерное ПО будет увеличиваться вслед за все большим проникновением ИИ-практик в бизнес-процессы компаний. Модернизацией оборудования займутся даже в отраслях с закрытым цифровым контуром и строгими подходами к информационной безопасности. Для тех, кто выберет облачные сервисы, вложения в инфраструктуру могут быть отложены в среднесрочной перспективе, однако это повлечет усиление зависимости от внешних поставщиков и их политики ценообразования.

«Бизнес пока занимает выжидательную позицию и не спешит стартовать масштабные проекты. Однако интерес к ИИ уже сформирован на уровне среднего бизнеса, а также крупных компаний из финансового сектора, ритейла, телекома. Вендоры должны предложить заказчикам более производительные вычислительные ресурсы для задач ИИ — GPU-сервера, новые системы хранения или высокоскоростные сети. Постепенно доля таких продуктов будет расти — сейчас даже универсальные серверные поставщики выходят на рынок. Кроме того, рынок в ближайшее время будет двигаться в сторону создания комплексных систем и ПАКов, оптимизированных под работу с ИИ-нагрузками», — сказал генеральный директор ГК «DатаРу» Роман Гоц.