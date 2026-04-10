«DатаРу»: объем рынка ИТ-оборудования в России не превышает 3,5 млрд рублей

Рынок ИТ-оборудования в России по итогам 2025 г. продемонстрировал стагнацию и смещение интереса заказчиков к базовым инфраструктурным решениям. По оценке экспертов группы компаний «DатаРу», высокая ставка и мировой дефицит компонентов затормозили проекты цифровизации, а в перспективе это приведет к пересмотру ИТ-бюджетов заказчиков — сервисная поддержка станет ключевым сегментом рынка ИТ в 2026 г.

Объем российского рынок ИТ-оборудования в 2025 г. фактически не вырос и остался на уровне около 3,5 трлн руб., подсчитали в «DатаРу». На протяжении большей части года развитие отрасли сдерживала высокая ключевая ставка, которая ограничивала инвестиции в инфраструктуру. При этом год ознаменовался сменой мотивации заказчиков: фактор импортозамещения больше не оказывает значительного влияния на спрос, поскольку сегмент компаний и организаций, где переход на локальные решения является обязательным, уже завершил необходимые проекты.

Основным драйвером остается практическая потребность в цифровизации и поддержание устойчивости ИТ-ландшафта. Однако с осени 2025 г. рынок столкнулся с новым вызовом — влиянием глобального сокращения доступности компонентов. Нехватка связана со стремительным ростом числа проектов в области искусственного интеллекта и переориентацией производственных линий крупнейших вендоров на высокопроизводительные решения для ИИ и гипермасштабируемых дата-центров. В результате оборудование для базовой инфраструктуры — серверы, СХД и компоненты, наиболее востребованные на отечественном рынке — оказалось в дефиците.

Особенно заметным стал рост стоимости оперативной памяти (ОЗУ): цены увеличились кратно на фоне нехватки чипов. Подобные скачки уже наблюдались как последствия природных катастроф, однако текущая ситуация рассматривается участниками рынка как долгосрочная и требующая структурной перестройки. Вслед за памятью дорожают и ключевые элементы инфраструктуры — серверные платформы, системы хранения данных, сетевые компоненты. Динамика цен может варьироваться от 50 до 400%.

На этом фоне требования заказчиков к оборудованию также пережили значительную трансформацию. По ряду популярных позиций — ОЗУ, жестким дискам, адаптерам — сроки поставок перестали фиксироваться, а стоимость выросла в два-три раза. Производители и интеграторы столкнулись с невозможностью удерживать цены даже на краткосрочном горизонте. В условиях зависимости от зарубежной компонентной базы заказчикам приходится принимать решения о закупках максимально оперативно и быстро обеспечивать финансирование.

«Кратный рост стоимости ОЗУ, вызванный дефицитом чипов, сначала казался очередным скачком на рынке. Рынок уже сталкивался с подобными реакциями производителей после землетрясения в Японии в 2011 г. или крупных наводнений. Но сейчас мы должны признать, что текущая ситуация дефицита — это новая реальность. В 2026 г. компаниям и заказчикам потребуется полное переосмысление организации всего ИТ, причем как в B2B-, так и в B2C-сегменте. Вырастет не только цена ноутбуков и телефонов, но и стоимость базовой ИТ-инфраструктуры — серверов и СХД», — сказал генеральный директор ГК «DатаРу» Роман Гоц.

В 2026 г., по прогнозам «DатаРу», ключевой стратегией компаний станет адаптация к новой конфигурации поставок и бюджетов. Приоритет получат проекты с четко сформулированными инфраструктурными задачами и партнерство с поставщиками, способными гарантировать логистику и сервисную поддержку. В начале года также возможен рост спроса на облачные сервисы как альтернативы закупке «железа», поскольку значительная часть облачной инфраструктуры выстроена в докризисный период. Однако во второй половине года фактор роста цен окажет влияние и на этот ИТ-сегмент, что потребует новой оценки экономической эффективности по каждому конкретному проекту.

Одновременно в фокусе участников рынка будет оставаться сервисное обслуживание. Ограниченные возможности по обновлению ИТ-ландшафта будут стимулировать бизнес продлевать жизненный цикл существующих систем, оптимизировать использование ресурсов и повышать требования к технической поддержке. Критическое значение приобретает эффективное управление емкостью хранилищ, оперативной памятью и состоянием инфраструктуры.

«Ожидать бурного роста цифровизации в 2026 г. точно не приходится. После сложного начала года и адаптации к новым реалиям заказчики будут пересматривать свои инвестиционные бюджеты в части ИТ-оборудования. Это повлечет переоценку требований и возможностей под расширение ПО и других систем. Доверие и прозрачное взаимодействие по цепочке “заказчик – интегратор – вендор” станет определяющим для успеха любого проекта», — отметил Роман Гоц.