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«DатаРу» запускает новое направление «DатаРу Облако»

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» открывает новое направление — «DатаРу Облако». Клиенты компании смогут получить доступ к популярным облачным сервисам, в том числе PaaS и SaaS на базе собственных аппаратных и комплексных решений «DатаРу».

Компания предоставит доступ заказчикам к широкой линейке облачных сервисов, включая публичное облако, частное облако и гибридные инфраструктурные решения. Кроме того, команда «DатаРу Облако» будет развивать линейку PaaS и SaaS-сервисов собственной разработки на базе оборудования и программно-аппаратных комплексов «DатаРу».

Облачные сервисы можно подключить за считанные часы и начать пользоваться ими сразу же. Они не потребуют от заказчиков капитальных инвестиций. Кроме того, облачные решения легко масштабируются — при необходимости можно увеличивать или уменьшать объем потребляемых вычислительных ресурсов. В «DатаРу» рассчитывают, что облачные продукты будут востребованы со стороны заказчиков из enterprise-сегмента, для которых актуален вопрос быстрого перехода на технологически независимую ИТ-инфраструктуру.

«DатаРу» продолжает развитие бизнеса в новых направлениях. Использование облачных сервисов позволяет снизить расходы на инфраструктуру, при этом не отказываться от передовых систем и планов технологического развития. Наша команда обладает всем необходимым для предоставления заказчикам облачных решений — от собственного производства оборудования до сильной инженерной команды с глубокой экспертизой в работе с прикладными системами», — сказал Роман Гоц, генеральный директор «DатаРу».

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«DaтaРу» — российский вендор технологических решений и сервисов. Компания производит серверное и сетевое оборудование, системы хранения данных, решения для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Также «DатаРу» предоставляет услуги в области консалтинга по продуктам для обработки Big Data, ERP-решениям и другим бизнес-приложениям, занимается сервисной поддержкой цифрового рабочего пространства и аутсорсингом печати.

Все решения вендора произведены на базе проверенных разработок от мировых брендов, что облегчает их интеграцию в уже существующий ИТ-ландшафт. При этом производство «DатаРу» локализовано в России, что обеспечивает строгое соблюдение сроков при поставках и бесперебойный доступ к сервисному обслуживанию.

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