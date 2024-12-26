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DатаРу ДатаРу Частное облако ПАК DатаРу Облако


«DатаРу Облако» — спектр услуг, включая IaaS, PaaS, SaaS-продукты и аренду вычислительного оборудования.


26.12.2024 «DатаРу» увеличила объем выручки в два раза и стала группой компаний 1
16.12.2024 Роман Гоц -

Роман Гоц, «DатаРу»: Отечественная ИТ-инфраструктура движется от импортозамещения к поставкам под проекты заказчиков

 1
20.11.2024 «DатаРу Облако» интегрирует решения «Ред Софт» в свою облачную платформу 1
10.10.2024 «DатаРу» становится группой компаний 1
04.10.2024 «DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate 2
24.09.2024 «DатаРу Облако» запустило сервис «DатаРу Backup 365» для резервного копирования данных из сервисов Microsoft 2
05.04.2024 «DатаРу Облако» возглавил Дмитрий Бородачев 1
15.03.2024 «DатаРу» запускает новое направление «DатаРу Облако» 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 2

Публикаций - 9, упоминаний - 12

DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 8
Microsoft Corporation 24625 2
Intel Corporation 12197 2
Broadcom - VMware 2359 1
SAP SE 5277 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Softline - Софтлайн 2811 1
8213 1
Oracle Corporation 6688 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Selectel - Селектел 385 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
ММК Информсервис 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
Бизнес ИТ 43 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Т1 Иннотех 178 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Google LLC 11775 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
ИИ-Технологии 104 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Абсолют Банк 230 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 49 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 1
OpenStack 488 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
DатаРу - ДатаРу БС - ДатаРу БСХ - серия серверов 6 1
DатаРу - ДатаРу КН - ДатаРу КА - серия коммутаторов 1 1
Linux OS 9937 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 132 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
DатаРу - ДатаРу ПР - ДатаРу ПС - ДатаРу ПВ - серия СХД 6 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft SharePoint Online 101 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 1
DатаРу - ДатаРу Backup 365 1 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
DатаРу - ДатаРу РН - серия серверов 2 1
Гоц Роман 46 4
Бородачев Дмитрий 8 2
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1008 1
Феоктистов Вадим 35 1
Чаркин Евгений 296 1
Абакумов Евгений 205 1
Сотин Денис 205 1
Сергеев Сергей 138 1
Свиридов Владимир 28 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Богданов Андрей 41 1
Свинцов Андрей 45 1
Пономарев Андрей 22 1
Меденцев Константин 97 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Слесаренко Марина 23 1
Александров Александр 70 1
Пустарнаков Роман 45 1
Исаев Дмитрий 42 1
Кубарев Алексей 52 1
Верисов Михаил 22 1
Харитонов Дмитрий 50 1
Бабкин Николай 24 1
Королёв Дмитрий 18 1
Тятюшев Максим 97 1
Ложкин Руслан 34 1
Ильина Наталья 18 1
Кирсанов Филипп 9 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Порошин Тимур 30 1
Вавра Владимир 23 1
Нефедов Вячеслав 3 1
Шаев Виталий 43 1
Авдонин Антон 2 1
Швыдченко Юрий 4 1
Жигалов Олег 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Аренда 2416 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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