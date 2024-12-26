DатаРу ДатаРу Частное облако ПАК DатаРу Облако
«DатаРу Облако» — спектр услуг, включая IaaS, PaaS, SaaS-продукты и аренду вычислительного оборудования.
DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:
|Гоц Роман 46 4
|Бородачев Дмитрий 8 2
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Сотин Денис 205 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Богданов Андрей 41 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Пономарев Андрей 22 1
|Меденцев Константин 97 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Александров Александр 70 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Исаев Дмитрий 42 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Верисов Михаил 22 1
|Харитонов Дмитрий 50 1
|Бабкин Николай 24 1
|Королёв Дмитрий 18 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Ложкин Руслан 34 1
|Ильина Наталья 18 1
|Кирсанов Филипп 9 1
|Тихонова Божена 16 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Порошин Тимур 30 1
|Вавра Владимир 23 1
|Нефедов Вячеслав 3 1
|Шаев Виталий 43 1
|Авдонин Антон 2 1
|Швыдченко Юрий 4 1
|Жигалов Олег 19 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 9
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
|Open University - Открытый университет 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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