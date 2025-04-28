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Нойманн Анастасия



28.04.2025 ITSoft разместил в IXcellerate фармацевтический кластер и стал партнером провайдера услуг ЦОД 1
04.10.2024 «DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Нойманн Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 1
IXcellerate - Икселерейт 128 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21673 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 553 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20994 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13617 1
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 64 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 53 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6999 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30366 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2835 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1105 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11289 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16061 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11655 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9603 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 1
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 11 1
Юсупов Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4111 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4965 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356117, в очереди разбора - 758458.
Создано именных указателей - 173676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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