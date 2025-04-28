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Нойманн Анастасия
|28.04.2025
|ITSoft разместил в IXcellerate фармацевтический кластер и стал партнером провайдера услуг ЦОД 1
|04.10.2024
|«DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate 1
Нойманн Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 1
|DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 11 1
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