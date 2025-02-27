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Юсупов Дмитрий



27.02.2025 «DатаРу Облако» начала сотрудничество с DataHouse «Магистральный-1» 1
04.10.2024 «DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Юсупов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 114 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1472 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3778 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 1
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 10 1
Нойманн Анастасия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4048 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4856 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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