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Юсупов Дмитрий
|27.02.2025
|«DатаРу Облако» начала сотрудничество с DataHouse «Магистральный-1» 1
|04.10.2024
|«DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate 1
Юсупов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 1
|DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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