«DатаРу Облако» начала сотрудничество с DataHouse «Магистральный-1»

Российский провайдер облачных решений «DатаРу Облако» расширяет свою инфраструктуру и разместит оборудование на еще одной облачной площадке в Москве. DataHouse «Магистральный-1» повысит отказоустойчивость облака, а также обеспечит растущие потребности клиентов в масштабируемых и надежных облачных решениях. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу Облако».

По условиям соглашения, «DатаРу Облако» арендует стойки в дата-центре DataHouse «Магистральный-1» с возможностью дальнейшего расширения. Это обеспечит работу нескольких сотен высокопроизводительных серверов на тысячи vCPU с базовой частотой от 2,8 ГГц до 3,6 ГГц, что позволяет соблюдать требования по нагрузке в 8 кВт на стойку с вычислительным оборудованием.

ЦОД «Магистральный-1» обладает суммарной мощностью 15 мВт и сертифицирован UpTime Institute по классу Tier III. Дата-центр расположен внутри МКАД, что обеспечивает оперативный доступ к оборудованию и быстрое реагирование на внештатные ситуации.

«Мы тщательно подходим к выбору дата-центров, — отметил Дмитрий Юсупов, коммерческий директор «DатаРу Облако». — DataHouse зарекомендовал себя как надежный партнер, и мы уверенно выбрали его в качестве следующей площадки. Для нас важны все технические характеристики ЦОДа, и мы не допускаем наличия непроверенных технологий или негарантированный уровень доступности. Поэтому в качества второй площадки для размещения нашей облачной платформы мы выбрали новый проект от DataHouse — ЦОД “Магистральный-1”».

В рамках новой площадки «DатаРу Облако» будет предоставлять клиентам облачные технологии и сервисы. В числе предлагаемых решений — классические услуги IaaS, а также использование GPU в составе этих сервисов. Клиенты смогут воспользоваться услугами по управлению контейнерами, сервисами по резервному копированию и репликации, а также решениями для виртуализации рабочих столов (VDI).

Дополнительно будут доступны объектное хранилище S3 и возможности развертывания частного и гибридного облаков. Важной частью предложения станут разнообразные бизнес-решения, предоставляемые как сервис, что позволит клиентам сосредоточиться на развитии своего бизнеса, не беспокоясь о поддержке ИТ-инфраструктуры.

«DаtаHouse “Магистральный-1” способствует цифровому развитию наших клиентов и партнеров, предоставляя современные решения и площадки для размещения ИТ-инфраструктуры. Мы с удовольствием сотрудничаем с командой “DатаРу Облако”, которая формирует экосистему локальных сервис-провайдеров в нашем ЦОДе, дополняя его передовыми облачными услугами», — отметил Денис Свиридов, директор по эксплуатации DаtаHouse «Магистральный-1».