ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус)

Citytelecom и Datahouse подверглись хакерской атаке 11 августа оператор связи Citytelecom и сеть дата-центров Datahouse (входят в периметр ГК «Филанко») подверглись скоординированной хакерской атаке, нап

«DатаРу Облако» начала сотрудничество с DataHouse «Магистральный-1» ко» расширяет свою инфраструктуру и разместит оборудование на еще одной облачной площадке в Москве. DataHouse «Магистральный-1» повысит отказоустойчивость облака, а также обеспечит растущие пот

ИИ-технологии «Биорг» помогут «Филанко» автоматизировать обработку финансовой документации рте проекта по автоматизированной обработке первичных бухгалтерских документов для группы компаний «Филанко» – оператора связи полного цикла. Обработка документов будет осуществляться с помощью

R-Style Softlab выпустила новую версию ИАС RS-DataHouse R-Style Softlab обновила ИТ-платформу RS-DataHouse, используемую банками для построения хранилищ данных и решения задач по управлению информационно-аналитическими процессами. Система поддерживает работу самой последней версии СУБД Ora

R-Style Softlab объединила 78 филиалов «Россельхозбанка» в единое информационное пространство Компания R-Style Softlab завершила создание централизованного хранилища данных на базе информационно-аналитической платформы RS-DataHouse в одном из крупнейших банков России — «Россельхозбанке». Проект позволил финансовой организации консолидировать информацию, поступающую из 78 территориально распределенных филиалов, а

R-Style Softlab внедрила RS-DataHouse в «Банке ВТБ (Армения)» Компания R-Style Softlab завершила внедрение информационно-аналитической системы RS-DataHouse и бизнес-приложений на ее основе в «Банке ВТБ (Армения)». Данное решение функционально охватывает различные бизнес-области и банковские направления: финансовый учет и отчетность, риск

RS-DataHouse протестирован на ПАК Oracle Exadata Database Machine Продукт RS-DataHouse версии 2.32, платформа для построения корпоративного хранилища данных (ХД) и одновременно BI-инструментарий для создания аналитических приложений, ориентированных на работу с информац

«Номос-Банк» построил хранилище на базе RS-DataHouse «Номос-Банк» сообщил о построении корпоративного хранилища на базе информационно-аналитической системы RS-DataHouse. Продукт интегрирован с промышленной системой управления базами данных Oracle Database Enterprise Edition, рассказали CNews в банке. Комплексное решение является разработкой российско

«Белгазпромбанк» построил хранилище клиентских данных на основе ИАС RS-DataHouse Компания R-Style Softlab завершила проект по внедрению модуля «RS-DataHouse:CDI» на базе информационно-аналитической системы RS-DataHouse в «Белгазпромбанке» — уполномоченном банке группы «Газпром». Как рассказали CNews в компании, модуль «RS-DataHo

Qtech завершил проект по поставке коммутаторов в группу компаний «Филанко» Компания Qtech завершила очередной этап поставки коммутаторов Metro Ethernet для группы компаний «Филанко». В рамках проекта Qtech предложила оператору комплексное решение для развертывания с

В «Росэксимбанке» завершено внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse:Главная книга» «Внешэкономбанка», осуществляя финансирование и кредитование, выступая гарантом российского экспорта, а также экспортоориентированных и импортозамещающих производств. Внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse: Главная книга» завершилось точно в срок, что было обусловлено слаженной работой команды, а также высокой квалификацией всех участников процесса как со стороны банка, так и со стороны

«Филанко» обеспечила бесперебойную работу дата-центра DataHouse.ru в Санкт-Петербурге рговые марки СityTelecom.ru, Hoster.ru, Domenus.ru) сообщила о том, что в петербургском дата-центре DataHouse.ru полностью завершены работы по резервированию электроснабжении. Проект DataHou

DataHouse.ru снимет ограничение на соотношение российского/зарубежного трафика для услуг размещения и аренды сервера Сеть центров хранения и обработки данных DataHouse.ru (входит в Группу компаний «Филанко») с 1 августа 2010 г. снимет ограничение на с

DataHouse.ru начал бесплатно доставлять оборудование в дата-центры ила о том, что в августе, перед началом нового бизнес-сезона, центр хранения и обработки информации DataHouse.ru ввел несколько новшеств для своих клиентов. Среди этих нововведений такие услуги

«Филанко» обеспечит связью Hosterov.ru Группа компаний «Филанко» (торговые марки DataHouse.ru, CityTelecom.ru, Hoster.ru, Domenus.ru) и телехауз Hosterov заключили партнерско

«Внешпромбанк» анализирует показатели ликвидности с помощью решения R-Style Softlab Специалисты компании R-Style Softlab (ГК R-Style) завершили работы по внедрению во «Внешпромбанке» бизнес-приложения «RS-DataHouse:Управление ликвидностью» на базе хранилища данных RS-DataHouse. «Недостаточная ликвидность запросто может привести к неплатежеспособности банка, а избыточная — снижает рентабел

«Филанко» приступила к строительству дата-центра в Санкт-Петербурге тву третьего собственного дата-центра (первого в северо-западном регионе). Согласно планам развития DataHouse.ru, до 2011 г. предполагается строительство и эксплуатация пяти распределенных дата

CityTelecom.ru выходит на телематический рынок Санкт-Петербурга Группа компаний «Филанко» (торговые марки CityTelecom.ru и DataHouse.ru), оператор московского региона, ввела в эксплуатацию свой первый узел связи в Се

НК «Альянс» строит хранилище данных на базе RS-DataHouse ованное хранилище данных, куда будет поступать вся информация о продажах c АЗС и процессинговых центров компании. В ходе реализации проекта будет внедрена информационно-аналитическая система (ИАС) RS-DataHouse, которая позволит создать централизованное хранилище данных и консолидировать тем самым всю информацию о продажах, совершаемых в более чем 250 АЗС компании, что оптимизирует работу НК

«Липецккомбанк» внедряет бизнес-аналитику Компания R-Style Softlab и региональный банк — банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» — подписали соглашение, предусматривающее создание в банке хранилища данных на платформе RS-DataHouse и внедрение двух бизнес-приложений: комплексной системы финансового управления «RS-DataHouse:Бюджетирование» и системы подготовки отчетности по международным стандартам «RS-

R-Style Softlab: ПО для управления ликвидностью R-Style Softlab представила бизнес-приложение «RS-DataHouse:Управление ликвидностью». Новое прикладное решение, предназначенное для крупных многофилиальных банков, вошло в пакет аналитической платформы RS-DataHouse и расширило ее возмож

"Промсвязьбанк" строит хранилище данных В начале марта компания R-Style Softlab завершила первый этап создания в АКБ «Промсвязьбанк» корпоративного хранилища данных на платформе RS-DataHouse. В начале марта введено в промышленную эксплуатацию бизнес-приложение «RS-DataHouse:Внутреннее БКИ», которое обеспечивает выполнение банком требований Федерального закона «О кр

R-Style Softlab: новое банковское решение Компания R-Style Softlab разработала бизнес-приложение «RS-DataHouse: Внутреннее БКИ», которое обеспечит взаимодействие банка с одним или несколькими кредитными бюро, участником которых он является. Вступившее в силу 19 января 2006 г. Положение о госре

Монгольский банк внедрит российскую BPM-систему Компания R-Style Softlab (Россия) и «Анод-банк» (Монголия) подписали контракт на поставку и внедрение информационно-аналитической системы RS-DataHouse. Монгольский банк получит аналитический инструмент для управления бизнесом и повышения эффективности различных его направлений. Внедрение системы BPM (Business Performance Management)

R-Style Softlab расширила инструментарий RS-DataHouse Компания R-Style Softlab объявила о новых возможностях своего программного комплекса RS-DataHouse. Эта система поддержки принятия решений, разработанная на платформе Oracle, представляет наглядно структурированную информацию о состоянии кредитного учреждения и банковского рынка. К