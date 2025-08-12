Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188378
ИКТ 14580
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81446
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

ФСК ГК Filanco (Филанко) DataHouse (Датахаус) CityTelecom (Ситителеком) Hoster (Хостер) Domenus (Доменус)

ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус)


Обзор «DataHouse» на Market.CNews
Обзор «Hoster.ru» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


12.08.2025 Citytelecom и Datahouse подверглись хакерской атаке

11 августа оператор связи Citytelecom и сеть дата-центров Datahouse (входят в периметр ГК «Филанко») подверглись скоординированной хакерской атаке, нап
27.02.2025 «DатаРу Облако» начала сотрудничество с DataHouse «Магистральный-1»

ко» расширяет свою инфраструктуру и разместит оборудование на еще одной облачной площадке в Москве. DataHouse «Магистральный-1» повысит отказоустойчивость облака, а также обеспечит растущие пот
28.09.2020 ИИ-технологии «Биорг» помогут «Филанко» автоматизировать обработку финансовой документации

рте проекта по автоматизированной обработке первичных бухгалтерских документов для группы компаний «Филанко» – оператора связи полного цикла. Обработка документов будет осуществляться с помощью
15.09.2017 R-Style Softlab выпустила новую версию ИАС RS-DataHouse

R-Style Softlab обновила ИТ-платформу RS-DataHouse, используемую банками для построения хранилищ данных и решения задач по управлению информационно-аналитическими процессами. Система поддерживает работу самой последней версии СУБД Ora
14.04.2015 R-Style Softlab объединила 78 филиалов «Россельхозбанка» в единое информационное пространство

Компания R-Style Softlab завершила создание централизованного хранилища данных на базе информационно-аналитической платформы RS-DataHouse в одном из крупнейших банков России — «Россельхозбанке». Проект позволил финансовой организации консолидировать информацию, поступающую из 78 территориально распределенных филиалов, а
02.02.2015 R-Style Softlab внедрила RS-DataHouse в «Банке ВТБ (Армения)»

Компания R-Style Softlab завершила внедрение информационно-аналитической системы RS-DataHouse и бизнес-приложений на ее основе в «Банке ВТБ (Армения)». Данное решение функционально охватывает различные бизнес-области и банковские направления: финансовый учет и отчетность, риск
03.06.2014 RS-DataHouse протестирован на ПАК Oracle Exadata Database Machine

Продукт RS-DataHouse версии 2.32, платформа для построения корпоративного хранилища данных (ХД) и одновременно BI-инструментарий для создания аналитических приложений, ориентированных на работу с информац
23.12.2013 «Номос-Банк» построил хранилище на базе RS-DataHouse

«Номос-Банк» сообщил о построении корпоративного хранилища на базе информационно-аналитической системы RS-DataHouse. Продукт интегрирован с промышленной системой управления базами данных Oracle Database Enterprise Edition, рассказали CNews в банке. Комплексное решение является разработкой российско
09.11.2012 «Белгазпромбанк» построил хранилище клиентских данных на основе ИАС RS-DataHouse

Компания R-Style Softlab завершила проект по внедрению модуля «RS-DataHouse:CDI» на базе информационно-аналитической системы RS-DataHouse в «Белгазпромбанке» — уполномоченном банке группы «Газпром». Как рассказали CNews в компании, модуль «RS-DataHo
05.09.2012 Qtech завершил проект по поставке коммутаторов в группу компаний «Филанко»

Компания Qtech завершила очередной этап поставки коммутаторов Metro Ethernet для группы компаний «Филанко». В рамках проекта Qtech предложила оператору комплексное решение для развертывания с
03.02.2012 В «Росэксимбанке» завершено внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse:Главная книга»

«Внешэкономбанка», осуществляя финансирование и кредитование, выступая гарантом российского экспорта, а также экспортоориентированных и импортозамещающих производств. Внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse: Главная книга» завершилось точно в срок, что было обусловлено слаженной работой команды, а также высокой квалификацией всех участников процесса как со стороны банка, так и со стороны
07.09.2010 «Филанко» обеспечила бесперебойную работу дата-центра DataHouse.ru в Санкт-Петербурге

рговые марки СityTelecom.ru, Hoster.ru, Domenus.ru) сообщила о том, что в петербургском дата-центре DataHouse.ru полностью завершены работы по резервированию электроснабжении. Проект DataHou
16.07.2010 DataHouse.ru снимет ограничение на соотношение российского/зарубежного трафика для услуг размещения и аренды сервера

Сеть центров хранения и обработки данных DataHouse.ru (входит в Группу компаний «Филанко») с 1 августа 2010 г. снимет ограничение на с
20.08.2009 DataHouse.ru начал бесплатно доставлять оборудование в дата-центры

ила о том, что в августе, перед началом нового бизнес-сезона, центр хранения и обработки информации DataHouse.ru ввел несколько новшеств для своих клиентов. Среди этих нововведений такие услуги
11.06.2009 «Филанко» обеспечит связью Hosterov.ru

Группа компаний «Филанко» (торговые марки DataHouse.ru, CityTelecom.ru, Hoster.ru, Domenus.ru) и телехауз Hosterov заключили партнерско
15.05.2009 «Внешпромбанк» анализирует показатели ликвидности с помощью решения R-Style Softlab

Специалисты компании R-Style Softlab (ГК R-Style) завершили работы по внедрению во «Внешпромбанке» бизнес-приложения «RS-DataHouse:Управление ликвидностью» на базе хранилища данных RS-DataHouse. «Недостаточная ликвидность запросто может привести к неплатежеспособности банка, а избыточная — снижает рентабел
24.11.2008 «Филанко» приступила к строительству дата-центра в Санкт-Петербурге

тву третьего собственного дата-центра (первого в северо-западном регионе). Согласно планам развития DataHouse.ru, до 2011 г. предполагается строительство и эксплуатация пяти распределенных дата
24.11.2008 CityTelecom.ru выходит на телематический рынок Санкт-Петербурга

Группа компаний «Филанко» (торговые марки CityTelecom.ru и DataHouse.ru), оператор московского региона, ввела в эксплуатацию свой первый узел связи в Се
11.07.2007 НК «Альянс» строит хранилище данных на базе RS-DataHouse

ованное хранилище данных, куда будет поступать вся информация о продажах c АЗС и процессинговых центров компании. В ходе реализации проекта будет внедрена информационно-аналитическая система (ИАС) RS-DataHouse, которая позволит создать централизованное хранилище данных и консолидировать тем самым всю информацию о продажах, совершаемых в более чем 250 АЗС компании, что оптимизирует работу НК
16.04.2007 «Липецккомбанк» внедряет бизнес-аналитику

Компания R-Style Softlab и региональный банк — банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» — подписали соглашение, предусматривающее создание в банке хранилища данных на платформе RS-DataHouse и внедрение двух бизнес-приложений: комплексной системы финансового управления «RS-DataHouse:Бюджетирование» и системы подготовки отчетности по международным стандартам «RS-
20.04.2006 R-Style Softlab: ПО для управления ликвидностью

R-Style Softlab представила бизнес-приложение «RS-DataHouse:Управление ликвидностью». Новое прикладное решение, предназначенное для крупных многофилиальных банков, вошло в пакет аналитической платформы RS-DataHouse и расширило ее возмож
31.03.2006 "Промсвязьбанк" строит хранилище данных

В начале марта компания R-Style Softlab завершила первый этап создания в АКБ «Промсвязьбанк» корпоративного хранилища данных на платформе RS-DataHouse. В начале марта введено в промышленную эксплуатацию бизнес-приложение «RS-DataHouse:Внутреннее БКИ», которое обеспечивает выполнение банком требований Федерального закона «О кр
21.02.2006 R-Style Softlab: новое банковское решение

Компания R-Style Softlab разработала бизнес-приложение «RS-DataHouse: Внутреннее БКИ», которое обеспечит взаимодействие банка с одним или несколькими кредитными бюро, участником которых он является. Вступившее в силу 19 января 2006 г. Положение о госре
22.12.2004 Монгольский банк внедрит российскую BPM-систему

Компания R-Style Softlab (Россия) и «Анод-банк» (Монголия) подписали контракт на поставку и внедрение информационно-аналитической системы RS-DataHouse. Монгольский банк получит аналитический инструмент для управления бизнесом и повышения эффективности различных его направлений. Внедрение системы BPM (Business Performance Management)
03.12.2001 R-Style Softlab расширила инструментарий RS-DataHouse

Компания R-Style Softlab объявила о новых возможностях своего программного комплекса RS-DataHouse. Эта система поддержки принятия решений, разработанная на платформе Oracle, представляет наглядно структурированную информацию о состоянии кредитного учреждения и банковского рынка. К
16.11.2001 "Гарант-Парк-Телеком" и "Дата-Центр Hoster.ru" объединят клиентские базы виртуального хостинга

Руководители компаний "Гарант-Парк-Телеком" и "Филанко" - "Дата-Центр Hoster.ru" приняли решение о сотрудничестве, которое будет осуществлят

Публикаций - 68, упоминаний - 113

ФСК ГК и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 680 31
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 25
Selectel - Селектел 450 13
Ростелеком 10355 9
3data - 3дата 96 8
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 246 7
IXcellerate - Икселерейт 140 6
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 34 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 5
Oracle Corporation 6882 5
DataPro - ДатаПро 95 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 236 4
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 4
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 65 4
LanCloud - ЛанКлауд 56 4
Softline - Софтлайн 3292 4
Linx - Связь ВСД 158 4
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 19 3
Nubes - Нубес 71 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 82 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 216 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 3
RETN - Real Time Network - Ретннет 21 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4552 3
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 26 3
ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 2
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 2
Yandex - Яндекс 8517 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
Крок - Croc 1815 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 472 2
Masterhost - Мастерхост 54 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 2
ОБИТ 106 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 140 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 442 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 656 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8241 3
Альфа-Банк 1874 3
ВТБ - Почта Банк 504 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 239 3
ГПБ Белгазпромбанк 19 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 2
Татнефть - Банк Зенит - Липецккомбанк 14 2
Связной ГК 1384 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 566 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1030 2
Глобэкс банк 47 2
Пробизнесбанк АКБ 134 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 2
En+ Group - Эн+ ГК 21 2
Blackstone Group 46 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 37 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
ННК Хабаровский НПЗ - Хабаровский нефтеперерабатывающий завод - Хабаровскнефтепродукт 3 1
Интерпромбанк АКБ 14 1
ЦентроКредит АКБ 19 1
Национальный банк Республики Беларусь 10 1
Сбер - Сбербанк Северный банк 9 1
Имон Интернешнл МДО 10 1
Внешпромбанк 13 1
Сибирьгазбанк АКБ 1 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 15 1
BNP Paribas - UKRSIBBANK - УкрСиббанк 9 1
ННК Приморнефтепродукт 4 1
Бирпарк 2 1
ПСМ - производственно-инжиниринговая компания 2 1
Anod Bank - Анод-банк 3 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5272 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6309 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12916 2
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 277 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4948 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73486 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 12
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 548 10
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 9
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2175 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3067 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 7
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1128 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7639 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 437 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1274 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 5
SOID - Subject-Oriented Information Databases - ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 55 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1317 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 488 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 4
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 546 4
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 251 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 871 3
Peering - Пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком 53 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18365 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4926 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 31
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 671 6
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 237 5
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 141 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 19 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 306 3
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 56 3
FreePik 1456 2
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 29 2
IXcellerate ЦОД MOS4 4 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 620 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 220 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 2
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 1
DataPro - Moscow III ЦОД 6 1
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 1
Salesforce - Informatica PowerCenter 21 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 60 1
Nubes Alto 17 1
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 19 1
DataPro - Data Pro IV ЦОД 1 1
DataPro - Moscow II ЦОД 4 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 1
Beorg Smart Vision 40 1
Joomla CMS 88 1
Drupal - CMS-система 81 1
Apple iPhone 6 4862 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 845 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1907 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 268 1
Кветкина Юлия 17 6
Киперварг Галина 32 6
Галковский Андрей 26 3
Хала Илья 45 3
Вирцер Евгений 42 3
Степанов Константин 13 2
Лысенко Сергей 8 2
Венедиктов Роман 6 2
Михайлов Илья 6 2
Шаров Дмитрий 3 2
Аксенов Андрей 46 2
Солдатов Алексей 101 2
Смекаева Анна 6 1
Савельев Антон 3 1
Коркина Марина 1 1
Немченков Сергей 11 1
Арапова Ольга 2 1
Михеев Алексей 1 1
Ситников Владислав 2 1
Гусев Юрий 4 1
Финогенов Вадим 1 1
Терещук Алексей 1 1
Алтынсака Нуржами 1 1
Шумилов Роман 1 1
Стырин Константин 1 1
Бельский Алексей 7 1
Скирская Юлия 1 1
Усенко Светлана 1 1
Юсупов Дмитрий 3 1
Свиридов Денис 1 1
Полевой Василий 14 1
Воробьев Андрей 187 1
Петров Дмитрий 69 1
Брюквин Юрий 299 1
Гук Андрей 39 1
Андреева Екатерина 54 1
Зуев Георгий 5 1
Богаткин Алексей 31 1
Фролов Андрей 10 1
Чиков Сергей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 157509 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 13
Россия - УФО - Екатеринбург 4298 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8156 6
Россия - СФО - Новосибирск 4675 6
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 37 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1714 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 620 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3397 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 4
Армения - Республика 2375 4
Беларусь - Белоруссия 6044 4
Казахстан - Республика 5814 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3221 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 76 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 653 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1215 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1824 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 2
Европа 24654 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3287 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 2
Таджикистан - Республика 914 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2972 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1252 2
Земля - планета Солнечной системы 10670 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Монголия - Улан-Батор 17 1
Россия - ЦФО - Курская область 701 1
Нидерланды - Амстердам 620 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 35
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 12
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 7
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 781 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Аренда 2583 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5878 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15181 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Английский язык 6881 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 2
N+1 - Издание 181 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1083 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8390 12
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 350 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
Рустелеком ТК 304 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
РСХБ - R-Style Softlab УЦ - учебный центр 1 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411545, в очереди разбора - 730715.
Создано именных указателей - 188378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще