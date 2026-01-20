Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189073
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

МТС GreenBushDC ГДЦ Энерджи Групп


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


20.01.2026 ЦОД МТС в Ленобласти подтвердил высший уровень безопасности 1
23.10.2025 МТС создал модуль одного из крупнейших ЦОД России на оборудовании CHINT 1
26.09.2025 MWS Cloud проинвестировала 2,8 млрд рублей в новый модуль в ЦОДе GreenBushDC в Московском регионе 1
25.09.2025 MWS Cloud в ближайшие годы проинвестирует в развитие ЦОДов около 6,5 млрд рублей 1
01.09.2025 MWS Cloud в 1,5 раза увеличила мощности GPU-облака для искусственного интеллекта 1
10.07.2025 «Траектория Технологий» разработала систему управления инцидентами для ЦОДа GreenBushDC 2
06.05.2025 MWS аттестовала ЦОД «Авантаж» по высшему уровню защиты персональных данных 1
18.03.2025 МТС: дата-центр GreenBushDC аттестован по самому высокому уровню защищенности персональных данных 1
20.12.2024 Темпы ввода новых ЦОД выросли в 2 раза 1
06.12.2024 МТС Web Services более чем в два раза увеличит мощности одного из курупнейших ЦОДов России — GreenBushDC 1
19.09.2024 MWS в Ленобласти запустила облако с графическим процессором для обучения ИИ 1
29.08.2024 МТС Web Services на 40% увеличила GPU-мощности для обучения искусственного интеллекта 1
28.08.2024 МТС Web Services запустил в Подмосковье новый сегмент GPU-облако для обучения искусственного интеллекта 1
11.04.2024 CloudMTS запустил облако в подмосковном ЦОДе МТС – GreenBushDC 1
15.08.2023 Операторы ЦОД пообещали запустить более 30 тыс. стоек за 2 года 1
15.07.2022 Обещанное удвоение российского рынка ЦОД откладывается на неопределенный срок 1
13.07.2022 МТС и «Казахтелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в области сloud-сервисов 1
28.06.2022 Дата-центр МТС подтвердил надежность сертификатом Tier III 1
05.07.2021 МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде 4
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 2
24.08.2020 «Мой офис» и Merlion выпустили решение для отправки чиновников на удаленку 1
28.07.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит в развитие одного из крупнейших дата-центров России 2,8 млрд рублей 5
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
06.09.2018 Merlion открыла супермаркет облачного ПО 1
23.05.2018 «ГДЦ Энерджи групп» открывает один из крупнейших коммерческих ЦОДов в России 3
28.07.2015 «Ай-Теко» завершила сертификацию проектной документации ЦОД «ГДЦ Энерджи Групп» в Uptime Institute 1

Публикаций - 27, упоминаний - 38

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14424 19
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 204 9
DataPro - ДатаПро 95 7
Ростелеком 10373 6
IXcellerate - Икселерейт 140 6
3data - 3дата 96 6
Selectel - Селектел 450 5
Авантаж 70 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 246 4
Linx - Связь ВСД 160 4
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 71 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 2
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 34 2
Nubes - Нубес 71 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 910 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1043 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 59 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 2
Softkey - Софткей 212 1
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 33 1
Imaqliq - Имаклик Сервис 13 1
Rentsoft - Рентсофт 39 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
Импульс Телеком - Атри-Групп 16 1
Траектория технологий 6 1
Дата-центр No1 3 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 199 1
Chint 3 1
Broadcom - VMware 2506 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Microsoft Corporation 25291 1
Huawei 4244 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9561 1
Softline - Софтлайн 3305 1
9065 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 5
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 157 3
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 34 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Talos Fund I LP 5 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1508 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
Бирпарк 2 1
Почта России ПАО 2256 1
Газпром ПАО 1423 1
iGooods 11 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
En+ Group - Эн+ ГК 21 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 440 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 555 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1185 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1712 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 8
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 548 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31885 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4203 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18444 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1173 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 4
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 141 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6174 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5957 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 449 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4686 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1039 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 665 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 338 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 251 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 56 5
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 65 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 64 4
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 29 3
IXcellerate ЦОД MOS4 4 3
DataPro - Moscow II ЦОД 4 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
МТС ЦОД 36 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 3
Selectel ЦОД 25 2
DataPro - Moscow III ЦОД 6 2
Новые облачные технологии - МойОфис 903 2
CloudМТS 25 2
Merlion - MerliOnCloud 40 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 2
DataPro - Moscow I ЦОД 9 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 1
Nubes Alto 17 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 180 1
МТС GROM - суперкомпьютер 6 1
DataPro - Data Pro IV ЦОД 1 1
Google Android 14758 1
Apple iOS 8294 1
Linux OS 10972 1
Apple macOS 2268 1
Microsoft Windows 16395 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 956 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 256 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 23 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 55 1
Авантаж ЦОД 12 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Казахтелеком ЦОД 2 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Мотовилов Олег 71 3
Кузнецов Александр 149 3
Аксенов Андрей 46 2
Тутаев Михаил 56 2
Самойлов Юрий 75 2
Солдатов Алексей 101 2
Хала Илья 45 2
Луковников Михаил 20 1
Коновалов Олег 17 1
Вирцер Евгений 42 1
Монин Сергей 10 1
Самоукин Сергей 19 1
Рогов Илья 8 1
Зарубинский Игорь 35 1
Ниязова Светлана 1 1
Абдилдабеков Марат 8 1
Медунов Алексей 3 1
Еременко Алексей 8 1
Милов Дмитрий 6 1
Лысенко Сергей 8 1
Харченко Ирина 1 1
Венедиктов Роман 6 1
Бобыльков Виктор 3 1
Тишкин Александр 2 1
Березин Максим 134 1
Прохоров Александр 102 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Семенихин Максим 9 1
Егоров Игорь 43 1
Соколова Ольга 25 1
Каплунов Павел 46 1
Фокин Дмитрий 21 1
Салов Антон 38 1
Соловенчук Александр 139 1
Солодовников Алексей 20 1
Борман Константин 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 16
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 910 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 8
Россия - СФО - Новосибирск 4681 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3238 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4308 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2691 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1715 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 77 4
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 37 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 654 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 2
Казахстан - Республика 5821 2
Европа 24658 2
Армения - Республика 2376 2
Беларусь - Белоруссия 6056 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2929 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 2
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Земля - планета Солнечной системы 10681 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3295 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3403 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1217 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 999 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2688 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2224 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1629 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1185 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1259 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3239 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 3
Аренда 2582 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1023 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 1
Национальный проект - Международная кооперация и экспорт - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 44 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 798 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10382 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3788 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2296 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 5
IDC - International Data Corporation 4943 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще