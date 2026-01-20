Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС GreenBushDC ГДЦ Энерджи Групп
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
|Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
|Мотовилов Олег 71 3
|Кузнецов Александр 149 3
|Аксенов Андрей 46 2
|Тутаев Михаил 56 2
|Самойлов Юрий 75 2
|Солдатов Алексей 101 2
|Хала Илья 45 2
|Луковников Михаил 20 1
|Коновалов Олег 17 1
|Вирцер Евгений 42 1
|Монин Сергей 10 1
|Самоукин Сергей 19 1
|Рогов Илья 8 1
|Зарубинский Игорь 35 1
|Ниязова Светлана 1 1
|Абдилдабеков Марат 8 1
|Медунов Алексей 3 1
|Еременко Алексей 8 1
|Милов Дмитрий 6 1
|Лысенко Сергей 8 1
|Харченко Ирина 1 1
|Венедиктов Роман 6 1
|Бобыльков Виктор 3 1
|Тишкин Александр 2 1
|Березин Максим 134 1
|Прохоров Александр 102 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Семенихин Максим 9 1
|Егоров Игорь 43 1
|Соколова Ольга 25 1
|Каплунов Павел 46 1
|Фокин Дмитрий 21 1
|Салов Антон 38 1
|Соловенчук Александр 139 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Борман Константин 5 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 6
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 5
|IDC - International Data Corporation 4943 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.