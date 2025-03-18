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МТС: дата-центр GreenBushDC аттестован по самому высокому уровню защищенности персональных данных

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает, что дата-центр GreenBushDC прошел аттестацию всех сегментов виртуальной инфраструктуры (VI) на соответствие требованиям 152-ФЗ «О персональных данных» по первому уровню защищенности персональных данных (УЗ-1). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Уровень защиты УЗ-1 является высшим уровнем защищенности персональных данных, предусмотренный российским законодательством и гарантирует соблюдение строгих требований к безопасности данных, включая защиту от несанкционированного доступа, утечек и кибератак. Аттестация всех сегментов виртуальной инфраструктуры дата-центра предоставляет клиентам возможности для развертывания своих ресурсов, хранения и обработки чувствительной информации, в том числе биометрических и специальных персональные данных без дополнительной миграции.

«Комплексная аттестация GreenBushDC по УЗ-1 открывает новые возможности для всех компаний, предъявляющих повышенные требования к безопасности, а также государственных заказчиков. Теперь наши клиенты получают защищенный администраторский доступ к управлению всеми своими ресурсами, соответствующий требованиям законодательства в области защиты персональных данных. Это способствует минимизации рисков, связанных с утечкой или несанкционированным доступом к данным, а также упрощает процессы внедрения и масштабирования ИТ-инфраструктуры. В свою очередь, нам как провайдеру аттестация позволяет поддерживать оптимальный баланс мощностных ресурсов, сокращая очередь в аттестованный сегмент 152-ФЗ и повышая эффективность обслуживания», - отметил директор по продуктам МТС Web Services Михаил Тутаев.

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