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MWS аттестовала ЦОД «Авантаж» по высшему уровню защиты персональных данных

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что один из ЦОДов компании «Авантаж» был аттестован в соответствие с ФЗ-152 «О персональных данных» по первому уровню защищенности (УЗ-1). Это позволит бизнесу безопасно размещать в облаке MWS в дата-центре любые персональные данные (ПДн) без ограничения по кластерам. Ранее услуга была доступна лишь в выделенных сегментах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Авантаж» стал вторым дата-центром MWS, который был полностью аттестован по УЗ-1. Ранее этот путь прошел другой мегаЦОД MWS — GreenBushDC. Аттестация позволит российским компаниям безопасно хранить в облаке, любые чувствительные персональные данные (Ф. И. О., номера телефонов, электронные почты), а также разворачивать работающие с ПДн информационные системы, например, медицинские приложения, в которых отображаются медицинские данные пациентов.

УЗ-1 является высшим уровнем защищенности персональных данных. Для его получения необходимо подтвердить соответствие наивысшим требованиям информационной безопасности.

«Авантаж» является одним из крупнейших ЦОДов в России. Его полная мощность достигает 20 МВт. В 16 залах размещаются 2240 серверных стоек. А площадь дата-центра достигает 6,4 тыс. кв. м. ЦОД обладает сертификатом надежности Tier III Facility, Design, Operations (Gold). Дата-центр используется как для внутренних потребностей МТС, так и для предоставления на его основе облачных сервисов МТС Web Services. Кроме того, часть мощностей дата-центра используется под Colocation. Также в «Авантаже» развернут один из крупнейших суперкомпьютеров в России — МТС GROM.

«Защита данных наших клиентов, развернутых в облаке, является одним из ключевых приоритетов МТС Web Services. Мы ежедневно улучшаем нашу защищенность, проводим внутренние пентесты, расширяем команду ИБ-специалистов. Получение аттестата свидетельствует о высоком уровне информационной безопасности нашего облака. С аттестацией «Авантажа» и GreenBushDC большая часть нашей виртуальной инфраструктуры соответствует стандартам для работы с персональными данными. При этом мы не собираемся останавливаться на достигнутом и до конца года аттестуем еще несколько ЦОДов и платформ», — отметил директор по кибербезопасности МТС Web Services Виктор Бобыльков.

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