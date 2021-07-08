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МТС обеспечила максимально возможный уровень защиты облака для бизнеса и госструктур 1

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CNews выпустил рейтинг российских ЦОДов 1

МТС запустила в облаке цифровую платформу для Segezha Group 1

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