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Авантаж


08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 1
10.12.2020 МТС обеспечила максимально возможный уровень защиты облака для бизнеса и госструктур 1
06.11.2020 МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu 1
03.08.2020 МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей 1
30.07.2020 МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей 1
02.07.2020 CNews выпустил рейтинг российских ЦОДов 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 1
29.05.2020 Каких изменений стоит ожидать на российском рынке ЦОД? 1
27.04.2020 МТС запустила в облаке цифровую платформу для Segezha Group 1
24.01.2020 Дата-центр «Авантаж» обеспечит безопасность данных платежных карт 4
13.12.2019 МТС потратит 1,5 миллиарда на строительство нового ЦОД 1
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 1
28.11.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры 1
02.10.2019 МТС развернет частные и гибридные облака в дата-центре «Авантаж» 1
19.09.2019 Почему облачные технологии будут востребованы в будущем 1
17.07.2019 Segezha Group внедрит цифровую платформу управления на базе SAP S/4HANA 1
19.02.2019 МТС запустила облако для хранения гигантских массивов данных 1
18.01.2019 МТС увеличила выручку на облачном рынке в три раза по итогам 2018 года 1
09.01.2019 МТС купила крупного облачного провайдера за 2,5 миллиарда 1
09.01.2019 МТС купила одного из крупнейших в России облачных провайдеров 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
20.11.2018 Квартальная выручка МТС достигла 128 миллиардов рублей 1
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 1
14.09.2018 МТС купил крупнейший российский ЦОД за 9 миллиардов 6
14.09.2018 МТС купила один из крупнейших ЦОДов в России 3
09.07.2018 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры 1
29.06.2018 Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов 1
07.03.2018 «АМДтехнологии» завершила проект кондиционирования и вентиляции ЦОД «Авантаж» 1
20.11.2017 Опубликован рейтинг CNews крупнейших ЦОД-провайдеров. Количество стойко-мест продолжает расти 1
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
23.08.2017 iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.» 1
15.08.2017 «Техносерв» начал раздавать из «облака» Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL 1
09.08.2017 Отечественный рынок инженерного базиса для ИКТ не растет, но интегрируется с сервисами 1
05.07.2017 «Техносерв» – лидер рейтинга CNews Infrastructure 2016 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
22.05.2017 Техносерв представил услугу «Облачное хранилище» 1
22.05.2017 «Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе 1
30.11.2016 На рынке останется 3-5 крупных провайдеров услуг ЦОД 1
09.11.2016 «Техносерв» переписал фирменную облачную платформу 1

Публикаций - 48, упоминаний - 61

Авантаж упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
Крок 1221 7
iTeco - Ай-Теко 720 6
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 5
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 5
SAP SE 3218 5
Microsoft Corporation 11143 4
IXcellerate - Икселерейт 60 4
Ланит ГК 1160 3
Uptime Institute 159 3
IBM 3554 3
АйТи 752 3
Zabbix SIA - Заббикс 34 2
Астерос - Asteros 531 2
Инсистемс 33 2
DataPro - ДатаПро 56 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
3data - 3дата 32 2
Инфосистемы Джет 675 2
VMware 1829 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
ФОРС Дистрибуция 14 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 1
Рексофт - Reksoft 202 1
Canonical 168 1
NetApp 486 1
Ланит Интеграция 101 1
Cisco Systems 2054 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Caravan - Караван 13 1
CyrusOne 4 1
Парус 204 1
Google LLC 7168 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
МДМ Банк 150 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
МТС Инвестиции 4 1
Система Капитал УК 9 1
En+ Group 17 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ВТБ24 583 1
Aldo Coppola 2 1
CyberPlat - КиберПлат 203 1
Visa International 1346 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Росгосстрах 182 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Май - Российская торговая компания 49 1
S7 Airlines 80 1
YouDo 27 1
МТС банк 254 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
X5 Group 599 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Правительство Иркутской области 2 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 3
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
OpenStack 347 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
PUE - Power usage effectiveness 47 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
Kubernetes 307 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 9 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
SAP хостинг 5 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 236 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 32 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 11
Microsoft Azure 1171 9
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 8
AWS - Amazon Web Services 569 5
DataLine Nord ЦОД 15 5
Сбербанк МегаЦОД 9 4
Microsoft Azure Stack 56 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 3
Авантаж ЦОД 5 3
CloudМТS 19 3
ТрастИнфо ЦОД 24 3
Microsoft SQL Server 798 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
МТС M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 15 2
МТС ЦОД 12 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 1
Siemens IoT MindSphere 3 1
Oracle PaaS 13 1
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
Linux OS 4272 1
МТС Smart University - Образовательная онлайн-платформа 2 1
Microsoft Natick 3 1
Schneider Electric Uniflair BREF 11 1
Газпромбанк Автолизинг Автомаркет 6 1
Canonical Charmed OpenStack 2 1
МТС Маркетолог 6 1
Caravan Aero 9 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Apple iOS 5742 1
Containerum Managed Kubernetes 11 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
HPE Synergy 21 1
IXcellerate ЦОД Moscow Two 9 1
Siemens MindSphere 22 1
Мотовилов Олег 58 7
Крок Александр 2 2
Козлов Михаил 153 2
Борман Константин 5 2
Ушацкий Андрей 100 2
Захарченко Антон 6 2
Шоржин Валерий 32 2
Гаврилов Виктор 4 1
Соколов Дмитрий 45 1
Матосов Максим 2 1
Березин Максим 60 1
Луковников Михаил 19 1
Великожон Дмитрий 5 1
Коновалов Олег 11 1
Белов Евгений 5 1
Самоукин Сергей 7 1
Рогов Илья 5 1
Угрюмова Полина 2 1
Пачикин Андрей 4 1
Никитин Валерий 15 1
Ветров Михаил 4 1
Карпов Алексей 21 1
Кадыков Роман 15 1
Севастьянов Алексей 23 1
Медунов Алексей 3 1
Красов Алексей 4 1
Еременко Алексей 3 1
Самойлов Юрий 55 1
Горбунов Александр 35 1
Корня Алексей 73 1
Лямин Александр 59 1
Свидерский Евгений 7 1
Козлов Иван 21 1
Вахнин Павел 51 1
Каплунов Павел 27 1
Фокин Дмитрий 17 1
Мегрелишвили Георгий 16 1
Чумаченко Константин 10 1
Хала Илья 21 1
Семенихин Максим 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 9
Россия - ПФО - Самара 1301 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 7
Россия - СФО - Новосибирск 1977 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 6
Россия - Лыткарино 30 5
Казахстан - Республика 2646 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Россия - Республика Мордовия 390 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - Владивосток 866 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Украина 3389 1
Европа 3781 1
Европа Западная 618 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Кипр - Республика 248 1
Узбекистан - Республика 826 1
Россия - Сибирь 880 1
Нидерланды 977 1
Северная Америка 1414 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Набережные Челны 203 1
Казахстан - Алматы 265 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Тверская область 249 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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