Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Авантаж
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 61
Авантаж упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мотовилов Олег 58 7
|Крок Александр 2 2
|Козлов Михаил 153 2
|Борман Константин 5 2
|Ушацкий Андрей 100 2
|Захарченко Антон 6 2
|Шоржин Валерий 32 2
|Гаврилов Виктор 4 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Матосов Максим 2 1
|Березин Максим 60 1
|Луковников Михаил 19 1
|Великожон Дмитрий 5 1
|Коновалов Олег 11 1
|Белов Евгений 5 1
|Самоукин Сергей 7 1
|Рогов Илья 5 1
|Угрюмова Полина 2 1
|Пачикин Андрей 4 1
|Никитин Валерий 15 1
|Ветров Михаил 4 1
|Карпов Алексей 21 1
|Кадыков Роман 15 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Медунов Алексей 3 1
|Красов Алексей 4 1
|Еременко Алексей 3 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Горбунов Александр 35 1
|Корня Алексей 73 1
|Лямин Александр 59 1
|Свидерский Евгений 7 1
|Козлов Иван 21 1
|Вахнин Павел 51 1
|Каплунов Павел 27 1
|Фокин Дмитрий 17 1
|Мегрелишвили Георгий 16 1
|Чумаченко Константин 10 1
|Хала Илья 21 1
|Семенихин Максим 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767539, в очереди разбора - 671225.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767539, в очереди разбора - 671225.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru