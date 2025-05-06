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Авантаж
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 18 дел, на cумму 1 794 978 688 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.05.2025
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MWS аттестовала ЦОД «Авантаж» по высшему уровню защиты персональных данных
МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что один из ЦОДов компании «Авантаж» был аттестован в соответствие с ФЗ-152 «О персональных данных» по первому уровню защ
|11.04.2024
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CloudMTS запустил облако в подмосковном ЦОДе МТС – GreenBushDC
еих зон доступности будут предоставляться все самые востребованные сервисы CloudMTS. GreenBushDC и «Авантаж» – крупнейшие центры обработки данных МТС. Уровень их отказоустойчивости соответствуе
|03.08.2020
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МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей
ых сервисов, сообщила о реализации первого этапа масштабного проекта интернета вещей в дата-центре «Авантаж», одном из крупнейших в России и сертифицированном по стандарту Tier III Constructed
|30.07.2020
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МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей
МТС сообщила о реализации первого этапа масштабного проекта интернета вещей в дата-центре «Авантаж», одном из крупнейших в России и сертифицированном по стандарту Tier III Constructed
|24.01.2020
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Дата-центр «Авантаж» обеспечит безопасность данных платежных карт
МТС сообщила о соответствии дата-центра «Авантаж» требованиям глобального стандарта безопасности данных индустрии платёжных карт Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Бизнес-клиенты смогут обеспечить безопасность фин
|02.10.2019
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МТС развернет частные и гибридные облака в дата-центре «Авантаж»
МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о запуске провайдером #CloudMTS услуг по созданию частных и гибридных облаков на базе дата-центра «Авантаж», одного из крупнейших в стране. Корпоративные клиенты смогут реализовывать масштабные ИТ-проекты, используя облачные решения провайдера и инфраструктуру дата-центра, который соответств
|14.09.2018
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МТС купил крупнейший российский ЦОД за 9 миллиардов
Покупка «Авантажа» Сотовый оператор МТС приобрел за 8,9 млрд руб. ЦОД «Авантаж», один из крупнейших в России по количеству стойко-мест. Дата-центр принадлежит ООО «
|07.03.2018
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«АМДтехнологии» завершила проект кондиционирования и вентиляции ЦОД «Авантаж»
«АМДтехнологии» и «Авантаж» сообщили о завершении проекта по строительству энергоэффективного ЦОД уровня Tier III (по классификации Uptime Institute). В рамках проекта была реализована система холодоснабжения, ко
|12.10.2016
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Коммерческий ЦОД «Авантаж» получил сертификат Tier III Uptime Institute
Компания «Авантаж» и системный интегратор «Техносерв» объявили о получении сертификата Uptime Institute
Авантаж и организации, системы, технологии, персоны:
|Мотовилов Олег 71 15
|Дергилёв Никита 44 7
|Колмычек Павел 17 5
|Фокин Дмитрий 21 4
|Корнеев Сергей 84 4
|Луковников Михаил 20 4
|Самойлов Юрий 75 4
|Шоржин Валерий 67 2
|Захарченко Антон 11 2
|Ушацкий Андрей 105 2
|Хала Илья 49 2
|Борман Константин 5 2
|Козлов Михаил 181 2
|Николаев Алексей 21 2
|Андреева Екатерина 54 2
|Коновалов Олег 17 2
|Гаврилов Виктор 7 2
|Карпов Алексей 24 2
|Севастьянов Алексей 25 2
|Крок Александр 2 2
|Письменский Олег 7 2
|Вахнин Павел 53 2
|Свидерский Евгений 77 1
|Пилипенко Дмитрий 20 1
|Козлов Иван 23 1
|Соколова Ольга 26 1
|Каплунов Павел 46 1
|Кузнецов Александр 162 1
|Солдатенков Сергей 162 1
|Горбунов Александр 55 1
|Spoletini Fabio - Сполетини Фабио 1 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Волков Владимир 69 1
|Белов Виктор 60 1
|Солдатенков Артемий 1 1
|Чуппуев Александр 1 1
|Соловенчук Александр 156 1
|Николаев Александр 45 1
|Зюзюкин Александр 2 1
|Горячкин Алексей 6 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Ведомости 1466 1
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