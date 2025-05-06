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Авантаж

Авантаж

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 18 дел, на cумму 1 794 978 688 ₽*

Судебные дела (18) на сумму 1 794 978 688 ₽*
в качестве истца (10) на сумму 1 553 730 367 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 229 294 463 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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06.05.2025 MWS аттестовала ЦОД «Авантаж» по высшему уровню защиты персональных данных

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что один из ЦОДов компании «Авантаж» был аттестован в соответствие с ФЗ-152 «О персональных данных» по первому уровню защ
11.04.2024 CloudMTS запустил облако в подмосковном ЦОДе МТС – GreenBushDC

еих зон доступности будут предоставляться все самые востребованные сервисы CloudMTS. GreenBushDC и «Авантаж» – крупнейшие центры обработки данных МТС. Уровень их отказоустойчивости соответствуе
03.08.2020 МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей

ых сервисов, сообщила о реализации первого этапа масштабного проекта интернета вещей в дата-центре «Авантаж», одном из крупнейших в России и сертифицированном по стандарту Tier III Constructed

30.07.2020 МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей

МТС сообщила о реализации первого этапа масштабного проекта интернета вещей в дата-центре «Авантаж», одном из крупнейших в России и сертифицированном по стандарту Tier III Constructed

24.01.2020 Дата-центр «Авантаж» обеспечит безопасность данных платежных карт

МТС сообщила о соответствии дата-центра «Авантаж» требованиям глобального стандарта безопасности данных индустрии платёжных карт Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Бизнес-клиенты смогут обеспечить безопасность фин
02.10.2019 МТС развернет частные и гибридные облака в дата-центре «Авантаж»

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о запуске провайдером #CloudMTS услуг по созданию частных и гибридных облаков на базе дата-центра «Авантаж», одного из крупнейших в стране. Корпоративные клиенты смогут реализовывать масштабные ИТ-проекты, используя облачные решения провайдера и инфраструктуру дата-центра, который соответств
14.09.2018 МТС купил крупнейший российский ЦОД за 9 миллиардов

Покупка «Авантажа» Сотовый оператор МТС приобрел за 8,9 млрд руб. ЦОД «Авантаж», один из крупнейших в России по количеству стойко-мест. Дата-центр принадлежит ООО «
07.03.2018 «АМДтехнологии» завершила проект кондиционирования и вентиляции ЦОД «Авантаж»

«АМДтехнологии» и «Авантаж» сообщили о завершении проекта по строительству энергоэффективного ЦОД уровня Tier III (по классификации Uptime Institute). В рамках проекта была реализована система холодоснабжения, ко
12.10.2016 Коммерческий ЦОД «Авантаж» получил сертификат Tier III Uptime Institute

Компания «Авантаж» и системный интегратор «Техносерв» объявили о получении сертификата Uptime Institute

Публикаций - 72, упоминаний - 86

Авантаж и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 41
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 18
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 18
Ростелеком 10948 17
DataPro - ДатаПро 99 13
IXcellerate - Икселерейт 153 12
Broadcom - VMware 2610 11
Крок - Croc 1964 10
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 10
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 27 9
Selectel - Селектел 544 9
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 7
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 6
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 31 5
SAP SE 5601 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
МегаФон 10742 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Microsoft Corporation 25774 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Softline - Софтлайн 3742 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Linx - Связь ВСД 163 4
ServiceNow 111 4
АМДтехнологии 33 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 3
Dell EMC 5180 3
Oracle Corporation 7074 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
АйТи 1519 3
Т1 Сервионика - Servionica 278 3
3data - 3дата 104 3
Zabbix SIA - Заббикс 175 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8847 13
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 6
ВТБ - ВТБ24 671 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 913 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 4
Hunkemoller - Hunkemöller 4 3
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
En+ Group - Эн+ ГК 37 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
DMI - Дятьково - Диэмай рус 6 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
O1 Properties - О1 Пропертиз менеджмент 10 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 9 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
Springer Nature Limited 8 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Aldo Coppola 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
Федеральное казначейство России 1949 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Парк Зарядье 49 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
АНО АПИ - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 4 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12902 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24407 57
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53871 35
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 28
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36191 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16233 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 17
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26225 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 15
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34981 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25780 12
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 12
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 11
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22551 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 6
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 6
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 25
Microsoft Azure 1526 12
Авантаж ЦОД 12 11
МТС ЦОД 38 10
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 10
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 10
CloudМТS 25 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 10
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 9
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 5
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 4
Apple iPhone 6 4861 4
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 35 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2417 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 3
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 2
Крок ЦОД Компрессор- 28 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Microsoft Windows Server 2016 56 2
МТС Smart University - Образовательная онлайн-платформа 3 2
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 47 2
Amazon Web Services - AWS S3 V4SIG - AWS S3 Signature Version 4 algorithm 2 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 20 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 106 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 2
Broadcom - VMware vSphere 614 2
HPE Synergy 62 2
Red Hat Ceph Storage 126 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 2
Oracle Management Cloud 17 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Мотовилов Олег 71 15
Дергилёв Никита 44 7
Колмычек Павел 17 5
Фокин Дмитрий 21 4
Корнеев Сергей 84 4
Луковников Михаил 20 4
Самойлов Юрий 75 4
Шоржин Валерий 67 2
Захарченко Антон 11 2
Ушацкий Андрей 105 2
Хала Илья 49 2
Борман Константин 5 2
Козлов Михаил 181 2
Николаев Алексей 21 2
Андреева Екатерина 54 2
Коновалов Олег 17 2
Гаврилов Виктор 7 2
Карпов Алексей 24 2
Севастьянов Алексей 25 2
Крок Александр 2 2
Письменский Олег 7 2
Вахнин Павел 53 2
Свидерский Евгений 77 1
Пилипенко Дмитрий 20 1
Козлов Иван 23 1
Соколова Ольга 26 1
Каплунов Павел 46 1
Кузнецов Александр 162 1
Солдатенков Сергей 162 1
Горбунов Александр 55 1
Spoletini Fabio - Сполетини Фабио 1 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Волков Владимир 69 1
Белов Виктор 60 1
Солдатенков Артемий 1 1
Чуппуев Александр 1 1
Соловенчук Александр 156 1
Николаев Александр 45 1
Зюзюкин Александр 2 1
Горячкин Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166158 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 32
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8575 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 10
Россия - СФО - Новосибирск 4875 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 8
Казахстан - Республика 6047 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Европа 24961 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Франция - Французская Республика 8176 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 4
Беларусь - Могилевская область 23 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 43 3
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