МТС развернет частные и гибридные облака в дата-центре «Авантаж»

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о запуске провайдером #CloudMTS услуг по созданию частных и гибридных облаков на базе дата-центра «Авантаж», одного из крупнейших в стране. Корпоративные клиенты смогут реализовывать масштабные ИТ-проекты, используя облачные решения провайдера и инфраструктуру дата-центра, который соответствует уровню отказоустойчивости Tier III Constructed Facility.

Услуги по созданию приватных облачных сред ориентированы на компании, которые реализуют крупные ИТ-проекты с набором индивидуальных требований. Сервис будет востребован заказчиками из финансовой сферы, ритейла, телекома, промышленности и медиа, которые внедряют цифровые платформы и сервисы для оптимизации внутренних процессов и повышения эффективности взаимодействия с клиентами. Услуга актуальна для компаний, которые из-за внутренних политик безопасности не могут использовать публичные облака.

В рамках проектов по созданию частных облаков компаниям предоставляется выделенное ИТ-оборудование, на котором запускается индивидуальное облако для каждого клиента. Подобная схема обеспечивает высокий уровень кастомизации проектов, выполнения специфических требований и экономии на ИТ. Используя частные облака, банки, например, смогут сократить затраты на ИТ и выполнить характерные для них требования, связанные с банковской тайной и персональными данными.

На базе дата-центра «Авантаж» компании могут воспользоваться услугами по созданию гибридных облачных сред, которые предполагают одновременное использование как частных облаков, так и публичного облака. При этом частное облако может быть получено как услуга у провайдера, либо реализовано на собственном оборудовании клиента, размещенном в дата-центре. Создавая гибридные схемы, компании ритейл-сферы, например, смогут обрабатывать все поступающие заказы в пики распродаж, распределяя возрастающую нагрузку.

«Авантаж» представляет собой высокотехнологичную площадку, на базе которой можно реализовывать масштабные ИТ-проекты. Высокая надежность, продвинутые технологические решения – делают дата-центр привлекательным как для российских компаний, так и для зарубежных. На его основе бизнес может, к примеру, внедрять комплексные цифровые платформы, требующие больших мощностей. В ближайшее время нами будет реализован такой проект: в дата-центре создается частное облако для размещения цифровой платформы управления Segezha Group», — отметил директор облачного провайдера #CloudMTS Олег Мотовилов.

За счет передачи сервисных функций провайдеру экономия в среднем составит 25% ежемесячно по сравнению с использованием собственного ИТ-оборудования. Провайдер обеспечит внедрение, эксплуатацию и сервисное обслуживание инфраструктуры заказчиков, как на уровне облака, так и оборудования. Компании смогут определить приемлемый уровень администрирования приложений в частном облаке: делать это самостоятельно или отдать на аутсорсинг провайдеру. Стоимость услуг будет определяться исходя из потребностей в вычислительных мощностях и специфики проектов. Воспользоваться услугами можно, оставив заявку на сайте #CloudMTS.