МТС Cloud CloudMTS Облако МТС
Облачная инфраструктура провайдера #CloudMTS распределена по всей стране – от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также в странах ближнего зарубежья. Она развернута на ресурсах собственных и партнерских дата-центров: всего в ней задействованы 25 ЦОДов, 15 из которых принадлежат компании, многие из них имеют сертификат Tier III. Облако использует магистральные каналы связи МТС и защищено центром мониторинга киберугроз SOC МТС. Провайдер предоставляет более 25 сервисов и решений.
Анастасия Кулина, Руководитель направления по работе с партнерами, #CloudMTS "Партнерская программа #CloudMTS: больше возможностей для клиентов, меньше затрат на ИТ" 24 ноября 2021 года на конференции CNews "Партнерство с облачным провайдером: как выбрать наилучшие условия".
МТС Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мотовилов Олег 66 47
|Соловьев Михаил 29 9
|Кулина Анастасия 10 9
|Тугарев Артем 8 8
|Хренков Владимир 21 7
|Хомутский Юрий 57 7
|Захарченко Антон 10 6
|Михалев Евгений 60 5
|Хмельницкий Сергей 6 5
|Шведов Дмитрий 10 5
|Демидов Сергей 82 5
|Распопов Алексей 8 5
|Дружинин Станислав 20 5
|Стариков Дмитрий 13 4
|Каримов Руслан 16 4
|Исаев Дмитрий 32 4
|Халин Дмитрий 55 4
|Тихонова Кристина 47 4
|Корня Алексей 76 4
|Свидерский Евгений 8 4
|Березин Максим 78 3
|Шакиров Марат 38 3
|Ушацкий Андрей 104 3
|Вахнин Павел 53 3
|Калинкин Антон 4 3
|Коновалов Олег 12 3
|Меламед Александр 91 3
|Маркин Евгений 4 3
|Самойлов Юрий 73 3
|Филатов Андрей 111 2
|Любимов Олег 27 2
|Шоржин Валерий 40 2
|Князев Дмитрий 17 2
|Курин Дмитрий 18 2
|Марченко Дмитрий 28 2
|Мегрелишвили Георгий 24 2
|Кузьмин Сергей 35 2
|Плясенко Павел 14 2
|Ханин Александр 49 2
|Ермаков Алексей 5 2
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