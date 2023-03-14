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МТС Cloud CloudMTS Облако МТС

МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС

Облачная инфраструктура провайдера #CloudMTS распределена по всей стране – от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также в странах ближнего зарубежья. Она развернута на ресурсах собственных и партнерских дата-центров: всего в ней задействованы 25 ЦОДов, 15 из которых принадлежат компании, многие из них имеют сертификат Tier III. Облако использует магистральные каналы связи МТС и защищено центром мониторинга киберугроз SOC МТС. Провайдер предоставляет более 25 сервисов и решений. 

 

Анастасия Кулина, Руководитель направления по работе с партнерами, #CloudMTS "Партнерская программа #CloudMTS: больше возможностей для клиентов, меньше затрат на ИТ" 24 ноября 2021 года на конференции CNews "Партнерство с облачным провайдером: как выбрать наилучшие условия". 

Обзор «#CloudMTS» на Market.CNews

14.03.2023 Разработчик тестов на коронавирус подключил корпоративную почту в облаке #CloudMTS
02.03.2023 «Код безопасности» доверил свой интернет-трафик #CloudMTS
15.02.2023 Промышленность и ИТ-компании Самарской области переходят в облака
14.02.2023 #CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka
13.02.2023 Выручка #CloudMTS от облачного аутсорсинга выросла втрое по итогам 2022 года
09.02.2023 Роман Хайруллин, MedPoint24: «Концепция win-win-win стала возможна благодаря партнерской программе #CloudMTS»
19.01.2023 МТС разработала альтернативное решение для управления корпоративными сетями – SD-WAN – под ключ
29.11.2022 МТС разработала облачный сервис для глобального распределения интернет-трафика
22.11.2022 МТС запустила сервис корпоративной почты на базе решения CommuniGate Pro
31.10.2022 DIS Group поможет компаниям управлять корпоративными знаниями с любых устройств в облаке #CloudMTS
28.09.2022 Производитель кровельных и гидроизоляционных материалов BMI Russia перенес бизнес-процессы в облако МТС
14.09.2022 Провайдер #CloudMTS назвал пять главных способов защиты от кибератак в 2022 году
07.09.2022 МТС начнет продавать сервисы на базе продуктов российской ГК «Астра» в облаке CloudMTS
25.08.2022 Производитель газобетона Ytong мигрировал в облако МТС
03.08.2022 Интегратор «Консом групп» расширил облачную инфраструктуру #CloudMTS для разработки систем промышленной автоматизации
25.05.2022 #CloudMTS и «Витрина А» помогут ритейлу повысить продажи до 30%
11.05.2022 CloudMTS и «Дексмобайл» помогут бизнесу в разработке ИТ-решений под ключ
26.04.2022 Российский производитель медоборудования запустил в облаке МТС дистанционное обследование пациентов
15.04.2022 МТС сертифицировала облачные сервисы для платежных систем
21.02.2022 Технологии #CloudMTS и Naumen обеспечат быстрый запуск контакт-центров для российского бизнеса
24.01.2022 Облачный бизнес МТС запустил медиаплатформу для life-трансляций, игрового стриминга и видео по запросу
29.11.2021 Партнерская программа #CloudMTS возглавила рейтинг облачных партнерских программ Market.CNews
26.11.2021 Партнерам Axoft станут доступны облачные технологии МТС
19.11.2021 Партнерская программа #CloudMTS для бизнеса стала лучшей в стране по версии CNews
29.10.2021 Облачный бизнес МТС и Directum займутся цифровизацией бизнеса и госструктур
13.09.2021 Sciener и #CloudMTS расскажут об управлении жизненным циклом активов предприятия
28.06.2021 Аттестационный центр «Информзащиты» стал партнером #CloudMTS
11.06.2021 МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака
21.12.2020 МТС открыла бизнесу доступ к облачному сервису для объединенных коммуникаций
12.11.2020 МТС обеспечила сервисами облачного резервного копирования транспортную компанию «Верста»
15.06.2020 CloudMTS помог БелГУ организовать дистанционное обучение студентов
08.04.2020 CloudMTS снизил стоимость облачного резервного копирования для бизнеса
27.03.2020 МТС открыла бесплатный доступ к облачному сервису для бизнеса
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке
05.12.2019 МТС расширила возможности облачного резервного копирования для бизнеса
23.10.2019 Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями
28.08.2019 МТС создает новое облачное направление на базе стартапа из своего акселератора
17.07.2019 Segezha Group внедрит цифровую платформу управления на базе SAP S/4HANA
13.08.2018 МТС первой запустила сервисы на платформе Microsoft Azure Stack из своих дата-центров в России
02.07.2018 НАЦ «Информзащиты» аттестовал защищенный сегмент облака #CloudМТС

Публикаций - 232, упоминаний - 318

МТС Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9625 200
VMware 2159 32
Softline - Софтлайн 2124 25
Авантаж 65 25
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 85 21
SAP SE 4926 21
1С-ИжТиСи 6405 18
7091 18
Microsoft Corporation 23616 18
Selectel - Селектел 236 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 15
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 22 13
Крок - Croc 1716 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 275 11
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 320 10
NVision Group - Энвижн Груп 670 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4222 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2755 7
Huawei 3540 7
Yandex - Яндекс 5795 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 138 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8108 7
Сбер - Цифровая Платформа 1 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6324 7
NetApp - Network Appliance 629 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7053 6
VK - Mail.ru Group 3218 6
Nvidia Corp 3230 6
Linxdatacenter - Связь ВСД 141 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1145 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 722 5
Navitel - Навител Навигатор 295 5
Acronis - Акронис 438 5
АФК Система ПАО 1728 5
SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 5
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 208 5
Amazon Inc - Amazon.com 2820 5
LanCloud - ЛанКлауд 47 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1099 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 247 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 122 13
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 126 11
ГПБ - Газпромбанк 948 11
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 90 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5923 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1208 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 129 5
Ростех - Вертолеты России 157 5
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 16 5
Югория - страховая компания 37 5
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 357 4
Hunkemoller - Hunkemöller 4 4
Ralf Ringer - Ральф Рингер 14 4
Абсолют Банк 183 3
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 58 3
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 33 3
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп 18 3
ГПБ Автолизинг - Газпромбанк Автолизинг 8 3
Технология здоровья 8 3
Дымов ГК 11 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 111 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 154 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 906 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 3
Татспиртпром 7 2
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 7 2
X5 Group 833 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 233 2
Русхимсеть 3 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 364 2
Россети Ленэнерго 2365 2
Belkacar - оператор каршеринга 37 2
DMI Дятьково 5 2
Открытие ФК - Росгосстрах 296 1
Gambit Esports 8 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 111 1
Mary Kay - Мэри Кэй 91 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18246 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2943 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3761 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2037 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9293 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 76 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 340 2
АНО АПИ - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 3 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1211 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1890 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1057 1
Правительство Вологодской области 42 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 108 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 60 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 53 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 86 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2438 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 950 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 79 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1576 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 123 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 1
Правительство Иркутской области 13 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 615 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 529 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
Президент Российской Федерации 3760 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2456 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 255 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 208 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1223 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 255 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 1
Лига стримеров 2 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 36 1
OWASP - Open Web Application Security Project 73 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1800 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6104 1
8K Association - Ассоциация 8K 161 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17530 213
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54105 184
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13358 180
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39721 134
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15141 129
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9624 96
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2502 95
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25526 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26275 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12374 35
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Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 670 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20316 27
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9297 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17775 24
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2182 23
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 360 23
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7013 22
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3586 21
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1239 21
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2015 20
Microsoft Azure 1326 23
Microsoft Azure Stack 73 22
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6622 19
CloudМТS 25 17
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 214 14
МТС ЦОД 25 13
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3329 11
Google Android 12693 9
МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 41 9
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 30 8
Apple iOS 6892 8
Apple iPhone 6 6218 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1084 6
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 140 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 6
Navitel R - серия видеорегистраторов 9 5
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 233 5
Авантаж ЦОД 5 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 5
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 64 5
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 5
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 226 5
Containerum Managed Kubernetes 28 4
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 206 4
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 98 4
Ланит - Онланта OnCloud.ru 43 4
Microsoft Windows 14550 4
ГПБ Автолизинг Автомаркет 10 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 791 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 463 4
Softline CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services 86 4
Linux OS 8357 4
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 171 4
Depositphotos - фотобанк 433 4
Microsoft Azure IoT 29 3
Google Cloud Platform - GCP 276 3
МТС GPU SuperComputer 3 3
NVision Барьер 553 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2522 3
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 119 3
Мотовилов Олег 66 47
Соловьев Михаил 29 9
Кулина Анастасия 10 9
Тугарев Артем 8 8
Хренков Владимир 21 7
Хомутский Юрий 57 7
Захарченко Антон 10 6
Михалев Евгений 60 5
Хмельницкий Сергей 6 5
Шведов Дмитрий 10 5
Демидов Сергей 82 5
Распопов Алексей 8 5
Дружинин Станислав 20 5
Стариков Дмитрий 13 4
Каримов Руслан 16 4
Исаев Дмитрий 32 4
Халин Дмитрий 55 4
Тихонова Кристина 47 4
Корня Алексей 76 4
Свидерский Евгений 8 4
Березин Максим 78 3
Шакиров Марат 38 3
Ушацкий Андрей 104 3
Вахнин Павел 53 3
Калинкин Антон 4 3
Коновалов Олег 12 3
Меламед Александр 91 3
Маркин Евгений 4 3
Самойлов Юрий 73 3
Филатов Андрей 111 2
Любимов Олег 27 2
Шоржин Валерий 40 2
Князев Дмитрий 17 2
Курин Дмитрий 18 2
Марченко Дмитрий 28 2
Мегрелишвили Георгий 24 2
Кузьмин Сергей 35 2
Плясенко Павел 14 2
Ханин Александр 49 2
Ермаков Алексей 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 124400 192
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39710 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15269 32
Беларусь - Белоруссия 4364 32
Армения - Республика 1493 28
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1299 25
Россия - СФО - Новосибирск 3752 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2532 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1554 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13248 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2346 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6359 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3358 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15237 10
Европа 21428 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2394 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50387 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17195 8
Россия - Сибирь 2146 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2632 7
Арктика - Арктический регион 538 6
Казахстан - Республика 4928 6
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 43 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2347 5
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