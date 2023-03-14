МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС

Облачная инфраструктура провайдера #CloudMTS распределена по всей стране – от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также в странах ближнего зарубежья. Она развернута на ресурсах собственных и партнерских дата-центров: всего в ней задействованы 25 ЦОДов, 15 из которых принадлежат компании, многие из них имеют сертификат Tier III. Облако использует магистральные каналы связи МТС и защищено центром мониторинга киберугроз SOC МТС. Провайдер предоставляет более 25 сервисов и решений.

Анастасия Кулина, Руководитель направления по работе с партнерами, #CloudMTS "Партнерская программа #CloudMTS: больше возможностей для клиентов, меньше затрат на ИТ" 24 ноября 2021 года на конференции CNews "Партнерство с облачным провайдером: как выбрать наилучшие условия".