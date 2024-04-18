МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС

МТС запустила облачную платформу роботизации для ускорения рутинных рабочих процессов в 10-20 раз CloudMTS первым в России запустил облачную платформу роботизации – RPA CloudMTS для выполнения рутинных процессов на рабочем месте. Сервис создан на базе отечественного решения Primo RPA и позволит заказчикам в 10-20 раз быстрее совершать повторяющиеся операции. О

CloudMTS первым из российских облачных провайдеров запустил платформу роботизации по модели RPA-as-a-Service. Исследование р 2023 года). В рейтингах представлено 6-8 российских разработок, каждое из которых поддерживает работу на инфраструктуре заказчика по модели on-prem, а некоторые — и облачную модель. Но есть нюансы. CloudMTS предоставляет заказчикам доступ к готовым средам управления и разработки роботов (Оркестратор и Студия), расположенными в облачной инфраструктуре МТС. Заказчик может сразу начать самос

CloudMTS запустил облако в подмосковном ЦОДе МТС – GreenBushDC Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о запуске первого кластера виртуальной инфраструктуры

Бывший руководитель центра архитектурных решений CloudMTS возглавил облачный бизнес Itglobal.com Директором облачного бизнеса Itglobal.com назначен Евгений Свидерский, который занимал должность руководителя центра архитектурных решений CloudMTS. Евгений Свидерский занимал руководящие должности в CloudMTS и «ИТ-Град» (входят в облачное направление МТС). На новой позиции эксперт в сфере облачных сервисов планирует исполь

CloudMTS запустил «холодное хранилище» для более выгодного размещения архивных данных в облаке Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о запуске «холодного» тарифа в объектном хранилище дан

Выручка CloudMTS выросла на 64% по сравнению с прошлым годом Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о том, что выручка компании в четвертом квартале 2023

МТС: в России резко вырос интерес к переносу SAP-систем в облако МТС сообщила о том, что число компаний, перенесших свои SAP-системы в облако CloudMTS за последние 1,5 года выросло более чем в два раза, а их затраты на данную услугу за аналогичный период времени увеличились в 1,9 раза. При этом в первые месяцы 2024 г. интерес к мигра

CloudMTS запустил «холодное хранилище» для более выгодного размещения архивных данных в облаке Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о запуске «холодного» тарифа в объектном хранилище дан

Дальневосточный ритейлер перенес ИТ-инфраструктуру в облако CloudMTS лачной платформе МТС. Компания перенесла базу данных и управление собственной дисконтной системой в CloudMTS. Это повысило надежность системы в целом, а также позволило оперативно настраивать и

Лизинговая компания Сибири перевела цифровые ресурсы в облако МТС паний Сибирского федерального округа «Рафт Лизинг» к облачной платформе МТС. С сервисами провайдера CloudMTS компания обеспечила круглосуточный доступ к информации и вычислительным онлайн-серви

CloudMTS поддерживает новых клиентов грантами до 500 тыс. руб. Провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских компаний, начинающих осваивать о

Сегмент облака МТС в Татарстане прошел аттестацию для размещения персональных данных Провайдер CloudMTS сообщает о том, что виртуальная инфраструктура МТС, развернутая в ЦОДе в Казани, пол

Три региональные площадки CloudMTS прошли аттестацию для размещения персональных данных Провайдер CloudMTS сообщает о том, что виртуальная инфраструктура МТС, развернутая в ЦОДах в Казани, Но

Аналитика CloudMTS: спрос на облачные услуги в Курской области за год вырос в 1,3 раза ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что провайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в Черноз

ITMS полностью локализовала ИТ-инфраструктуру в облаке CloudMTS Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о том, что группа компаний ITMS (продукция под брендам

Аналитика CloudMTS: компании Владимира, Смоленска и Иванова в ЦФО чаще других переходили в облако ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что провайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в ЦФО в

Инвестиции приморского бизнеса в облачные сервисы за год выросли на 35% ле 2023 г. Приморье вошло в топ-5 российских регионов по числу компаний и ИП, пользующихся услугами CloudMTS, уступив только Санкт-Петербургу, Москве, Екатеринбургу и Новосибирску. Затраты реги

Аналитика CloudMTS: компании Липецка и Воронежа чаще остальных в Черноземье переходили в облако ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что провайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в ЦФО и

CloudMTS создает экосистему партнеров из 100 ведущих ИТ-интеграторов ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске новой партнерской программы провайдера CloudMTS для системных интеграторов и компаний, предоставляющих услуги консалтинга и аутсорсинга в области ИТ. Провайдер создает технологическую и отраслевую экосистемы партнеров для комплексно

Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников программы для школьников по направлению научно-технологического искусства. Известные блогеры на своем примере покажут, как использовать для художественного творчества возможности развернутой в облаке CloudMTS генеративной нейросети. Ребята смогут бесплатно использовать ИИ-чат-бота, создавая уникальные творческие работы, которые могут быть презентованы в Русском музее в рамках выставочно-обр

Автомобилизацию Казани оценят при помощи облака CloudMTS МТС сообщила о применении облачных решений CloudMTS в реализации проекта геоинформационной системы Казани ИТ-компанией Gems Development. Использование Сompute cloud GPU для машинного обучения позволило разработчику систем обеспечения гр

Омская ИТ-компания оценит автомобилизацию Казани при помощи облака CloudMTS ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, облачный провайдер CloudMTS помог разработчику систем обеспечения градостроительной деятельности Gems Development в развитии проекта комплексной геоинформационной системы города Казань. Использование Сompute clou

CloudMTS поддержит нижегородские стартапы грантами на облачные сервисы до 10 млн рублей ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что облачный провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских стартапов. Молодые компании для развития своих цифровых проектов смогут получить доступ к виртуальной инфраструктуре провайдера и пе

CloudMTS поддержит стартапы грантами на облачные сервисы до 10 млн рублей ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что облачный провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских стартапов. Молодые компании для развития своих цифровых проектов смогут получить доступ к виртуальной инфраструктуре провайдера и пе

CloudMTS: российские компании стали в 1,6 раза чаще делать резервные копии данных в облаке Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о том, что спрос на услугу резервного копирования данных в облаке МТС за год вырос в 1,6 раза. Чаще всего его делают компании и ИП, работающие в сфере опт

МТС перенес в свое облако ИТ-инфраструктуру Unilever ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что облачный провайдер CloudMTS помог компании Unilever в России и Белоруссии, производителю более 400 брендов бытов

CloudMTS начал бесплатно переводить своих клиентов с Microsoft Exchange в отечественные корпоративные сервисы Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщает о том, что предложил своим клиентам возможность беспл

Облако CloudMTS признано безопасным для размещения банковских информационных систем Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о получении заключения о соответствии требованиям ГОСТ

«Русагромаркет» оцифровал более тысячи видов товаров при помощи облака CloudMTS МТС объявила о том, что холдинг «Русагромаркет» развернул систему управления своим новосибирским оптово-распределительным центром (ОРЦ) в облаке CloudMTS. Это позволило компании сэкономить средства на строительстве собственной вычислительной инфраструктуры и сократило время развертывания системы. За время работы системы компания перенес

CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs МТС объявила о том, что облачный провайдер CloudMTS представил решение на базе партнерской платформы Qrator Labs, позволяющее защищать приложения и веб-ресурсы от DDoS-атак вне зависимости от их сложности или географического расположени

Один из медицинских вузов Рязани перевел цифровые ресурсы в облако МТС ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о подключении медицинского вуза Рязани к облачной платформе МТС. Вуз провел приемную кампанию с использованием виртуального пространства CloudMTS, что позволило избежать DDoS-атак и обеспечить круглосуточный доступ к информации, онлайн-сервисам из любой точки России. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС предоставила вуз

МТС запустила платформу для обучения нейросетей МТС сообщила о том, что провайдер CloudMTS представил платформу машинного обучения (ML) для совместной проектной работы data-команд. Платформа обеспечивает весь цикл машинного обучения в облаке. Дата-инженеры и аналитики смогут

Тамбовский свиноводческий агрокомплекс «РАСК» перевел свою ИТ-инфраструктуру в #CloudMTS ПАО «МТС», цифровая экосистема, и животноводческое хозяйство Тамбовской области «Рассказовский свиноводческий комплекс» завершили проект по переводу сетевой инфраструктуры предприятия в облако #CloudMTS. Благодаря этому решению агропромышленная компания сможет в течение года снизить расходы на развитие ИТ-инфраструктуры в два раза, а также обеспечить безопасность корпоративных данных.

#CloudMTS предложил клиентам облачный сервис для бизнес-коммуникаций Webinar щего тренда на технологическую независимость в июне 2023 года МТС начала переход на платформу Webinar в качестве основной системы для бизнес-коммуникаций во всех компаниях группы. Облачный провайдер #CloudMTS стал одним из первых пользователей сервиса среди дочерних компаний группы. Webinar входит в Единый реестр российского ПО. Хранение и обработка персональных данных происходят на террито

Как «приземлить» SAP глобальной компании в российское облако МТС и локализовать бизнес. История партнерства #CloudMTS и Novardis на примере проекта для крупного международного холдинга Кирилл Корчагин CNews: Почему в качестве партнера для миграции SAP-решений Novardis выбрал именно #CloudMTS? Кирилл Корчагин: При выборе партнера мы обращали внимание на несколько критериев. Д

«T1 Cloud CDN» – отечественный сервис доставки интернет-контента Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о запуске сервиса распределенной сети высокоскоростной доставки статического и динамического контента «T1 Cloud CDN» (Content Delivery Network). «T1 Cloud CDN» представляет собой географически распределенную сеть CDN-серверов общей емкостью 110+ Тбит/с, имеющую более 30 точек присутствия. Пр

Провайдер CloudMTS запустил облачный сервис для совместной работы на основе решений «Мой офис» МТС объявила о том, что провайдер CloudMTS запустил сервис для совместной работы сотрудников на базе продуктов «Мой офис» в обл

Федеральная сеть магазинов одежды Modis перенесла СУБД в облако CloudMTS МТС сообщила о том, что российская сеть магазинов одежды Modis перенесла свою систему управления базами данных от оператора облачных ресурсов во Франкфурте на виртуальную инфраструктуру провайдера CloudMTS в Санкт-Петербурге. Компания сохранила данные о продажах, закупках и логистике товаров, необходимые для работы сети, в облаке МТС, и защитила бизнес от приостановки. Modis – федеральны

Sunlight начала трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью CloudMTS МТС объявила о том, что сеть ювелирных магазинов Sunlight начала трансформацию корпоративных сетей на базе решения Cloud SD-WAN от облачного провайдера CloudMTS. Компания успешно завершила пилотный проект в Москве и Московской области и планирует обновить сетевую инфраструктуру в более чем 300 торговых точках. С помощью решения компания сможет