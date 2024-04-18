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МТС Cloud CloudMTS Облако МТС
Облачная инфраструктура провайдера #CloudMTS распределена по всей стране – от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также в странах ближнего зарубежья. Она развернута на ресурсах собственных и партнерских дата-центров: всего в ней задействованы 25 ЦОДов, 15 из которых принадлежат компании, многие из них имеют сертификат Tier III. Облако использует магистральные каналы связи МТС и защищено центром мониторинга киберугроз SOC МТС. Провайдер предоставляет более 25 сервисов и решений.
Анастасия Кулина, Руководитель направления по работе с партнерами, #CloudMTS "Партнерская программа #CloudMTS: больше возможностей для клиентов, меньше затрат на ИТ" 24 ноября 2021 года на конференции CNews "Партнерство с облачным провайдером: как выбрать наилучшие условия".
СОБЫТИЯ
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|18.04.2024
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МТС запустила облачную платформу роботизации для ускорения рутинных рабочих процессов в 10-20 раз
CloudMTS первым в России запустил облачную платформу роботизации – RPA CloudMTS для выполнения рутинных процессов на рабочем месте. Сервис создан на базе отечественного решения Primo RPA и позволит заказчикам в 10-20 раз быстрее совершать повторяющиеся операции. О
|12.04.2024
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CloudMTS первым из российских облачных провайдеров запустил платформу роботизации по модели RPA-as-a-Service. Исследование
р 2023 года). В рейтингах представлено 6-8 российских разработок, каждое из которых поддерживает работу на инфраструктуре заказчика по модели on-prem, а некоторые — и облачную модель. Но есть нюансы. CloudMTS предоставляет заказчикам доступ к готовым средам управления и разработки роботов (Оркестратор и Студия), расположенными в облачной инфраструктуре МТС. Заказчик может сразу начать самос
|11.04.2024
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CloudMTS запустил облако в подмосковном ЦОДе МТС – GreenBushDC
Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о запуске первого кластера виртуальной инфраструктуры
|29.03.2024
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Бывший руководитель центра архитектурных решений CloudMTS возглавил облачный бизнес Itglobal.com
Директором облачного бизнеса Itglobal.com назначен Евгений Свидерский, который занимал должность руководителя центра архитектурных решений CloudMTS. Евгений Свидерский занимал руководящие должности в CloudMTS и «ИТ-Град» (входят в облачное направление МТС). На новой позиции эксперт в сфере облачных сервисов планирует исполь
|19.03.2024
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CloudMTS запустил «холодное хранилище» для более выгодного размещения архивных данных в облаке
Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о запуске «холодного» тарифа в объектном хранилище дан
|14.03.2024
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Выручка CloudMTS выросла на 64% по сравнению с прошлым годом
Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о том, что выручка компании в четвертом квартале 2023
|27.02.2024
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МТС: в России резко вырос интерес к переносу SAP-систем в облако
МТС сообщила о том, что число компаний, перенесших свои SAP-системы в облако CloudMTS за последние 1,5 года выросло более чем в два раза, а их затраты на данную услугу за аналогичный период времени увеличились в 1,9 раза. При этом в первые месяцы 2024 г. интерес к мигра
|22.02.2024
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CloudMTS запустил «холодное хранилище» для более выгодного размещения архивных данных в облаке
Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о запуске «холодного» тарифа в объектном хранилище дан
|22.02.2024
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Дальневосточный ритейлер перенес ИТ-инфраструктуру в облако CloudMTS
лачной платформе МТС. Компания перенесла базу данных и управление собственной дисконтной системой в CloudMTS. Это повысило надежность системы в целом, а также позволило оперативно настраивать и
|13.02.2024
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Лизинговая компания Сибири перевела цифровые ресурсы в облако МТС
паний Сибирского федерального округа «Рафт Лизинг» к облачной платформе МТС. С сервисами провайдера CloudMTS компания обеспечила круглосуточный доступ к информации и вычислительным онлайн-серви
|31.01.2024
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CloudMTS поддерживает новых клиентов грантами до 500 тыс. руб.
Провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских компаний, начинающих осваивать о
|24.01.2024
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Сегмент облака МТС в Татарстане прошел аттестацию для размещения персональных данных
Провайдер CloudMTS сообщает о том, что виртуальная инфраструктура МТС, развернутая в ЦОДе в Казани, пол
|22.01.2024
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Три региональные площадки CloudMTS прошли аттестацию для размещения персональных данных
Провайдер CloudMTS сообщает о том, что виртуальная инфраструктура МТС, развернутая в ЦОДах в Казани, Но
|28.12.2023
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Аналитика CloudMTS: спрос на облачные услуги в Курской области за год вырос в 1,3 раза
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что провайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в Черноз
|27.12.2023
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ITMS полностью локализовала ИТ-инфраструктуру в облаке CloudMTS
Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о том, что группа компаний ITMS (продукция под брендам
|26.12.2023
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Аналитика CloudMTS: компании Владимира, Смоленска и Иванова в ЦФО чаще других переходили в облако
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что провайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в ЦФО в
|22.12.2023
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Инвестиции приморского бизнеса в облачные сервисы за год выросли на 35%
ле 2023 г. Приморье вошло в топ-5 российских регионов по числу компаний и ИП, пользующихся услугами CloudMTS, уступив только Санкт-Петербургу, Москве, Екатеринбургу и Новосибирску. Затраты реги
|21.12.2023
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Аналитика CloudMTS: компании Липецка и Воронежа чаще остальных в Черноземье переходили в облако
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что провайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в ЦФО и
|20.12.2023
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CloudMTS создает экосистему партнеров из 100 ведущих ИТ-интеграторов
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске новой партнерской программы провайдера CloudMTS для системных интеграторов и компаний, предоставляющих услуги консалтинга и аутсорсинга в области ИТ. Провайдер создает технологическую и отраслевую экосистемы партнеров для комплексно
|19.12.2023
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Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников
программы для школьников по направлению научно-технологического искусства. Известные блогеры на своем примере покажут, как использовать для художественного творчества возможности развернутой в облаке CloudMTS генеративной нейросети. Ребята смогут бесплатно использовать ИИ-чат-бота, создавая уникальные творческие работы, которые могут быть презентованы в Русском музее в рамках выставочно-обр
|13.12.2023
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Автомобилизацию Казани оценят при помощи облака CloudMTS
МТС сообщила о применении облачных решений CloudMTS в реализации проекта геоинформационной системы Казани ИТ-компанией Gems Development. Использование Сompute cloud GPU для машинного обучения позволило разработчику систем обеспечения гр
|11.12.2023
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Омская ИТ-компания оценит автомобилизацию Казани при помощи облака CloudMTS
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, облачный провайдер CloudMTS помог разработчику систем обеспечения градостроительной деятельности Gems Development в развитии проекта комплексной геоинформационной системы города Казань. Использование Сompute clou
|16.11.2023
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CloudMTS поддержит нижегородские стартапы грантами на облачные сервисы до 10 млн рублей
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что облачный провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских стартапов. Молодые компании для развития своих цифровых проектов смогут получить доступ к виртуальной инфраструктуре провайдера и пе
|14.11.2023
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CloudMTS поддержит стартапы грантами на облачные сервисы до 10 млн рублей
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что облачный провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских стартапов. Молодые компании для развития своих цифровых проектов смогут получить доступ к виртуальной инфраструктуре провайдера и пе
|01.11.2023
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CloudMTS: российские компании стали в 1,6 раза чаще делать резервные копии данных в облаке
Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о том, что спрос на услугу резервного копирования данных в облаке МТС за год вырос в 1,6 раза. Чаще всего его делают компании и ИП, работающие в сфере опт
|26.10.2023
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МТС перенес в свое облако ИТ-инфраструктуру Unilever
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что облачный провайдер CloudMTS помог компании Unilever в России и Белоруссии, производителю более 400 брендов бытов
|18.10.2023
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CloudMTS начал бесплатно переводить своих клиентов с Microsoft Exchange в отечественные корпоративные сервисы
Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщает о том, что предложил своим клиентам возможность беспл
|11.10.2023
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Облако CloudMTS признано безопасным для размещения банковских информационных систем
Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о получении заключения о соответствии требованиям ГОСТ
|10.10.2023
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«Русагромаркет» оцифровал более тысячи видов товаров при помощи облака CloudMTS
МТС объявила о том, что холдинг «Русагромаркет» развернул систему управления своим новосибирским оптово-распределительным центром (ОРЦ) в облаке CloudMTS. Это позволило компании сэкономить средства на строительстве собственной вычислительной инфраструктуры и сократило время развертывания системы. За время работы системы компания перенес
|29.08.2023
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CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs
МТС объявила о том, что облачный провайдер CloudMTS представил решение на базе партнерской платформы Qrator Labs, позволяющее защищать приложения и веб-ресурсы от DDoS-атак вне зависимости от их сложности или географического расположени
|28.08.2023
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Один из медицинских вузов Рязани перевел цифровые ресурсы в облако МТС
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о подключении медицинского вуза Рязани к облачной платформе МТС. Вуз провел приемную кампанию с использованием виртуального пространства CloudMTS, что позволило избежать DDoS-атак и обеспечить круглосуточный доступ к информации, онлайн-сервисам из любой точки России. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС предоставила вуз
|18.08.2023
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МТС запустила платформу для обучения нейросетей
МТС сообщила о том, что провайдер CloudMTS представил платформу машинного обучения (ML) для совместной проектной работы data-команд. Платформа обеспечивает весь цикл машинного обучения в облаке. Дата-инженеры и аналитики смогут
|17.08.2023
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Тамбовский свиноводческий агрокомплекс «РАСК» перевел свою ИТ-инфраструктуру в #CloudMTS
ПАО «МТС», цифровая экосистема, и животноводческое хозяйство Тамбовской области «Рассказовский свиноводческий комплекс» завершили проект по переводу сетевой инфраструктуры предприятия в облако #CloudMTS. Благодаря этому решению агропромышленная компания сможет в течение года снизить расходы на развитие ИТ-инфраструктуры в два раза, а также обеспечить безопасность корпоративных данных.
|11.07.2023
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#CloudMTS предложил клиентам облачный сервис для бизнес-коммуникаций Webinar
щего тренда на технологическую независимость в июне 2023 года МТС начала переход на платформу Webinar в качестве основной системы для бизнес-коммуникаций во всех компаниях группы. Облачный провайдер #CloudMTS стал одним из первых пользователей сервиса среди дочерних компаний группы. Webinar входит в Единый реестр российского ПО. Хранение и обработка персональных данных происходят на террито
|28.07.2023
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Как «приземлить» SAP глобальной компании в российское облако МТС и локализовать бизнес. История партнерства #CloudMTS и Novardis на примере проекта для крупного международного холдинга
Кирилл Корчагин CNews: Почему в качестве партнера для миграции SAP-решений Novardis выбрал именно #CloudMTS? Кирилл Корчагин: При выборе партнера мы обращали внимание на несколько критериев. Д
|16.05.2023
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«T1 Cloud CDN» – отечественный сервис доставки интернет-контента
Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о запуске сервиса распределенной сети высокоскоростной доставки статического и динамического контента «T1 Cloud CDN» (Content Delivery Network). «T1 Cloud CDN» представляет собой географически распределенную сеть CDN-серверов общей емкостью 110+ Тбит/с, имеющую более 30 точек присутствия. Пр
|24.04.2023
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Провайдер CloudMTS запустил облачный сервис для совместной работы на основе решений «Мой офис»
МТС объявила о том, что провайдер CloudMTS запустил сервис для совместной работы сотрудников на базе продуктов «Мой офис» в обл
|20.04.2023
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Федеральная сеть магазинов одежды Modis перенесла СУБД в облако CloudMTS
МТС сообщила о том, что российская сеть магазинов одежды Modis перенесла свою систему управления базами данных от оператора облачных ресурсов во Франкфурте на виртуальную инфраструктуру провайдера CloudMTS в Санкт-Петербурге. Компания сохранила данные о продажах, закупках и логистике товаров, необходимые для работы сети, в облаке МТС, и защитила бизнес от приостановки. Modis – федеральны
|13.04.2023
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Sunlight начала трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью CloudMTS
МТС объявила о том, что сеть ювелирных магазинов Sunlight начала трансформацию корпоративных сетей на базе решения Cloud SD-WAN от облачного провайдера CloudMTS. Компания успешно завершила пилотный проект в Москве и Московской области и планирует обновить сетевую инфраструктуру в более чем 300 торговых точках. С помощью решения компания сможет
|11.04.2023
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Вера Баева, #CloudMTS: «Мы стремимся сделать услуги ближе к клиенту, ускоряя эпоху edge-вычислений»
мс. Задержка из центрального региона до Москвы будет примерно в 6-7 раз ниже. Вера Баева, директор #CloudMTS по развитию продуктов Кроме того, наши клиенты строят защищенные VPN-каналы до облач
МТС Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Мотовилов Олег 71 48
|Соловьев Михаил 31 11
|Хренков Владимир 24 10
|Кулина Анастасия 11 10
|Тугарев Артем 8 8
|Баева Вера 7 7
|Свидерский Евгений 77 6
|Захарченко Антон 11 6
|Воронин Павел 196 6
|Распопов Алексей 49 6
|Демидов Сергей 129 6
|Михалев Евгений 98 5
|Дружинин Станислав 20 5
|Шведов Дмитрий 11 5
|Хмельницкий Сергей 6 5
|Корня Алексей 80 4
|Тихонова Кристина 47 4
|Халин Дмитрий 56 4
|Егоров Даниил 23 4
|Стариков Дмитрий 13 4
|Соловенчук Александр 156 4
|Зарубинский Игорь 40 4
|Шакиров Марат 61 4
|Каримов Руслан 66 4
|Исаев Дмитрий 58 4
|Тутаев Михаил 57 4
|Бровко Александр 10 4
|Самойлов Юрий 75 4
|Шадаев Максут 1210 3
|Березин Максим 144 3
|Соколов Дмитрий 71 3
|Вахнин Павел 53 3
|Меламед Александр 95 3
|Курин Дмитрий 23 3
|Ушацкий Андрей 105 3
|Николаев Вячеслав 104 3
|Ливанов Дмитрий 62 3
|Волков Михаил 70 3
|Калинкин Антон 4 3
|Коновалов Олег 17 3
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