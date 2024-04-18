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МТС Cloud CloudMTS Облако МТС

МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС

Облачная инфраструктура провайдера #CloudMTS распределена по всей стране – от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также в странах ближнего зарубежья. Она развернута на ресурсах собственных и партнерских дата-центров: всего в ней задействованы 25 ЦОДов, 15 из которых принадлежат компании, многие из них имеют сертификат Tier III. Облако использует магистральные каналы связи МТС и защищено центром мониторинга киберугроз SOC МТС. Провайдер предоставляет более 25 сервисов и решений. 

 

Анастасия Кулина, Руководитель направления по работе с партнерами, #CloudMTS "Партнерская программа #CloudMTS: больше возможностей для клиентов, меньше затрат на ИТ" 24 ноября 2021 года на конференции CNews "Партнерство с облачным провайдером: как выбрать наилучшие условия". 

Обзор «#CloudMTS» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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18.04.2024 МТС запустила облачную платформу роботизации для ускорения рутинных рабочих процессов в 10-20 раз

CloudMTS первым в России запустил облачную платформу роботизации – RPA CloudMTS для выполнения рутинных процессов на рабочем месте. Сервис создан на базе отечественного решения Primo RPA и позволит заказчикам в 10-20 раз быстрее совершать повторяющиеся операции. О
12.04.2024 CloudMTS первым из российских облачных провайдеров запустил платформу роботизации по модели RPA-as-a-Service. Исследование

р 2023 года). В рейтингах представлено 6-8 российских разработок, каждое из которых поддерживает работу на инфраструктуре заказчика по модели on-prem, а некоторые — и облачную модель. Но есть нюансы. CloudMTS предоставляет заказчикам доступ к готовым средам управления и разработки роботов (Оркестратор и Студия), расположенными в облачной инфраструктуре МТС. Заказчик может сразу начать самос
11.04.2024 CloudMTS запустил облако в подмосковном ЦОДе МТС – GreenBushDC

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о запуске первого кластера виртуальной инфраструктуры

29.03.2024 Бывший руководитель центра архитектурных решений CloudMTS возглавил облачный бизнес Itglobal.com

Директором облачного бизнеса Itglobal.com назначен Евгений Свидерский, который занимал должность руководителя центра архитектурных решений CloudMTS. Евгений Свидерский занимал руководящие должности в CloudMTS и «ИТ-Град» (входят в облачное направление МТС). На новой позиции эксперт в сфере облачных сервисов планирует исполь
19.03.2024 CloudMTS запустил «холодное хранилище» для более выгодного размещения архивных данных в облаке

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о запуске «холодного» тарифа в объектном хранилище дан
14.03.2024 Выручка CloudMTS выросла на 64% по сравнению с прошлым годом

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о том, что выручка компании в четвертом квартале 2023

27.02.2024 МТС: в России резко вырос интерес к переносу SAP-систем в облако

МТС сообщила о том, что число компаний, перенесших свои SAP-системы в облако CloudMTS за последние 1,5 года выросло более чем в два раза, а их затраты на данную услугу за аналогичный период времени увеличились в 1,9 раза. При этом в первые месяцы 2024 г. интерес к мигра
22.02.2024 CloudMTS запустил «холодное хранилище» для более выгодного размещения архивных данных в облаке

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о запуске «холодного» тарифа в объектном хранилище дан
22.02.2024 Дальневосточный ритейлер перенес ИТ-инфраструктуру в облако CloudMTS

лачной платформе МТС. Компания перенесла базу данных и управление собственной дисконтной системой в CloudMTS. Это повысило надежность системы в целом, а также позволило оперативно настраивать и
13.02.2024 Лизинговая компания Сибири перевела цифровые ресурсы в облако МТС

паний Сибирского федерального округа «Рафт Лизинг» к облачной платформе МТС. С сервисами провайдера CloudMTS компания обеспечила круглосуточный доступ к информации и вычислительным онлайн-серви
31.01.2024 CloudMTS поддерживает новых клиентов грантами до 500 тыс. руб.

Провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских компаний, начинающих осваивать о
24.01.2024 Сегмент облака МТС в Татарстане прошел аттестацию для размещения персональных данных

Провайдер CloudMTS сообщает о том, что виртуальная инфраструктура МТС, развернутая в ЦОДе в Казани, пол
22.01.2024 Три региональные площадки CloudMTS прошли аттестацию для размещения персональных данных

Провайдер CloudMTS сообщает о том, что виртуальная инфраструктура МТС, развернутая в ЦОДах в Казани, Но
28.12.2023 Аналитика CloudMTS: спрос на облачные услуги в Курской области за год вырос в 1,3 раза

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что провайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в Черноз
27.12.2023 ITMS полностью локализовала ИТ-инфраструктуру в облаке CloudMTS

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о том, что группа компаний ITMS (продукция под брендам
26.12.2023 Аналитика CloudMTS: компании Владимира, Смоленска и Иванова в ЦФО чаще других переходили в облако

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что провайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в ЦФО в

22.12.2023 Инвестиции приморского бизнеса в облачные сервисы за год выросли на 35%

ле 2023 г. Приморье вошло в топ-5 российских регионов по числу компаний и ИП, пользующихся услугами CloudMTS, уступив только Санкт-Петербургу, Москве, Екатеринбургу и Новосибирску. Затраты реги
21.12.2023 Аналитика CloudMTS: компании Липецка и Воронежа чаще остальных в Черноземье переходили в облако

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что провайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в ЦФО и

20.12.2023 CloudMTS создает экосистему партнеров из 100 ведущих ИТ-интеграторов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске новой партнерской программы провайдера CloudMTS для системных интеграторов и компаний, предоставляющих услуги консалтинга и аутсорсинга в области ИТ. Провайдер создает технологическую и отраслевую экосистемы партнеров для комплексно
19.12.2023 Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников

программы для школьников по направлению научно-технологического искусства. Известные блогеры на своем примере покажут, как использовать для художественного творчества возможности развернутой в облаке CloudMTS генеративной нейросети. Ребята смогут бесплатно использовать ИИ-чат-бота, создавая уникальные творческие работы, которые могут быть презентованы в Русском музее в рамках выставочно-обр
13.12.2023 Автомобилизацию Казани оценят при помощи облака CloudMTS

МТС сообщила о применении облачных решений CloudMTS в реализации проекта геоинформационной системы Казани ИТ-компанией Gems Development. Использование Сompute cloud GPU для машинного обучения позволило разработчику систем обеспечения гр
11.12.2023 Омская ИТ-компания оценит автомобилизацию Казани при помощи облака CloudMTS

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, облачный провайдер CloudMTS помог разработчику систем обеспечения градостроительной деятельности Gems Development в развитии проекта комплексной геоинформационной системы города Казань. Использование Сompute clou
16.11.2023 CloudMTS поддержит нижегородские стартапы грантами на облачные сервисы до 10 млн рублей

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что облачный провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских стартапов. Молодые компании для развития своих цифровых проектов смогут получить доступ к виртуальной инфраструктуре провайдера и пе
14.11.2023 CloudMTS поддержит стартапы грантами на облачные сервисы до 10 млн рублей

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что облачный провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских стартапов. Молодые компании для развития своих цифровых проектов смогут получить доступ к виртуальной инфраструктуре провайдера и пе
01.11.2023 CloudMTS: российские компании стали в 1,6 раза чаще делать резервные копии данных в облаке

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о том, что спрос на услугу резервного копирования данных в облаке МТС за год вырос в 1,6 раза. Чаще всего его делают компании и ИП, работающие в сфере опт
26.10.2023 МТС перенес в свое облако ИТ-инфраструктуру Unilever

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что облачный провайдер CloudMTS помог компании Unilever в России и Белоруссии, производителю более 400 брендов бытов
18.10.2023 CloudMTS начал бесплатно переводить своих клиентов с Microsoft Exchange в отечественные корпоративные сервисы

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщает о том, что предложил своим клиентам возможность беспл
11.10.2023 Облако CloudMTS признано безопасным для размещения банковских информационных систем

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о получении заключения о соответствии требованиям ГОСТ
10.10.2023 «Русагромаркет» оцифровал более тысячи видов товаров при помощи облака CloudMTS

МТС объявила о том, что холдинг «Русагромаркет» развернул систему управления своим новосибирским оптово-распределительным центром (ОРЦ) в облаке CloudMTS. Это позволило компании сэкономить средства на строительстве собственной вычислительной инфраструктуры и сократило время развертывания системы. За время работы системы компания перенес
29.08.2023 CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs

МТС объявила о том, что облачный провайдер CloudMTS представил решение на базе партнерской платформы Qrator Labs, позволяющее защищать приложения и веб-ресурсы от DDoS-атак вне зависимости от их сложности или географического расположени
28.08.2023 Один из медицинских вузов Рязани перевел цифровые ресурсы в облако МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о подключении медицинского вуза Рязани к облачной платформе МТС. Вуз провел приемную кампанию с использованием виртуального пространства CloudMTS, что позволило избежать DDoS-атак и обеспечить круглосуточный доступ к информации, онлайн-сервисам из любой точки России. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС предоставила вуз
18.08.2023 МТС запустила платформу для обучения нейросетей

МТС сообщила о том, что провайдер CloudMTS представил платформу машинного обучения (ML) для совместной проектной работы data-команд. Платформа обеспечивает весь цикл машинного обучения в облаке. Дата-инженеры и аналитики смогут
17.08.2023 Тамбовский свиноводческий агрокомплекс «РАСК» перевел свою ИТ-инфраструктуру в #CloudMTS

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и животноводческое хозяйство Тамбовской области «Рассказовский свиноводческий комплекс» завершили проект по переводу сетевой инфраструктуры предприятия в облако #CloudMTS. Благодаря этому решению агропромышленная компания сможет в течение года снизить расходы на развитие ИТ-инфраструктуры в два раза, а также обеспечить безопасность корпоративных данных.
11.07.2023 #CloudMTS предложил клиентам облачный сервис для бизнес-коммуникаций Webinar

щего тренда на технологическую независимость в июне 2023 года МТС начала переход на платформу Webinar в качестве основной системы для бизнес-коммуникаций во всех компаниях группы. Облачный провайдер #CloudMTS стал одним из первых пользователей сервиса среди дочерних компаний группы. Webinar входит в Единый реестр российского ПО. Хранение и обработка персональных данных происходят на террито
28.07.2023 Как «приземлить» SAP глобальной компании в российское облако МТС и локализовать бизнес. История партнерства #CloudMTS и Novardis на примере проекта для крупного международного холдинга

Кирилл Корчагин CNews: Почему в качестве партнера для миграции SAP-решений Novardis выбрал именно #CloudMTS? Кирилл Корчагин: При выборе партнера мы обращали внимание на несколько критериев. Д
16.05.2023 «T1 Cloud CDN» – отечественный сервис доставки интернет-контента

Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о запуске сервиса распределенной сети высокоскоростной доставки статического и динамического контента «T1 Cloud CDN» (Content Delivery Network). «T1 Cloud CDN» представляет собой географически распределенную сеть CDN-серверов общей емкостью 110+ Тбит/с, имеющую более 30 точек присутствия. Пр
24.04.2023 Провайдер CloudMTS запустил облачный сервис для совместной работы на основе решений «Мой офис»

МТС объявила о том, что провайдер CloudMTS запустил сервис для совместной работы сотрудников на базе продуктов «Мой офис» в обл
20.04.2023 Федеральная сеть магазинов одежды Modis перенесла СУБД в облако CloudMTS

МТС сообщила о том, что российская сеть магазинов одежды Modis перенесла свою систему управления базами данных от оператора облачных ресурсов во Франкфурте на виртуальную инфраструктуру провайдера CloudMTS в Санкт-Петербурге. Компания сохранила данные о продажах, закупках и логистике товаров, необходимые для работы сети, в облаке МТС, и защитила бизнес от приостановки. Modis – федеральны
13.04.2023 Sunlight начала трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью CloudMTS

МТС объявила о том, что сеть ювелирных магазинов Sunlight начала трансформацию корпоративных сетей на базе решения Cloud SD-WAN от облачного провайдера CloudMTS. Компания успешно завершила пилотный проект в Москве и Московской области и планирует обновить сетевую инфраструктуру в более чем 300 торговых точках. С помощью решения компания сможет
11.04.2023 Вера Баева, #CloudMTS: «Мы стремимся сделать услуги ближе к клиенту, ускоряя эпоху edge-вычислений»

мс. Задержка из центрального региона до Москвы будет примерно в 6-7 раз ниже. Вера Баева, директор #CloudMTS по развитию продуктов Кроме того, наши клиенты строят защищенные VPN-каналы до облач

Публикаций - 322, упоминаний - 454

МТС Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 282
Broadcom - VMware 2610 36
Softline - Софтлайн 3743 33
SAP SE 5601 27
Microsoft Corporation 25775 27
Selectel - Селектел 544 25
Авантаж 72 25
9594 24
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 23
Ростелеком 10948 17
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 27 15
Yandex - Яндекс 9216 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 13
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 12
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 12
Крок - Croc 1964 11
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
NVision Group - Энвижн Груп 699 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Cloud4Y 311 8
Linx - Связь ВСД 163 8
Google LLC 12690 8
МегаФон 10742 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 7
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 7
LanCloud - ЛанКлауд 58 7
Nvidia Corp 4002 7
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 7
Huawei 4677 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 6
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 21 6
Cisco Systems 5372 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Ростех - Вертолеты России 180 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 5
Югория - страховая компания 44 5
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 18 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Абсолют Банк 249 4
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 4
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 4
Hunkemoller - Hunkemöller 4 4
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 10 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Русагро Группа Компаний 379 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
ГПБ Автолизинг - Газпромбанк Автолизинг 9 3
Дымов ГК - Дымовское колбасное производство 14 3
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UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 3
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 36 3
Технология здоровья 8 3
BMI Group - BMI Russia - БМИ - БМИ Солюшнс 3 3
Мир Привилегий Банк - МП Банк 11 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
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Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
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Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Лига стримеров 2 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 295
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 249
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 218
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 184
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 146
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 116
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 110
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