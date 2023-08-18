МТС запустила платформу для обучения нейросетей
МТС сообщила о том, что провайдер CloudMTS представил платформу машинного обучения (ML) для совместной проектной работы data-команд. Платформа обеспечивает весь цикл машинного обучения в облаке. Дата-инженеры и аналитики смогут быстро разворачивать ML-модели в протестированной и оптимизированной для них облачной среде, собирать и анализировать данные, управлять жизненным циклом моделей, использовать трекинг ML-экспериментов, визуализировать и сравнивать результаты исследований.
ML-платформа разворачивается в среде управления контейнерами Containerum Kubernetes. Сервис позволяет работать с одной моделью искусственного интеллекта сразу нескольким специалистам, а облачная инфраструктура, развернутая на GPU-серверах, кратно повышает скорость обучения моделей. Платформа адаптирована под самый популярный open source-фреймворк для трекинга ML-экспериментов – ClearML. Объектное хранилище CloudMTS, интегрированное в платформу, решает задачу хранения датасетов и моделей.
Виртуальная среда для размещения ML-платформы протестирована и оптимизирована по производительности для всех основных сценариев использования. Обучать модели на площадке могут как крупные корпорации, так и небольшие стартапы, работающие с искусственным интеллектом. Среди сценариев применения технологий машинного обучения решение таких бизнес-задач как построение наиболее оптимальных логистических цепочек, прогнозирование выхода из строя оборудования на предприятии, доставка персонализированной рекламы, подбор квалифицированных кадров.
«Сегодня сложно представить отрасль, где не применяется искусственный интеллект. Выпуск чат-бота Open AI ChatGPT превратил нейросети в мейнстрим, они уже умеют выполнять рутинные задачи бизнеса. Мировые отрасли-лидеры по инвестициям в AI: медицина, облака, финтех и кибербезопасность. Мы видим, что этот тренд справедлив и для России. Можно говорить об экспоненциальном ускорении развития технологий генеративного искусственного интеллекта. Соответственно, растет спрос на инфраструктуру и средства обучения ML-моделей, поэтому мы развернули собственную среду для ML-экспериментов на защищенной инфраструктуре CloudMTS. Cloud AI – одно из наиболее перспективных направлений и будущих драйверов роста отрасли», – отметил директор по новым облачным продуктам CloudMTS Михаил Соловьев.
ML-платформа CloudMTS предоставляется также по модели bring your own license, в рамках которой заказчик может использовать имеющиеся у него лицензии или open source, при этом оплачиваются только вычислительные ресурсы. При необходимости специалисты облачного провайдера помогают с установкой и настройкой программного обеспечения. Клиентам доступен бесплатный тестовый период, а также грант для запуска и развития цифровых проектов в облаке CloudMTS на сумму до 500 тыс. руб. Акция действует до 29 сентября 2023 г.