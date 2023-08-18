МТС запустила платформу для обучения нейросетей

МТС сообщила о том, что провайдер CloudMTS представил платформу машинного обучения (ML) для совместной проектной работы data-команд. Платформа обеспечивает весь цикл машинного обучения в облаке. Дата-инженеры и аналитики смогут быстро разворачивать ML-модели в протестированной и оптимизированной для них облачной среде, собирать и анализировать данные, управлять жизненным циклом моделей, использовать трекинг ML-экспериментов, визуализировать и сравнивать результаты исследований.

ML-платформа разворачивается в среде управления контейнерами Containerum Kubernetes. Сервис позволяет работать с одной моделью искусственного интеллекта сразу нескольким специалистам, а облачная инфраструктура, развернутая на GPU-серверах, кратно повышает скорость обучения моделей. Платформа адаптирована под самый популярный open source-фреймворк для трекинга ML-экспериментов – ClearML. Объектное хранилище CloudMTS, интегрированное в платформу, решает задачу хранения датасетов и моделей.

Виртуальная среда для размещения ML-платформы протестирована и оптимизирована по производительности для всех основных сценариев использования. Обучать модели на площадке могут как крупные корпорации, так и небольшие стартапы, работающие с искусственным интеллектом. Среди сценариев применения технологий машинного обучения решение таких бизнес-задач как построение наиболее оптимальных логистических цепочек, прогнозирование выхода из строя оборудования на предприятии, доставка персонализированной рекламы, подбор квалифицированных кадров.

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«Сегодня сложно представить отрасль, где не применяется искусственный интеллект. Выпуск чат-бота Open AI ChatGPT превратил нейросети в мейнстрим, они уже умеют выполнять рутинные задачи бизнеса. Мировые отрасли-лидеры по инвестициям в AI: медицина, облака, финтех и кибербезопасность. Мы видим, что этот тренд справедлив и для России. Можно говорить об экспоненциальном ускорении развития технологий генеративного искусственного интеллекта. Соответственно, растет спрос на инфраструктуру и средства обучения ML-моделей, поэтому мы развернули собственную среду для ML-экспериментов на защищенной инфраструктуре CloudMTS. Cloud AI – одно из наиболее перспективных направлений и будущих драйверов роста отрасли», – отметил директор по новым облачным продуктам CloudMTS Михаил Соловьев.

ML-платформа CloudMTS предоставляется также по модели bring your own license, в рамках которой заказчик может использовать имеющиеся у него лицензии или open source, при этом оплачиваются только вычислительные ресурсы. При необходимости специалисты облачного провайдера помогают с установкой и настройкой программного обеспечения. Клиентам доступен бесплатный тестовый период, а также грант для запуска и развития цифровых проектов в облаке CloudMTS на сумму до 500 тыс. руб. Акция действует до 29 сентября 2023 г.