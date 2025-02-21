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Индексная книга (каталог) CNews*
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Data Engineering Инжиниринг данных Digital Engineering Цифровой инжиниринг



21.02.2025 Решение Axenix для управления данными Dat.ax включено в реестр российского ПО 1
13.12.2024 Рынку индустриального ПО нужна стратегия развития – итоги III Конференции по матмоделированию 1
29.10.2024 Альянс в сфере ИИ выпустил новую модель профессий и компетенций в ИИ 1
22.08.2024 «Технопарк Санкт-Петербурга» и Передовая инженерная школа СПбПУ будут совместно разрабатывать беспилотники 1
10.07.2024 ИТМО и VK Education будут готовить кадры для внедрения ИИ в бизнес и промышленность 1
25.06.2024 Центральный университет и Arenadata заключили стратегическое партнерство в области больших данных и ИИ 1
12.06.2024 Зарплаты российских ИТ-шников растут гигантскими темпами. Наибольшая прибавка – у тестировщиков и 1С-разработчиков 1
27.05.2024 При создании двигателей для SuperJet часть натурных испытаний заменят математическим моделированием 1
02.04.2024 Yandex Cloud запустила сертификацию по облачным технологиям, ориентированную на международные стандарты 1
20.03.2024 Новая версия опенсорсного коннектора Spark-Greenlum от ITSumma стала быстрее в 20 раз 1
12.03.2024 Группа компаний «Неолант» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами 1
21.12.2023 От разработчиков ИТ-решений для промышленности ждут прыжка на новый качественный уровень 1
19.12.2023 Сеченовский университет, Yandex Cloud и Beltel Datanomics создали облачную платформу медицинских данных для изучения с помощью ИИ новых методик лечения 1
27.11.2023 НКК представила прототип платформы программного комплекса поддержки эксплуатации и ППО для машиностроительных изделий 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
14.11.2023 Skillfactory запустила B2B-продукт: пакеты коротких курсов для обучения сотрудников прикладным навыкам 1
27.09.2023 Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью облачного сервиса Apache Airflow 1
08.09.2023 Yandex Cloud поможет дата-инженерам настроить работу с данными в облаке 1
18.08.2023 МТС запустила платформу для обучения нейросетей 1
17.08.2023 Стратегия цифровой трансформации меняется из-за санкций. Будет больше технологической независимости и госконтроля 1
16.06.2023 СПбПУ и «1С» будут готовить кадры для цифровой трансформации предприятий 1
02.06.2023 Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью сервиса Hive Metastore 1
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
16.01.2023 Halyk Bank при поддержке Databorn внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
06.12.2022 Александр Фонарев, Rubbles: Переиспользование общих компонентов позволит экономить до 70% при разработке Data Science приложений 1
21.10.2022 VK Cloud представила инструмент для управления жизненным циклом моделей машинного обучения MLflow 1
19.10.2022 Selectel и ITSumma запускают Платформу обработки данных 1
18.10.2022 Selectel и ITSumma запускают «Платформу обработки данных» 1
25.08.2022 Павел Николаев, банк «Открытие», в интервью CNews — об опыте настройки общебанковской MLops-платформы 1
02.08.2022 VK создала облачную платформу для разработки ML-решений 1
19.04.2022 Москва и «Росатом» объявили конкурс для технологических стартапов 1
24.02.2022 Как ИИ помогает монетизировать большие данные 1
14.02.2022 На фоне нападок властей «Транснефть» сформировала стратегию импортозамещения ИТ 1
08.12.2021 Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 1
01.12.2021 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2021 года 1
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata 1
15.07.2021 Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1
26.02.2021 Сооснователь Skillbox и бразильской школы EBAC запустил международный рекрутинговый проект 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1

Публикаций - 49, упоминаний - 49

Data Engineering и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7420 6
VK - Mail.ru Group 3458 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12778 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 5
8267 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 343 4
Microsoft Corporation 24667 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 3
Цифра ГК 2438 3
Ланит Интеграция 190 3
Selectel - Селектел 390 3
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 12 3
Softline - Софтлайн 2847 2
Крок - Croc 1777 2
Google LLC 11826 2
Naumen - Наумен 627 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 2
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 2
Неолант - Neolant 41 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 142 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1925 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 237 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 507 2
Broadcom - VMware - Greenplum 98 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 17 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 327 1
Telegram Group 2024 1
Samsung Electronics 10289 1
Ростелеком 9748 1
Apple Inc 12149 1
Amazon Inc - Amazon.com 3013 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Nvidia Corp 3510 1
Red Hat 1315 1
PayPal 654 1
ESET - ESET Software 1134 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8772 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 4
Альфа-Банк 1778 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 447 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 2
РЖД - Российские железные дороги 1913 2
Газпром нефть 622 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1640 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 266 2
Русагро Группа Компаний 279 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2818 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 2
Почта России ПАО 2119 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
BMW Group 448 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 338 1
Ford 413 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 81 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Volvo Cars 253 1
Транснефть 301 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 40 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 48 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Hyundai-KIA Motors 7 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Coca-Cola Company 254 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис 4 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11733 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2877 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5961 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4792 2
Федеральное казначейство России 1783 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 316 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 576 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 140 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2902 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2521 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3345 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 165 1
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6635 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 22
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 628 20
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Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 2
Apple iPhone 6 4862 2
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Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 143 2
Yandex DataLens 39 2
Stack Group - M1Cloud Object Storage 26 2
VK Cloud Machine Learning - VK Mail.Ru Cloud ML Platform 6 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1274 2
ITSumma - ITS DPP - ITS Data Processing Platform 3 2
Yandex Data Proc 4 2
МТС Big Data 274 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1430 1
Rakuten Viber 628 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 320 1
Baidu 284 1
Microsoft Office 365 944 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 160 1
Bentley MicroStation 30 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 37 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 208 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Autodesk Navisworks 18 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph SmartPlant 13 1
Лазаренко Дмитрий 52 3
Смыслов Дмитрий 8 2
Абакумов Евгений 206 2
Чаркин Евгений 296 2
Милых Валерий 7 2
Сварник Павел 20 2
Зельдец Игорь 22 2
Тугов Александр 14 2
Баранов Антон 9 2
Атрепьев Григорий 27 2
Ветров Дмитрий 8 1
Николенко Сергей 4 1
Макаров Илья 6 1
Тянтов Эдуард 2 1
Ткаченко Леонид 5 1
Анищенко Андрей 12 1
Сухоруков Алексей 1 1
Солонин Сергей 104 1
Юхно Олег 4 1
Горный Александр 41 1
Массух Илья 232 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Захаров Владимир 22 1
Колбин Евгений 67 1
Маковский Максим 14 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Теленков Андрей 27 1
Антонов Александр 77 1
Кириченко Игорь 49 1
Патрина Анастасия 2 1
Сергунина Наталья 369 1
Фурсин Алексей 157 1
Агафонова Наталия 41 1
Иванов Сергей 388 1
Поляков Сергей 73 1
Доробин Дмитрий 1 1
Нуралиев Борис 290 1
Путятинский Сергей 86 1
Прохоров Фёдор 83 1
Васильев Григорий 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14147 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3970 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 2
Россия - СФО - Новосибирск 4327 2
Беларусь - Белоруссия 5709 2
Евразия - Евразийский континент 611 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13344 1
Индия - Bharat 5470 1
Европа Восточная 3080 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3125 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 643 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1121 1
Казахстан - Республика 5564 1
Грузия 1244 1
Украина 7627 1
США - Калифорния 4631 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 97 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Бразилия - Федеративная Республика 2373 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 13 1
Европа 21808 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7499 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2983 1
Ближний Восток 2951 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2511 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 562 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 602 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 29 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8549 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14471 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5808 8
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