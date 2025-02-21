Data Engineering Инжиниринг данных Digital Engineering Цифровой инжиниринг
Data Engineering и организации, системы, технологии, персоны:
|Талант и успех - Общественный фонд 19 1
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
|Лазаренко Дмитрий 52 3
|Смыслов Дмитрий 8 2
|Абакумов Евгений 206 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Милых Валерий 7 2
|Сварник Павел 20 2
|Зельдец Игорь 22 2
|Тугов Александр 14 2
|Баранов Антон 9 2
|Атрепьев Григорий 27 2
|Ветров Дмитрий 8 1
|Николенко Сергей 4 1
|Макаров Илья 6 1
|Тянтов Эдуард 2 1
|Ткаченко Леонид 5 1
|Анищенко Андрей 12 1
|Сухоруков Алексей 1 1
|Солонин Сергей 104 1
|Юхно Олег 4 1
|Горный Александр 41 1
|Массух Илья 232 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
|Захаров Владимир 22 1
|Колбин Евгений 67 1
|Маковский Максим 14 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Теленков Андрей 27 1
|Антонов Александр 77 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Патрина Анастасия 2 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Иванов Сергей 388 1
|Поляков Сергей 73 1
|Доробин Дмитрий 1 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Васильев Григорий 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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