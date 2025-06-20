Разделы

Бизнес Кадры
|

В Ростове-на-Дону откроют «Школу 21» для подготовки цифровых инженеров

Сбербанк и правительство Ростовской области договорились о партнерстве. Соглашение о сотрудничестве по вопросам разработки и внедрения передовых технологий и сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Документ предусматривает комплексное взаимодействие в сфере цифровизации, включая внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ), развитие образовательных программ и повышение качества и скорости предоставления государственных услуг.

Соглашение включает спектр направлений сотрудничества: подготовку цифровых инженеров — открытие «Школы 21» от Сбербанка для обеспечения региона высококвалифицированными специалистами в сфере цифровых технологий; внедрение ИИ в госуправление — применение нейросетевой модели GigaChat для обработки обращений граждан, автоматизации аналитики и принятия решений; цифровизацию медицины — внедрение телемедицины, ИИ-диагностики и цифровых медкарт; развитие туризма — повышение качества туристской и обеспечивающей инфраструктуры, использование аналитических инструментов на основе сервисов «СберАналитики»; формирование финансовой грамотности населения.

Реализация соглашения поможет привлечь инвестиции в высокотехнологичные секторы экономики, повысить качество государственных и муниципальных услуг и финансовую грамотность людей, а кроме того — укрепить позиции региона как центра ИТ-разработки.

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira
цифровизация

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Наше партнерство с Ростовской областью — это еще один шаг в цифровое будущее региона. У нас несколько ключевых направлений сотрудничества. Мы совместно будем готовить цифровых инженеров мирового уровня в "Школе 21" — проект реализуется по всей стране, и теперь и Ростовская область к нему присоединится. Мы будем помогать внедрять технологии искусственного интеллекта в госуправление, здравоохранение, туризм, образование и другие сферы. Сбер готов делиться экспертизой, предоставлять технологические решения и методологическую поддержку — все, что поможет в цифровизации Ростовской области».

Юрий Слюсарь, врио Губернатора Ростовской области: «Сбер — один из самых надежных и социально ответственных партнеров Ростовской области. Мы давно и плодотворно сотрудничаем, внедряем передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, в различные сферы. И ключевое в этом вопрос — подготовка квалифицированных кадров. "Школа 21" поможет нам в этом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему бизнес выбирает интеграторов с глубокой отраслевой экспертизой в автоматизации задач

Самые «ленивые» программисты в мире гнездятся в США, ИИ пишет за них 30% кода. Россия тоже в лидерах

Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей

Российские ученые создали экологичное «зеленое» топливо для космических кораблей

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще