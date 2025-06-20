В Ростове-на-Дону откроют «Школу 21» для подготовки цифровых инженеров

Сбербанк и правительство Ростовской области договорились о партнерстве. Соглашение о сотрудничестве по вопросам разработки и внедрения передовых технологий и сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Документ предусматривает комплексное взаимодействие в сфере цифровизации, включая внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ), развитие образовательных программ и повышение качества и скорости предоставления государственных услуг.

Соглашение включает спектр направлений сотрудничества: подготовку цифровых инженеров — открытие «Школы 21» от Сбербанка для обеспечения региона высококвалифицированными специалистами в сфере цифровых технологий; внедрение ИИ в госуправление — применение нейросетевой модели GigaChat для обработки обращений граждан, автоматизации аналитики и принятия решений; цифровизацию медицины — внедрение телемедицины, ИИ-диагностики и цифровых медкарт; развитие туризма — повышение качества туристской и обеспечивающей инфраструктуры, использование аналитических инструментов на основе сервисов «СберАналитики»; формирование финансовой грамотности населения.

Реализация соглашения поможет привлечь инвестиции в высокотехнологичные секторы экономики, повысить качество государственных и муниципальных услуг и финансовую грамотность людей, а кроме того — укрепить позиции региона как центра ИТ-разработки.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Наше партнерство с Ростовской областью — это еще один шаг в цифровое будущее региона. У нас несколько ключевых направлений сотрудничества. Мы совместно будем готовить цифровых инженеров мирового уровня в "Школе 21" — проект реализуется по всей стране, и теперь и Ростовская область к нему присоединится. Мы будем помогать внедрять технологии искусственного интеллекта в госуправление, здравоохранение, туризм, образование и другие сферы. Сбер готов делиться экспертизой, предоставлять технологические решения и методологическую поддержку — все, что поможет в цифровизации Ростовской области».

Юрий Слюсарь, врио Губернатора Ростовской области: «Сбер — один из самых надежных и социально ответственных партнеров Ростовской области. Мы давно и плодотворно сотрудничаем, внедряем передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, в различные сферы. И ключевое в этом вопрос — подготовка квалифицированных кадров. "Школа 21" поможет нам в этом».