Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187592
ИКТ 14517
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26532
Персоны 81077
География 2989
Статьи 1574
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Сбер Сбербанк Школа 21 Sberbank School 21

Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21

«Школа 21» — инновационный образовательный проект Сбера, который даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. В России уже работают три кампуса школы: в Москве, Казани, Новосибирске. В основе обучения лежит методика — «равный равному»: без учителей, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Срок обучения зависит от самого участника — от 1,5 до 3 лет, и наряду с обучением программированию, происходит активная прокачка soft skills. Во время обучения участники могут приобрести навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, освоить работу с базами данных и инфраструктурой, изучать цифровые технологии более 10 различных направлений и сфер, таких как искусственный интеллект, алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, большие данные, и многое другое.

СОБЫТИЯ


10.10.2025 В Перми открыт первый набор в «Школу 21»

изуется Сбербанком совместно с правительством Пермского края. Об этом CNews сообщили представители «Школы 21». Первый отборочный этап — «бассейн» начнется 8 декабря 2025 г. На нем участники пог
25.09.2025 «Школа 21» открылась в Омске

В Омске открылся кампус «Школы 21». Проект реализует «Сбер» совместно с Правительством Омской области. Теперь у жителе
05.09.2025 Жители Хабаровского края будут изучать цифровые технологии в «Школе 21»

амять и логику, видео о школе и «бассейн». Последний этап длится 26 дней и проходит очно в кампусе «Школы 21». Участники будут изучать азы программирования на языке C, создавать собственную игр
18.07.2025 Сеченовский университет и «Школа 21» выпустили будущих лидеров цифровой трансформации здравоохранения

В совместном кампусе Сеченовского университета и школы цифровых технологий Сбербанка «Школы 21» прошел первый выпускной – обучение завершили более 100 молодых специалистов. Они на
17.07.2025 Крупнейший в России кампус школы цифровых технологий «Школы 21» появится в «СберСити»

В смарт-районе «СберСити» в Рублево-Архангельском построят крупнейший в стране кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбербанка. Это пространство цифрового обучения, где

20.06.2025 Жители Омской области смогут обучаться цифровым навыкам в кампусе «Школы 21»

, изучить актуальные направления в сфере цифровых технологий и построить сильную карьеру. Открытие "Школы 21" станет важным шагом в развитии региона, позволит сформировать сообщество высококвал
20.06.2025 Жители Удмуртской Республики смогут обучаться цифровым навыкам в «Школе 21»

ытить рынок труда айтишниками не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе». Площадь «Школы 21» — 1503,5 м2, и в ней планируют разместить около 100 рабочих станций. Она будет рабо
10.06.2025 В Уфе открылся кампус «Школы 21»

В Уфе открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий «Сбера». Образовательный проект реализует «Сбер» совмес
15.04.2025 «Школа 21» провела обучение работе с ИИ для руководителей и сотрудников органов исполнительной власти регионов Сибири

жащих и внедрение современных технологий в управление регионами. Обучение проходило очно в кампусе «Школы 21» в Новосибирске. В течение трех дней участники осваивали практические навыки работы

10.04.2025 Сбербанк и МГИМО научат управлять цифровыми продуктами в магистратуре

дить в гибридном формате. Встречи будут проходить на двух площадках — в МГИМО и московском кампусе «Школы 21». На четырехдневном интенсиве «Школы 21», который будет проходить в сопровожд
20.03.2025 Центр притяжения цифровых талантов: в Липецке открылся кампус «Школы 21»

В Липецке открылся кампус «Школы 21», где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профе
26.02.2025 Партнерство Сбера и РУДН поможет студентам вуза прокачать ИТ-навыки и изучить ИИ в «Школе 21»

«Сбер» и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы откроют совместный кампус «Школы 21», где студенты вуза дополнительно к своей специальности смогут изучить востребованные языки программирования, получить сильные ИТ-компетенции и освоить «мягкие» навыки. Соответствующее
27.01.2025 Студентов вузов СФО научат управлять ИТ-проектами

нерства студентов омских вузов научат управлять ИТ-проектами. Об этом CNews сообщили представители «Школы 21». Документ подписали ректор Омского госуниверситета Сергей Замятин, заместитель дире
16.12.2024 «Школа 21» обучила сотрудников МГСУ работе с ИИ

ативно-управленческого аппарата и преподавательского состава. Об этом CNews сообщили представители «Школы 21». Образовательные модули охватывали ключевые аспекты использования ИИ в образователь
28.11.2024 Жители Ленинградской области смогут бесплатно получить ИТ-профессию в «Школе 21» от Сбербанка

Кампус «Школы 21» для подготовки цифровых инженеров появится в Ленинградской области — это позволит ж
08.11.2024 Искусство изучать: как «Школа 21» меняет подход к ИТ-образованию

начимых обновлениях в подготовке цифровых инженеров. Машинное обучение будет объединять участников «Школы 21» в команды для совместной учебы и делать ее более эффективной, каждый участник сможе
07.11.2024 ИТ для медицины: открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21»

местный кампус Сеченовского университета Минздрава России и школы цифровых технологий от Сбербанка «Школы 21». Это еще один шаг в рамках масштабного сотрудничества между Сбербанком и Сеченовски
22.10.2024 Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом

наш стратегический партнер. Сегодня мы договорились о реализации очень важного проекта — открытии «Школы 21». Мы видим колоссальный интерес к нашим школам цифровых технологий в стране. И уж то
03.09.2024 Маяк цифрового будущего: в Южно-Сахалинске открылась «Школа 21»

В Южно-Сахалинске открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбербанка, в которой каждый желающий старше 18 лет м
30.08.2024 От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске

В Челябинске открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий Сбербанка, в которой можно бесплатно получить востребов
19.08.2024 Школьное задание по инженерии: C3 Solutions обеспечил оборудованием образовательный проект «Сбера»

Что требовалось сделать Обеспечить беспрерывный локальный доступ к вычислительным мощностям «Школы 21» — такова была главная задача, поставленная заказчиком. Постоянство работы оборудова
16.07.2024 «Школу 21» открыли в Анадыре

е 21». Первый отборочный «бассейн» стартовал для участников из Анадыря на базе московского кампуса «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбербанка, где каждый желающий от 18 лет, вне зависи
15.07.2024 В Кузбассе будут готовить цифровых инженеров

и информационных технологий, а также создание необходимых для этого условий, в том числе появление «Школы 21» в регионе. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Гр
09.07.2024 Жители Магадана будут обучаться в «Школе 21»

В кампусе «Школы 21» в Новосибирске начался отборочный «бассейн» для участников «Школы 21» в Мага
05.06.2024 Почти 70% россиян признались, что им необходимы цифровые навыки в повседневной работе

итают, что цифровые навыки необходимы им в работе, свидетельствуют данные совместного исследования «Школы 21» и Rambler&Co. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга с 17 по 23 мая 2024 г., охва
13.05.2024 C3 Solutions и ГК «Радиус» поставили инженерное оборудование в «Школу 21» в Белгороде

ладков и председатель совета директоров компании «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов открыли кампус «Школы 21» в Белгороде для обучения будущих специалистов популярным и востребованным ИТ-профес
18.04.2024 Сбербанк и правительство Москвы помогут преподавателям московских колледжей повысить цифровые навыки

эр Москвы Сергей Собянин дали старт программе обучения преподавателей московских колледжей на базе «Школы 21», а также подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.
12.03.2024 «Школа 21» открылась в Белгороде

Кампус «Школы 21» начал работу в Белгороде. В церемонии открытия кампуса приняли участие президент, п
21.02.2024 Новый шаг в цифровое будущее Ингушетии: «Школа 21» открылась в Магасе

н станет основой образовательного кластера, который создается в Ингушетии группой «САФМАР». Кампус «Школы 21» расположен на трех этажах Академии цифрового развития, его площадь — 3500 м2. Колич
02.02.2024 Горизонты обучения ИТ-специалистов расширяются: «Школа 21» открылась в Ярославле

В Ярославле открылся кампус «Школы 21». В церемонии открытия участвовали президент, председатель правления Сбербанка Герма
22.12.2023 School 21 открылась в Узбекистане

рованным на актуальные потребности рынка. В России на сегодняшний день работают уже шесть кампусов «Школы 21» в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде и Якутске. В школе прогр
17.11.2023 В Белгороде планируют готовить ИТ-специалистов в «Школе 21»

ов, необходимых для развития экономики Белгородской области. В планах — создание в области кампуса «Школы 21» от Сбербанка, которая готовит специалистов по ИТ-технологиям мирового уровня – прог
06.09.2022 «Сбер» откроет «Школу 21» во Владивостоке

ель правительства Приморского края Вера Щербина, глава Владивостока Константин Шестаков и директор «Школы 21» Александр Федяков. В рамках соглашения стороны намерены развивать стратегическое па
18.12.2020 Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» разработали почтовый ассистент для «Сбера»

й. Внешняя аналитика рассчитывает кто, сколько и на какую тематику обменивается письмами. Всего от «Школы 21» в хакатоне участвовало 10 человек, шесть из которых, помимо Анны, вышли в финал. Вт
07.02.2020 Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень

еспублики и всей страны получить программистов мирового уровня. В торжественной церемонии открытия «Школы 21» в Казани приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов; Президен

Публикаций - 72, упоминаний - 188

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 99 3
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 2
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 8 2
Witology - Витология 12 2
Ростелеком 10320 2
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 60 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 43 1
ИИ-Технологии 227 1
ADT - Advanced Digital Technologies - Новейшие Цифровые Технологии 4 1
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 45 1
Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 14 1
Беспилотные авиационные системы 74 1
Такстелеком 2 1
Amazon Inc - Amazon.com 3139 1
Yandex - Яндекс 8458 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
Google LLC 12274 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 341 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 66 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5284 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 966 1
VK - Mail.ru Group 3534 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4538 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8198 65
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 140 3
Профессионалы.ру 18 2
Агро-Белогорье ГК 6 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1377 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 2
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 45 1
Winter Capital 9 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 100 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 41 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Альфа-Банк 1871 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
Совкомбанк ПАО 286 1
Ак Барс Банк 274 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 222 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 21 1
Фонд Андрея Мельниченко 1 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 90 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 25 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 46 1
Газпром ПАО 1418 1
Газпром нефть 670 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4798 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5247 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 3
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 46 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 69 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 52 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 31 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Челябинской области 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 44 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 11 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3531 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3450 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 709 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 26 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 2
Ассоциация 42 1 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 59
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18260 36
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 16
DevOps - Development и Operations 1071 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5934 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 11
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 10
Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг - Data Engineer - Инженер данных - Инженерная информатика 100 10
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 88 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 8
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 744 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3702 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4113 7
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 390 7
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 163 6
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 186 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 6
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 5
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1492 3
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 293 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5671 3
BaaS - Backend as a service 141 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1146 11
C/C++ - Язык программирования 842 8
Oracle Java - язык программирования 3332 6
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 370 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 413 4
JavaScript - JS - язык программирования 1333 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1112 3
JetBrains - Kotlin - язык программирования 115 3
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 12 2
ЦРТ Voice2Med 38 2
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
ByteDance - TikTok 320 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Яндекс.Лицей 29 1
VK Добро - Mail.ru Добро 24 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 1
Stafory - робот Вера 356 1
Apple iPad 3941 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 209 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 215 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 79 1
Kaspersky OS 145 1
В кругу друзей - социальная сеть 21 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
Apple iOS 8258 1
Google Android 14710 1
Греф Герман 466 36
Ведяхин Александр 167 6
Путин Владимир 3354 6
Федяков Александр 6 5
Гладков Вячеслав 4 3
Махонин Дмитрий 18 3
Артамонов Игорь 15 3
Хоценко Виталий 12 3
Жданов Сергей 48 2
Зотов Владимир 7 2
Аносов Алексей 7 2
Рассоха Роланд 2 2
Огнев Юрий 2 2
Минниханов Рустам 119 2
Инфимовская Светлана 2 2
Евраев Михаил 264 2
Шадаев Максут 1150 2
Никитин Андрей 58 2
Алонсо Виктор Вентимилла 15 2
Собянин Сергей 476 2
Цветков Сергей 20 1
Зубов Игорь 4 1
Репик Алексей 8 1
Чайкин Александр 4 1
Лимаренко Валерий 14 1
Спиридонов Максим 12 1
Ракова Анастасия 48 1
Кучушев Сергей 5 1
Карелов Сергей 9 1
Буров Василий 7 1
Близнюк Станислав 20 1
Ситников Дмитрий 4 1
Замятин Сергей 2 1
Миляев Дмитрий 2 1
Гергиев Валерий 6 1
Кузнецов Владислав 4 1
Селезнев Константин 2 1
Щербина Вера 1 1
Суховерхов Дмитрий 22 1
Шишкина Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157146 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45782 21
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 8
Россия - СФО - Новосибирск 4664 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3270 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1597 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1652 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 689 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2663 4
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 511 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 4
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 367 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8127 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3364 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 351 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 785 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 591 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 726 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 3
Россия - СФО - Омская область 732 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1211 3
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Магас 31 2
Казахстан - Республика 5801 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2962 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 2
Узбекистан - Республика 1873 2
Россия - УФО - Свердловская область 1751 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 404 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 2
Земля - планета Солнечной системы 10662 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 802 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 686 2
Россия - СЗФО - Псковская область 672 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 768 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 53
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Английский язык 6878 5
Образование в России 2562 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 3
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 3
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 412 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3228 2
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
N+1 - Издание 181 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Forbes - Форбс 914 1
Ведомости 1244 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Школа цифровых технологий 20 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 19
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 4
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 2
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 35 2
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 14 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 2
Пермский Сетевой ИТ-Университет 5 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
Сбер - SberStudent 7 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 200 1
ТГУ - Томский государственный университет 210 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
РАН - Российская академия наук 2015 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 15 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 422 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 48 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 4
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 30 2
День молодёжи - 27 июня 1001 1
Сбер - Sber500 11 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408474, в очереди разбора - 731996.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще