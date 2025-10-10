Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Сбербанк Школа 21 Sberbank School 21
«Школа 21» — инновационный образовательный проект Сбера, который даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. В России уже работают три кампуса школы: в Москве, Казани, Новосибирске. В основе обучения лежит методика — «равный равному»: без учителей, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Срок обучения зависит от самого участника — от 1,5 до 3 лет, и наряду с обучением программированию, происходит активная прокачка soft skills. Во время обучения участники могут приобрести навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, освоить работу с базами данных и инфраструктурой, изучать цифровые технологии более 10 различных направлений и сфер, таких как искусственный интеллект, алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, большие данные, и многое другое.
СОБЫТИЯ
|10.10.2025
|
В Перми открыт первый набор в «Школу 21»
изуется Сбербанком совместно с правительством Пермского края. Об этом CNews сообщили представители «Школы 21». Первый отборочный этап — «бассейн» начнется 8 декабря 2025 г. На нем участники пог
|25.09.2025
|
«Школа 21» открылась в Омске
В Омске открылся кампус «Школы 21». Проект реализует «Сбер» совместно с Правительством Омской области. Теперь у жителе
|05.09.2025
|
Жители Хабаровского края будут изучать цифровые технологии в «Школе 21»
амять и логику, видео о школе и «бассейн». Последний этап длится 26 дней и проходит очно в кампусе «Школы 21». Участники будут изучать азы программирования на языке C, создавать собственную игр
|18.07.2025
|
Сеченовский университет и «Школа 21» выпустили будущих лидеров цифровой трансформации здравоохранения
В совместном кампусе Сеченовского университета и школы цифровых технологий Сбербанка «Школы 21» прошел первый выпускной – обучение завершили более 100 молодых специалистов. Они на
|17.07.2025
|
Крупнейший в России кампус школы цифровых технологий «Школы 21» появится в «СберСити»
В смарт-районе «СберСити» в Рублево-Архангельском построят крупнейший в стране кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбербанка. Это пространство цифрового обучения, где
|20.06.2025
|
Жители Омской области смогут обучаться цифровым навыкам в кампусе «Школы 21»
, изучить актуальные направления в сфере цифровых технологий и построить сильную карьеру. Открытие "Школы 21" станет важным шагом в развитии региона, позволит сформировать сообщество высококвал
|20.06.2025
|
Жители Удмуртской Республики смогут обучаться цифровым навыкам в «Школе 21»
ытить рынок труда айтишниками не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе». Площадь «Школы 21» — 1503,5 м2, и в ней планируют разместить около 100 рабочих станций. Она будет рабо
|10.06.2025
|
В Уфе открылся кампус «Школы 21»
В Уфе открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий «Сбера». Образовательный проект реализует «Сбер» совмес
|15.04.2025
|
«Школа 21» провела обучение работе с ИИ для руководителей и сотрудников органов исполнительной власти регионов Сибири
жащих и внедрение современных технологий в управление регионами. Обучение проходило очно в кампусе «Школы 21» в Новосибирске. В течение трех дней участники осваивали практические навыки работы
|10.04.2025
|
Сбербанк и МГИМО научат управлять цифровыми продуктами в магистратуре
дить в гибридном формате. Встречи будут проходить на двух площадках — в МГИМО и московском кампусе «Школы 21». На четырехдневном интенсиве «Школы 21», который будет проходить в сопровожд
|20.03.2025
|
Центр притяжения цифровых талантов: в Липецке открылся кампус «Школы 21»
В Липецке открылся кампус «Школы 21», где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профе
|26.02.2025
|
Партнерство Сбера и РУДН поможет студентам вуза прокачать ИТ-навыки и изучить ИИ в «Школе 21»
«Сбер» и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы откроют совместный кампус «Школы 21», где студенты вуза дополнительно к своей специальности смогут изучить востребованные языки программирования, получить сильные ИТ-компетенции и освоить «мягкие» навыки. Соответствующее
|27.01.2025
|
Студентов вузов СФО научат управлять ИТ-проектами
нерства студентов омских вузов научат управлять ИТ-проектами. Об этом CNews сообщили представители «Школы 21». Документ подписали ректор Омского госуниверситета Сергей Замятин, заместитель дире
|16.12.2024
|
«Школа 21» обучила сотрудников МГСУ работе с ИИ
ативно-управленческого аппарата и преподавательского состава. Об этом CNews сообщили представители «Школы 21». Образовательные модули охватывали ключевые аспекты использования ИИ в образователь
|28.11.2024
|
Жители Ленинградской области смогут бесплатно получить ИТ-профессию в «Школе 21» от Сбербанка
Кампус «Школы 21» для подготовки цифровых инженеров появится в Ленинградской области — это позволит ж
|08.11.2024
|
Искусство изучать: как «Школа 21» меняет подход к ИТ-образованию
начимых обновлениях в подготовке цифровых инженеров. Машинное обучение будет объединять участников «Школы 21» в команды для совместной учебы и делать ее более эффективной, каждый участник сможе
|07.11.2024
|
ИТ для медицины: открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21»
местный кампус Сеченовского университета Минздрава России и школы цифровых технологий от Сбербанка «Школы 21». Это еще один шаг в рамках масштабного сотрудничества между Сбербанком и Сеченовски
|22.10.2024
|
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
наш стратегический партнер. Сегодня мы договорились о реализации очень важного проекта — открытии «Школы 21». Мы видим колоссальный интерес к нашим школам цифровых технологий в стране. И уж то
|03.09.2024
|
Маяк цифрового будущего: в Южно-Сахалинске открылась «Школа 21»
В Южно-Сахалинске открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбербанка, в которой каждый желающий старше 18 лет м
|30.08.2024
|
От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске
В Челябинске открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий Сбербанка, в которой можно бесплатно получить востребов
|19.08.2024
|
Школьное задание по инженерии: C3 Solutions обеспечил оборудованием образовательный проект «Сбера»
Что требовалось сделать Обеспечить беспрерывный локальный доступ к вычислительным мощностям «Школы 21» — такова была главная задача, поставленная заказчиком. Постоянство работы оборудова
|16.07.2024
|
«Школу 21» открыли в Анадыре
е 21». Первый отборочный «бассейн» стартовал для участников из Анадыря на базе московского кампуса «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбербанка, где каждый желающий от 18 лет, вне зависи
|15.07.2024
|
В Кузбассе будут готовить цифровых инженеров
и информационных технологий, а также создание необходимых для этого условий, в том числе появление «Школы 21» в регионе. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Гр
|09.07.2024
|
Жители Магадана будут обучаться в «Школе 21»
В кампусе «Школы 21» в Новосибирске начался отборочный «бассейн» для участников «Школы 21» в Мага
|05.06.2024
|
Почти 70% россиян признались, что им необходимы цифровые навыки в повседневной работе
итают, что цифровые навыки необходимы им в работе, свидетельствуют данные совместного исследования «Школы 21» и Rambler&Co. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга с 17 по 23 мая 2024 г., охва
|13.05.2024
|
C3 Solutions и ГК «Радиус» поставили инженерное оборудование в «Школу 21» в Белгороде
ладков и председатель совета директоров компании «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов открыли кампус «Школы 21» в Белгороде для обучения будущих специалистов популярным и востребованным ИТ-профес
|18.04.2024
|
Сбербанк и правительство Москвы помогут преподавателям московских колледжей повысить цифровые навыки
эр Москвы Сергей Собянин дали старт программе обучения преподавателей московских колледжей на базе «Школы 21», а также подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.
|12.03.2024
|
«Школа 21» открылась в Белгороде
Кампус «Школы 21» начал работу в Белгороде. В церемонии открытия кампуса приняли участие президент, п
|21.02.2024
|
Новый шаг в цифровое будущее Ингушетии: «Школа 21» открылась в Магасе
н станет основой образовательного кластера, который создается в Ингушетии группой «САФМАР». Кампус «Школы 21» расположен на трех этажах Академии цифрового развития, его площадь — 3500 м2. Колич
|02.02.2024
|
Горизонты обучения ИТ-специалистов расширяются: «Школа 21» открылась в Ярославле
В Ярославле открылся кампус «Школы 21». В церемонии открытия участвовали президент, председатель правления Сбербанка Герма
|22.12.2023
|
School 21 открылась в Узбекистане
рованным на актуальные потребности рынка. В России на сегодняшний день работают уже шесть кампусов «Школы 21» в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде и Якутске. В школе прогр
|17.11.2023
|
В Белгороде планируют готовить ИТ-специалистов в «Школе 21»
ов, необходимых для развития экономики Белгородской области. В планах — создание в области кампуса «Школы 21» от Сбербанка, которая готовит специалистов по ИТ-технологиям мирового уровня – прог
|06.09.2022
|
«Сбер» откроет «Школу 21» во Владивостоке
ель правительства Приморского края Вера Щербина, глава Владивостока Константин Шестаков и директор «Школы 21» Александр Федяков. В рамках соглашения стороны намерены развивать стратегическое па
|18.12.2020
|
Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» разработали почтовый ассистент для «Сбера»
й. Внешняя аналитика рассчитывает кто, сколько и на какую тематику обменивается письмами. Всего от «Школы 21» в хакатоне участвовало 10 человек, шесть из которых, помимо Анны, вышли в финал. Вт
|07.02.2020
|
Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень
еспублики и всей страны получить программистов мирового уровня. В торжественной церемонии открытия «Школы 21» в Казани приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов; Президен
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Греф Герман 466 36
|Ведяхин Александр 167 6
|Путин Владимир 3354 6
|Федяков Александр 6 5
|Гладков Вячеслав 4 3
|Махонин Дмитрий 18 3
|Артамонов Игорь 15 3
|Хоценко Виталий 12 3
|Жданов Сергей 48 2
|Зотов Владимир 7 2
|Аносов Алексей 7 2
|Рассоха Роланд 2 2
|Огнев Юрий 2 2
|Минниханов Рустам 119 2
|Инфимовская Светлана 2 2
|Евраев Михаил 264 2
|Шадаев Максут 1150 2
|Никитин Андрей 58 2
|Алонсо Виктор Вентимилла 15 2
|Собянин Сергей 476 2
|Цветков Сергей 20 1
|Зубов Игорь 4 1
|Репик Алексей 8 1
|Чайкин Александр 4 1
|Лимаренко Валерий 14 1
|Спиридонов Максим 12 1
|Ракова Анастасия 48 1
|Кучушев Сергей 5 1
|Карелов Сергей 9 1
|Буров Василий 7 1
|Близнюк Станислав 20 1
|Ситников Дмитрий 4 1
|Замятин Сергей 2 1
|Миляев Дмитрий 2 1
|Гергиев Валерий 6 1
|Кузнецов Владислав 4 1
|Селезнев Константин 2 1
|Щербина Вера 1 1
|Суховерхов Дмитрий 22 1
|Шишкина Анна 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408474, в очереди разбора - 731996.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.