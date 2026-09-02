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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200490
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Щербина Вера

СОБЫТИЯ


02.09.2026 «Ростелеком» и Правительство Приморского края будут развивать ИИ-сервисы в госсекторе 1
06.09.2022 «Сбер» откроет «Школу 21» во Владивостоке 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Щербина Вера и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8931 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 60 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5455 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12918 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2581 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23078 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26515 1
Stafory - робот Вера 379 1
Ведяхин Александр 183 1
Федяков Александр 6 1
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 367 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 362 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1454 1
Россия - СФО - Новосибирск 4897 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1813 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3207 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 918 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10437 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5807 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16174 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10930 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 1
Энергетика - Energy - Energetically 5903 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1301 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4441 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 693 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 200490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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