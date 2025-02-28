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Федяков Александр
Федяков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
|ИИ-Технологии 118 1
|Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 1
|Oracle Java - язык программирования 3096 1
|JavaScript - JS - язык программирования 1200 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 953 1
|C/C++ - Язык программирования 766 1
|Stafory - робот Вера 331 1
|Щербина Вера 1 1
|Шамьюнов Марат 1 1
|Шестаков Константин 2 1
|Ведяхин Александр 131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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