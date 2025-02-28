Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169833
ИКТ 13229
Организации 10372
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25172
Персоны 72694
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Федяков Александр



28.02.2025 70% россиян считают применение искусственного интеллекта самым востребованным и актуальным цифровым навыком 1
08.11.2024 Искусство изучать: как «Школа 21» меняет подход к ИТ-образованию 1
05.06.2024 Почти 70% россиян признались, что им необходимы цифровые навыки в повседневной работе 1
06.09.2022 «Сбер» откроет «Школу 21» во Владивостоке 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Федяков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
ИИ-Технологии 118 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1141 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11692 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1755 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2162 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2863 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13306 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4757 1
DevOps - Development и Operations 896 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5097 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 234 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 630 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 1
Oracle Java - язык программирования 3096 1
JavaScript - JS - язык программирования 1200 1
Python - высокоуровневый язык программирования 953 1
C/C++ - Язык программирования 766 1
Stafory - робот Вера 331 1
Щербина Вера 1 1
Шамьюнов Марат 1 1
Шестаков Константин 2 1
Ведяхин Александр 131 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 2
Россия - РФ - Российская федерация 145653 2
Россия - СФО - Новосибирск 4336 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2991 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 310 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1179 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2684 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 758 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 323 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13683 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10015 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5116 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3976 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8789 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1091 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 534 1
Энергетика - Energy - Energetically 5134 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 49 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343855, в очереди разбора - 766321.
Создано именных указателей - 169833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще