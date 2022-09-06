«Сбер» откроет «Школу 21» во Владивостоке

«Сбер», правительство Приморского края, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, администрация Владивостока и АНО «Школа 21» заключили соглашение о взаимодействии в области информационных технологий. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, первый вице-губернатор Приморского края, председатель правительства Приморского края Вера Щербина, глава Владивостока Константин Шестаков и директор «Школы 21» Александр Федяков.

В рамках соглашения стороны намерены развивать стратегическое партнёрство в сфере подготовки ИТ-специалистов на базе «Школы 21» на территории Приморского края, кампус которой планируется открыть во Владивостоке.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сегодня мы видим большой интерес к "Школе 21" со стороны руководителей различных субъектов РФ, заинтересованных в ускоренной цифровизации и опережающем социально-экономическом развитии своих регионов. Дефицит ИТ-профессионалов в масштабах страны огромен — до одного миллиона человек. "Школа 21" готовит востребованные квалифицированные кадры для цифровой экономики, и мы рады, что регионы поддерживают открытие у себя кампусов "Школы 21" и готовы оказывать им всевозможную поддержку».

Марат Шамьюнов, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, сказал: «Для цифровой трансформации Дальнего Востока необходимо решить задачу — сформировать команду цифровизации технологического обеспечения, пул разработчиков, аналитиков и исследователей данных на базе вузов. Без кадрового ресурса это невозможно. Поддержка министерства в проекте "Школа 21" позволит усилить кадровый потенциал региона в цифровизации, а также привлечь и закрепить на Дальнем Востоке востребованных ИТ-специалистов».

Вера Щербина, первый вице-губернатор Приморского края, председатель правительства Приморского края, отметила: «Открытие "Школы 21" позволит быстрее достичь ключевых показателей национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в Приморском крае. С одной стороны, мы будем готовить больше и эффективнее специалистов в области ИТ-сферы, благодаря чему восполним нехватку талантливых разработчиков для создания и последующего внедрения передовых технологий во все сферы экономики, в том числе здравоохранение, образование, энергетику, природоохранную деятельность. С другой — создадим новые рабочие места, позволив приморцам получить актуальную и востребованную профессию за счёт государства. Особенно важно, что потенциальными заказчиками на подготовку таких кадров могут стать компании — резиденты ТОР и СПВ — предприятия, которые являются сегодня драйверами экономического роста Приморья».

Отечественные разработчики создадут замену Microsoft System Center Инновации для промышленности

Константин Шестаков, глава города Владивостока, отметил: «Для Владивостока это уникальный образовательный проект, способный сформировать креативное пространство для всех, кто интересуется ИТ-сферой, с возможностью получения новых знаний и навыков. Уже сейчас действующие кампусы "Школы 21" в Москве и Новосибирске — часть городской инфраструктуры, а для горожан — точка концентрации современных технологий и знаний в области ИТ. К тому же через реализацию совместных мероприятий с администрацией города и региона мы сможем повысить и цифровую грамотность населения. Убеждён, что этот проект даст городу новый импульс в развитии ИТ-технологий».

Александр Федяков, директор «Школы 21», сказал: «За всё время существования "Школы 21" у нас получилось не только продемонстрировать высочайшее качество подготовки наших участников, но и сформировать отличный потенциал для масштабирования школы — и с точки зрения открытия кампусов в новых регионах, и с точки зрения расширения технологического стека, которому мы учим. Уверен, что кампус школы во Владивостоке станет центром притяжения для сотен ИТ-специалистов и послужит замечательным трамплином для цифровой отрасли региона».

«Школа 21» — школа программирования «Сбера», которая даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Обучение проходит полностью офлайн в кампусах школы в Москве, Казани и Новосибирске. В них учится более 3,5 тыс. человек, и более 1,2 тыс. уже трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, результатов ЕГЭ, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% участников участие в проекте — первый опыт программирования. Запланировано открытие школы в Сургуте, Великом Новгороде, Владивостоке и других городах страны.