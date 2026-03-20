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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Новгородская область Великий Новгород

Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород

"Новгород" 1922 г Автор: Горбатов Константин Иванович "Новгород" 1922 г Автор: Горбатов Константин Иванович
«Новгород» 1960 г. Выржиковский Эдвард Яковлевич (1928-2008) «Новгород» 1960 г. Выржиковский Эдвард Яковлевич (1928-2008)
«Новгородский погост (Северная Русь)», 1943 г. Рерих Николай Константинович Картон, темпера 31 x 46 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург «Новгородский погост (Северная Русь)», 1943 г. Рерих Николай Константинович Картон, темпера 31 x 46 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
"Новгород" 1922 г Автор: Горбатов Константин Иванович

СОБЫТИЯ


20.03.2026 Гигабитный интернет МТС пришел на улицу «лесного сказочника» в Великом Новгороде

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Великом Новгороде. Более 150 семей, проживающих на улице Бианки, получили доступ к домашнему интернету и сервисам экосистемы МТС на скорости до 1 Гбит/с. Высокоскоростная сеть МТС появилась в д
30.09.2025 «Яндекс Лавка» запустилась в Великом Новгороде, Калуге и Липецке

«Яндекс Лавка» начала работу совместно с локальными партнерами по франшизной модели в трех новых городах – в Великом Новгороде, Калуге и Липецке. Сервис будет отвечать за весь ассортимент, а франчайзи заниматься операционным управлением бизнеса, оптимизацией процессов в дарксторах и обеспечением качес
Борис Тарасулла, Harman: Бесконтактные технологии идут с нами в следующий год
11.07.2024 В Нижнем Новгороде МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта
24.05.2024 Российский аналог Oracle Primavera внедрили при строительстве ледового дворца в Нижнем Новгороде
22.05.2024 «ИКС Холдинг» создаст научно-исследовательский комплекс в Нижнем Новгороде
13.05.2024 Central Properties и MБM построят склад для Ozon в Нижнем Новгороде
08.05.2024 МТС: спрос на арендные самокаты в Нижнем Новгороде в майские праздники вырос в 3 раза
05.04.2024 Intel продала офис в Нижнем Новгороде. Это был крупнейший исследовательский центр в России
19.02.2024 Айтишников из ИТ-кластера в Нижнем Новгороде освободят от уплаты НДФЛ на пять лет
25.01.2024 «Аквариус» расширяет географию центров разработок
14.12.2023 МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Великом Новгороде

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Великом Новгороде. В результате строительства новой и модернизации существующей сети свыше 5 тыс. семей, проживающих в разных районах города, получили возможность подключить интернет на скорост
08.09.2023 МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Великом Новгороде

ородской области в среднем на 50%. В результате проведенной модернизации скорость передачи данных в Великом Новгороде и ближайших пригородах может достигать 350 Мбит/с. Об этом CNews сообщили п
01.03.2023 «Мегафон» ускорил интернет в Великом Новгороде

ким качеством передачи голоса, используя интернет-соединение. Спрос на высокие скорости интернета в Великом Новгороде подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2023 г. пользовате
28.02.2023 «Телфин» открыл продажу виртуальных городских номеров Великого Новгорода

ий «Телфин» объявил об начале продаж виртуальных городских номеров Великого Новгорода в коде +7816. Великий Новгород стал 9 городом в Северо-Западном федеральном округе, виртуальные номера кото
17.02.2023 Жители Торговой стороны Великого Новгорода смогут подключить гигабитный интернет

омить до 40% на услугах связи. Об этом CNews сообщили представители МТС. После установки нового оборудования высокоскоростной интернет и цифровые сервисы МТС стали доступны жителям Торговой стороны в Великом Новгороде. К сети гигабитного интернета МТС также подключен ЖК «Университет» на ул. Советской Армии и новостройка в ЖК «Ивушки» на ул. Якова Павлова. Высокоскоростной интернет позволяет
14.11.2022 Компания-разработчик ОС «Аврора» открыла офис в Нижнем Новгороде
18.08.2022 Intel провоцирует нехватку ИТ-специалистов в России. Компания увозит из страны сотни разработчиков в Германию
16.08.2022 ГК «Астра» открыла собственный офис в Нижнем Новгороде
16.06.2022 «Cбер» поможет построить уникальный межвузовский ИТ-кампус в Нижнем Новгороде
19.08.2021 «Ростелеком» запустил в эксплуатацию в Нижнем Новгороде умную опору Smart City
12.08.2021 МТС открыла инновационный центр в Нижнем Новгороде
27.04.2021 «Яндекс» и Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде открывают совместную магистратуру по анализу данных
31.08.2020 «Пятерочка» запустила экспресс-доставку в Нижнем Новгороде
08.07.2020 «Яндекс.Лавка» заработала в Нижнем Новгороде
09.09.2019 «Барс груп» открыла офис в Нижнем Новгороде
13.08.2019 «Ситимобил» запустился в Нижнем Новгороде
14.06.2019 «Гипросвязь» открыла представительство в Нижнем Новгороде
03.05.2018 «Айтеко» построила центр экстренного реагирования в Нижнем Новгороде на платформе VideoMost
20.03.2018 «Росэлектроника» завершила модернизацию производства электронно-компонентной базы в Великом Новгороде

«НПП «Старт» (Великий Новгород), крупный производитель электронно-компонентной базы (ЭКБ) холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, завершил инвестиционный проект по реконструкции и модернизации произв
21.10.2016 «Мегафон» рассказал о годе работы сети LTE-Advanced в Нижнем Новгороде
10.08.2016 «Крок Поволжье» построил ИТ-инфраструктуру нового Онкологического центра в Нижнем Новгороде
27.04.2016 Специалисты Ivideon установили камеру видеонаблюдения в гнезде ястреба-тетеревятника в Нижнем Новгороде
10.02.2016 Системы автоматического контроля нарушений ПДД Vocord Traffic теперь работают в Чите и Великом Новгороде

матического контроля нарушений ПДД Vocord Traffic российской компании «Вокорд» установлены в Чите и Великом Новгороде. Оборудование прошло необходимые испытания и настройку, и переведено в регл
25.01.2016 Клиентская база Mango Office в Нижнем Новгороде за год увеличилась на 33%
09.12.2015 Positive Technologies открыла наукоемкий центр разработки в Нижнем Новгороде
11.09.2015 «МегаФон» запускает сеть LTE-Advanced в Нижнем Новгороде
14.07.2015 «Билайн» запускает 4G в Нижнем Новгороде
14.05.2015 ТТК подключил к сети связи три бизнес-центра в Нижнем Новгороде
11.03.2015 Открыт филателистический салон ФГУП Издатцентр «Марка» в Нижнем Новгороде

Публикаций - 359, упоминаний - 409

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 48
МегаФон 10742 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
Ростелеком 10948 19
Yandex - Яндекс 9216 18
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 17
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 11
Samsung Electronics 11064 11
Акрон ГК - Аркон Диджитал - Acron Digital - АйТиОфис 18 10
9594 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Huawei 4676 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 5
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Новгород Датаком - Новгород Дейтаком 13 5
Т2 - Т2 Мобайл - Vostok Mobile North-West B.V. - Архангельские мобильные сети - Новгородские Телекоммуникации 18 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
Telegram Group 2940 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Планета ОКБ 13 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 36 4
Новгород Телеком 11 4
Cisco Systems 5372 4
Microsoft Corporation 25775 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
ОБИТ 127 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 3
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Акрон ГК - Acron 66 17
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Акрон ГК - Дорогобуж 19 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 4
Почта России ПАО 2370 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Hyundai Motor Company 436 4
ВТБ - ВТБ24 671 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 3
Телефон.Ру 92 3
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 3
Связной ГК 1401 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Евросеть 1421 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Мосэнерго ПАО 132 2
Яндекс.Лавка 315 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 2
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 2
Springer Nature Limited 8 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 9 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 4
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Федеральное казначейство России 1949 4
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 3
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Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ГосИнформСистемы 160 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Гимназический союз России 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ЛДПР 116 1
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Мобильный обходчик 26 6
Акрон ГК - ИСА ERP-система 16 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 4
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 3
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 3
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СалютДевайсы - СберДевайсы - Sber TV - Sber QLED - Sber Line - Sber miniLED 11 3
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Apple iOS 8583 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 2
Qlik Sense 50 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
МТС ЦОД 38 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 73 2
Гузанов Денис 18 9
Лосев Станислав 45 7
Вешняков Александр 30 6
Путин Владимир 3454 6
Васильев Евгений 132 5
Никитин Андрей 64 5
Яскевич Михаил 5 5
Самуйлов Александр 17 4
Попов Олег 57 4
Бетелев Николай 10 4
Касперский Евгений 337 3
Брюквин Юрий 300 3
Корнеев Сергей 84 3
Козлова Ирина 29 3
Алонсо Виктор Вентимилла 16 3
Солонин Виталий 90 3
Щеголев Игорь 699 3
Греф Герман 485 3
Сергеев Сергей 179 2
Дмитриев Кирилл 120 2
Киселёв Алексей 90 2
Попов Андрей 116 2
Василевский Андрей 20 2
Кусков Денис 221 2
Кочетков Владислав 248 2
Суринов Александр 4 2
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Патока Андрей 110 2
Елисеев Андрей 16 2
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Стегайлов Владимир 5 2
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Векилов Тимур 28 2
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Шалманов Сергей 202 2
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Шмытинский Виктор 6 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 46
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 12
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 8
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Ведомости 1466 2
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PC Magazine - PCMag 104 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Деловой Петербург 40 1
Российская газета 290 1
Мобильные системы 118 1
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ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
ТелеМедиум 10 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
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Рустелеком ТК 305 3
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
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NPD DisplaySearch 285 1
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TeleGeography Research 40 1
Mobile Research Group 87 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
АСИ - Агентство социальной информации 7 1
INFOLine-Аналитика 78 1
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Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 8
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Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
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