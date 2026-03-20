Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Новгородская область Великий Новгород
"Новгород" 1922 г Автор: Горбатов Константин Иванович
«Новгород» 1960 г. Выржиковский Эдвард Яковлевич (1928-2008)
«Новгородский погост (Северная Русь)», 1943 г. Рерих Николай Константинович Картон, темпера 31 x 46 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
"Новгород" 1922 г Автор: Горбатов Константин Иванович
СОБЫТИЯ
Публикаций - 359, упоминаний - 409
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Гузанов Денис 18 9
|Лосев Станислав 45 7
|Вешняков Александр 30 6
|Путин Владимир 3454 6
|Васильев Евгений 132 5
|Никитин Андрей 64 5
|Яскевич Михаил 5 5
|Самуйлов Александр 17 4
|Попов Олег 57 4
|Бетелев Николай 10 4
|Касперский Евгений 337 3
|Брюквин Юрий 300 3
|Корнеев Сергей 84 3
|Козлова Ирина 29 3
|Алонсо Виктор Вентимилла 16 3
|Солонин Виталий 90 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Греф Герман 485 3
|Сергеев Сергей 179 2
|Дмитриев Кирилл 120 2
|Киселёв Алексей 90 2
|Попов Андрей 116 2
|Василевский Андрей 20 2
|Кусков Денис 221 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Суринов Александр 4 2
|Гук Андрей 41 2
|Патока Андрей 110 2
|Елисеев Андрей 16 2
|Прянишников Николай 316 2
|Стегайлов Владимир 5 2
|Зимин Дмитрий 42 2
|Векилов Тимур 28 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Чуров Владимир 25 2
|Владимиров Андрей 19 2
|Васильев Михаил 16 2
|Лихачев Дмитрий 9 2
|Шмытинский Виктор 6 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.