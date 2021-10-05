Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Новгородская область
Великий Новгород
Публикаций - 170, упоминаний - 219
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гузанов Денис 6 4
|Путин Владимир 1840 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Васильев Евгений 94 3
|Касперский Евгений 223 3
|Корнеев Сергей 75 2
|Патока Андрей 96 2
|Гук Андрей 18 2
|Суринов Александр 4 2
|Василевский Андрей 20 2
|Никитин Андрей 26 2
|Брюквин Юрий 206 2
|Векилов Тимур 28 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Умбиталиев Александр 2 1
|Ракутин Александр 3 1
|Бражников Илья 1 1
|Горник Александр 3 1
|Гоценко Илья 3 1
|Бойко Павел 6 1
|Васильев Павел 10 1
|Припачкин Юрий 31 1
|Федорова Олеся 60 1
|Медведев Дмитрий 1437 1
|Оксер Ольга 2 1
|Багдасарян Дмитрий 22 1
|Курилов Дмитрий 6 1
|Немцев Антон 2 1
|Стак Александр 4 1
|Платонова Оксана 4 1
|Казарин Станислав 100 1
|Умряева Татьяна 15 1
|Гришин Александр 10 1
|Филиппов Вадим 4 1
|Кореш Виктор 73 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Козлов Игорь 36 1
|Заболотский Кирилл 1 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|CNews Analytics 2006 2
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 27 1
|RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786160, в очереди разбора - 689836.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786160, в очереди разбора - 689836.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru