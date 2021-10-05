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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород


05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 1
13.09.2021 Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik 1
13.09.2021 «Акрон» за год полностью перешел на закупки ТМЦ для основных производств через электронную торговую площадку 1
03.08.2021 «Акрон» оптимизирует расходы на основе бизнес-аналитики 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
27.01.2021 ФИОП поддержал подготовку кадров для нанотехнологического направления в радиофотонике 1
29.12.2020 Робот по противодействию COVID-19 начал работу в Новгородской области 1
16.11.2020 Водителям России выдадут гаджеты, которые не дадут им заснуть 1
02.10.2020 В России запустилось тестирование грузоперевозок с электронными документами 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
09.09.2020 В «Дорогобуже» заработал «Мобильный обходчик» 2
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
28.07.2020 Ростех представил правительству Новгородской области комплексные решения для цифровизации региона 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 2
02.04.2020 В «Акроне» заработал «Мобильный обходчик» 2
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 2
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1
09.12.2019 «Акрон» внедряет информационную систему управления складом 1
27.08.2019 Абоненты Skylink скачивают свыше 1 ПБ трафика в месяц 3
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
27.06.2019 Технология резидента «Сколково» позволит вдвое снизить число ДТП 1
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер 1
20.06.2019 Бортовой компьютер «Яндекс.авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге 1
31.05.2019 Частный детектив осужден за копирование электронной базы МВД на бумажный носитель 1
18.04.2019 «1С» создала компьютерную игру для превращения школьников в ИТ-специалистов 3
18.12.2018 «Акрон» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта 1
15.08.2018 «Акрон» объединит все агрегаты аммиака в единую информационную сеть 2
13.07.2018 «Элдис» автоматизирует учет ресурсов в образовательных учреждениях Новгородской области 1
01.06.2018 Власти просят сотовых операторов сообщить, в каких квартирах есть жильцы 1
31.05.2018 Перепись россиян впервые пройдет в интернете. Как это будет 2
22.03.2018 МТС освоила «пятый» диапазон LTE в Петербурге и Ленобласти 1
20.03.2018 «Росэлектроника» завершила модернизацию производства электронно-компонентной базы в Великом Новгороде 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 1
26.01.2017 Компания экс-замгубернатора Петербурга выпустила отечественную ОС. Не Linux 1

Публикаций - 170, упоминаний - 219

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 8
МегаФон ПетерСтар 154 8
Yandex - Яндекс 4129 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 5
Samsung Electronics 5878 5
3934 5
Скай Линк - Skylink 548 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
VK - Mail.ru Group 2508 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 3
ОБИТ 43 3
Huawei 2750 3
Синтерра - Synterra 602 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 3
Центел - Центральный телеграф 179 2
Комстар Регионы 89 2
Vocord - Вокорд 103 2
Zebra Technologies 89 2
Oracle Siebel 136 2
Рустелеком ТК 207 2
Fingers Media 2 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 267 2
Ericsson 899 2
МТС Северо-Запад 45 2
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 2
Рексофт - Reksoft 209 2
Oracle Corporation 3466 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 68 2
Nokia Corporation 2546 2
Позитроника - интернет-магазин электроники 46 1
Tele2 Казахстан 7 1
STMicroelectronics 109 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 86 1
Элдис 2 1
Акрон ГК - Akron Holding 19 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 4
Почта России ПАО 1586 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Renault - Рено Россия 90 2
Skoda - Škoda Auto 25 2
Юнистрим - Unistream 169 2
Springer Nature Limited 4 2
Visa International 1358 2
Сбербанк Северо-Западный банк 68 2
Аэрофлот 496 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 193 2
ВТБ24 587 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 114 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 164 2
АвтоВАЗ 121 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
Nissan - Японский автопроизводитель 144 2
Hyundai Motor 148 2
KIA Motors 74 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
РВК - Российская венчурная компания 482 2
Телефон.Ру 62 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 46 1
Western Union 88 1
Миландр ПКК 26 1
Joom - маркетплейс 13 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Дорогобуж 5 1
Правокард - Современные Юридические Решения 4 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 9
Президент Российской Федерации 1447 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
Федеральное казначейство России 766 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 155 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 1
Мосгортранс ГУП 71 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Правительство Новгородской области 10 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 208 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Счётная палата РФ 464 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 8
3G - Стандарт мобильной связи 3835 6
Безопасный город 348 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 4
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 183 4
Big Data - Большие данные 1136 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 497 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 865 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 246 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 359 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 2
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика 13 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 134 2
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 133 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 510 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 153 1
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 203 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Symbian OS 803 3
Яндекс.Авто 33 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 2
Яндекс.Музыка 131 2
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 18 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Мобильный обходчик 5 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Apple iOS 5744 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Яндекс.Навигатор 108 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 1
Visa Electron 49 1
МТС Музыка - МТС Music 6 1
Ростех Росэлектроника Антисон 8 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 1
Gurtam Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 11 1
Госуслуги Канада 1 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 123 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
GNU Compiler Collection - GCC 28 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 1
МТС ЦОД 12 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 1
МегаФон 3G-сеть 7 1
ОКАС - OCAS Assistant 1 1
ОКАС - Виртуальный консультант 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Vocord Cyclops 3 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
SkyTrack STTS - Skytracking Transport Security 1 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 218 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
RRC Bento Cloud 7 1
Abbyy Recognition Server 46 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
Гузанов Денис 6 4
Путин Владимир 1840 3
Щеголев Игорь 676 3
Васильев Евгений 94 3
Касперский Евгений 223 3
Корнеев Сергей 75 2
Патока Андрей 96 2
Гук Андрей 18 2
Суринов Александр 4 2
Василевский Андрей 20 2
Никитин Андрей 26 2
Брюквин Юрий 206 2
Векилов Тимур 28 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Валяева Елизавета 72 2
Умбиталиев Александр 2 1
Ракутин Александр 3 1
Бражников Илья 1 1
Горник Александр 3 1
Гоценко Илья 3 1
Бойко Павел 6 1
Васильев Павел 10 1
Припачкин Юрий 31 1
Федорова Олеся 60 1
Медведев Дмитрий 1437 1
Оксер Ольга 2 1
Багдасарян Дмитрий 22 1
Курилов Дмитрий 6 1
Немцев Антон 2 1
Стак Александр 4 1
Платонова Оксана 4 1
Казарин Станислав 100 1
Умряева Татьяна 15 1
Гришин Александр 10 1
Филиппов Вадим 4 1
Кореш Виктор 73 1
Рылов Дмитрий 45 1
Козлов Игорь 36 1
Заболотский Кирилл 1 1
Пальчун Кирилл 47 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 75
Россия - Российская федерация - РФ 58975 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 51
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 33
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 27
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 149 27
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 26
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 26
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 24
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 158 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 22
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 21
Россия - ПФО - Казань 1548 20
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 19
Россия - СФО - Новосибирск 2037 19
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 229 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 18
Россия - - СЗФО - Вологодская область - Вологда 198 18
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 275 17
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 16
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 16
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 14
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 14
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 14
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 13
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 13
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 13
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 13
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 12
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 195 12
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 12
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 11
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 10
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 211 10
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 242 10
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 127 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 3
Образование в России 381 2
Всероссийская перепись населения 31 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Золотое кольцо России 7 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 12 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 107 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Нейроассистенты и искусственный интеллект 3 1
Мошенничество 55 1
Пиратство - Авторское право 216 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Транспорт 62 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
Федеральное законодательство 254 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Великая Отечественная война 130 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Ведомости 260 2
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
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