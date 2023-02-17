Жители Торговой стороны Великого Новгорода смогут подключить гигабитный интернет

ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Новгороде. Теперь еще 2000 жителей и новоселов столицы смогут пользоваться гигабитным интернетом и при этом экономить до 40% на услугах связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После установки нового оборудования высокоскоростной интернет и цифровые сервисы МТС стали доступны жителям Торговой стороны в Великом Новгороде. К сети гигабитного интернета МТС также подключен ЖК «Университет» на ул. Советской Армии и новостройка в ЖК «Ивушки» на ул. Якова Павлова.

Высокоскоростной интернет позволяет даже в часы пиковой нагрузки комфортно выходить онлайн с нескольких гаджетов одновременно, без потери качества смотреть онлайн-фильмы и видео в HD формате, болеть за любимую спортивную команду и скачивать «тяжелый» контент за секунды.

Подключив вместе с домашним интернетом другие сервисы экосистемы МТС – интерактивное телевидение, онлайн-кинотеатр KION и мобильную связь, абоненты смогут сэкономить на услугах связи до 40%, что составляет примерно 12 тыс. руб. в годовом пересчете.

«С начала года МТС уже подключила к сети фиксированной связи Западный и Псковский районы, теперь сверхскоростной интернет стал доступен жителям Московской, Хутынской, Большой Московской улиц. После проведенных нами работ жители более 26000 квартир столицы не только могут пользоваться гигабитным интернетом, комфортно оплачивать все сервисы с одного счета, но и экономить существенную для семейного бюджета сумму», – сказал директор МТС в Новгородской области Александр Самуйлов.

Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить информацию можно на сайте МТС в Великом Новгороде.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов