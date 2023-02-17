Разделы

Интернет Интернет-доступ
|

Жители Торговой стороны Великого Новгорода смогут подключить гигабитный интернет

ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Новгороде. Теперь еще 2000 жителей и новоселов столицы смогут пользоваться гигабитным интернетом и при этом экономить до 40% на услугах связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После установки нового оборудования высокоскоростной интернет и цифровые сервисы МТС стали доступны жителям Торговой стороны в Великом Новгороде. К сети гигабитного интернета МТС также подключен ЖК «Университет» на ул. Советской Армии и новостройка в ЖК «Ивушки» на ул. Якова Павлова.

Высокоскоростной интернет позволяет даже в часы пиковой нагрузки комфортно выходить онлайн с нескольких гаджетов одновременно, без потери качества смотреть онлайн-фильмы и видео в HD формате, болеть за любимую спортивную команду и скачивать «тяжелый» контент за секунды.

Подключив вместе с домашним интернетом другие сервисы экосистемы МТС – интерактивное телевидение, онлайн-кинотеатр KION и мобильную связь, абоненты смогут сэкономить на услугах связи до 40%, что составляет примерно 12 тыс. руб. в годовом пересчете.

«С начала года МТС уже подключила к сети фиксированной связи Западный и Псковский районы, теперь сверхскоростной интернет стал доступен жителям Московской, Хутынской, Большой Московской улиц. После проведенных нами работ жители более 26000 квартир столицы не только могут пользоваться гигабитным интернетом, комфортно оплачивать все сервисы с одного счета, но и экономить существенную для семейного бюджета сумму», – сказал директор МТС в Новгородской области Александр Самуйлов.

Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить информацию можно на сайте МТС в Великом Новгороде.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Оператор Tele2 начал обмен школьных «пятерок» на мобильный интернет. Но только в отдельных регионах

В Москве подорожал домашний интернет. Расценки

Смотреть онлайн бесплатно. Ссылки на пиратский контент множатся в геометрической прогрессии

Google в одно мгновение сломает каждый 20 сайт интернета. Доступ к десяткам миллионов ресурсов будет закрыт

Россиян допустили до новейшего высокоскоростного Wi-Fi. На это ушло два года

В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Показать еще

Наука

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник
Показать еще