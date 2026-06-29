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Россия СЗФО Псковская область Псков

Россия - СЗФО - Псковская область - Псков

Вид на город и кремль со стороны реки Псковы, СССР, Псков, 1983 год. Вид на город и кремль со стороны реки Псковы, СССР, Псков, 1983 год.
«Звонница церкви Иоанна Богослова. Псков», 1908 год Васнецов Аполлинарий. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. В небольшом этюде Васнецов изображает звонницу и купола храмов — просто, почти аскетично. Толстые мазки, будто каменная мозаика, передают тяжесть и «телесность» старого камня. Холодная палитра зелёно-серых тонов наполняет работу дыханием северной природы. «Звонница церкви Иоанна Богослова. Псков», 1908 год Васнецов Аполлинарий. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. В небольшом этюде Васнецов изображает звонницу и купола храмов — просто, почти аскетично. Толстые мазки, будто каменная мозаика, передают тяжесть и «телесность» старого камня. Холодная палитра зелёно-серых тонов наполняет работу дыханием северной природы.
«Псковский Кремль», 1968г. Стожаров Владимир Федорович Холст масло 98 x 126 см Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых «Псковский Кремль», 1968г. Стожаров Владимир Федорович Холст масло 98 x 126 см Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых
«Гремячая башня. Псков» 1908 год. Васнецов Аполлинарий. Холст на картоне, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Крупным планом Аполлинарий Васнецов изобразил круглую крепостную башню с руиной стены Окольного города, справа от них – незатейливый фрагмент летнего пейзажа. Особую суровую красоту псковских укреплений художник подчеркнул при помощи «мозаики» крупных поочередных мазков. Мастерское изображение древних памятников сохранило неровную фактуру камня и «телесность» архитектуры. «Гремячая башня. Псков» 1908 год. Васнецов Аполлинарий. Холст на картоне, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Крупным планом Аполлинарий Васнецов изобразил круглую крепостную башню с руиной стены Окольного города, справа от них – незатейливый фрагмент летнего пейзажа. Особую суровую красоту псковских укреплений художник подчеркнул при помощи «мозаики» крупных поочередных мазков. Мастерское изображение древних памятников сохранило неровную фактуру камня и «телесность» архитектуры.
«Псков», 1876 год. Верещагин Петр. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Псков», 1876 год. Верещагин Петр. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
«Зимний вечер. Псков» Бумага, гуашь Горбатов К. И. 1910 Частная коллекция «Зимний вечер. Псков» Бумага, гуашь Горбатов К. И. 1910 Частная коллекция
Григорий Алексеев-Гай "В.И. Ленин в Пскове. 1900 год" (1950-е) Григорий Алексеев-Гай "В.И. Ленин в Пскове. 1900 год" (1950-е)
Вид на город и кремль со стороны реки Псковы, СССР, Псков, 1983 год.

СОБЫТИЯ


29.06.2026 МТС усилила связь в деревне Родина Псковского района

а – один из крупнейших населённых пунктов Псковской области, который фактически является пригородом Пскова. Здесь активно развиваются жилые кварталы, строятся новые дома, работают аграрные пред
13.02.2026 «МегаФон» добавил скорости трассам Псковского района

интернет в трех населённых пунктах Псковского района, расположенных вдоль автотрасс по направлениям Псков — Печоры и Псков — Санкт-Петербург. В результате проведенных работ скорость моби
22.07.2025 N3Com завершила масштабную модернизацию агрегационной сети Псковского филиала ПАО «ВымпелКом»

озволила подготовить сеть к росту трафика в будущем. При этом были сохранены существующие сервисы. Ключевые результаты проекта: заменено оборудование на 19 площадках Псковской области, включая узлы в Пскове, Великих Луках, Себеже и других районных центрах; общая пропускная способность сети увеличилась в четыре раза: с 2,5 Гбит/c до 10 Гбит/с с возможностью расширения до 25 Гбит/с; сохранены
30.08.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в жилых кварталах Пскова

Для жителей спальных районов Завеличья в Пскове «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в смартфонах на 20%. Благодаря модернизации существующих и строительству новых базовых станций в наиболее загруженных городских локациях

13.08.2024 Администрация города Пскова переходит на отечественное ПО «Группы Астра»

Администрация города Пскова завершила переход на почтовый сервер RuPost, 80% серверных ОС заменены на ОС Astra Linux, а ALD Pro станет основным доменом. Это стало важным шагом в обеспечении информационной безопасно
18.04.2024 «МегаФон» улучшил интернет на псковских дачах

оростях. «Специалисты «МегаФона», анализируя трафик передачи данных, отметили, что в «дачном поясе» Псковского района уже с апреля на 15-18% повышается нагрузка на инфраструктуру и растет потре
23.03.2023 МТС в 3 раза ускорила интернет для жителей новостроек на северо-западе Пскова

МТС модернизировала сеть на северо-западе Пскова. В результате скорость мобильного интернета для проживающих в ЖК «Афины», «Новые Афины» и будущих новоселов в ЖК «Прибрежный» увеличилась в три раза. МТС установила новое телеком-оборудо
06.12.2022 Псковские предприятия стали в пять раз чаще использовать системы видеонаблюдения

лись за установкой видеонаблюдения, в итоге дополнили его системами контроля и учета доступа. Также псковские предприниматели закупают оборудование – сервера, компьютеры и мониторы, заказывают

26.04.2022 У жителей Пскова появилось мобильное приложение для планирования поездок в общественном транспорте

В Пскове запущено новое мобильное приложение для пассажиров «Псков транспорт», разработанное ко
13.12.2018 «МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове

ерений, передачи данных в больницу и организации видеосвязи с врачом. Автоматическое заключение «Цифровизация сферы медицины – это только одна из составляющих комплексного проекта «Цифровой регион» в Пскове, который лично контролируется губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Порховской и Опочецкой районы пока отстают по показателям доступности медицинской помощи и продолжител
07.03.2017 В общественном транспорте Пскова запустили систему «Электронный проездной»

конкурсе на реализацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в общественном транспорте в Пскове. Псков стал 16 регионом РФ, в котором внедрена система безналичной оплаты «Электронный
18.11.2016 Сеть 4G «Мегафона» в Пскове выросла в 6 раз

и «Мегафон» Александр Долгих. Сеть 4G/ LTE от «Мегафона» работает во всех регионах Северо-Запада. В Пскове запуск сети четвертого поколения состоялся два года назад, в июле 2014 г.
22.12.2014 Услуги 4G доступны клиентам «Билайн» в Вологде, Мурманске, Пскове и Североморске

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о начале оказания услуг беспроводного широкополосного доступа в интернет на базе стандарта LTE (4G) в Вологде, Мурманске и Пскове. В Мурманской области услуги 4G также предоставляются в городе Североморск. Клиенты «Билайн» могут воспользоваться услугами «четвёртого поколения» на большей части территории вышеназванн
17.07.2014 «Мегафон» и таксисты объявили войну «Билайну»

ринадлежащая «Мегафону» «Псковская телефонная сеть» (ПТС, крупнейший оператор фиксированной связи в Пскове) намерена обратиться с иском против «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). «Вымпелком
26.04.2013 МТС помогает оповещать псковичей о наличии лекарств в аптеках

, где льготные категории граждан могут купить необходимые им лекарства по сниженной цене. Сегодня в Пскове к числу льготных категорий граждан федерального и регионального уровня относится поряд
31.01.2013 «Ростелеком» установил первый инфомат в Пскове

«Ростелеком – Северо-Запад» установил в Пскове первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Аппа
23.04.2012 МТС обеспечит услугами связи органы исполнительной власти Пскова и Псковской области

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявили о подписании соглашения о корпоративном обслуживании с администрациями Пскова и Псковской области по итогам открытых конкурсов. В рамках соглашений МТС обеспечивает телекоммуникационными услугами сотрудников администрации города и области. МТС предоставляет голосо
16.03.2011 «Энфорта» открыла филиал в Пскове

В Пскове открылся филиал национального оператора связи «Энфорта». «С этого момента мы рады пред
17.11.2010 Псковских детей теперь регистрируют электронно

oftware AG & IDS Scheer. Запуск системы в эксплуатацию состоялся 11 ноября в управлении ЗАГС города Пскова и Псковского района. Комплексная государственная услуга «Регистрация рождения» покрыва
25.08.2010 «ПетерСтар» внедряет медицинскую информационную систему в Пскове

истемы, предназначенной для оперативного управления и планирования оказания услуг медицинскими учреждениями. «ПетерСтар» установил медицинскую информационную систему в четырех медицинских учреждениях Пскова, которая позволяет вести полный учет оказанных пациенту медицинских услуг, автоматически формирует необходимую документацию, составляет подробные отчеты о работе учреждений и медицинског
28.04.2010 В Псковском Кремле сгорели Власьевская и Рыбницкая башни

куированы, никто не пострадал. Власьевская башня Кремля входила в систему оборонительных сооружений Пскова и упоминается в летописи в XV – XVI веках. Через башню проходили проездные ворота с пл
10.12.2009 На «Картах@Mail.Ru» появились карты Великого Новгорода и Пскова

Компания Mail.Ru объявила о том, что на «Картах@Mail.Ru» появились подробные карты Великого Новгорода, Пскова и областей. Работать с новыми картами можно на сайте maps.mail.ru, а также через мобильные клиенты «Карты@Mail.Ru» для Windows Mobile и Symbian. Помимо поиска и измерения площади объекто
15.10.2009 «Verysell Сервис» внедряет АПК «Безопасный город» в Пскове

ербурге, победила в конкурсе на внедрение комплекса систем для обеспечения городской безопасности в Пскове. Заказчиком проекта выступило Управление внутренних дел по Псковской области. Это уже

18.08.2009 Предложен проект реставрации уникального собора XII века в Пскове

ие проекта реставрации собора состоялось 13 августа в Администрации Псковской области. В сентябре в Пскове ожидают экспертную группу от Федерального научно-методического Совета Министерства кул
24.07.2008 Милиционеры Пскова ищут украденные мобильники с помощью MI-кода

Новые возможности поиска украденных сотовых телефонов появились у псковских милиционеров. Об этом рассказал начальник УВД по Псковской области Борис Говорун. По его словам, в УВД по Псковской области поступило дорогостоящее оборудование, которое позволяет опр
10.07.2008 Псковское областное собрание перешло на СЭД и электронное голосование
30.06.2008 СЗТ подключил 4 тыс. абонентов «Авангарда» в Псковском регионе

На 1 июня 2008 г. численность абонентов «Авангарда» в Пскове и области составила более 4 тыс. В целях расширения абонентской базы в регионе с 1 июл
20.06.2008 Магазин сети «Просто» открылся во Пскове

правляющая компания «Альтернатива Синицы» открыла магазин бытовой техники и электроники «Просто» во Пскове. Псковский магазин стал двенадцатым в сети, и первым за пределами Петербурга и Ленингр
20.06.2008 Псковские регистраторы автоматизировали свою деятельность

АИС ЕГРП провели еще в конце 2007 г. , в мае текущего года программный комплекс был обновлен. Кроме Пскова АИС ЕГРП функционирует в Островском, Стругокрасненском, Великолукском, Невельском, Опо
19.06.2008 Поликлиники Пскова включатся в программу информатизации

Со следующей недели еще две поликлиники Пскова включатся в программу информатизации учреждений здравоохранения. Об этом заявила председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Татьяна Ширшова на
30.05.2008 Деньги на псковский храм соберут в интернете

Попечительский совет народного проекта по возведению в Пскове храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии предлагает создать электронную книгу пожертвований на строительство храма, сообщает Псковская Лента Новостей. Предполагается, что в эле
26.05.2008 «Белый Ветер Цифровой» открыл магазин в Пскове

В Пскове открылся магазин сети «Белый Ветер Цифровой», сообщает pln.ru. Это седьмой магазин компании в Северо-Западном федеральном округе и первый в Пскове. До открытия этого магазина торг
29.04.2008 В Пскове установят дополнительные камеры видеонаблюдения

В Пскове вскоре появятся еще несколько камер видеонаблюдения, сообщает Псковская лента новостей
23.04.2008 Сегодня ночью в Пскове не будут работать телефоны ГУ МЧС

По сообщению ГУ МЧС России по Псковской области, сегодня, с 1.00 до 2.00 ночи в Пскове не будут работать телефоны экстренной помощи. Это связано с проведением профилактических работ на станции ГТС. Вместо привычных «01», «02», «03», «04» обратиться за помощью в это время м
04.04.2008 Преподаватели Пскова осваивают СПО

В Вольном институте г. Пскова начались занятия по повышению компетенции сотрудников в сфере информационных технологий. Основной акцент в курсе сделан на освоение свободного программного обеспечения (СПО). Занятия про
13.03.2008 «Синтерра» построит ЦОВ в Пскове

ирении своего Центра обработки вызовов (ЦОВ). Новый удаленный операторский центр будет расположен в Пскове и станет вторым региональным сегментом территориально-распределенного ЦОВ «Синтерра».

07.02.2008 Медучрежения Пскова информатизируют в 2008 г.

я, сообщает «Псковская Лента Новостей». Комплексная компьютеризация, объектом которой станут все аспекты деятельности лечебных учреждений, затронет Псковскую областную больницу, поликлинику №3 города Пскова и Островскую центральную районную больницу. В Псковской области работа по модернизации сферы здравоохранения идет с 2006 года.
31.01.2008 В школах Пскова отмечены перебои с интернетом

Начальник управления образования Пскова Надежда Михненка заявила о том, что 12 школ Пскова испытывают проблемы с интернет-доступом, сообщает Псковская лента новостей. По словам г-жи Михненка, в трех школах доступ отсутс
28.01.2008 НПФ «Ракурс» поставил АСУТП для паротурбогенератора в Пскове

Ракурс» разработала, изготовила и поставила автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) паротурбогенератора 1800 кВт на контроллере фирмы Siemens для котельной СВПУ города Пскова. АСУТП на базе ПТК «Апогей» предназначена для управления оборудованием паротурбогенератора, регулирования режимов работы паротурбогенератора, а также реализации защит и блокировок. В соо
29.12.2007 Псковское Управление Судебного департамента объявило открытый конкурс на обслуживание «КонсультантПлюс»

Публикаций - 335, упоминаний - 398

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
МегаФон 10742 25
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 24
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 17
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 17
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 16
Ростелеком 10948 14
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 9
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Псковская ГТС - Псковская Городская Телефонная Сеть 23 9
Yandex - Яндекс 9216 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
9594 8
Microsoft Corporation 25775 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Samsung Electronics 11064 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
SAP SE 5601 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 4
Акрон ГК - Псковкабель - Псковский кабельный завод 7 4
Cisco Systems 5372 4
Apple Inc 13154 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Монолит-Инфо 138 4
Электросвязь 268 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Metrocom - Метроком 89 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 3
МегаФон - Мобиком 230 3
Unicorn Games Studio - Юникорн Студио 18 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Huawei 4676 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Intel Corporation 12811 3
Oracle Corporation 7074 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 4
Телефон.Ру 92 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Музей-усадьба Архангельское 35 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 3
Псковский Кром (Кремль) 5 3
Почта России ПАО 2370 3
Visa International 1993 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 3
Евросеть 1421 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Слобода 33 2
Белый Ветер 365 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Kellogg Community Federal Credit Union - Kellogg Company - Келлогг Рус 14 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 2
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
Псковский планетарий МБУ 2 2
Псковская областная клиническая больница ГБУЗ ПО 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
ВкусВилл - Избёнка 216 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 13 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Администрация Пскова - Псковская городская дума - органы государственной власти 7 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 31 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
Дружественный Рунет 11 1
Гимназический союз России 3 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 61
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 54
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 36
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 32
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 27
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 22
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 17
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 9
Бронирование - Booking 983 8
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
Google Android 15243 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 6
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Linux OS 11533 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 3
Монолит-Инфо - Монолит SQL - 12 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Apple iOS 8583 3
Nokia Symbian OS 1411 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
MasterCard Maestro 159 3
Stafory - робот Вера 377 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор - Сканер НПО - РуСкан - серия УЗИ-сканеров 8 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 2
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
МТС Коммуникатор 31 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Visa Electron 63 2
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 25 2
Oracle - Sun Ray 31 2
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 2
Apple iPhone 16 219 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Сбер - СберМитап - SberMeetup 8 2
Apple macOS 2419 2
Microsoft Office 4170 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Долгих Александр 23 9
Рябченко Ольга 29 5
Говорун Борис 3 3
Путин Владимир 3454 3
Хасьянова Гульнара 156 3
Слизень Виталий 244 3
Шпак Василий 279 3
Игнатов Сергей 80 3
Самуйлов Александр 17 3
Козлова Ирина 29 3
Артемьев Денис 14 2
Вдовин Александр 8 2
Муромец Юлия 28 2
Кучерук Павел 16 2
Розинова Раиса 16 2
Григорьев Сергей 7 2
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Конявский Валерий 10 2
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Криевс Ритварс 15 1
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Аветисян Армен 47 1
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Звонаренко Андрей 1 1
Галкина Татьяна 49 1
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Казаев Алексей 13 1
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