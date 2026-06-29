Россия - СЗФО - Псковская область - Псков

МТС усилила связь в деревне Родина Псковского района а – один из крупнейших населённых пунктов Псковской области, который фактически является пригородом Пскова. Здесь активно развиваются жилые кварталы, строятся новые дома, работают аграрные пред

«МегаФон» добавил скорости трассам Псковского района интернет в трех населённых пунктах Псковского района, расположенных вдоль автотрасс по направлениям Псков — Печоры и Псков — Санкт-Петербург. В результате проведенных работ скорость моби

N3Com завершила масштабную модернизацию агрегационной сети Псковского филиала ПАО «ВымпелКом» озволила подготовить сеть к росту трафика в будущем. При этом были сохранены существующие сервисы. Ключевые результаты проекта: заменено оборудование на 19 площадках Псковской области, включая узлы в Пскове, Великих Луках, Себеже и других районных центрах; общая пропускная способность сети увеличилась в четыре раза: с 2,5 Гбит/c до 10 Гбит/с с возможностью расширения до 25 Гбит/с; сохранены

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в жилых кварталах Пскова Для жителей спальных районов Завеличья в Пскове «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в смартфонах на 20%. Благодаря модернизации существующих и строительству новых базовых станций в наиболее загруженных городских локациях

Администрация города Пскова переходит на отечественное ПО «Группы Астра» Администрация города Пскова завершила переход на почтовый сервер RuPost, 80% серверных ОС заменены на ОС Astra Linux, а ALD Pro станет основным доменом. Это стало важным шагом в обеспечении информационной безопасно

«МегаФон» улучшил интернет на псковских дачах оростях. «Специалисты «МегаФона», анализируя трафик передачи данных, отметили, что в «дачном поясе» Псковского района уже с апреля на 15-18% повышается нагрузка на инфраструктуру и растет потре

МТС в 3 раза ускорила интернет для жителей новостроек на северо-западе Пскова МТС модернизировала сеть на северо-западе Пскова. В результате скорость мобильного интернета для проживающих в ЖК «Афины», «Новые Афины» и будущих новоселов в ЖК «Прибрежный» увеличилась в три раза. МТС установила новое телеком-оборудо

Псковские предприятия стали в пять раз чаще использовать системы видеонаблюдения лись за установкой видеонаблюдения, в итоге дополнили его системами контроля и учета доступа. Также псковские предприниматели закупают оборудование – сервера, компьютеры и мониторы, заказывают

У жителей Пскова появилось мобильное приложение для планирования поездок в общественном транспорте В Пскове запущено новое мобильное приложение для пассажиров «Псков транспорт», разработанное ко

«МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове ерений, передачи данных в больницу и организации видеосвязи с врачом. Автоматическое заключение «Цифровизация сферы медицины – это только одна из составляющих комплексного проекта «Цифровой регион» в Пскове, который лично контролируется губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Порховской и Опочецкой районы пока отстают по показателям доступности медицинской помощи и продолжител

В общественном транспорте Пскова запустили систему «Электронный проездной» конкурсе на реализацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в общественном транспорте в Пскове. Псков стал 16 регионом РФ, в котором внедрена система безналичной оплаты «Электронный

Сеть 4G «Мегафона» в Пскове выросла в 6 раз и «Мегафон» Александр Долгих. Сеть 4G/ LTE от «Мегафона» работает во всех регионах Северо-Запада. В Пскове запуск сети четвертого поколения состоялся два года назад, в июле 2014 г.

Услуги 4G доступны клиентам «Билайн» в Вологде, Мурманске, Пскове и Североморске Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о начале оказания услуг беспроводного широкополосного доступа в интернет на базе стандарта LTE (4G) в Вологде, Мурманске и Пскове. В Мурманской области услуги 4G также предоставляются в городе Североморск. Клиенты «Билайн» могут воспользоваться услугами «четвёртого поколения» на большей части территории вышеназванн

«Мегафон» и таксисты объявили войну «Билайну» ринадлежащая «Мегафону» «Псковская телефонная сеть» (ПТС, крупнейший оператор фиксированной связи в Пскове) намерена обратиться с иском против «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). «Вымпелком

МТС помогает оповещать псковичей о наличии лекарств в аптеках , где льготные категории граждан могут купить необходимые им лекарства по сниженной цене. Сегодня в Пскове к числу льготных категорий граждан федерального и регионального уровня относится поряд

«Ростелеком» установил первый инфомат в Пскове «Ростелеком – Северо-Запад» установил в Пскове первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Аппа

МТС обеспечит услугами связи органы исполнительной власти Пскова и Псковской области Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявили о подписании соглашения о корпоративном обслуживании с администрациями Пскова и Псковской области по итогам открытых конкурсов. В рамках соглашений МТС обеспечивает телекоммуникационными услугами сотрудников администрации города и области. МТС предоставляет голосо

«Энфорта» открыла филиал в Пскове В Пскове открылся филиал национального оператора связи «Энфорта». «С этого момента мы рады пред

Псковских детей теперь регистрируют электронно oftware AG & IDS Scheer. Запуск системы в эксплуатацию состоялся 11 ноября в управлении ЗАГС города Пскова и Псковского района. Комплексная государственная услуга «Регистрация рождения» покрыва

«ПетерСтар» внедряет медицинскую информационную систему в Пскове истемы, предназначенной для оперативного управления и планирования оказания услуг медицинскими учреждениями. «ПетерСтар» установил медицинскую информационную систему в четырех медицинских учреждениях Пскова, которая позволяет вести полный учет оказанных пациенту медицинских услуг, автоматически формирует необходимую документацию, составляет подробные отчеты о работе учреждений и медицинског

В Псковском Кремле сгорели Власьевская и Рыбницкая башни куированы, никто не пострадал. Власьевская башня Кремля входила в систему оборонительных сооружений Пскова и упоминается в летописи в XV – XVI веках. Через башню проходили проездные ворота с пл

На «Картах@Mail.Ru» появились карты Великого Новгорода и Пскова Компания Mail.Ru объявила о том, что на «Картах@Mail.Ru» появились подробные карты Великого Новгорода, Пскова и областей. Работать с новыми картами можно на сайте maps.mail.ru, а также через мобильные клиенты «Карты@Mail.Ru» для Windows Mobile и Symbian. Помимо поиска и измерения площади объекто

«Verysell Сервис» внедряет АПК «Безопасный город» в Пскове ербурге, победила в конкурсе на внедрение комплекса систем для обеспечения городской безопасности в Пскове. Заказчиком проекта выступило Управление внутренних дел по Псковской области. Это уже

Предложен проект реставрации уникального собора XII века в Пскове ие проекта реставрации собора состоялось 13 августа в Администрации Псковской области. В сентябре в Пскове ожидают экспертную группу от Федерального научно-методического Совета Министерства кул

Милиционеры Пскова ищут украденные мобильники с помощью MI-кода Новые возможности поиска украденных сотовых телефонов появились у псковских милиционеров. Об этом рассказал начальник УВД по Псковской области Борис Говорун. По его словам, в УВД по Псковской области поступило дорогостоящее оборудование, которое позволяет опр

СЗТ подключил 4 тыс. абонентов «Авангарда» в Псковском регионе На 1 июня 2008 г. численность абонентов «Авангарда» в Пскове и области составила более 4 тыс. В целях расширения абонентской базы в регионе с 1 июл

Магазин сети «Просто» открылся во Пскове правляющая компания «Альтернатива Синицы» открыла магазин бытовой техники и электроники «Просто» во Пскове. Псковский магазин стал двенадцатым в сети, и первым за пределами Петербурга и Ленингр

Псковские регистраторы автоматизировали свою деятельность АИС ЕГРП провели еще в конце 2007 г. , в мае текущего года программный комплекс был обновлен. Кроме Пскова АИС ЕГРП функционирует в Островском, Стругокрасненском, Великолукском, Невельском, Опо

Поликлиники Пскова включатся в программу информатизации Со следующей недели еще две поликлиники Пскова включатся в программу информатизации учреждений здравоохранения. Об этом заявила председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Татьяна Ширшова на

Деньги на псковский храм соберут в интернете Попечительский совет народного проекта по возведению в Пскове храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии предлагает создать электронную книгу пожертвований на строительство храма, сообщает Псковская Лента Новостей. Предполагается, что в эле

«Белый Ветер Цифровой» открыл магазин в Пскове В Пскове открылся магазин сети «Белый Ветер Цифровой», сообщает pln.ru. Это седьмой магазин компании в Северо-Западном федеральном округе и первый в Пскове. До открытия этого магазина торг

В Пскове установят дополнительные камеры видеонаблюдения В Пскове вскоре появятся еще несколько камер видеонаблюдения, сообщает Псковская лента новостей

Сегодня ночью в Пскове не будут работать телефоны ГУ МЧС По сообщению ГУ МЧС России по Псковской области, сегодня, с 1.00 до 2.00 ночи в Пскове не будут работать телефоны экстренной помощи. Это связано с проведением профилактических работ на станции ГТС. Вместо привычных «01», «02», «03», «04» обратиться за помощью в это время м

Преподаватели Пскова осваивают СПО В Вольном институте г. Пскова начались занятия по повышению компетенции сотрудников в сфере информационных технологий. Основной акцент в курсе сделан на освоение свободного программного обеспечения (СПО). Занятия про

«Синтерра» построит ЦОВ в Пскове ирении своего Центра обработки вызовов (ЦОВ). Новый удаленный операторский центр будет расположен в Пскове и станет вторым региональным сегментом территориально-распределенного ЦОВ «Синтерра».

Медучрежения Пскова информатизируют в 2008 г. я, сообщает «Псковская Лента Новостей». Комплексная компьютеризация, объектом которой станут все аспекты деятельности лечебных учреждений, затронет Псковскую областную больницу, поликлинику №3 города Пскова и Островскую центральную районную больницу. В Псковской области работа по модернизации сферы здравоохранения идет с 2006 года.

В школах Пскова отмечены перебои с интернетом Начальник управления образования Пскова Надежда Михненка заявила о том, что 12 школ Пскова испытывают проблемы с интернет-доступом, сообщает Псковская лента новостей. По словам г-жи Михненка, в трех школах доступ отсутс