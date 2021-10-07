Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Псковская область
Псков
Публикаций - 149, упоминаний - 193
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вдовин Александр 4 2
|Белов Андрей 7 2
|Васильев Евгений 94 2
|Артемьев Денис 14 2
|Слизень Виталий 154 2
|Хасьянова Гульнара 88 2
|Орловский Виктор 229 2
|Долгих Александр 4 2
|Гусев Александр 26 1
|Гаврилов Антон 12 1
|Патока Андрей 96 1
|Гук Андрей 18 1
|Титов Алексей 14 1
|Эпштейн Герман 27 1
|Whitman Meg - Уитман Мэг 91 1
|Брюквин Юрий 206 1
|Горбунов Алексей 16 1
|Лопатухин Дмитрий 16 1
|Колесников Юрий 9 1
|Орехов Вячеслав 41 1
|Кутников Денис 21 1
|Газизов Камиль 63 1
|Ельцин Борис Николаевич 28 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 58 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Корчагин Павел 14 1
|Аветисян Армен 41 1
|Звонаренко Андрей 1 1
|Галкина Татьяна 10 1
|Казаев Алексей 10 1
|Мякишева Марина 84 1
|Путин Владимир 1840 1
|Смирнов Дмитрий 56 1
|Шпак Василий 39 1
|Ведерников Михаил 1 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Буланча Сергей 19 1
|Матвеев Денис 3 1
|Долгов Дмитрий 2 1
|Бражников Илья 1 1
|Frost & Sullivan 105 1
|Synergy Research Group 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786163, в очереди разбора - 689839.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786163, в очереди разбора - 689839.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru