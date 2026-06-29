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Россия СЗФО Псковская область Псков
СОБЫТИЯ
|29.06.2026
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МТС усилила связь в деревне Родина Псковского района
а – один из крупнейших населённых пунктов Псковской области, который фактически является пригородом Пскова. Здесь активно развиваются жилые кварталы, строятся новые дома, работают аграрные пред
|13.02.2026
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«МегаФон» добавил скорости трассам Псковского района
интернет в трех населённых пунктах Псковского района, расположенных вдоль автотрасс по направлениям Псков — Печоры и Псков — Санкт-Петербург. В результате проведенных работ скорость моби
|22.07.2025
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N3Com завершила масштабную модернизацию агрегационной сети Псковского филиала ПАО «ВымпелКом»
озволила подготовить сеть к росту трафика в будущем. При этом были сохранены существующие сервисы. Ключевые результаты проекта: заменено оборудование на 19 площадках Псковской области, включая узлы в Пскове, Великих Луках, Себеже и других районных центрах; общая пропускная способность сети увеличилась в четыре раза: с 2,5 Гбит/c до 10 Гбит/с с возможностью расширения до 25 Гбит/с; сохранены
|30.08.2024
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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в жилых кварталах Пскова
Для жителей спальных районов Завеличья в Пскове «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в смартфонах на 20%. Благодаря модернизации существующих и строительству новых базовых станций в наиболее загруженных городских локациях
|13.08.2024
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Администрация города Пскова переходит на отечественное ПО «Группы Астра»
Администрация города Пскова завершила переход на почтовый сервер RuPost, 80% серверных ОС заменены на ОС Astra Linux, а ALD Pro станет основным доменом. Это стало важным шагом в обеспечении информационной безопасно
|18.04.2024
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«МегаФон» улучшил интернет на псковских дачах
оростях. «Специалисты «МегаФона», анализируя трафик передачи данных, отметили, что в «дачном поясе» Псковского района уже с апреля на 15-18% повышается нагрузка на инфраструктуру и растет потре
|23.03.2023
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МТС в 3 раза ускорила интернет для жителей новостроек на северо-западе Пскова
МТС модернизировала сеть на северо-западе Пскова. В результате скорость мобильного интернета для проживающих в ЖК «Афины», «Новые Афины» и будущих новоселов в ЖК «Прибрежный» увеличилась в три раза. МТС установила новое телеком-оборудо
|06.12.2022
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Псковские предприятия стали в пять раз чаще использовать системы видеонаблюдения
лись за установкой видеонаблюдения, в итоге дополнили его системами контроля и учета доступа. Также псковские предприниматели закупают оборудование – сервера, компьютеры и мониторы, заказывают
|26.04.2022
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У жителей Пскова появилось мобильное приложение для планирования поездок в общественном транспорте
В Пскове запущено новое мобильное приложение для пассажиров «Псков транспорт», разработанное ко
|13.12.2018
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«МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове
ерений, передачи данных в больницу и организации видеосвязи с врачом. Автоматическое заключение «Цифровизация сферы медицины – это только одна из составляющих комплексного проекта «Цифровой регион» в Пскове, который лично контролируется губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Порховской и Опочецкой районы пока отстают по показателям доступности медицинской помощи и продолжител
|07.03.2017
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В общественном транспорте Пскова запустили систему «Электронный проездной»
конкурсе на реализацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в общественном транспорте в Пскове. Псков стал 16 регионом РФ, в котором внедрена система безналичной оплаты «Электронный
|18.11.2016
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Сеть 4G «Мегафона» в Пскове выросла в 6 раз
и «Мегафон» Александр Долгих. Сеть 4G/ LTE от «Мегафона» работает во всех регионах Северо-Запада. В Пскове запуск сети четвертого поколения состоялся два года назад, в июле 2014 г.
|22.12.2014
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Услуги 4G доступны клиентам «Билайн» в Вологде, Мурманске, Пскове и Североморске
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о начале оказания услуг беспроводного широкополосного доступа в интернет на базе стандарта LTE (4G) в Вологде, Мурманске и Пскове. В Мурманской области услуги 4G также предоставляются в городе Североморск. Клиенты «Билайн» могут воспользоваться услугами «четвёртого поколения» на большей части территории вышеназванн
|17.07.2014
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«Мегафон» и таксисты объявили войну «Билайну»
ринадлежащая «Мегафону» «Псковская телефонная сеть» (ПТС, крупнейший оператор фиксированной связи в Пскове) намерена обратиться с иском против «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). «Вымпелком
|26.04.2013
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МТС помогает оповещать псковичей о наличии лекарств в аптеках
, где льготные категории граждан могут купить необходимые им лекарства по сниженной цене. Сегодня в Пскове к числу льготных категорий граждан федерального и регионального уровня относится поряд
|31.01.2013
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«Ростелеком» установил первый инфомат в Пскове
«Ростелеком – Северо-Запад» установил в Пскове первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Аппа
|23.04.2012
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МТС обеспечит услугами связи органы исполнительной власти Пскова и Псковской области
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявили о подписании соглашения о корпоративном обслуживании с администрациями Пскова и Псковской области по итогам открытых конкурсов. В рамках соглашений МТС обеспечивает телекоммуникационными услугами сотрудников администрации города и области. МТС предоставляет голосо
|16.03.2011
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«Энфорта» открыла филиал в Пскове
В Пскове открылся филиал национального оператора связи «Энфорта». «С этого момента мы рады пред
|17.11.2010
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Псковских детей теперь регистрируют электронно
oftware AG & IDS Scheer. Запуск системы в эксплуатацию состоялся 11 ноября в управлении ЗАГС города Пскова и Псковского района. Комплексная государственная услуга «Регистрация рождения» покрыва
|25.08.2010
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«ПетерСтар» внедряет медицинскую информационную систему в Пскове
истемы, предназначенной для оперативного управления и планирования оказания услуг медицинскими учреждениями. «ПетерСтар» установил медицинскую информационную систему в четырех медицинских учреждениях Пскова, которая позволяет вести полный учет оказанных пациенту медицинских услуг, автоматически формирует необходимую документацию, составляет подробные отчеты о работе учреждений и медицинског
|28.04.2010
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В Псковском Кремле сгорели Власьевская и Рыбницкая башни
куированы, никто не пострадал. Власьевская башня Кремля входила в систему оборонительных сооружений Пскова и упоминается в летописи в XV – XVI веках. Через башню проходили проездные ворота с пл
|10.12.2009
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На «Картах@Mail.Ru» появились карты Великого Новгорода и Пскова
Компания Mail.Ru объявила о том, что на «Картах@Mail.Ru» появились подробные карты Великого Новгорода, Пскова и областей. Работать с новыми картами можно на сайте maps.mail.ru, а также через мобильные клиенты «Карты@Mail.Ru» для Windows Mobile и Symbian. Помимо поиска и измерения площади объекто
|15.10.2009
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«Verysell Сервис» внедряет АПК «Безопасный город» в Пскове
ербурге, победила в конкурсе на внедрение комплекса систем для обеспечения городской безопасности в Пскове. Заказчиком проекта выступило Управление внутренних дел по Псковской области. Это уже
|18.08.2009
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Предложен проект реставрации уникального собора XII века в Пскове
ие проекта реставрации собора состоялось 13 августа в Администрации Псковской области. В сентябре в Пскове ожидают экспертную группу от Федерального научно-методического Совета Министерства кул
|24.07.2008
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Милиционеры Пскова ищут украденные мобильники с помощью MI-кода
Новые возможности поиска украденных сотовых телефонов появились у псковских милиционеров. Об этом рассказал начальник УВД по Псковской области Борис Говорун. По его словам, в УВД по Псковской области поступило дорогостоящее оборудование, которое позволяет опр
|10.07.2008
|Псковское областное собрание перешло на СЭД и электронное голосование
|30.06.2008
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СЗТ подключил 4 тыс. абонентов «Авангарда» в Псковском регионе
На 1 июня 2008 г. численность абонентов «Авангарда» в Пскове и области составила более 4 тыс. В целях расширения абонентской базы в регионе с 1 июл
|20.06.2008
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Магазин сети «Просто» открылся во Пскове
правляющая компания «Альтернатива Синицы» открыла магазин бытовой техники и электроники «Просто» во Пскове. Псковский магазин стал двенадцатым в сети, и первым за пределами Петербурга и Ленингр
|20.06.2008
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Псковские регистраторы автоматизировали свою деятельность
АИС ЕГРП провели еще в конце 2007 г. , в мае текущего года программный комплекс был обновлен. Кроме Пскова АИС ЕГРП функционирует в Островском, Стругокрасненском, Великолукском, Невельском, Опо
|19.06.2008
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Поликлиники Пскова включатся в программу информатизации
Со следующей недели еще две поликлиники Пскова включатся в программу информатизации учреждений здравоохранения. Об этом заявила председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Татьяна Ширшова на
|30.05.2008
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Деньги на псковский храм соберут в интернете
Попечительский совет народного проекта по возведению в Пскове храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии предлагает создать электронную книгу пожертвований на строительство храма, сообщает Псковская Лента Новостей. Предполагается, что в эле
|26.05.2008
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«Белый Ветер Цифровой» открыл магазин в Пскове
В Пскове открылся магазин сети «Белый Ветер Цифровой», сообщает pln.ru. Это седьмой магазин компании в Северо-Западном федеральном округе и первый в Пскове. До открытия этого магазина торг
|29.04.2008
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В Пскове установят дополнительные камеры видеонаблюдения
В Пскове вскоре появятся еще несколько камер видеонаблюдения, сообщает Псковская лента новостей
|23.04.2008
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Сегодня ночью в Пскове не будут работать телефоны ГУ МЧС
По сообщению ГУ МЧС России по Псковской области, сегодня, с 1.00 до 2.00 ночи в Пскове не будут работать телефоны экстренной помощи. Это связано с проведением профилактических работ на станции ГТС. Вместо привычных «01», «02», «03», «04» обратиться за помощью в это время м
|04.04.2008
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Преподаватели Пскова осваивают СПО
В Вольном институте г. Пскова начались занятия по повышению компетенции сотрудников в сфере информационных технологий. Основной акцент в курсе сделан на освоение свободного программного обеспечения (СПО). Занятия про
|13.03.2008
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«Синтерра» построит ЦОВ в Пскове
ирении своего Центра обработки вызовов (ЦОВ). Новый удаленный операторский центр будет расположен в Пскове и станет вторым региональным сегментом территориально-распределенного ЦОВ «Синтерра».
|07.02.2008
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Медучрежения Пскова информатизируют в 2008 г.
я, сообщает «Псковская Лента Новостей». Комплексная компьютеризация, объектом которой станут все аспекты деятельности лечебных учреждений, затронет Псковскую областную больницу, поликлинику №3 города Пскова и Островскую центральную районную больницу. В Псковской области работа по модернизации сферы здравоохранения идет с 2006 года.
|31.01.2008
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В школах Пскова отмечены перебои с интернетом
Начальник управления образования Пскова Надежда Михненка заявила о том, что 12 школ Пскова испытывают проблемы с интернет-доступом, сообщает Псковская лента новостей. По словам г-жи Михненка, в трех школах доступ отсутс
|28.01.2008
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НПФ «Ракурс» поставил АСУТП для паротурбогенератора в Пскове
Ракурс» разработала, изготовила и поставила автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) паротурбогенератора 1800 кВт на контроллере фирмы Siemens для котельной СВПУ города Пскова. АСУТП на базе ПТК «Апогей» предназначена для управления оборудованием паротурбогенератора, регулирования режимов работы паротурбогенератора, а также реализации защит и блокировок. В соо
|29.12.2007
|Псковское Управление Судебного департамента объявило открытый конкурс на обслуживание «КонсультантПлюс»
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Долгих Александр 23 9
|Рябченко Ольга 29 5
|Говорун Борис 3 3
|Путин Владимир 3454 3
|Хасьянова Гульнара 156 3
|Слизень Виталий 244 3
|Шпак Василий 279 3
|Игнатов Сергей 80 3
|Самуйлов Александр 17 3
|Козлова Ирина 29 3
|Артемьев Денис 14 2
|Вдовин Александр 8 2
|Муромец Юлия 28 2
|Кучерук Павел 16 2
|Розинова Раиса 16 2
|Григорьев Сергей 7 2
|Гладышев Дмитрий 5 2
|Филипсон Илья 2 2
|Лосев Станислав 45 2
|Тесленко Феда 2 2
|Марков Дмитрий 81 2
|Орловский Виктор 408 2
|Сергеев Сергей 179 2
|Васильев Евгений 132 2
|Моторко Андрей 73 2
|Ведерников Михаил 7 2
|Конявский Валерий 10 2
|Белов Андрей 135 2
|Мартынов Андрей 12 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Корчагин Павел 18 1
|Соколенко Юлиана 15 1
|Красников Геннадий 73 1
|Аветисян Армен 47 1
|Кирюшин Геннадий 91 1
|Звонаренко Андрей 1 1
|Галкина Татьяна 49 1
|Игнатова Мария 143 1
|Казаев Алексей 13 1
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