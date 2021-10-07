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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СЗФО - Псковская область - Псков


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 1
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
11.06.2020 Tele2 и правительство Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
09.06.2020 Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
16.09.2019 Российское подразделение Kellogg перешло в облако DirectumRX 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
29.05.2019 В Минпромторге меняется куратор отечественных процессоров 1
13.12.2018 «МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове 1
22.03.2018 МТС освоила «пятый» диапазон LTE в Петербурге и Ленобласти 1
27.12.2017 «Мегафон» установил в 2017 году более 1000 новых базовых станций 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
29.08.2017 Tele2 запустила 4G в Псковской области 1
08.06.2017 Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников 2
06.04.2017 Tele2 назначила нового директора на Байкале и Дальнем Востоке 1
07.03.2017 В общественном транспорте Пскова запустили систему «Электронный проездной» 4
01.02.2017 МТС назначила директора на Ямале 2
31.01.2017 Российский фотограф принял участие в кампании Apple «Одна ночь, снятая на iPhone 7». Фото 1
11.01.2017 В 2017 году качество мобильной связи протестируют в 83 субъектах РФ 1
30.12.2016 Объем трафика в LTE-сети «Мегафона» на Северо-Западе России вырос за год на 40% 1
29.11.2016 «Швабе» централизует поставки и ППО к 2019 году 1
18.11.2016 Сеть 4G «Мегафона» в Пскове выросла в 6 раз 2
08.08.2016 4G от «Мегафона» расширяет границы в Псковской области 1
08.06.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах СЗФО 1
07.04.2016 «Манго Телеком» предложил бизнесу Санкт-Петербурга интеграцию мобильной и офисной связи 1
04.04.2016 «Билайн»: Количество пользователей в международном роуминге сократилось на 19% 1
28.01.2016 Технология LTE-A доступна на 95% базовых станций 4G «МегаФона» в Петербурге 1
03.11.2015 ТТК организовал корпоративную сеть компании «Келлог Рус» в Воронеже 1
20.10.2015 «МегаФон» объявил о старте продаж SIM-карт в центрах обслуживания «Ростелекома» 1
02.10.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за сентябрь 2015 года 1
01.09.2015 Tele2 ускорил мобильный интернет в 50 регионах России 1
10.08.2015 Столичный портал открытых данных опубликовал карту автовокзалов 1
21.07.2015 «Ритм-2000» с помощью «Пилота» оптимизирует бизнес-процессы на базе платформы SAP 1
09.02.2015 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Псковской области 2

Публикаций - 149, упоминаний - 193

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 14
МегаФон ПетерСтар 154 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 9
Синтерра - Synterra 602 8
VK - Mail.ru Group 2508 5
Скай Линк - Skylink 548 5
SAP SE 3272 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Монолит-Инфо 35 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 4
Yandex - Яндекс 4129 4
Samsung Electronics 5878 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 4
Microsoft Corporation 11628 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
Oracle Sun Microsystems 445 3
Nokia Corporation 2546 3
Nortel Networks 238 3
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 68 3
Navitel - Навител Навигатор 255 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
3934 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Merlion - Мерлион 282 2
Cisco Systems 2158 2
Facebook 3796 2
HP Inc. 3043 2
Acer Group 1403 2
Ericsson 899 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 737 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Spirit DSP - Спирит Корп 248 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
ОБИТ 43 2
Nokia Siemens Networks 180 2
Белый Ветер Цифровой 124 2
Verysell Сервис 5 2
Directum - Директум 693 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 4
Телефон.Ру 62 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 3
Почта России ПАО 1586 3
Евросеть 939 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 2
Газпром ПАО 538 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
Байкал Сервис 4 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Русфинанс Банк 34 1
Hasbro 13 1
Lego 84 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 93 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 81 1
Роснефть НК 372 1
PepsiCo - Пепсико 99 1
X5 Group 601 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 188 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 54 1
Visa International 1358 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Норникель - Норильский никель 180 1
Связной ГК 897 1
eBay Inc 565 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 4
Правительство Москвы 660 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Правительство РФ 2226 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 155 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 2
Президент Российской Федерации 1447 2
Правительство Республики Башкортостан 17 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 35 1
Правительство Вологодской области 18 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 68 1
Правительство и губернатор Челябинской области 2 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Совет Министров Республики Крым - Министерство Внутренней Политики Информации и Связи Республики Крым 5 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Удмуртской Республики 6 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 53 1
Администрация Псковской области 22 1
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 20
3G - Стандарт мобильной связи 3835 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 3
ЦОВ - Центр обработки вызовов 104 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 2
Безопасный город 348 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 506 2
ping - скорость отклика сети 31 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 87 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 570 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 179 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1027 1
Website - Вебсайт 126 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 29 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 230 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 1
LTE-смартфон 138 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Microsoft Windows 10 6810 4
Google Android 10752 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Монолит-Инфо - Монолит SQL 5 3
Linux OS 4386 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 2
Яндекс.Телемост 36 2
Microsoft Office 2004 2
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 2
Apple macOS 944 2
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 2
МТС Коммуникатор 20 2
Apple iOS 5744 2
Symbian OS 803 2
Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 7 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 38 1
Scala - Язык программирования 41 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 1
МегаФон 3G-сеть 7 1
Apple Локатор 22 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
SBI Bank Свой круг 17 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 1
Software AG ARIS 115 1
Abbyy Recognition Server 46 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 1 1
Visa Electron 49 1
RSA Archer 7 1
Moodle - Система управления курсами 19 1
Apple iPad 3263 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 1
Directum - DirectumRX 62 1
Superjob 172 1
КалугаПрибор РуСкан - серия УЗИ-сканеров 5 1
Вдовин Александр 4 2
Белов Андрей 7 2
Васильев Евгений 94 2
Артемьев Денис 14 2
Слизень Виталий 154 2
Хасьянова Гульнара 88 2
Орловский Виктор 229 2
Долгих Александр 4 2
Гусев Александр 26 1
Гаврилов Антон 12 1
Патока Андрей 96 1
Гук Андрей 18 1
Титов Алексей 14 1
Эпштейн Герман 27 1
Whitman Meg - Уитман Мэг 91 1
Брюквин Юрий 206 1
Горбунов Алексей 16 1
Лопатухин Дмитрий 16 1
Колесников Юрий 9 1
Орехов Вячеслав 41 1
Кутников Денис 21 1
Газизов Камиль 63 1
Ельцин Борис Николаевич 28 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 58 1
Криевс Ритварс 15 1
Корчагин Павел 14 1
Аветисян Армен 41 1
Звонаренко Андрей 1 1
Галкина Татьяна 10 1
Казаев Алексей 10 1
Мякишева Марина 84 1
Путин Владимир 1840 1
Смирнов Дмитрий 56 1
Шпак Василий 39 1
Ведерников Михаил 1 1
Хохлов Сергей 8 1
Буланча Сергей 19 1
Матвеев Денис 3 1
Долгов Дмитрий 2 1
Бражников Илья 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 62
Россия - Российская федерация - РФ 58975 59
Россия - СЗФО - Псковская область 330 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 43
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 32
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 275 28
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Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 158 26
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 26
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 19
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 18
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 17
Россия - - СЗФО - Вологодская область - Вологда 198 17
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 229 17
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 242 16
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 15
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Россия - ПФО - Казань 1548 13
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 12
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 12
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 12
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 12
Россия - СФО - Новосибирск 2037 12
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 11
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Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 9
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Россия - СЗФО - Новгородская область 303 9
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 195 9
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 8
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 8
Россия - Сыктывкар 136 8
Образование в России 381 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 3
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 284 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 128 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 1
Золотое кольцо России 7 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
POI - points of interest 60 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 25 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 1
Федеральное законодательство 254 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
Великая Отечественная война 130 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 171 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
Wikipedia - Википедия 298 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
Frost & Sullivan 105 1
Synergy Research Group 13 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 8 1
ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 1 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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