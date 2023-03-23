МТС в 3 раза ускорила интернет для жителей новостроек на северо-западе Пскова

МТС модернизировала сеть на северо-западе Пскова. В результате скорость мобильного интернета для проживающих в ЖК «Афины», «Новые Афины» и будущих новоселов в ЖК «Прибрежный» увеличилась в три раза.

МТС установила новое телеком-оборудование в районе Чудской улицы. За счет проведенных работ улучшилось проникновение сигнала внутри зданий, а мобильный интернет на скорости до 270 Мбит/с теперь доступен жителям новостроек на ул. Ижорского батальона и будущим новоселам ЖК «Прибрежный», расположенном на Прибрежном проезде. Увеличение скорости и зоны LTE-покрытия расширило доступ абонентов к технологии VoLTE, которая отличается высоким качеством голосовой связи и дает возможность разговаривать по телефону, не прерывая интернет-сессии.

«По мере строительства новых жилых домов увеличивается и нагрузка на сеть. Кроме того, постоянно растет объем потребляемого псковичами контента, ведь на каждую псковскую семью приходится уже несколько устройств для выхода в интернет. Чтобы предоставлять абонентам высокую скорость передачи данных мы обновляем оборудование во всех районах Пскова, в том числе усиливаем сеть в новых кварталах. Теперь жителям новых ЖК на правом берегу реки Великой, а также гостям города, снимающим жилье в этих кварталах, будет комфортнее пользоваться привычными цифровыми сервисами. Например, загружать «тяжелые» приложения и обновления, фотографии, смотреть видеоролики и фильмы в онлайн-кинотеатре экосистемы МТС», — сказала директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.