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Индексная книга (каталог) CNews*
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Греция Афины

Греция - Афины

СОБЫТИЯ


01.06.2026 От подписки до покупки: почему россияне ищут одежду из сериалов по скриншотам и планируют отпуск по следам съемок 1
01.11.2025 Axenix прошла аудит на соответствие системы управления информационной безопасности стандарту ISO 27001 1
25.02.2025 Ученые ИИМК РАН создадут электронную базу копий греческих и латинских надписей 2
16.12.2024 Международные эксперты отметили вклад российских программистов в развитие PostgreSQL 1
23.03.2023 МТС в 3 раза ускорила интернет для жителей новостроек на северо-западе Пскова 1
27.04.2022 Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер 1
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
02.12.2014 Электронные офисы банков в 24 раза эффективнее обычных 2
06.11.2013 За информацию о хакере из России ФБР назначило самую высокую награду 1
08.10.2013 Журналисту CNews доверили нести Олимпийский факел 1
03.09.2013 Total War: Rome II в продаже 1
16.07.2013 Предзаказ Total War: ROME II 1
03.12.2012 Акции ИКТ-компаний: Унылая пора 1
06.08.2012 На греческий спутник Hellas Sat 2 нашлись покупатели 1
17.07.2012 Euronews придет в Грецию, Африку и на Карибы 1
27.06.2012 Штаб-квартира Microsoft в Греции атакована неизвестными 1
30.11.2010 В Google Earth 6 появились 3D-деревья, улучшена интеграция Street View 1
29.10.2010 James Bond 007: Blood Stone. Видео 1
22.10.2010 Дата выхода James Bond 007: Blood Stone 1
20.10.2010 James Bond 007: Blood Stone. Видео 1
30.09.2010 James Bond 007: Blood Stone. Видео 1
21.09.2010 James Bond 007: Blood Stone. Видео и скриншоты 1
26.08.2010 James Bond 007: Blood Stone. Видео и скриншоты 1
23.07.2010 James Bond 007: Blood Stone. Видео 1
17.07.2010 James Bond 007: Blood Stone в разработке 1
03.06.2010 «Тетрасвязь» анонсировала строительство сети профессиональной связи для Олимпиады в Сочи 1
11.03.2010 Новая крупная атака властей на торренты 1
05.03.2010 Mail.Ru будет издавать MMORPG GodsWar Online в России 1
27.02.2010 «Аэрофлот» провёл первый электронный аукцион на площадке «Сбербанк-АСТ» 1
22.01.2010 В Греции произошло два землетрясения 1
24.08.2009 Лесные пожары бушуют в окрестностях Афин 1
12.08.2009 «РадиоТел» проектирует сеть радиосвязи для олимпиады в Сочи 1
18.06.2009 В Греции произошло землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера 1
12.11.2008 Корпорация "Иркут" будет сотрудничать с компанией Hellenic Aerospace Industry 1
24.10.2008 В Греции раскопан доисторический особняк 1
31.07.2008 Разработан усовершенствованный алгоритм приближенного сравнения 1
31.07.2008 Первый в истории человечества компьютер обрел родину 1
30.07.2008 ТТК будет передавать телевизионный сигнал с Олимпиады-2008 в Европу 1
16.07.2008 В Греции произошло землетрясение силой 5,3 балла 2

Публикаций - 124, упоминаний - 140

Греция и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations 41 8
Microsoft Corporation 25775 7
Microsoft - Activision Blizzard 511 7
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Samsung Electronics 11065 4
Ростелеком 10948 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Sony 6739 4
Oracle Corporation 7074 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Philips 2099 3
Vodafone Greece - Hellas Online - Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company - Panafon Greek Telecommunications Company 21 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 3
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 3
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 2
Ситроникс Менеджмент 9 2
Creative Assembly 82 2
Lenovo Group 2447 2
LG Electronics 3735 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
9594 2
Toshiba Corporation 2980 2
Vodafone Group 1412 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Google LLC 12690 2
TDF - The Document Foundation 46 2
China Netcom Group Corporation Limited 64 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 51 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 31 1
CK Hutchison Holdings 175 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
Wind Hellas Telecommunications - Telestet Hellas - TIM Hellas - STET Hellas Telecommunications 15 1
Iberdrola 17 2
Альянс Банк 20 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Россети Ленэнерго 1699 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
EUROCERT S.A. 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Barclays 122 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Этажи 0 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Сбер - Еаптека 59 1
РЖД МЖД - Белорусский вокзал 12 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 4
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
ООН ИКТ - Целевая группа ООН по информационно-коммуникационным технологиям - UN ICT TF - United Nations Information and Communication Technologies Task Force 10 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 3
Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations - Project Gotham Racing 40 8
Nintendo DS - игровая консоль 340 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Антикитерский механизм - Antikythera mechanism - андикитирский, антикифирский, антикиферский 7 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Nokia 7600 9 3
Microsoft Windows 16882 3
Diasoft - Новая Афина - ИСУБД - Информационная система управления банковской деятельностью 18 2
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 2
РБК - Informer.ru - Информер 66 2
Nokia 6650 12 2
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 2
EA Origin 195 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 2
NXP Semiconductors - Freescale MX - Freescale iMX - Freescale i.MX - серия процессоров 24 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
HTC P - серия коммуникаторов 44 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 69 1
Nortel WiMAX 2 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
БИС БИСквит ИБС 13 1
ArabSat - Hellas Sat Consortium 8 1
Genesys Dialer Platform 1 1
i-Mate JAQ 3 1
i-Mate Ultimate 4 1
SITA WorldTracer 5 1
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 1
Microsoft Windows Mobile 5 193 1
Gigabyte GSmart 29 1
Toshiba Portege 98 1
HTC ExtUSB 5 1
MiTAC Mio 34 1
IXI Mobile - IXI-Connect 2 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 8
Feirstein Bruce - Ферштайн Брюс 11 8
Dench Judith - Дэнч Джуди 13 8
Craig Daniel - Крейг Дэниел 14 8
Beacham Richard - Бичем Ричард 3 3
de Solla Price Derek - де Солла Прайс Дерек 3 3
Гончарук Александр 92 3
Annan Kofi - Аннан Кофи 18 2
Kummer Markus - Куммер Маркус 4 2
Красников Геннадий 73 2
Блохнин Сергей 10 1
Ващенко Александр 10 1
Митькина Елена 5 1
Вдовин Андрей 3 1
Kassinos Adonis - Кассинос Адонис 3 1
Овсия Валерий 1 1
Selmayr Martin - Селмайр Мартин 2 1
Деготь Екатерина 1 1
Бобнев Александр 3 1
Яценко Вадим 104 1
Семенов Артем 6 1
Филипс Антон 2 1
Filipakos Tassos - Филипакос Тассос 1 1
Adiba Patrick - Адиба Патрик 4 1
Magirou Evangelos - Маджиру Евангелос 1 1
Karamarios Anastassios - Карамариос Анастасиос 1 1
Титков Олег 1 1
Джонсон Александр 3 1
Джонс Александр 1 1
Рябченко Ольга 29 1
Papamichail Georgios - Папамичаил Георгиос 1 1
Papamichail Dimitris - Папамичаил Димитрис 1 1
Caramanlis Costas - Караманлис Костас 1 1
Gross David - Гросс Дэвид 7 1
Mugabe Robert - Мугабе Роберт 5 1
Franke Eric - Франке Эрик 31 1
Bausch Romain - Бош Ромен 3 1
Tsalikidis Costas - Цаликидис Костас 1 1
Сергиенко Артем 1 1
Евдокимов Илья 1 1
Греция - Греческая Республика 1017 63
Россия - РФ - Российская федерация 166168 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
Европа 24964 23
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Таиланд - Бангкок 89 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Великобритания - Лондон 2432 9
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 9
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 8
Монако Княжество 107 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Китай - Пекин - Beijing 1096 7
Средиземное море - Эгейское море 25 6
Италия - Рим 208 6
Япония 13807 5
Нидерланды - Амстердам 630 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Украина 7928 5
Германия - Берлин 732 5
Чехия - Прага 207 5
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Европа Восточная 3138 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Венгрия - Будапешт 116 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Китай - Тайвань 4245 4
Испания - Королевство 3840 4
Швейцария - Женева 332 4
Украина - Киев 1151 4
Средиземное море - Средиземноморье 204 3
Греция - Каламата 4 3
Казахстан - Республика 6048 3
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 17
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 8
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 8
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 116 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Английский язык 7030 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 3
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 93 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
Айсберг - Eisberg 200 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 2
AP - Associated Press 2007 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 19
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Nature 832 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 3
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 2
New Scientist 1448 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
TorrentFreak (TF) 159 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Total Telecom 613 1
Euronews - телеканал 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
NPD DisplaySearch 285 1
NOA - National Observatory of Athens - Национальная обсерватория Афин - Афинский институт геодинамики Греческий геодинамический институт 9 7
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
University of Miami - Университет Майами 24 1
Универзитет у Београду - Белградский университет 5 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 1
РАН ИИМК - Институт истории материальной культуры Российской Академии наук 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
AIS - Australian Institute of Sport - Австралийский институт спорта - Институт спорта Австралии 1 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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