Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 55201
ИКТ 5151
Организации 3608
Ведомства 1350
Ассоциации 407
Технологии 2150
Системы 12213
Персоны 18947
География 1052
Статьи 717
Пресса 564
ИАА 431
НИИ, ВУЗы и библиотеки 786
Мероприятия 611

Греция
Афины



02.12.2014 Электронные офисы банков в 24 раза эффективнее обычных 1
06.11.2013 За информацию о хакере из России ФБР назначило самую высокую награду 1
06.08.2012 На греческий спутник Hellas Sat 2 нашлись покупатели 1
17.07.2012 Euronews придет в Грецию, Африку и на Карибы 1
27.06.2012 Штаб-квартира Microsoft в Греции атакована неизвестными 1
30.11.2010 В Google Earth 6 появились 3D-деревья, улучшена интеграция Street View 1
03.06.2010 «Тетрасвязь» анонсировала строительство сети профессиональной связи для Олимпиады в Сочи 1
11.03.2010 Новая крупная атака властей на торренты 1
12.08.2009 «РадиоТел» проектирует сеть радиосвязи для олимпиады в Сочи 1
31.07.2008 Первый в истории человечества компьютер обрел родину 1
30.07.2008 ТТК будет передавать телевизионный сигнал с Олимпиады-2008 в Европу 1
15.02.2008 В Греции произошло землетрясение силой 6,5 балла 1
14.11.2007 Электронное одеяло и другие невероятные идеи Philips 1
10.10.2007 Афинская больница потеряла компьютер с приватными данными 1
28.04.2007 Lenovo выпустил ноутбук в стиле Олимпиады 2008 1
05.04.2007 АФК "Система" увеличила свою долю в "Ситрониксе" до 60% 1
26.03.2007 "Ситроникс" назначил нового первого вице-президента 1
19.02.2007 «Ситроникс» может осуществить приобретения в области ИТ-решений 1
01.02.2007 Сегодня состоится «Форум по управлению и регулированию в сфере интернета - что предстоит?» 1
15.12.2006 Vodafone оштрафован на $100 млн 1
04.12.2006 "Комстар-ОТС" приобрел 51% акций греческой Hellas on Line за 47,9 млн. евро. 1
30.11.2006 Древнегреческий компьютер: новые данные 1
30.11.2006 Древнегреческий компьютер: новые данные 1
10.11.2006 Yahoo! болезненно реагирует на критику "Репортеров без границ" 1
19.10.2006 В Австралии открыли один из самых технологичных бассейнов 1
19.09.2006 Использование DSL-технологии выросло на 38% 1
25.05.2006 В Греции арестовали пиратов-коробейников 1
11.04.2006 Vodafone шпионил за топ-чиновниками: новые факты 1
06.03.2006 ООН учредила новый орган управления интернетом 1
27.02.2006 Посетителей Всемирного торгового центра будут сканировать по радужной оболочке 1
01.02.2006 Компьютеры зимней Олимпиады готовы к отражению атак 2
17.01.2006 В России заработало зеркало K-root 1
17.11.2005 ООН: интернет останется под контролем США 1
20.06.2005 Греки представили GPS-устройства для людей с проблемами зрения 1
20.06.2005 Греки представили GPS-устройства для людей с проблемами зрения 1
01.04.2005 Милиционеров "скрестили" с дирижаблями 1
18.11.2004 ЕС запустил проект спутникового позиционирования Liaison 1
18.11.2004 ЕС запустил проект спутникового позиционирования Liaison 1
16.08.2004 Олимпийскую видеосвязь доверили "Комстару" 3
12.08.2004 "Комстар" свяжет телемостами с Олимпиадой 2

Публикаций - 60, упоминаний - 66

Греция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Alcatel-Lucent 1416 5
Ситроникс - Sitronics 790 4
Microsoft Corporation 20965 4
Samsung Electronics 8923 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 3
Ericsson 2273 3
АФК Система ПАО 1599 2
NEC 1693 2
TDF - The Document Foundation 36 2
Vodafone Group 1267 2
Sony 5559 2
Philips 1704 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 2
IBM 8661 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 159 2
NICE Systems 52 1
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 26 1
Google LLC 9405 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Strom Telecom 58 1
Комстар ОТС - Телмос 99 1
KrIT - КРИТ 17 1
Ситроникс Телекоммуникационные решения 72 1
Nuance Communications 68 1
SES 58 1
Intracom Telecom 61 1
Qisda BenQ 364 1
China Netcom Group Corporation Limited 54 1
Eutelsat 133 1
Pioneer Corporation 373 1
Genesys 181 1
Sharp Corporation 964 1
Polycom - Поликом Россия 369 1
Yahoo! 3468 1
Lenovo Motorola 3318 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 1
Siemens AG - Сименс Россия 2221 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 948 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 1
Toshiba Corporation 2747 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 114 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 269 1
Barclays 81 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 33 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 813 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 140 1
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 35 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 166 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 1
STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 56 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 455 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1367 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 49 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 883 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 348 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3065 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 606 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 342 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 348 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 180 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1265 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1779 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 1
Microsoft Windows 10 10088 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 371 2
Google Street View 99 1
Nokia Alcatel-Lucent WM 1 1
Nokia Alcatel-Lucent MSP 1 1
Nokia Alcatel-Lucent UX/LX 1 1
Nokia Alcatel-Lucent USY 2 1
Nokia Alcatel-Lucent LMDS 8 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 31 1
Бифит iBank 34 1
Microsoft Windows 2000 1030 1
Google Android 11622 1
Google Earth - Google Планета Земля 446 1
Apple iMac - Серия моноблоков 428 1
Microsoft Windows Phone OS 1521 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Linux OS 7164 1
Apple iOS 6194 1
Гончарук Александр 88 2
Красников Геннадий 60 2
McCarthy John - Маккарти Джон 10 1
Казак Максим 155 1
Кураш Антон 32 1
Белан Алексей 2 1
Уткин Евгений 37 1
Дронов Дмитрий 26 1
Греция - Греческая Республика 631 16
Россия - Российская федерация - РФ 82110 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 6
Европа 7243 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 5
Украина 5523 4
Великобритания - Лондон 1839 4
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 54 4
Россия - СФО - Новосибирск 2906 4
Европа Восточная 2805 4
Чехия - Чешская Республика 973 3
Китай - Пекин 814 3
Швейцария - Женева 315 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 3
Чехия - Прага 131 3
Южная Корея - Республика 3249 3
Япония - Токио 880 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 153 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1213 2
Италия - Рим 193 2
Северная Америка 2576 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1125 2
США - Калифорния 3066 2
Австралия - Сидней 196 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 532 2
Германия - Берлин 570 2
США - Колумбия - Вашингтон 1074 2
Португалия - Португальская Республика 638 2
Украина - Киев 906 2
Польша - Республика 1457 2
Турция - Турецкая республика 1474 2
Китай - Тайвань 1551 2
Япония 7885 2
Италия - Итальянская Республика 2815 2
Австралия - Австралийский Союз 2650 2
США - Нью-Йорк 2584 2
Русский язык 1653 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 84 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 146 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 3
Nature 696 3
Thomson Reuters - Рейтер 5677 2
TorrentFreak (TF) 55 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
New Scientist 1444 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 1
Euronews - телеканал 46 1
NPD DisplaySearch 282 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 175 1
AIS - Australian Institute of Sport - Австралийский институт спорта - Институт спорта Австралии 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 461 16
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Снегоуборочные машины для частного дома: хиты продаж до 60 000 рублей

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022