Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Греция
Афины
Публикаций - 60, упоминаний - 66
Греция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гончарук Александр 88 2
|Красников Геннадий 60 2
|McCarthy John - Маккарти Джон 10 1
|Казак Максим 155 1
|Кураш Антон 32 1
|Белан Алексей 2 1
|Уткин Евгений 37 1
|Дронов Дмитрий 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru