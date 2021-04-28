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Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+»

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк представил новые сервисы для всей страны. Выгодные новинки появились в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Все деньги — в одном кошельке. Банковские карты, сервисы управления финансами (анализ расходов, бюджет, общий баланс средств на счетах), бонусы от «СберСпасибо» и курсы валют теперь собраны в одном разделе «Кошелёк» мобильного приложения «СберБанк Онлайн». Раньше они находились в разных вкладках мобильного приложения.

Все сервисы — в паре слов. Доступ к многочисленным сервисам приложения ещё никогда не был таким быстрым. Достаточно нажать на лавашар одного из виртуальных ассистентов семейства «Салют», который теперь располагается прямо на главном экране, и произнести название нужного сервиса. Больше не нужно бродить по пунктам меню. Просто скажите «Какой курс валюты», «Поменяй пинкод», «Где ближайший банкомат?» или «Оплати мобильный» — и ассистент поможет. Кроме того, теперь с помощью «Сбера», «Афины» и «Джой» пользователи смогут выбрать и заказать продукты с быстрой доставкой «Самокат» прямо внутри приложения «СберБанк Онлайн».

Финансовый советник в кармане. Виртуальные ассистенты «Салют» научились проводить анализ расходов клиента, рассказывать сколько у клиента всего средств, отслеживать установленный бюджет, предлагать инструменты инвестирования, консультировать по паевым инвестиционным фондам, стратегиям доверительного управления, индивидуальным пенсионным планам и по обязательному пенсионному обеспечению. Расскажут о курсах российских и иностранных акций и изменении цен на них, а также проинформируют о курсах драгоценных металлов и валют, помогут обменять валюту.

Безопасность — на главном экране. В пару кликов можно включить проверку входящих звонков; проверить, не попали ли данные к мошенникам; сообщить о мошеннике; изучить материалы и пройти тесты о безопасном управлении своими деньгами в «СберБанк Онлайн».

Флагманская подписка СберПрайм+ — за 399 рублей в месяц. Это комплексное предложение, собранное из наиболее востребованных финансовых и нефинансовых сервисов «Сбера», которое экономит клиентам до 5000 рублей в месяц.

В «СберПрайм+» входит: «СберКарта» с бесплатным обслуживанием, повышенными бонусами (10% на всех АЗС и такси «СитиМобил», 5% — во всех кафе, ресторанах, сервисах такси и на «СберМаркете»), снятием наличных без комиссии в любых банкоматах мираи выгодным курсом обмена валют; безлимитные переводы по всей стране внутри Сбербанка; 80 000 фильмов в Okko Оптимум, 150 минут и 3 Гб в тарифе «Старт» от «СберМобайл», скидки и преимущества в самых популярных сервисах экосистемы «Сбера» («СберМаркет», «СБЕР ЕАПТЕКА», «СберЗвук», «Ситимобил», Delivery Club, «Самокат», «СберДиск»).

«Сегодня мы представили главное обновление года для приложения СберБанк Онлайн. Наши клиенты уже давно пользуются не только финансовыми сервисами, и текущее обновление во многом об этом — на главном экране появились флагманский продукт экосистемы подписка СберПрайм+ и отдельная секция с сервисами кибербезопасности. Обновился виртуальный ассистент, а для наглядности всего, что связано с финансами, мы создали новый раздел «Кошелек», - сказал Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.

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