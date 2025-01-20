Сбер Сбердиск
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
|Греф Герман 419 2
|Колбин Евгений 67 1
|Круглов Алексей 29 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Хасис Лев 105 1
|Рафаловский Даниил 1 1
|Филиппов Денис 54 1
|Писарев Андрей 18 1
|Романенко Андрей 91 1
|Круглов Константин 28 1
|Чумаченко Алиса 8 1
|Портных Татьяна 2 1
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