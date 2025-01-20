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Сбер Сбердиск



20.01.2025 В России создан метод управления облачными хранилищами данных на основе блокчейна 1
24.06.2024 Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей 2
07.03.2024 7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android 1
01.03.2024 Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция 1
25.08.2022 5 способов безопасного обмена файлами между ноутбуком и смартфоном 1
20.05.2022 Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы 1
21.04.2022 «Сбер» представил версию нейросети GPT-3, способную генерировать тексты на 61 языке мира 1
13.04.2022 Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud 1
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов 1
14.05.2021 «Сбер» расширил возможности подписки «СберПрайм» 1
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» 1
24.09.2020 SberCloud запускает новое облачное хранилище для физических лиц 2
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 2

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 4
Telegram Group 1983 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Google LLC 11775 3
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 2
МегаФон 8803 2
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ParaType - ПараТайп 9 1
Superdesigners 3 1
Media.Work 3 1
Microsoft Corporation 24623 1
GitHub 814 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Dropbox 498 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Dream Industries 10 1
Эвотор - Evotor 184 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Huawei 3932 1
Amlogic 35 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 9
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 5
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 4
Ситимобил - Служба такси 158 4
Сбер - Еаптека 33 3
Сбер - СберЛогистика 63 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
Сбер - СберАвто 30 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
Landor&Fitch 3 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 2 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Кофемания 51 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 5 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
ВТБ Регистратор 9 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
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Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 4
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МТС Вторая память 22 2
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Microsoft Windows 15656 2
Apple macOS 2058 2
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Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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