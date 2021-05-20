Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов

Sbercloud.Advanced для физлиц

Облачные сервисы платформы Sbercloud.Advanced компании SberCloud (входит в экосистему Сбербанка) c 20 мая 2021 г. стали доступны физическим лицам. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Платформа Sbercloud.Advanced содержит огромный набор из более чем 50 интегрированных между собой облачных сервисов, доступ к которым предлагается по моделям IaaS («инфраструктура как сервис») и PaaS («платформа как сервис»).

Среди них: Cloud Container Engine – cервис для автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями в высокопроизводительных кластерах Kubernetes; API Gateway – хостинг API, упрощающий публикацию, обслуживание, мониторинг, защиту и использование API; Elastic Cloud Server + GPU – сервис, который позволяет развернуть виртуальные машины с GPU-ускорением на базе Nvidia Tesla V100 с оперативной памятью от 16 до 512 ГБ; Document Database Service – сервис управления документоориентированной базой данных, полностью совместимой с MongoDB; Distributed Cache Service – распределенный сервис кэширования данных в памяти на базе Redis или Memcached; Data Lake Insight – cервис анализа больших данных, совместимый с Apache Spark и Apache Flink.

Сбербанк развивает сервисы для разработчиков ПО

Теперь частные клиенты могут воспользоваться любым сервисом платформы, зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте Sbercloud. Регистрация и вход в личный кабинет Sbercloud осуществляются с помощью единого сервиса авторизации Sber ID. Представители малого бизнеса могут войти в личный кабинет с помощью Sberbusiness ID.

Сервисы можно использовать как по отдельности, так и объединять в единое решение для разработки, развертывания и контроля работы приложений. Услуги платформы позволяют клиентам работать дистанционно, создавать резервные копии в облаке, разворачивать настроенные базы данных, управлять контейнерами, вести разработку собственных приложений, бессерверные вычисления и прочее, отмечают в Сбербанке.

Платформа Sbercloud.Advanced, запущенная в 2020 г., изначально была доступна исключительно корпоративным заказчикам. Однако некоторые услуги частным лицам облачный провайдер Сбербанка все же оказывал и ранее. К примеру, с конца сентября 2020 г. работает сервис «Сбердиск», предназначенный для хранения и обмена файлами.

Ценовая политика

Как рассказали CNews в Сбербанке, стоимость облачных сервисов Sbercloud.Advanced начинается от 350 руб. в месяц. При регистрации в личном кабинете разработчик получает грант в размере 10 тыс. руб., который может потратить на использование сервисов Sbercloud.Advanced.

Sbercloud «локализует» Github

Одновременно представители Сбербанка сообщили CNews о том, что Sbercloud и принадлежащий Microsoft популярный хостинг ИТ-проектов Github намерены запустить локально размещенный и администрируемый на стороне отечественного провайдера облачный сервис для использования Github корпоративными клиентами в России.

Как перевести четверть клиентов на самообслуживание? Опыт банка «Открытие» ИТ в банках

Sbercloud и Github обеспечат поддержку русского языка. «Облачный Github» будет доступен на платформе Sbercloud.Advanced.

Напомним, в январе 2020 г. Минэкономразвития России предложило запустить отечественный аналог Gitlab и GitHub в связи с угрозой отключения России от иностранных хранилищ исходных текстов открытого ПО из-за антироссийских санкций и предложило выделить на реализацию проекта 2,1 млрд руб.

Новая версия платформы Smartmarket

Сбербанк также анонсировал запуск обновленной платформы для создания приложений Smartmarket.

Платформа дает возможность создавать приложения с ассистентами семейства «Салют», работать с zero- и low-code-инструментами, то есть требующими минимальных навыков программирования – например, Smartapp Graph; подключать платежи (SaaS-сервис Smartpay); управлять отправкой уведомлений (SaaS-сервис Smart Push); работать с данными пользователей (SaaS-сервис Smart Profile); а также подключать базы данных для проектов и отправлять приложения на публикацию в каталоге.

Smartmarket работает на десктопах и в мобильных браузерах и позволяет создавать новые продукты без необходимости устанавливать какое-либо ПО: все необходимые инструменты доступны прямо на сайте или через запросы по API, отмечают в Сбербанке.

Первая версия платформы была запущена Sberdevices (входит в экосистему Сбербанка и специализируется на создании «умных» устройств) в сентябре 2020 г.