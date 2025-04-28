Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173689
ИКТ 13514
Организации 10581
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3433
Системы 25428
Персоны 74554
География 2819
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Apache Flink


«Apache Flink — это распределенная отказоустойчивая платформа обработки информации с открытым исходным кодом.


28.04.2025 Arenadata официально представила облачную платформу Arenadata One 1
20.06.2024 VK запустила Cloud Flink — сервис для обработки потоковых данных 1
16.02.2024 Новый релиз CDP CleverData Join: фокус на безопасности, авторизации, ролевой модели и UI 1
19.04.2023 GlowByte внедрит в «Узбекинвесте» инновационную систему принятия решений для предстраховых проверок 1
23.03.2023 Data Sapience разработала ПО для управления рисками 1
21.12.2021 В огромную «дыру» в Apache ринулись шифровальщики, криптомайнеры и ботнеты 1
15.12.2021 Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft 1
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Apache Flink и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1483 2
Microsoft Corporation 24798 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 138 2
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 20 2
X Corp - Twitter 2877 1
Apple Inc 12237 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 1
GitHub 863 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 333 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 1
Bitdefender 156 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
Открытые технологии 704 1
Cybereason 8 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 44 1
Conti - Хакерская группировка 37 1
Kinsing - Хакерская группировка 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7526 1
Tesla Motors 402 1
Узбекинвест КЭИС 4 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
ASF - Apache Software Foundation 211 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 964 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16061 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31588 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7620 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2578 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11655 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28658 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6794 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2835 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9347 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30366 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21673 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2748 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6359 2
Log4Shell - LogJam, LogJ - уязвимость 19 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2999 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14537 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4594 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4044 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4479 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1105 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 237 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1029 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5256 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2055 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2975 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2409 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12937 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1285 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 107 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 633 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11368 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 344 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11440 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 308 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2602 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 583 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4642 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 104 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 302 2
Apache Logging Project - Log4j 26 2
GlowByte - Data Sapience - Talys.SDE - Talys.AML - Talys.Ocean 7 2
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 32 2
Apache Druid 2 2
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 15 2
VK Cloud Flink 2 1
Python - высокоуровневый язык программирования 988 1
Linux OS 10174 1
Microsoft Windows 15850 1
Nvidia Tesla GPU 168 1
Microsoft Azure 1424 1
Oracle Java - язык программирования 3125 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 84 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 150 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 168 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 158 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 37 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 112 1
EPFL - Scala - Язык программирования 145 1
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 6 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA Join - CleverDATA DMPkit - Data Management Platform 7 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 398 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 56 1
Сбер - Сбердиск 14 1
Broadcom - VMware Center Server 2 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA CDP - CleverDATA Customer Data Platform 4 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud DLI - SberCloud Data Lake Insight 5 1
GlowByte Risk Management & Compliance 2 1
FICO Blaze Advisor 7 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA Tag Manager 2 1
IBM ODM - IBM Operational Decision Manager 4 1
Мельникова Анастасия 406 2
Виноградов Александр 61 1
Иванов Евгений 44 1
Чернобуров Евгений 6 1
Соловьева Дарья 4 1
Халиков Рустам 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17355 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14223 1
Узбекистан - Республика 1765 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11161 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5947 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48943 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8943 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2790 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 387 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5560 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 985 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11086 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 657 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 554 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 872 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153