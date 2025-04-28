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Apache Flink
«Apache Flink — это распределенная отказоустойчивая платформа обработки информации с открытым исходным кодом.
Apache Flink и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7526 1
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|Узбекинвест КЭИС 4 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
|Мельникова Анастасия 406 2
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