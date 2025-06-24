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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177519
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Cybereason


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Мощная хакерская группировка Qilin нанимает юристов для дополнительного давления на жертв 1
15.08.2022 Китайские хакеры атаковали российские оборонные предприятия 1
08.08.2022 Китайские хакеры повадились взламывать российскую «оборонку». Число жертв среди компаний растет 1
15.12.2021 Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft 1
13.05.2021 Ботнет с поэтичным названием охотится на серверы Microsoft Exchange 1
14.01.2021 Intel внедряет защиту от шифровальщиков на уровне процессоров 1
10.03.2020 Обленившиеся хакеры взламывают своих коллег, чтобы те делали за них всю работу 1
29.10.2019 «Троян-как-услуга» от русскоязычных хакеров заразил сотни тысяч устройств 1
31.08.2017 Киберармия КНДР крадет биткоины по всему миру 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Cybereason и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1506 5
Microsoft Corporation 24896 2
X Corp - Twitter 2886 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5058 2
Dr.Web - Доктор Веб 1261 2
Nvidia Corp 3580 1
Meta Platforms - Facebook 4473 1
Intel Corporation 12332 1
Apple Inc 12299 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 85 1
Технологии Будущего 152 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 44 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 274 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 139 1
NTT Security - NTT Cyber Solutions 7 1
Sony Pictures Entertainment 143 1
Tesla Motors 411 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29359 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13078 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30733 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2084 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3038 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6473 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7556 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3166 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 814 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3270 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3014 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1559 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2101 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 315 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16412 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1126 1
MaaS - Malware-as-a-Service - Вредоносное ПО как услуга 31 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 405 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 678 1
BlueKeep - Уязвимость в реализации Microsoft Remote Desktop Protocol 15 1
Shellshock - серия уязвимостей 29 1
Log4Shell - LogJam, LogJ - уязвимость 19 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10638 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 429 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21276 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5409 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1531 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26144 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 951 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 696 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1578 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3246 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 171 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5984 1
Оцифровка - Digitization 4732 1
Script - Скрипт 529 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5181 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 258 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4748 4
Microsoft Windows 15972 4
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 109 2
Linux OS 10296 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 304 2
Fallout 142 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 268 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1020 1
Google VirusTotal 88 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 404 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 587 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 670 1
Microsoft Office 3834 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 841 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 547 1
C/C++ - Язык программирования 794 1
Apache Flink 8 1
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 32 1
Apache Druid 2 1
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 15 1
Мельникова Анастасия 417 3
Serper Amit - Серпер Амит 2 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Гвоздев Дмитрий 136 1
Зайцев Михаил 285 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17552 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 2
Европа Восточная 3110 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1026 1
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 25 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
Япония 13385 1
Южная Корея - Республика 6742 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 1
Турция - Турецкая республика 2428 1
Беларусь - Белоруссия 5856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Европа 24415 1
Азия - Азиатский регион 5627 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11169 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6489 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8769 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 956 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3574 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5277 1
Английский язык 6758 1
Аренда 2504 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3412 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5772 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 712 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 202 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1229 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 8 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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