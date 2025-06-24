Получите все материалы CNews по ключевому слову
Cybereason
УПОМИНАНИЯ
Cybereason и организации, системы, технологии, персоны:
|Sony Pictures Entertainment 143 1
|Tesla Motors 411 1
|Мельникова Анастасия 417 3
|Serper Amit - Серпер Амит 2 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Гвоздев Дмитрий 136 1
|Зайцев Михаил 285 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1229 1
|Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.