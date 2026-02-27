Разделы

Apache Struts Apache Jakarta Project Jakarta Struts Jakarta Commons

Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons

СОБЫТИЯ

27.02.2026 Финансовая разведка России покупает защитное ПО на сотни миллионов 1
20.11.2025 Китайский хакерский кластер атакует американские НКО 1
04.02.2025 Новая критическая уязвимость в Apache Struts с опасностью 9,5-баллов 3
30.01.2025 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за декабрь 2024 года 2
19.12.2023 Обнаружена новая критическая уязвимость в фреймворке для Java. Ее эксплуатация идет полным ходом 2
21.12.2021 В огромную «дыру» в Apache ринулись шифровальщики, криптомайнеры и ботнеты 1
15.12.2021 Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft 1
08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 1
30.08.2018 Check Point: число атак на маршрутизаторы и устройства интернета вещей удвоилось 1
27.06.2018 Мастера иллюзий: следуя за деньгами, хакеры осваивают новые трюки 1
12.01.2018 Эволюция угрозы: хакеры автоматизировали атаки и увеличили масштабы поражения 2
13.09.2017 Cisco спешно ищет уязвимости в своем ПО для веб-трансляций 3
06.09.2017 Найдена уязвимость, угрожающая большей части крупнейших компаний мира 6
20.04.2017 Oracle поставила мировой рекорд по закрытию «дыр» в ПО 4
27.06.2016 Red Hat выпустила платформу для построения приложений в гибридных облачных средах JBoss EAP 1
19.10.2015 «ФлексСофт» получила специализацию по Oracle Application Development Framework 12c 1
28.04.2014 Найдена критическая «дыра» в ПО, используемом российскими банками 5
26.07.2013 Уязвимость в Apache Struts позволяет получить полный контроль над веб-сервером 4
07.02.2013 Большинство софтверных проектов используют устаревшее небезопасное открытое ПО 1
30.03.2012 50% крупнейших корпораций используют уязвимые Open Source-компоненты 3
30.11.2011 Французские власти объявили тендер на поддержку открытого ПО 1
22.04.2011 Рынок PaaS в России: кто играет и есть ли выигрыш? 1
29.07.2008 Россия: зарплаты программистов Java 1
24.03.2008 Компания «Артезио» разработала новую версию сайта Career.ru 1
16.11.2006 StarSoft выставил на конкурс "J2EE Development" 1
25.08.2005 Apache: система интеграции веб-сервисов с открытым кодом 1
09.12.2004 Oracle модернизировала сервер приложений 1
01.07.2004 Borland выпустил новую версию Optimizeit ServerTrace 1
17.12.2003 BEA представила инструментарий для XML-разработчиков 1
06.11.2003 Borland выпустил новую версию Enterprise Studio for Java 1
22.10.2003 Borland выпустил среду разработки нового поколения для Java 2
20.11.2002 Borland выпускает новую версию системы разработки для Java 1
27.03.2002 Java: в будущее - с открытым кодом 1
27.03.2002 ASF: разработчики ПО с открытым кодом смогут использовать Java 1

Публикаций - 34, упоминаний - 59

Apache Struts и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1622 8
Microsoft Corporation 25359 6
Oracle Corporation 6909 6
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 246 4
Sonatype 8 3
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 56 2
Apple Inc 12781 2
IBM - International Business Machines Corp 9569 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1560 2
Fortinet 418 2
Salesforce 460 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 186 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 2
Google LLC 12360 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
Tripwire 27 1
Cybereason 10 1
Alfresco Software 150 1
Oracle - BEA Systems 161 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 133 1
Tyco International 79 1
Ракурс НПФ 170 1
Conti - Хакерская группировка 41 1
Hivext 11 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
StarSoft - StarSoft Development Labs - Star Software 35 1
OpenText - Micro Focus - Borland - TogetherSoft Corporation 8 1
Kinsing - Хакерская группировка 4 1
WSO2 19 1
Samsung Electronics 10739 1
Broadcom - VMware 2514 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5335 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 1
Cisco Systems 5239 1
X Corp - Twitter 2916 1
Softline - Софтлайн 3355 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
Check Point Software Technologies 804 1
GitHub 997 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 3
Альфа-Банк 1894 2
NanduQ - Qiwi 1007 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
Lockheed Martin 767 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1116 1
Tesla Motors 439 1
Runa Capital 158 1
Superjob - Суперджоб 745 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 243 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 104 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4841 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 243 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 91 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Apache Software Foundation - ASF 224 6
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
OWASP - Open Web Application Security Project 123 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 18
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7077 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8243 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13704 10
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 772 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12453 8
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2733 8
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3175 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4733 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2332 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2272 5
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1762 5
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1360 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 755 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6047 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2297 4
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 346 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27247 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26225 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1735 3
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 573 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6243 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7701 3
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9746 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23137 3
Path Traversal - уязвимость "выход за пределы назначенного каталога" 34 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 381 2
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 241 2
Log4Shell - LogJam, LogJ - уязвимость 20 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11633 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2720 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1559 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1047 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9421 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1916 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3601 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 610 19
Oracle Java - язык программирования 3361 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5236 14
Microsoft Windows 16463 10
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 347 9
Red Hat - Hibernate 30 6
Linux OS 11063 6
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 145 5
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 4
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 3
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 52 3
Embarcadero - Borland Optimizeit Suite 16 3
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 118 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 3
WordPress Foundation - WordPress 245 3
Jenkins 52 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 3
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 19 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 2
Oracle ADF - Oracle Application Development Framework - Oracle TopLink ADF - Oracle TopLink Application Development Framework 31 2
Apache Logging Project - Log4j 28 2
Apache Maven 8 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1576 2
FreePik 1544 2
Apache Flink 8 2
Apache Druid 2 2
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 55 2
Embarcadero - Borland Enterprise Server - BES - Borland Enterprise Studio for Java 21 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 288 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 2
JavaScript - JS - язык программирования 1349 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1133 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 126 2
Red Hat OpenShift 135 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 120 2
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 67 2
Bash-скрипт 78 2
Мельникова Анастасия 433 3
Гребнев Егор 41 1
Тюхменев Валерий 9 1
Синицкий Руслан 9 1
Павлов Никита 127 1
Dabirsiaghi Arshan - Дабирсьяхи Аршан 1 1
Ullrich Johannes - Ульрих Йоханнес 7 1
Hickey Matthew - Хики Мэттью 3 1
Kydyraliev Meder - Кыдыралиев Медер 1 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Родионов Михаил 45 1
Зайцев Михаил 318 1
Дягилев Василий 84 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
Гвоздев Дмитрий 139 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Куранда Антон 8 1
Тюрин Алексей 17 1
Houdini Harry - Гудини Гарри 4 1
Piech Mike - Пич Майк 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 3
США - Джорджия - Атланта 259 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 128 1
Казахстан - Республика 5857 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4347 1
Израиль 2791 1
Франция - Французская Республика 8015 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1227 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 1
Украина 7822 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1443 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1215 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2833 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3726 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11824 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5322 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1077 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1626 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1019 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3282 1
Английский язык 6903 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8411 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6441 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8571 1
Зоология - наука о животных 2796 1
Аудит - аудиторский услуги 3138 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10800 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8258 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2332 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1296 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10545 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 1
Computer Weekly 376 2
Hacker News 82 2
Paramount Streaming - CBS Digital Media Group - CBS Interactive - FindArticles - ViacomCBS Streaming - Paramount+ - Pluto TV - SkyShowtime - BET+ - Showtime - CBS News Streaming Network - CBS Sports HQ - Noggin 20 1
ThreatPost 9 1
Vnunet 224 1
The Verge - Издание 602 1
Fortune Global 100 142 2
Informa - Ovum - Omdia 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2599 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Oracle OpenWorld 65 1
