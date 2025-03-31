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Sonatype
Sonatype и организации, системы, технологии, персоны:
|DB Schenker - Шенкер АО 17 1
|Lyft - агрегатор такси 20 1
|Bertelsmann 194 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
|Кирюхин Дмитрий 86 2
|Мельникова Анастасия 400 1
|Williams Jeff - Уильямс Джефф 15 1
|Dabirsiaghi Arshan - Дабирсьяхи Аршан 1 1
|Aydın Yunus - Айдин Юнус 1 1
|Fernández Carlos - Фернандес Карлос 1 1
|Германия - Федеративная Республика 12742 1
|Италия - Итальянская Республика 4368 1
|Турция - Турецкая республика 2394 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
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