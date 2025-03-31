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Sonatype


31.03.2025 Вредоносный код втихаря загрузили в десяток репозиториев для JavaScript 1
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
09.08.2022 Школьник создал три мощных шифровальщика ради развлечения. В ловушку попались сотни программистов на Python 1
27.06.2022 В библиотеки языка Python внедрили хакерское ПО, ворующее ключи к облаку Amazon 1
08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 1
03.03.2021 Хакеры крадут пароли к компьютерам на Linux, пользуясь «дырами» в приложениях Amazon, Lyft и Slack 1
07.02.2013 Большинство софтверных проектов используют устаревшее небезопасное открытое ПО 1
30.03.2012 50% крупнейших корпораций используют уязвимые Open Source-компоненты 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Sonatype и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1465 3
GitHub 849 2
Amazon Inc - Amazon.com 3027 1
Microsoft Corporation 24735 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
Snyk 4 1
JFrog 10 1
Tyco International 79 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 15 1
DB Schenker - Шенкер АО 17 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
Bertelsmann 194 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6287 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7563 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12826 4
Repository - Репозиторий 901 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2985 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2028 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 687 2
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 48 2
Script - Скрипт 504 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12725 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3116 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2564 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11568 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7253 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 926 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 992 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 389 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1773 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4319 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9428 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 303 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 38 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1490 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1282 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17217 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 200 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2586 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 796 1
Оповещение и уведомление - Notification 4744 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1128 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 106 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1863 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1683 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5367 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 1
Microsoft Windows 15802 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4589 3
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 31 3
Python PyPI - Python Package Index 33 3
Linux OS 10111 2
Python - высокоуровневый язык программирования 966 2
Jenkins 45 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 108 2
Broadcom - VMware - Spring MVC 4 2
Apache Maven 8 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 579 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 211 1
Apache Hadoop 436 1
Atlassian - Confluence 116 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 249 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 590 1
Google YouTube - Видеохостинг 2779 1
JetBrains TeamCity 20 1
Google Maven 29 1
Lua - язык программирования 56 1
Red Hat OpenShift 133 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 51 1
Discord 125 1
Drupal - CMS-система 80 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 149 1
WordPress Foundation - WordPress 227 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 113 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 300 1
Bash-скрипт 63 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 680 1
Microsoft Patch Tuesday 11 1
Apple iOS 7896 1
JFrog Artifactory 4 1
Red Hat - Hibernate 27 1
Swordfish Security - AppSec Track 9 1
Swordfish Security - AppSec Code 10 1
Swordfish Security - AppSec Hub 13 1
АФТ - Репозиторий Ассоциации Финтех 3 1
HPE - Juniper Networks - Juniper Networks Adaptive Threat Management Solutions - Juniper ThreatLabs 4 1
Кирюхин Дмитрий 86 2
Мельникова Анастасия 400 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 15 1
Dabirsiaghi Arshan - Дабирсьяхи Аршан 1 1
Aydın Yunus - Айдин Юнус 1 1
Fernández Carlos - Фернандес Карлос 1 1
Германия - Федеративная Республика 12742 1
Италия - Итальянская Республика 4368 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6274 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 781 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1292 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2462 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
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