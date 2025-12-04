я червь Сразу несколько вендоров защитных средств отметили начавшуюся волну атак на основной реестр npm , в ходе которых в легитимные и популярные пакеты подгружаются троянизированные компоненты

Российский производитель продуктов для защиты данных и сетевой безопасности для бизнеса представляет первую в России систему мониторинга производительности сети ( NPM ) – «Гарда NPM ». Решение обеспечивает технологическую независимость от зарубежных аналогов и дает бизнесу проактивный контроль над состоянием сети. Благодаря глубокому анализу трафика

Троянизируй это В репозитории npm выявлен еще один вредоносный пакет, который уже успели скачать более 330 раз. С его помощ

Крипто в прицеле Сразу десять репозиториев npm оказались заражены вредоносным кодом с очевидной целью атаковать использующих их разработ

Сама невинность В репозитории npm уже более года располагается вредоносная библиотека, пишут исследователи компании Checkma