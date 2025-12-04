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NPM Network Performance Monitor Мониторинг производительности сети NPMD Network Performance Monitoring and Diagnostic Мониторинг и диагностика производительности сети
- Система мониторинга Network Performance Monitoring (NPM) позволяет целостно оценивать работоспособность различных компонентов инфраструктуры: транспортной, региональной и магистральной сетей, коммутаторов, ЦОДов, сервиса контроля качества IP-ТВ, систем электропитания оборудования, датчиков температуры.
- APM - Application Performance Management
Управление производительностью приложений
СОБЫТИЯ
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|04.12.2025
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В репозитории npm подгрузили целый ворох вредоносов. Если они не добиваются желаемого, то пытаются разрушить систему
я червь Сразу несколько вендоров защитных средств отметили начавшуюся волну атак на основной реестр npm, в ходе которых в легитимные и популярные пакеты подгружаются троянизированные компоненты
|28.11.2025
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«Гарда» представляет новый продукт класса NPM для контроля производительности и безопасности сети
Российский производитель продуктов для защиты данных и сетевой безопасности для бизнеса представляет первую в России систему мониторинга производительности сети (NPM) – «Гарда NPM». Решение обеспечивает технологическую независимость от зарубежных аналогов и дает бизнесу проактивный контроль над состоянием сети. Благодаря глубокому анализу трафика
|14.04.2025
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В центральном репозитории JavaScript найден троян, тайно атакующий криптокошельки
Троянизируй это В репозитории npm выявлен еще один вредоносный пакет, который уже успели скачать более 330 раз. С его помощ
|31.03.2025
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Вредоносный код втихаря загрузили в десяток репозиториев для JavaScript
Крипто в прицеле Сразу десять репозиториев npm оказались заражены вредоносным кодом с очевидной целью атаковать использующих их разработ
|27.03.2025
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Библиотека npm обзавелась вредоносным содержимым и раздает криптомайнеры
Сама невинность В репозитории npm уже более года располагается вредоносная библиотека, пишут исследователи компании Checkma
|29.07.2022
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«Лаборатория Касперского»: новая вредоносная кампания распространяется через заражённые пакеты NPM с открытым исходным кодом
, а также отслеживали действия своих жертв. Атакующие использовали четыре заражённых пакета, распространяющие вредоносные программы Volt Stealer и Lofy Stealer в репозитории с открытым исходным кодом NPM. NPM-репозиторий — это общедоступная коллекция пакетов с открытым исходным кодом, широко используемых во внешних веб-приложениях, мобильных приложениях, роботах и роутерах, а также д
|15.01.2020
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В JavaScript затесался вредоносный пакет, ворующий данные из UNIX-систем
1337-ный вор Эксперты по безопасности репозитория npm ликвидировали вредоносный пакет JavaScript, кравший важные данные из систем, работающих под управлением UNIX. Вредоносный пакет под именем 1337qq-js был найден в репозитории npm, одн
|28.06.2017
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Российский программист спас сообщество JavaScript от массовых взломов
Прямая и косвенная угрозы По итогам изысканий российского программиста компания Npm Inc., занимающаяся развитием платформы Node.js для трансляции JavaScript в машинный код, запустила массовую смену паролей участников проекта. Накануне выяснилось, что около 52% аккаунтов в
|15.02.2016
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Riverbed SteelCentral вновь признан лидером «магического квадранта» Gartner
лидера в новом «магическом квадранте» Gartner по мониторингу и диагностике производительности сети (NPMD). Ведущие позиции в этом сегменте Riverbed удерживает третий год подряд, сообщили CNews
|29.03.2002
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"ПроЛАН" выпустила программный продукт NPM Analyst
Компания "ПроЛАН" объявила о выпуске нового программного продукта - NPM Analyst. Данный продукт предназначен для сквозной диагностики корпоративных сетей и управления производительностью корпоративных сетей на принципах SLA (Service Level Agreement). Сквозная (
|15.06.1999
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3Com представила DynamicAccess Network Performance Manager 2.0
Компания 3Com представила вторую версию DynamicAccess Network Performance Manager. Этот пакет предназначен для мониторинга LAN-сети и точного выявления ошибок в ее работе и их причин. Продажа пакета начнется с третьего квартала текущ
NPM и организации, системы, технологии, персоны:
|Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 156 1
|CIS - Center for Internet Security 10 1
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