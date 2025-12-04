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NPM Network Performance Monitor Мониторинг производительности сети NPMD Network Performance Monitoring and Diagnostic Мониторинг и диагностика производительности сети

СОБЫТИЯ

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04.12.2025 В репозитории npm подгрузили целый ворох вредоносов. Если они не добиваются желаемого, то пытаются разрушить систему

я червь Сразу несколько вендоров защитных средств отметили начавшуюся волну атак на основной реестр npm, в ходе которых в легитимные и популярные пакеты подгружаются троянизированные компоненты
28.11.2025 «Гарда» представляет новый продукт класса NPM для контроля производительности и безопасности сети

Российский производитель продуктов для защиты данных и сетевой безопасности для бизнеса представляет первую в России систему мониторинга производительности сети (NPM) – «Гарда NPM». Решение обеспечивает технологическую независимость от зарубежных аналогов и дает бизнесу проактивный контроль над состоянием сети. Благодаря глубокому анализу трафика
14.04.2025 В центральном репозитории JavaScript найден троян, тайно атакующий криптокошельки

Троянизируй это В репозитории npm выявлен еще один вредоносный пакет, который уже успели скачать более 330 раз. С его помощ
31.03.2025 Вредоносный код втихаря загрузили в десяток репозиториев для JavaScript

Крипто в прицеле Сразу десять репозиториев npm оказались заражены вредоносным кодом с очевидной целью атаковать использующих их разработ
27.03.2025 Библиотека npm обзавелась вредоносным содержимым и раздает криптомайнеры

Сама невинность В репозитории npm уже более года располагается вредоносная библиотека, пишут исследователи компании Checkma
29.07.2022 «Лаборатория Касперского»: новая вредоносная кампания распространяется через заражённые пакеты NPM с открытым исходным кодом

, а также отслеживали действия своих жертв. Атакующие использовали четыре заражённых пакета, распространяющие вредоносные программы Volt Stealer и Lofy Stealer в репозитории с открытым исходным кодом NPM. NPM-репозиторий — это общедоступная коллекция пакетов с открытым исходным кодом, широко используемых во внешних веб-приложениях, мобильных приложениях, роботах и роутерах, а также д
15.01.2020 В JavaScript затесался вредоносный пакет, ворующий данные из UNIX-систем

1337-ный вор Эксперты по безопасности репозитория npm ликвидировали вредоносный пакет JavaScript, кравший важные данные из систем, работающих под управлением UNIX. Вредоносный пакет под именем 1337qq-js был найден в репозитории npm, одн
28.06.2017 Российский программист спас сообщество JavaScript от массовых взломов

Прямая и косвенная угрозы По итогам изысканий российского программиста компания Npm Inc., занимающаяся развитием платформы Node.js для трансляции JavaScript в машинный код, запустила массовую смену паролей участников проекта. Накануне выяснилось, что около 52% аккаунтов в

15.02.2016 Riverbed SteelCentral вновь признан лидером «магического квадранта» Gartner

лидера в новом «магическом квадранте» Gartner по мониторингу и диагностике производительности сети (NPMD). Ведущие позиции в этом сегменте Riverbed удерживает третий год подряд, сообщили CNews

29.03.2002 "ПроЛАН" выпустила программный продукт NPM Analyst

Компания "ПроЛАН" объявила о выпуске нового программного продукта - NPM Analyst. Данный продукт предназначен для сквозной диагностики корпоративных сетей и управления производительностью корпоративных сетей на принципах SLA (Service Level Agreement). Сквозная (
15.06.1999 3Com представила DynamicAccess Network Performance Manager 2.0

Компания 3Com представила вторую версию DynamicAccess Network Performance Manager. Этот пакет предназначен для мониторинга LAN-сети и точного выявления ошибок в ее работе и их причин. Продажа пакета начнется с третьего квартала текущ

Публикаций - 95, упоминаний - 117

NPM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation - GitHub 1110 28
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 23
Microsoft Corporation 25888 10
Riverbed Technology 115 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 963 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1856 7
Ростелеком 11067 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 6
Sonatype 12 4
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 82 4
Oracle Corporation 7112 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3217 4
Информзащита 949 4
Palo Alto Networks 215 4
Checkmarx 18 4
Ростелеком - РТК-феникс 9 3
Amazon Inc - Amazon.com 3310 3
IBM - International Business Machines Corp 9720 3
Telegram Group 3022 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1132 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 855 3
Google LLC 12824 3
Axios Systems - Аксиос Системс 58 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 3
ProLAN - ПроЛАН 14 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 2
Anthropic 228 2
Hugging Face 87 2
SpaceX - Cursor 67 2
Cisco Systems 5383 2
X Corp - Twitter 2943 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16207 2
Meta Platforms - Facebook 4638 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1265 2
Softline - Софтлайн 3818 2
Крок - Croc 1971 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 642 2
OpenAI 625 2
HP 3Com 681 2
Прогресс ГК - Практика безопасности 55 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1847 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9116 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 2
Microsoft - LinkedIn 709 2
GoodWill 13 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 619 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
ВТБ Лизинг 73 1
Lyft - агрегатор такси 23 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 363 1
Bertelsmann 195 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5872 4
Судебная власть - Judicial power 2531 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3703 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6029 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5793 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 1
Конституционный суд РФ 113 1
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OWASP - Open Web Application Security Project 156 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2699 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1295 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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