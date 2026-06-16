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SolarWinds Orion

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.06.2026 Атакован Arch Linux. Более 400 программных пакетов заражены и раздают трояны 1
19.01.2024 Citrix, VMware и Atlassian одновременно объявили о критических «дырах». Нужно срочно обновиться 1
14.03.2014 «Инфосистемы Джет» построили ЛВС на заводе «Такеда» в Ярославле 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

SolarWinds Orion и организации, системы, технологии, персоны:

SolarWinds 58 1
Atlassian 149 1
Broadcom - VMware 2587 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1673 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1391 1
Citrix Systems 863 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1623 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34132 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 825 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4512 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6799 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2805 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 434 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7447 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12675 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3358 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27044 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14083 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3585 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4004 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1655 1
Пропускная способность - Bandwidth 1882 1
CLIP - Calling Line Identity Presentation 30 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 868 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 376 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 773 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12636 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 614 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3763 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17766 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2370 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8643 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6551 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2915 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 1
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 180 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33015 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 533 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2329 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 230 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9143 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2923 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2250 1
Atlassian - Confluence 176 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 1
Citrix NetScaler 68 1
Linux OS 11380 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 36 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 86 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5590 1
Малышев Сергей 99 1
Комиссаров Вячеслав 2 1
Мельникова Анастасия 438 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47174 1
Россия - РФ - Российская федерация 163984 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 823 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 87 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15795 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56934 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728268.
Создано именных указателей - 196166.
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